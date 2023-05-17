Дитина загинула внаслідок ворожого обстрілу Херсонщини: батько приніс до лікарні на руках

Внаслідок ворожого обстрілу Зеленівки на Херсонщині загинула дитина. Ще двоє людей поранено.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Офісу Президента Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.

"росіяни вбили дитину на Херсонщині. Це сталося внаслідок обстрілів у Зеленівці. Батько приніс її до лікарні на руках. Також поранення отримали ще дві людини. Всі вони перебували біля магазину. Російські терористи продовжують цинічно вбивати цивільних", - йдеться у повідомленні.

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