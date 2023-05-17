УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5830 відвідувачів онлайн
Новини Війна
11 695 21

Дитина загинула внаслідок ворожого обстрілу Херсонщини: батько приніс до лікарні на руках

діти

Внаслідок ворожого обстрілу Зеленівки на Херсонщині загинула дитина. Ще двоє людей поранено.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Офісу Президента Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.

"росіяни вбили дитину на Херсонщині. Це сталося внаслідок обстрілів у Зеленівці. Батько приніс її до лікарні на руках. Також поранення отримали ще дві людини. Всі вони перебували біля магазину. Російські терористи продовжують цинічно вбивати цивільних", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минулої доби окупанти 6 разів обстріляли Херсон, по області випустили 406 снарядів з важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації, - ОВА

Автор: 

діти (5057) обстріл (28378) жертва (248) Херсонська область (5728)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+25
Підари козломорді, згиньте всі
показати весь коментар
17.05.2023 17:19
+21
Мразота. Никогда не простим.
показати весь коментар
17.05.2023 17:17
+12
Бог все бачить...😪

але коли прийде кара?
показати весь коментар
17.05.2023 17:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бог все бачить...😪

але коли прийде кара?
показати весь коментар
17.05.2023 17:02 Відповісти
Бог поддерживает тех, кто сам о себе может позаботиться.
показати весь коментар
17.05.2023 17:34 Відповісти
золотые слова
показати весь коментар
17.05.2023 18:48 Відповісти
А йому пофіг
показати весь коментар
17.05.2023 17:37 Відповісти
Когда Бог хочет наказать человека, то он лишает его разума. Рашоорки уже наказаны Богом и котлы со смолой и раскаленные сковороды их уже ждут.
показати весь коментар
17.05.2023 17:40 Відповісти
На тому світі обовязково
показати весь коментар
17.05.2023 23:11 Відповісти
Мразота. Никогда не простим.
показати весь коментар
17.05.2023 17:17 Відповісти
Підари козломорді, згиньте всі
показати весь коментар
17.05.2023 17:19 Відповісти
Й@ані москальські нелюди, горіти вам в пеклі ...
Той, хто запропонує мир з цими виродками буде проклятий до останнього коліна...
показати весь коментар
17.05.2023 17:47 Відповісти
росиянцы убили ребенка с молчаливого соглассия в том числе и главы опы президента
показати весь коментар
17.05.2023 18:41 Відповісти
Будь ти проклята нациська росія і дибільний народ цього терористичного утворення ,рашиські варвари щоденно вбивають дітей ,жінок ,а деякі діячі неперестають говорити місяцями про контрнаступ вже весна закінчуєтся.
показати весь коментар
17.05.2023 18:55 Відповісти
Давайте відверто, 73% - це кожен три четверті з проголосувавших. Проголосувало +-60%.
Тобто 2 з 5 громадян відверто підтримали війну, ще двоє тупо забили бо "какая разніца" і останній вибрав меньше зло із двух.
А тепер спитайте того батька тієї дитини, який вибір він зробив в 2019-му.

p.s. Дитя шкода, але то вже Богу розбиратись.
показати весь коментар
17.05.2023 19:28 Відповісти
как же вы замахали проклятые москали...
показати весь коментар
17.05.2023 19:45 Відповісти
так він же казав - я все закінчу
показати весь коментар
17.05.2023 19:47 Відповісти
давайте відверто: не та новина, щоб писати тут таке... Ви у нас дуже "розумний" бот , спробуйте спитати батька. приготуйтеся до наслідків цієї провальної "бесіди".
показати весь коментар
17.05.2023 19:47 Відповісти
Ти дебіл чи вам порохоботам вже мізки шоколадом заплавило?
показати весь коментар
17.05.2023 21:42 Відповісти
Десь Ви праві. Але не тут... не зараз це...
🙏 сил батькові і рідним хлопчикам пережити це горе!
показати весь коментар
18.05.2023 05:02 Відповісти
8 км до Дніпра! голови нема - тримати дитину поруч та ще гуляти, батько дібіл
показати весь коментар
17.05.2023 19:45 Відповісти
показати весь коментар
17.05.2023 19:48 Відповісти
Найстрашніше, що може статися в житті... Дай Боже батьку сили жити після цього...
показати весь коментар
17.05.2023 21:28 Відповісти
Це саме страшне що є на цьому світі.
показати весь коментар
17.05.2023 21:47 Відповісти
 
 