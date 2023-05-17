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Російський суд присудив трьом фігурантам "справи Хізб-ут-Тахрір" від 12 до 17 років ув’язнення

ут,тахрір,хізб

Південний окружний військовий суд у м. Ростов-на-Дону (Росія) оголосив вирок фігурантам так званої четвертої бахчисарайської групи справи "Хізб-ут-Тахрір" незрячому Олександру Сизикову, Аліму Суф’янову та Сейрану Хайредінову.

Про це повідомляє "Кримська солідарність", інформує Цензор.НЕТ.

Незрячого Сизикова засуджено до 17 років позбавлення волі з відбуванням перших чотирьох років у в'язниці. Після цього суд постановив відправити його до виправної колонії суворого режиму, а після звільнення наклав на нього зобов'язання не відвідувати публічні заходи та збори.

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Хайредінову та Суф'янову суд призначив по 12 років позбавлення волі у колонії суворого режиму. Перші чотири роки вони також мають відбути у в'язниці.

Нагадаємо, в липні 2020 року під час масових обшуків у Криму були затримані сім осіб, зокрема Алім Суф'янов, Сейран Хайредінов та Олександр Сизиков. Шестеро осіб були заарештовані в залі суду та поміщені до слідчого ізолятора Сімферополя. Сизикова, який має інвалідність І групи по зору, відправили під домашній арешт.

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Усіх затриманих звинуватили у причетності до ісламської політичної партії "Хізб-ут-Тахрір".

Автор: 

вирок (1066) репресії (1622) росія (65073) Хізб ут-Тахрір (104)


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Их хизбут, они крепчают...
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17.05.2023 15:36 Відповісти
можна спробувати використати війну ..
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17.05.2023 16:50 Відповісти
 
 