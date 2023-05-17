Князєв брав хабар за рішення, яке може допомогти "поховати" перший епізод справи "Роттердам+", - ЗМІ
Ексголова Верховного Суду Всеволод Князєв разом із іншими суддями брав хабар за рішення, яке може допомогти Рінату Ахметову "поховати" перший епізод справи ""Роттердам+" на майже 19 мільярдів гривень.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське, про це розповіло високопоставлене джерело у владних колах.
"Це тільки початок, у цій справі (щодо корупції у Верховному Суді. - Ред.) будуть з’являтися все нові і нові подробиці", - зазначило джерело.
Раніше у Центрі протидії корупції повідомили, що 3 квітня судді Касаційного кримінального суду ВС Ольга Булейко, Ігор Іваненко і Сергій Фомін, переглядаючи рішення у звичайній справі щодо порушення правил дорожнього руху, зробили висновок для всіх інших справ Верховного Суду "задля забезпечення єдності практики щодо застосування норм права у подібних правовідносинах".
Так, якщо прокурори прокурори закрили справу, а потім керівник її відновив, наприклад, через незаконність закриття, то час, поки справою ніхто не займався, враховується у строки досудового розслідування. Така практика може призвести до закриття багатьох справ через кінець строків давності.
Водночас у ЦПК додал, що у законодавстві немає чіткої вимоги іншим судам рівнятися на практику Верховного Суду, однак її часто використовують навіть під час розгляду справ у Вищому антикорупційному суді, де й слухають перший епізод "Роттердам+".
"Те, що Верховний (Суд) почав тлумачити ці норми КПК прямо перед тим, як ВАКС почав розглядати "Роттердам+", на наш погляд, дуже підозріло. Це впливає на багатомільярдну справу, яка умовно важлива для олігарха. Я на 99% впевнена, що адвокати за допомогою цього рішення, будуть обґрунтувати свої клопотання про закриття справи", - пояснила керівниця юридичного відділу ЦПК Олена Щербань.
Проте у самому НАБУ інформацію щодо отримання неправомірної вигоди суддями Верховного Суду за висновок, який може вплинути на справу "Роттердам+", "Громадському" не змогли ні підтвердити, ні спростувати.
Адвокат сторони захисту у справі "Роттердам+" Артем Трекке заявив, що ситуація довкола корупційного скандалу голови Верховного Суду України не має жодного відношення до закриття справи "Роттердам+".
"Законність закриття справи "Роттердам+" підтверджено Вищим антикорупційним судом України. Це рішення ВАКС було підтверджено в апеляційній інстанції і вступило в силу 21 вересня 2022 року. Цим рішенням ВАКС серед іншого визнав, що сроки досудового розслідування у справі Роттердам+ вже вичерпані.
Це рішення вступило в законну силу задовго до аналогічної позиції Верховного Суду і тим більше задовго до нинішнього корупційного скандалу довкола голови Верховного суду", - зазначив адвокат.
Нагадаємо, раніше НАБУ і САП повідомили про викриття масштабної корупції у Верховному Суді. За даними джерел ЦН, голова ВС Князєв був затриманий на хабарі у 2,7 млн доларів.
Згодом пресцентр САП опублікував деталі справи щодо Князєва.
16 травня 2023 року керівник САП особисто повідомив про підозру Голові Верховного Суду та адвокату, яких викрито на отриманні 2,7 млн доларів США неправомірної вигоди.
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"Проте у самому НАБУ інформацію щодо отримання неправомірної вигоди суддями Верховного Суду за висновок, який може вплинути на справу "Роттердам+", "Громадському" не змогли ні підтвердити, ні спростувати."
Тобто "Хробацьке" як завжди шось собі вигадало і понеслась брехня по селу
Щоб вони роздували по феросплавам, де рішення було законним. І не зовсім понятно, навіщо там взагалі було хабаря давати?
А взагалі цікаво як припущення, перетравлене кілька разів ЗМІ, потроху перетворюється на доведений факт.
Чому не сидить? Чому його не тягає СБУ?
Які можуть бути підстави до найпрозорішої схеми десятиліття?!!
між іншим другою сторною були офшори, що кацапам належать
між іншим другою сторною були офшори, що кацапам належать
Князєв - найкрутіший судді у країні, у нього зп десь 400 тис грн (10тис ойро)
То де більші зарплати у українських суддів?
мінімалка у німців 1.6к евро, тобто суддя має лише ЛИШЕ 10 ДЕСЯТЬ мінімалок.
тому твій висер з порівнянням зп у євро є жалюгідним.
