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Новини Хабарники Роттердам плюс
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Князєв брав хабар за рішення, яке може допомогти "поховати" перший епізод справи "Роттердам+", - ЗМІ

князєв

Ексголова Верховного Суду Всеволод Князєв разом із іншими суддями брав хабар за рішення, яке може допомогти Рінату Ахметову "поховати" перший епізод справи ""Роттердам+" на майже 19 мільярдів гривень.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське, про це розповіло високопоставлене джерело у владних колах.

"Це тільки початок, у цій справі (щодо корупції у Верховному Суді. - Ред.) будуть з’являтися все нові і нові подробиці", - зазначило джерело.

Раніше у Центрі протидії корупції повідомили, що 3 квітня судді Касаційного кримінального суду ВС Ольга Булейко, Ігор Іваненко і Сергій Фомін, переглядаючи рішення у звичайній справі щодо порушення правил дорожнього руху, зробили висновок для всіх інших справ Верховного Суду "задля забезпечення єдності практики щодо застосування норм права у подібних правовідносинах".

Так, якщо прокурори прокурори закрили справу, а потім керівник її відновив, наприклад, через незаконність закриття, то час, поки справою ніхто не займався, враховується у строки досудового розслідування. Така практика може призвести до закриття багатьох справ через кінець строків давності.

Водночас у ЦПК додал, що у законодавстві немає чіткої вимоги іншим судам рівнятися на практику Верховного Суду, однак її часто використовують навіть під час розгляду справ у Вищому антикорупційному суді, де й слухають перший епізод "Роттердам+".

"Те, що Верховний (Суд) почав тлумачити ці норми КПК прямо перед тим, як ВАКС почав розглядати "Роттердам+", на наш погляд, дуже підозріло. Це впливає на багатомільярдну справу, яка умовно важлива для олігарха. Я на 99% впевнена, що адвокати за допомогою цього рішення, будуть обґрунтувати свої клопотання про закриття справи", - пояснила керівниця юридичного відділу ЦПК Олена Щербань.

Проте у самому НАБУ інформацію щодо отримання неправомірної вигоди суддями Верховного Суду за висновок, який може вплинути на справу "Роттердам+", "Громадському" не змогли ні підтвердити, ні спростувати.

Також читайте: Корупція у Верховному Суді: САП звернулась до ВРП з поданням щодо дозволу на утримання під вартою Князєва

Адвокат сторони захисту у справі "Роттердам+" Артем Трекке заявив, що ситуація довкола корупційного скандалу голови Верховного Суду України не має жодного відношення до закриття справи "Роттердам+".

"Законність закриття справи "Роттердам+" підтверджено Вищим антикорупційним судом України. Це рішення ВАКС було підтверджено в апеляційній інстанції і вступило в силу 21 вересня 2022 року. Цим рішенням ВАКС серед іншого визнав, що сроки досудового розслідування у справі Роттердам+ вже вичерпані.

Це рішення вступило в законну силу задовго до аналогічної позиції Верховного Суду і тим більше задовго до нинішнього корупційного скандалу довкола голови Верховного суду", - зазначив адвокат.

Нагадаємо, раніше НАБУ і САП повідомили про викриття масштабної корупції у Верховному Суді. За даними джерел ЦН, голова ВС Князєв був затриманий на хабарі у 2,7 млн доларів.

Згодом пресцентр САП опублікував деталі справи щодо Князєва.

16 травня 2023 року керівник САП особисто повідомив про підозру Голові Верховного Суду та адвокату, яких викрито на отриманні 2,7 млн доларів США неправомірної вигоди.

Дивіться: "Жеваго кейсы там какие-то дает. - Ну, давай, мы так и договаривались": НАБУ опублікувало записи розмов Князєва у справі про хабар у $2,7 млн. АУДIО

Автор: 

Ахметов Рінат (2357) Верховний Суд (1188) Роттердам+ (298) Князєв Всеволод (120)


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Топ коментарі
+14
Для тих, хто не читає багато буков
"Проте у самому НАБУ інформацію щодо отримання неправомірної вигоди суддями Верховного Суду за висновок, який може вплинути на справу "Роттердам+", "Громадському" не змогли ні підтвердити, ні спростувати."

