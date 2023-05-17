За добу ЗСУ знищили 21 одиницю ворожої техніки на таврійському напрямку. Противник наступає під Авдіївкою та Мар’їнкою, - Тарнавський

Росіяни продовжують наступальні дії під Авдіївкою та Мар’їнкою, але Сили оборони відбивають атаки.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1004 вогневі завдання.

Йдеться про контрбатарейну боротьбу і про роботу по планових цілях, виявлених раніше.

"Втрати ворога вбитими та пораненими склали майже роту. Знищено та пошкоджено 21 одиницю озброєння та військової техніки противника. Зокрема, 4 БМП, 3 танки, БпЛА " Zala", БпЛА "Shahed-136 ", РЕБ "Силок-01", гармата МТ-12 "Рапіра", гармата 2А36 "Гiацинт-Б", 2 МТЛБ. Також було знищено 5 складів боєприпасів ворога", - йдеться у повідомленні.

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