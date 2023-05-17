Антикорупційний суд дозволив конфіскувати на користь держави активи, пов’язані із зрадником Сальдо

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду задовольнила позов Міністерства юстиції України та дозволила конфіскувати на користь держави активи, якими прямо та опосередковано володіє зрадник Володимир Сальдо, який очолює окупаційну "обласну адміністрацію" на захопленій частині Херсонщині. Відповідні рішення про конфіскацію активів відповідно до закону "Про санкції" суд виніс 9 і 17 травня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду.

Так, 9 травня ВАКС ухвалив вилучити у Сальдо земельні ділянки в Херсоні сумарною площею 7,7 га, готель, будинок та інші приміщення в Херсоні, апартаменти і паркувальні місця в Одесі, Херсоні та окупованій Ялті, автомобіль Volvo XC90 2020 року випуску та інше майно.

Дозволено також конфіскувати 99,86% ПрАТ "Каштан" (Коростишів, вид діяльності - видобуток каменю і піску) і 30% "Дельта-Сервіс" (Херсон, послуги логістики), якими володіє ексдружина Сальдо.

Крім того, у середу суд ухвалив рішення дозволити конфіскацію на користь держави активів, зареєстрованих на ім'я доньки колаборанта Ірини Сальдо: 55,56% статутного капіталу ТОВ "Бебко-Авто" (Херсон, автодилер і послуги СТО) і 40% статутного капіталу ТОВ "Конка" (Херсон, організація розваг).

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Нагадаємо, Сальдо з 2002 до 2012 року обіймав посаду міського голови Херсона. У 2012 році його обрали народним депутатом України від "Партії регіонів". Був заступником голови Комітету Верховної Ради з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики. 2014 року Сальдо голосував за так звані закони 16 січня, які стали реакцією тодішньої влади на протести громадян.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Сальдо перейшов на бік окупантів. 26 квітня 2022 року в тимчасово окупованому на той час Херсоні російські війська "призначили" нових керівників-колаборантів: "голову обласної адміністрації" Володимира Сальдо та "голову міської адміністрації" Олександра Кобця.

Сальдо інкримінують колабораціонізм та державну зраду під час воєнного стану, справу вже передали до суду.