Тобто "Хробацьке" як завжди шось собі вигадало і понеслась брехня по селу
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17.05.2023 15:26
+11
Як можна вірити тим , хто закрив легендарного розвідника. Вся ця брехливаа влада достала вже дальше нікуди. Для тих хто її підтримує - забудьте про Європу , про НАТО , про якусь відбудову. Не вважайте що захід наскільки дурний що після війни буде нас підтримувати. Жаль що з придурками прийдеться гнити в цьому зеленому лайні і тим хто це не вибирав.
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17.05.2023 16:18
+10
Сьогодні поцікавилася, яка зарплата у суддів в Німеччині. Виявляється, 5-14 тис. євро на місяць. Що ж, Україна виявляється дуже багата країна, якщо може собі дозволити платити суддям зарплати набагато більші ніж у Німеччині. "далеко підемо". Якщо звільнити цю мерзоту усю з ВРП разом абсолютно ніхто нічого не втратить. Справи не замовні все рівно ніхто не розглядає по п'ять років, а замовні справи - від них простий люд нічого крім шкоди не має.
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17.05.2023 15:35
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Тепер точно раптово помре в камері від сорому!
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17.05.2023 15:24 Відповісти
Сытенький поросёночек.
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17.05.2023 15:25 Відповісти
Для тих, хто не читає багато буков
"Проте у самому НАБУ інформацію щодо отримання неправомірної вигоди суддями Верховного Суду за висновок, який може вплинути на справу "Роттердам+", "Громадському" не змогли ні підтвердити, ні спростувати."

Тобто "Хробацьке" як завжди шось собі вигадало і понеслась брехня по селу
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17.05.2023 15:26 Відповісти
А ти що хотів?)
Щоб вони роздували по феросплавам, де рішення було законним. І не зовсім понятно, навіщо там взагалі було хабаря давати?
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17.05.2023 15:35 Відповісти
Якшо чесно, я не в курсі тієї справи. Просто дочитав до того абзацу і вирішив поділитися з тими, хто туди не дочитав
А взагалі цікаво як припущення, перетравлене кілька разів ЗМІ, потроху перетворюється на доведений факт.
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17.05.2023 18:51 Відповісти
Ось чому чекалкін завис і крижанівський каже, що князєв хороший
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17.05.2023 15:36 Відповісти
Ахметов взагалі має сидіти згідно заяв презедента. Тому що "брав участь у підготовці державного перевороту".
Чому не сидить? Чому його не тягає СБУ?
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17.05.2023 15:45 Відповісти
Також непогано було би його бурхливу діяльність розслідувати під час подій в Донецьку у 2014. Сепаратизм та держзрада
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17.05.2023 15:55 Відповісти
Як можна вірити тим , хто закрив легендарного розвідника. Вся ця брехливаа влада достала вже дальше нікуди. Для тих хто її підтримує - забудьте про Європу , про НАТО , про якусь відбудову. Не вважайте що захід наскільки дурний що після війни буде нас підтримувати. Жаль що з придурками прийдеться гнити в цьому зеленому лайні і тим хто це не вибирав.
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17.05.2023 16:18 Відповісти
Рано чи пізно границі відкриють. А навіть якшо не відкриють, то з Півн. Кореї люди теж іноді тікають.
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17.05.2023 18:52 Відповісти
Если речь о "Роттердам+", тогда вся эта история с, Князевым просто подстава и заказуха. Тут и ванговать не нужно.)
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17.05.2023 15:34 Відповісти
Все підстава, що стосується підстав стосовно Ротердам+!
Які можуть бути підстави до найпрозорішої схеми десятиліття?!!
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17.05.2023 17:37 Відповісти
а яким боком справа про право власності на акції, що триває більше 10 років, до роттердама?

між іншим другою сторною були офшори, що кацапам належать
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17.05.2023 19:28 Відповісти
Питання не до мене, а до дописувача вище
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17.05.2023 20:43 Відповісти
ок
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17.05.2023 20:55 Відповісти
а яким боком справа про право власності на акції, що триває більше 10 років, до роттердама?

