Князєв брав хабар за рішення, яке може допомогти "поховати" перший епізод справи "Роттердам+", - ЗМІ

Ексголова Верховного Суду Всеволод Князєв разом із іншими суддями брав хабар за рішення, яке може допомогти Рінату Ахметову "поховати" перший епізод справи ""Роттердам+" на майже 19 мільярдів гривень.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське, про це розповіло високопоставлене джерело у владних колах.

"Це тільки початок, у цій справі (щодо корупції у Верховному Суді. - Ред.) будуть з’являтися все нові і нові подробиці", - зазначило джерело.

Раніше у Центрі протидії корупції повідомили, що 3 квітня судді Касаційного кримінального суду ВС Ольга Булейко, Ігор Іваненко і Сергій Фомін, переглядаючи рішення у звичайній справі щодо порушення правил дорожнього руху, зробили висновок для всіх інших справ Верховного Суду "задля забезпечення єдності практики щодо застосування норм права у подібних правовідносинах".

Так, якщо прокурори прокурори закрили справу, а потім керівник її відновив, наприклад, через незаконність закриття, то час, поки справою ніхто не займався, враховується у строки досудового розслідування. Така практика може призвести до закриття багатьох справ через кінець строків давності.

Водночас у ЦПК додал, що у законодавстві немає чіткої вимоги іншим судам рівнятися на практику Верховного Суду, однак її часто використовують навіть під час розгляду справ у Вищому антикорупційному суді, де й слухають перший епізод "Роттердам+".

"Те, що Верховний (Суд) почав тлумачити ці норми КПК прямо перед тим, як ВАКС почав розглядати "Роттердам+", на наш погляд, дуже підозріло. Це впливає на багатомільярдну справу, яка умовно важлива для олігарха. Я на 99% впевнена, що адвокати за допомогою цього рішення, будуть обґрунтувати свої клопотання про закриття справи", - пояснила керівниця юридичного відділу ЦПК Олена Щербань.

Проте у самому НАБУ інформацію щодо отримання неправомірної вигоди суддями Верховного Суду за висновок, який може вплинути на справу "Роттердам+", "Громадському" не змогли ні підтвердити, ні спростувати.

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Адвокат сторони захисту у справі "Роттердам+" Артем Трекке заявив, що ситуація довкола корупційного скандалу голови Верховного Суду України не має жодного відношення до закриття справи "Роттердам+".

"Законність закриття справи "Роттердам+" підтверджено Вищим антикорупційним судом України. Це рішення ВАКС було підтверджено в апеляційній інстанції і вступило в силу 21 вересня 2022 року. Цим рішенням ВАКС серед іншого визнав, що сроки досудового розслідування у справі Роттердам+ вже вичерпані.

Це рішення вступило в законну силу задовго до аналогічної позиції Верховного Суду і тим більше задовго до нинішнього корупційного скандалу довкола голови Верховного суду", - зазначив адвокат.

Нагадаємо, раніше НАБУ і САП повідомили про викриття масштабної корупції у Верховному Суді. За даними джерел ЦН, голова ВС Князєв був затриманий на хабарі у 2,7 млн доларів.

Згодом пресцентр САП опублікував деталі справи щодо Князєва.

16 травня 2023 року керівник САП особисто повідомив про підозру Голові Верховного Суду та адвокату, яких викрито на отриманні 2,7 млн доларів США неправомірної вигоди.

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