Міноборони РФ комплектує підрозділи "Шторм Z" громадянами, які мають проблеми з законом, - Череватий

Російське командування почало використовувати на фронті штурмові роти "Шторм Z", складені із злочинців, які не встигли потрапити до в’язниці.

Про це розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Так, Міноборони РФ збирає рекрутів для поповнення втрат у військах, використовуючи всі доступні джерела, сказав він.

"Вони використовують і мобілізований, і бойовий армійський резерв (БАРС), і територіальні війська, в різні добровольчі батальйони заманюють, і зараз, наприклад, роти "Шторм Z", які формують з людей, що мають проблеми з законом", – пояснив Череватий.

Він зазначив, що підрозділи "Шторм Z" комплектуються з громадян, які мають проблеми з законом. За словами Череватого, йдеться про тих осіб, кому було зроблено пропозицію – сісти у в'язницю або стати "добровольцем" на війні. Цим дана категорія осіб відрізняється від найманців "групи Вагнера", яких раніше вербували безпосередньо у в'язницях.

"Можна сказати, що МО РФ перехоплює ініціативу у "Вагнера", якому зараз дещо підрізали в цьому напрямку можливість наповнення особовим складом, і тому вони використовують такі ж методи. Через військкомати замість того, щоб як і раніше віддавати їх "Вагнеру", намагаються створювати ці "Шторм Z" роти", – підсумував спікер.

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