між іншим другою сторною були офшори, що кацапам належать
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17.05.2023 21:19 Відповісти
Сьогодні поцікавилася, яка зарплата у суддів в Німеччині. Виявляється, 5-14 тис. євро на місяць. Що ж, Україна виявляється дуже багата країна, якщо може собі дозволити платити суддям зарплати набагато більші ніж у Німеччині. "далеко підемо". Якщо звільнити цю мерзоту усю з ВРП разом абсолютно ніхто нічого не втратить. Справи не замовні все рівно ніхто не розглядає по п'ять років, а замовні справи - від них простий люд нічого крім шкоди не має.
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17.05.2023 15:35 Відповісти
Згідно твого висеру, мінімалка у фріца 5000 євро - це 200 тис грн. В районних судах України таких зарплат немає. Максимум десь сотня і тільки у голови рай суду.
Князєв - найкрутіший судді у країні, у нього зп десь 400 тис грн (10тис ойро)
То де більші зарплати у українських суддів?
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17.05.2023 16:28 Відповісти
Давно за тобою придивляюсь й поціновую твій стиль. Опонент(ка) вис р а ла сь, а ти зверху ріденьким глазирував))) Це якась фіксація виходить, анально-кондитерська, так, солоденький?))
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17.05.2023 17:00 Відповісти
шмаркляве ,там діабетчиків лікують
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17.05.2023 19:32 Відповісти
для німця 5к евро це нормальний заробіток, у нас судді отримують від 100к тут постає питання багато українців заробляє! таку суму ну крім ІТ сфери....
мінімалка у німців 1.6к евро, тобто суддя має лише ЛИШЕ 10 ДЕСЯТЬ мінімалок.
тому твій висер з порівнянням зп у євро є жалюгідним.
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17.05.2023 19:20 Відповісти
Відкрий гугл і подивися вимоги, які висуває держава Україна аби стати кандидатом на посаду судді. Там не тільки освіта і бажання, а ще й потрібен чималий досвід.
А фахівець з права заробляє на тиждень (!) середню зарплату по країні - 10 тис грн. Тобто, людина, яка в місяць отримує 30-50 тис грн ніколи не піде працювати чесною суддею у районний суд на зарплату 10-15 тис гривень. А з головою суду, там ще складніше, бо це також додатковий досвід, і в комерційній діяльності ці люди заробляють ще більше.
Тому не тіш себе дегенеративними ілюзіями тупоголового люмпену, що за €400 може бути чесний і професійний суддя в Україні.
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17.05.2023 20:31 Відповісти
ой матінко рідна як же складно у нас стати суддею, всього то потрібно мати юр освіту попрацювати декілька років в галузі права і все, ну не все за посаду(призначення) відвали 100-150к зелені і рішай іменем україни свою та чужі долі...
Я не маю на увазі що суддя має за мінімалку батрачити, але і робити з них касту богів зі всіма привілеями теж не потрібно, тим паче що як бачимо збільшення їх утримання ніяк НІЯК не вплинуло на непідкупність суддів.
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17.05.2023 21:12 Відповісти
Так а хто буде працювати суддею за 15 тис гривень і при цьому не красти коли вирішуються справи мільйони баксів?! Ти сам опинившись в мантії і зарплатою 15 тис, будеш колядувати, тому не тіш себе дурними ілюзіями у свою чесність.
До речі,150 штук зарплати у пересічних суддів немає - не треба брехати.
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17.05.2023 22:12 Відповісти
Та ти шо, зайди та подивись декларації суддів свого районного суду, судді які пройшли перевірки та є призначеними отримують від 100к і це найнижча ланка.
Ті хто шукає де знайти від 100к зелені щоб забашляти за призначення отримує десь 20 т. причому не робить абсолютно ніфіга....
от тут і криється вся біда, не може апріорі суддя бути чесним при такій системі, де без хабаря ти ніхто і звуть тебе ніяк, ну або ти холуй кідалова-медведчука-потрнова, тоді так твоя карєра полетить у космос зі старту.
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17.05.2023 23:15 Відповісти
