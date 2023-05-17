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Новини Війна
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Міноборони РФ комплектує підрозділи "Шторм Z" громадянами, які мають проблеми з законом, - Череватий

окупанти,рашисти

Російське командування почало використовувати на фронті штурмові роти "Шторм Z", складені із злочинців, які не встигли потрапити до в’язниці.

Про це розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Так, Міноборони РФ збирає рекрутів для поповнення втрат у військах, використовуючи всі доступні джерела, сказав він.

"Вони використовують і мобілізований, і бойовий армійський резерв (БАРС), і територіальні війська, в різні добровольчі батальйони заманюють, і зараз, наприклад, роти "Шторм Z", які формують з людей, що мають проблеми з законом", – пояснив Череватий.

Він зазначив, що підрозділи "Шторм Z" комплектуються з громадян, які мають проблеми з законом. За словами Череватого, йдеться про тих осіб, кому було зроблено пропозицію – сісти у в'язницю або стати "добровольцем" на війні. Цим дана категорія осіб відрізняється від найманців "групи Вагнера", яких раніше вербували безпосередньо у в'язницях.

"Можна сказати, що МО РФ перехоплює ініціативу у "Вагнера", якому зараз дещо підрізали в цьому напрямку можливість наповнення особовим складом, і тому вони використовують такі ж методи. Через військкомати замість того, щоб як і раніше віддавати їх "Вагнеру", намагаються створювати ці "Шторм Z" роти", – підсумував спікер.

Читайте: Сили оборони за добу просунулися до 500 метрів на певних ділянках Бахмутського фронту, - Череватий

Автор: 

армія рф (17309) Череватий Сергій (166)


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Топ коментарі
+6
главно дело шоб как можно больше стрелковки нелегально попадало на территорию *********.
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17.05.2023 15:31
+6
"Шторм Z"

Это такой современный рузьге "словоер":
- Да-z! Не извольте-z беспокоиться, сию минуту-z!
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17.05.2023 15:34
+3
Та яка нам різниця з кого їх формують? Головне, щоб дохли регулярно і в великій кількості, як і все расєйское лайно!
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17.05.2023 15:37
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главно дело шоб как можно больше стрелковки нелегально попадало на территорию *********.
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17.05.2023 15:31 Відповісти
"Шторм Z"

Это такой современный рузьге "словоер":
- Да-z! Не извольте-z беспокоиться, сию минуту-z!
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17.05.2023 15:34 Відповісти
Тоді має існувати окремий підрозділ "ТікТок DON"
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17.05.2023 15:37 Відповісти
Та яка нам різниця з кого їх формують? Головне, щоб дохли регулярно і в великій кількості, як і все расєйское лайно!
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17.05.2023 15:37 Відповісти
Господи, каких еще zомбаков московские ублюдки пришлют в Украину? Когда уже ета рашка вся сдохнет
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17.05.2023 15:38 Відповісти
Ми цю війну можемо виграти тільки за рахунок якісної переваги.
Тому що русня абсолютно вільна у виборі засобів, а і у використанні джерел поповнення ресурсів.
В той час як для нас на додаток до браку всіх ресурсів ще діє купа обмежень.
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17.05.2023 15:39 Відповісти
А що, хтось сподівався, що там будуть активісти "емністі інтернешнал"?
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17.05.2023 15:41 Відповісти
Уродская контора никогда против орков не выступала.
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17.05.2023 15:43 Відповісти
"mjaso-Z", pravilnoe nazvanie.
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17.05.2023 15:46 Відповісти
креативо, ожидаемо, - ноль
"в штрафбат и кровью искупать вину"
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17.05.2023 15:50 Відповісти
так це вже було
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17.05.2023 15:55 Відповісти
Когда уже мажоров с Рублевки на убой погонят?
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17.05.2023 15:57 Відповісти
До тюрми ше не потрапили але на волі вже опасні -- значить іх треба заштормити а ЗСУ заземлити .
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17.05.2023 15:58 Відповісти
Хтось думає що це щось "нове"? Так звана "чорна піхота" з"явилася не в 1942-му - з виданням наказу №227 (створення штрафбатів) І не в 1943-му - при штурмі Дніпра Її створили в 1941-му Це був набраний "кримінальний зброд" який повинен був іти "першим ешелоном" для виконання плану "Гроза" - "Асвабаждения Европы ат фашизма" їх навіть у військову форму не переодягали Вони повинні були своїми тілами прийнять перший вогонь на себе і проломить оборону німців для кадрової армії Але німці вдарили першими Всі ці "чорнопіхотники" мали тільки стрілецьку зброю Їх "зім"яли" і вони розбіглись А "кадровики" виявилися неготовими до удару І все "пішло коту під хвіст"!
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17.05.2023 15:59 Відповісти
рота напёрсточников
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17.05.2023 16:02 Відповісти
Міністерство нападу!
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17.05.2023 16:02 Відповісти
ЗСУ, бережить свои кармани!
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17.05.2023 16:03 Відповісти
#мають проблеми з законом#

а крім цього, ще й головою і мораллю 👺
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17.05.2023 16:32 Відповісти
це все примусові заходи. За путлера воювати бажаючих немає а скоро й зовсім не буде
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17.05.2023 20:09 Відповісти
 
 