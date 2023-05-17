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Новини Війна
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За добу ЗСУ знищили 21 одиницю ворожої техніки на таврійському напрямку. Противник наступає під Авдіївкою та Мар’їнкою, - Тарнавський

навчання,зсу,лють

Росіяни продовжують наступальні дії під Авдіївкою та Мар’їнкою, але Сили оборони відбивають атаки.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1004 вогневі завдання.

Йдеться про контрбатарейну боротьбу і про роботу по планових цілях, виявлених раніше.

"Втрати ворога вбитими та пораненими склали майже роту. Знищено та пошкоджено 21 одиницю озброєння та військової техніки противника. Зокрема, 4 БМП, 3 танки, БпЛА " Zala", БпЛА "Shahed-136 ", РЕБ "Силок-01", гармата МТ-12 "Рапіра", гармата 2А36 "Гiацинт-Б", 2 МТЛБ. Також було знищено 5 складів боєприпасів ворога", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: За добу ЗСУ знищили 18 одиниць ворожої техніки на таврійському напрямку. Втрати противника - понад роту вбитими і пораненими, - Тарнавський

Автор: 

армія рф (17309) ліквідація (3905) Тарнавський Олександр (277)


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Нескінчене залізна змія(
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17.05.2023 15:29 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ZuixnxKu5GI 200 ТИСЯЧ! // ПРОЦИШИН ОФІЦІЙНИЙ
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17.05.2023 15:38 Відповісти
Я про техніку, в них безліч цих сталевих гробів. Да й орків багато, в хлопців стволи перегріваються до почервоніння від безпреривної стрільбі, а рашисти все лізуть під кулі. Чи діхлофосом їх якимсь треба
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17.05.2023 16:32 Відповісти
Авдіївка - там ще може бути хуже ніж у Бахмуті - рашисти дуже далеко на флангах пройшли.
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17.05.2023 15:45 Відповісти
 
 