5 000 це дуже висока.
Мінімалка(соц. допомога) десь 500€ + квартира. все..
Мін. зарплата -12,5 € година
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17.05.2023 21:39 Відповісти
на соціалках тільки ледачі дойчі русішвайне хохли та чорнота сидить, і те я б не сказав що проживання +500 евро на рило це мало.
мін зп з ваших даних 2к евро, тобто суддя отримує 2 мінімалки, а у нас 15
5 тис евро німець заробить без проблем, а от чи заробить українець 100к гривень..
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17.05.2023 21:49 Відповісти
По іншому.
Середня зарплата в Німеччині 40 000 в рік.
Мінімальної зарплати як такої НЕМАЄ.
Є мінімальна ПОГОДИНА оплата, яка складає 12,50€.Розрахунок того що ти називаеєш мінімалка, проходить на сім"ю, тобто 4 людини це десь приблизно 2000 євро, + оплата квартири, на яку дає дозвіл соціальна служба, тобто квартиру 150 м² ти не отримаєш. буде десь в межах 70-90 м² з оплатою в залежності від місця знаходженнай десь від 500 і вище але не захмарні.
Якщо людина працює, то держава буде доплачувати до "твоєї" мінімалки:
нА РАХУНОК ЧОРНИХ; ХАХЛІВ ТА інших соціальщиків, то пуста розмова про ніщо.
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17.05.2023 23:12 Відповісти
мінімалка у моєму розумінні це 160 год * 12.5
звісно що пуста розмова, коли у німеччині тисячі "біженців" із львівської області сидить на соціалці
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17.05.2023 23:29 Відповісти
Робочий тиждень 40 годин, тобто в місяць виходить більше ніж 160.
Я працюю 7,5 години, по контракту 163,33 середній робочий час щомісяця.
Я спілкуюсь, працюю ( в сенсі на волонтерських засадах) з біженцями і мені чено кажуци глибоко.... хто сюди приїхав - люба людина заслуговує і має право на краще життя. Даже унтерменші))
Більш того є небагато чоловіків відповідного віку, є серед них та ДЖєнчін і відкриті ватники.
І всім я кажу: що перекладаю українською, а по недолугості чи деяким уподобанням можу і на тій мові, допомагаю і ватникам, але попереджаю що бІндеровець, але маю співчуття до таких і прошу не чіпати, в сенсі не вийо***.
І повір, що наші незалежно звідки вони, користуються серед місцевих повагою вище середньої))))))))))))))
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18.05.2023 09:50 Відповісти
Мабуть він прищабув, що Україна соціальна, а не феодальна держава
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18.05.2023 23:39 Відповісти
Декларація Князєва свідчить про 8млн грн річного доходу, що трансформується у 666666грн.міс
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18.05.2023 23:36 Відповісти
stimmt
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17.05.2023 21:35 Відповісти
"....Вас позовут к человеку,который умрет ночью.Думаю он умрет от инфаркта или инсульта.На Ваше усмотрение доктор.Никакого другого диагноза,иначе Вы умрете.Простите доктор,вот ваш гонорар.(фильм "Тегеран-43")
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17.05.2023 15:35 Відповісти
На кожного можна вплинути, якщо не вийде підкупити, якщо він не зразок доброчесності, або не керується принципами у своєму житті і чесне виконання своїх обов'язків - це непорушний принцип для нього, навіть якщо це загрожуватиме його життю, чи життю і безпеці його близьких. Але таких декілька на мільйон. Цей суддя точно не з них))
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17.05.2023 15:37 Відповісти
Все мусолять той роттердам. Та зробіть онлайн процес, відкритий і для нас і для партнерів, всі докази сторін оприлюдніть. У нас же зараз " вперше в історії України" чесна влада, то що і від кого ви ховаєте?
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17.05.2023 15:38 Відповісти
Роттердам і "сама чесна "влада зараз- ну це просто дуже смішно. Даже не буду нагадувати про яйця по 17 грн /шт яблука за 52 грн/кг та кулі за 7 доларів/шт (замість 0,7 у.о.) , бо там де не копнеш- усюди та завжди нахабний в космичних масштабах грабунок країни та мутрого наріду.