А фахівець з права заробляє на тиждень (!) середню зарплату по країні - 10 тис грн. Тобто, людина, яка в місяць отримує 30-50 тис грн ніколи не піде працювати чесною суддею у районний суд на зарплату 10-15 тис гривень. А з головою суду, там ще складніше, бо це також додатковий досвід, і в комерційній діяльності ці люди заробляють ще більше.
Тому не тіш себе дегенеративними ілюзіями тупоголового люмпену, що за €400 може бути чесний і професійний суддя в Україні.
Я не маю на увазі що суддя має за мінімалку батрачити, але і робити з них касту богів зі всіма привілеями теж не потрібно, тим паче що як бачимо збільшення їх утримання ніяк НІЯК не вплинуло на непідкупність суддів.
До речі,150 штук зарплати у пересічних суддів немає - не треба брехати.
Ті хто шукає де знайти від 100к зелені щоб забашляти за призначення отримує десь 20 т. причому не робить абсолютно ніфіга....
от тут і криється вся біда, не може апріорі суддя бути чесним при такій системі, де без хабаря ти ніхто і звуть тебе ніяк, ну або ти холуй кідалова-медведчука-потрнова, тоді так твоя карєра полетить у космос зі старту.
Мінімалка(соц. допомога) десь 500€ + квартира. все..
Мін. зарплата -12,5 € година
мін зп з ваших даних 2к евро, тобто суддя отримує 2 мінімалки, а у нас 15
5 тис евро німець заробить без проблем, а от чи заробить українець 100к гривень..
Середня зарплата в Німеччині 40 000 в рік.
Мінімальної зарплати як такої НЕМАЄ.
Є мінімальна ПОГОДИНА оплата, яка складає 12,50€.Розрахунок того що ти називаеєш мінімалка, проходить на сім"ю, тобто 4 людини це десь приблизно 2000 євро, + оплата квартири, на яку дає дозвіл соціальна служба, тобто квартиру 150 м² ти не отримаєш. буде десь в межах 70-90 м² з оплатою в залежності від місця знаходженнай десь від 500 і вище але не захмарні.
Якщо людина працює, то держава буде доплачувати до "твоєї" мінімалки:
нА РАХУНОК ЧОРНИХ; ХАХЛІВ ТА інших соціальщиків, то пуста розмова про ніщо.
звісно що пуста розмова, коли у німеччині тисячі "біженців" із львівської області сидить на соціалці
Я працюю 7,5 години, по контракту 163,33 середній робочий час щомісяця.
Я спілкуюсь, працюю ( в сенсі на волонтерських засадах) з біженцями і мені чено кажуци глибоко.... хто сюди приїхав - люба людина заслуговує і має право на краще життя. Даже унтерменші))
Більш того є небагато чоловіків відповідного віку, є серед них та ДЖєнчін і відкриті ватники.
І всім я кажу: що перекладаю українською, а по недолугості чи деяким уподобанням можу і на тій мові, допомагаю і ватникам, але попереджаю що бІндеровець, але маю співчуття до таких і прошу не чіпати, в сенсі не вийо***.
І повір, що наші незалежно звідки вони, користуються серед місцевих повагою вище середньої))))))))))))))
Я не дуже розуміюсь в темі останніх "показових" виступів СБУ по Князєву, але ось що прочитав у Олега Леусенко, та задумався
НАБУ затримало голову Верховного Суду Князєва нібито на хабарі $3 млн.
Не захищаю його, але нагадаю:
ВСУ виносив незручні рішення для ОПи,
не дозволив Коломойському анулювати кредитні договори ПриватБанку з НБУ на 18 млрд.
Князєв звинувачує заступника єрмака Смирнова у шкоді для судової реформи etc
PS: В березні 2023 р. голова ВСУ В. Князєв повідомив, що українські суди незабаром почнуть масово розглядати кримінальні провадження щодо воєнних злочинів рф, що стосуються геноциду українського народу.
Думаєте, Оманським змовникам це сподобається?
Він же не під тортурами це заявляв "громадському".
Вже домовились із суддею: "ти кажеш що то було за роттердам і ми тебе по тихому впустимо з країни"
это знают и судьи и те кто их "ловит"
но судьи еще делятся на проросийских и проукраинских
злые языки говорят что Князева как высокоставленого проукраиского судью ЗЕ команда сливаюет под егидой борьбы с корупцией.
Але хай спробують довести.
Вже давно пора розібратися в справі
Уважно слідкуємо.
Справа дуже цікава
Враховуючи обстановку потрібно замінити склад верховного суду повністю одночасно.