Дитина загинула внаслідок ворожого обстрілу Херсонщини: батько приніс до лікарні на руках
Внаслідок ворожого обстрілу Зеленівки на Херсонщині загинула дитина. Ще двоє людей поранено.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Офісу Президента Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.
"росіяни вбили дитину на Херсонщині. Це сталося внаслідок обстрілів у Зеленівці. Батько приніс її до лікарні на руках. Також поранення отримали ще дві людини. Всі вони перебували біля магазину. Російські терористи продовжують цинічно вбивати цивільних", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+25 Snart
показати весь коментар17.05.2023 17:19
+21 Zebra Zebr
показати весь коментар17.05.2023 17:17
+12 Lis Pedersen #555472
показати весь коментар17.05.2023 17:02
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але коли прийде кара?
Той, хто запропонує мир з цими виродками буде проклятий до останнього коліна...
Тобто 2 з 5 громадян відверто підтримали війну, ще двоє тупо забили бо "какая разніца" і останній вибрав меньше зло із двух.
А тепер спитайте того батька тієї дитини, який вибір він зробив в 2019-му.
p.s. Дитя шкода, але то вже Богу розбиратись.
🙏 сил батькові і рідним хлопчикам пережити це горе!