Я не дуже розуміюсь в темі останніх "показових" виступів СБУ по Князєву, але ось що прочитав у Олега Леусенко, та задумався

НАБУ затримало голову Верховного Суду Князєва нібито на хабарі $3 млн.
Не захищаю його, але нагадаю:
ВСУ виносив незручні рішення для ОПи,
не дозволив Коломойському анулювати кредитні договори ПриватБанку з НБУ на 18 млрд.
Князєв звинувачує заступника єрмака Смирнова у шкоді для судової реформи etc
PS: В березні 2023 р. голова ВСУ В. Князєв повідомив, що українські суди незабаром почнуть масово розглядати кримінальні провадження щодо воєнних злочинів рф, що стосуються геноциду українського народу.
Думаєте, Оманським змовникам це сподобається?
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17.05.2023 15:53 Відповісти
Ви не зрозуміли, то в мене іронія така Вони ж кругом тичуть оте "вперше в історії України" і які вони всі білі і пухнасті, а яйця по 17, то все зінка
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17.05.2023 17:07 Відповісти
а яким боком справа про право власності на акції, що триває більше 10 років, до роттердама? і кацапи, що хотіли ті акції віджати
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17.05.2023 21:22 Відповісти
Так рішення вже є. Після цієї палати вже немає нічого. Все... приїхали.
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17.05.2023 15:42 Відповісти
було б дивно, якщо цей епізод виявився першим та єдиним у практиці судді князєва..., скоріш за все це було продовження низки подібних епізодів..., не думаю, що вони (князев та його спільники) розмінювались на дріб'язок, грали тільки "по-крупному"...
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17.05.2023 15:46 Відповісти
Ще навіть справу не почали рослідувати, а змі вже зливають інфу від високопосадовця - ось це дуже стрьомно.
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17.05.2023 15:49 Відповісти
Високопосадовці при владі зливають через ЗМІ те, що їм потрібно.
Він же не під тортурами це заявляв "громадському".
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17.05.2023 15:56 Відповісти
в статті згадується шаркон ЦПК, а це тема жабуніна, на рідкість тупорила істота, воно чеше щось, що саме не розуміє, і того високопосадовця само притдумало.
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17.05.2023 21:24 Відповісти
І так паравозом (не захищаючи Князева) = Ротердам + вже йде, що там ще - вбивство брата, офшори, Томос, контрабанда картин, свинарчуки, ілловайск, Дебальцево, мінскі угоди... (можливі варіації та доповнення).
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17.05.2023 15:49 Відповісти
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17.05.2023 15:55 Відповісти
То я думаю, як стількиироків оновлена влада не хопала суддів...і тут на тобі. Виявляється, верховний все ніяк не може Пороха засудити.
Вже домовились із суддею: "ти кажеш що то було за роттердам і ми тебе по тихому впустимо з країни"
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17.05.2023 16:00 Відповісти
Княдицький каже, що це ніби підстава, ніби він чесний і принциповий і не хотів потрібне рішення приймати. Так а чому тоді хабар узяв? Чи до нього зайшли в кабінет, залишили сумку і одразу зайшли з НАБУ і знайшли сумку? Нічого незрозуміло...
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17.05.2023 16:14 Відповісти
100% судей берут взятки
это знают и судьи и те кто их "ловит"
но судьи еще делятся на проросийских и проукраинских
злые языки говорят что Князева как высокоставленого проукраиского судью ЗЕ команда сливаюет под егидой борьбы с корупцией.
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17.05.2023 16:17 Відповісти
То треба було його не чіпати?
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17.05.2023 17:49 Відповісти
ти всім 100% заносив, заяви на всіх напейсав?
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17.05.2023 21:25 Відповісти
А що там з авіатрощею Монастирського, ніхто не чув?
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17.05.2023 16:28 Відповісти
Гелікоптер, як відомо, важче повітря. Що ще потрібно вигадувати!?
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17.05.2023 17:25 Відповісти
Дійсно, тільки офіційної версії ще не було вказано((
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17.05.2023 18:25 Відповісти
князєв - це цікава історія. Однак ще цікавішою є інша історія - це суддя верховного суду з кацапським паспортом. За дивним збігом обставин, цього мудака вже півроку тому мали позбавити громадянства на рнбо, однак чомусь шапіто клоуна цього не робить. Цікаво - чому?
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17.05.2023 16:32 Відповісти
Хм..А що голові Миколаївського суду з 2015 року Князєву, голові касаційного адмінсуду Верховного Суду з 2016 року Князєву та секретарю Великої палати Верховного Суду України з 2017 року Князєву можна було мати кацапський паспорт? Це тільки голові Верховного суду не по феньшую?
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17.05.2023 18:13 Відповісти
РНБО не позбавляє громадянства, егеж.
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17.05.2023 21:26 Відповісти
"розповіло високопоставлене джерело у владних колах" - це звичайно саме те джерело якому слід беззаперечно вірити...

