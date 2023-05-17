До нового пакету санкцій ЄС проти РФ можуть включити близько 100 російських компаній та громадян, - Euobserver

Країни ЄС допоможуть своїм компаніям вийти з Росії на тлі зростаючого ризику їх оподаткування через фінансування війни Росії проти України. До 11 пакета санкцій можуть потрапити 100 компаній та осіб.

Про це пише Euobserver, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Пропозиції щодо 11-го пакета санкцій проти Росії включають нові спеціальні дозволи на фінансові операції та юридичні послуги, покликані допомогти європейським компаніям вийти з Росії.

Зазначається, що з початку війни Європейський Союз заморозив активи понад 1 600 російських фізичних та юридичних осіб. В рамках 11 пакета санкцій до цього списку планується додати ще близько 100.

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Втім, згідно з новою пропозицією, країнам ЄС тепер буде дозволено допускати фінансові перекази росіянам із санкційного списку "після того, як буде визначено, що такі кошти або економічні ресурси необхідні для завершення транзакцій, включаючи продаж, які необхідні для ліквідації до 31 серпня 2023 року спільного підприємства або аналогічної юридичної структури, створеної в Росії за участю цієї фізичної або юридичної особи".

ЄС також заборонив європейським юридичним особам надавати комерційні послуги російським клієнтам. Водночас 11-й пакет санкцій передбачає послаблення і цієї заборони, щоб допомогти розібратися зі спільними інтересами ЄС і Росії всередині Європи.

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"Компетентні органи держав-членів можуть дозволити до 31 грудня 2023 року надання юридичних послуг, які є обов'язковими ... для завершення таких відчужень, як нотаріальні послуги", - йдеться в пропозиції.