Але хай спробують довести.
Вже давно пора розібратися в справі
Уважно слідкуємо.
Справа дуже цікава
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17.05.2023 17:23 Відповісти
допрос, суд, тюрьма
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17.05.2023 17:42 Відповісти
Ви подивіться з іншого ракурсу - перша та друга інстанція брала у позивача, а вища інстанція від віддповідача. А ще сам голова був ініціатором розводу головного фініка. А по підсумку і гроші пропали, і для персонажів небо в клітинку проглядається. І все жадоба наживи.
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17.05.2023 18:01 Відповісти
Так що, це вже не хабарник, якого схопили за ласту, а політічєскіє піріслєдованія за реформаторський ротердам+
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17.05.2023 18:08 Відповісти
Як ви гадаєте, інші судді верховного суду нічого не знали про Князєва?
Враховуючи обстановку потрібно замінити склад верховного суду повністю одночасно.
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17.05.2023 18:19 Відповісти
Звичайно і змінити Верховний суд зараз, тобто негайно на всіх "зелених" суддів, таК? Але мені дуже сподобалася боротьба з волокітою справ, коли вони можуть розслідуватися демятиліттями і ніхто ні за що не відповідає. То хіба погане рішення Колегії Верховного суда, коли, якщо прокурори закрили справу, а потім керівник її відновив, наприклад, через незаконність закриття, то час, поки справою ніхто не займався, враховується у строки досудового розслідування. Така практика може призвести до закриття багатьох справ через кінець строків давності. А мені здається, що така практика наведе ладу зі строками розслідування справ.
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17.05.2023 20:22 Відповісти
а чим зелені судді відрізняються від не-зелених? чим гівно відрізняється від лайна?
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19.05.2023 16:48 Відповісти
А зарплата у него 600 к ежемесячно.
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17.05.2023 19:07 Відповісти
666К
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18.05.2023 23:50 Відповісти
Ротердам это шедевр. Я с города Антрацит. С 14 года завозился штыб по 50 гривень . А продовали для страны по 178 $по схемке
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17.05.2023 19:55 Відповісти
А по якій ціні продають сьогодні? Але то таке, головне, що вугіллям в Україні і звичайно в Донецькій і Луганській областях завжди займався такий собі корифан Боневтіка - Ахметов. Як займався, так і займається сьогодні, а сьогодні не 2014 рік, а вже 2023 рік. Якщо хтось буде сперечатися, що він не корифан Боневтіка, то раджу подивитися, хто працює у Боневтіка Головою Кабміну.
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17.05.2023 20:12 Відповісти
Він нелише корєван боневтіка, також відомого кандітєра за сумісництвом
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18.05.2023 23:52 Відповісти
Ща забанят любители шоколадного глаза
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17.05.2023 19:57 Відповісти
Пан Шмигаль Денис Анатолійович працював не із шоколадами, а з вугіллям Ахметова, не знали? З січня 2017 до січня 2018 працював у ПАТ «ДТЕК Західенерго» заступником генерального директора з соціальних питань. З січня 2018 до липня 2019 працював директором ДТЕК Бурштинська ТЕС в. о. заступника генерального директора з соціальних питань ПАТ "ДТЕК Західенерго".
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17.05.2023 20:18 Відповісти
а яким боком справа про право власності на акції, що триває більше 10 років, до роттердама?
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17.05.2023 21:28 Відповісти
 
 