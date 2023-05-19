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акциз (169) спирт (181) відеонагляд (81) Гетманцев (434)

В Україні запрацює цілодобова система нагляду за спиртзаводами, щоб посилити боротьбу з тіньовими схемами, - Скакун

Новини Цензор.НЕТ Економіка

скакун

В Україні має запрацювати цілодобова система відеонагляду за спиртзаводами з обов’язковим зберіганням всіх відеоданих. Таке рішення ухвалив Комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики, де комплексно розглянули заходи боротьби з тіньовим ринком підакцизної продукції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.

Як зазначив голова Комітету Данило Гетманцев, на ринку вочевидь побільшало нелегального спирту, а організовані злочинні групи продовжують роботу, попри війну. Загалом через тіньове виробництво, обіг та реалізацію трьох підакцизних товарів – алкоголю, тютюну та пального – держава щорічно втрачає мінімум 1 мільярд доларів.

Ситуація з обігом підакцизної продукції катастрофічна. Тож рішенням Комітету стало проведення перевірок як виробників, так і самих податківців на податкових постах, створення профільних робочих груп та ґрунтовна аналітична робота.

У межах боротьби зі "спиртовою мафією" Комітет рекомендував Державній податковій службі до 26 травня розробити алгоритм, що удосконалить роботу цілодобової системи відеоспостереження за виробництвом та відпуском алкогольної продукції. Система має гарантувати безперервну онлайн-трансляцію з виробництв, а також централізоване зберігання всіх відеоданих. Для цього ДПС також має розробити відповідні зміни до нормативно-правових актів.

Раніше цю прогалину у контролі над виробниками помітив перший заступник голови Харківської ОВА Олександр Скакун. Проаналізувавши досвід спиртової галузі на Харківщині він виявив, що бізнес виконує необхідну для отримання ліцензії вимогу зі встановлення камер цілодобового нагляду, але ці дані не зберігаються на серверах. Тож контролюючі органи не мають інструментів для аналізу роботи заводів і, як наслідок, необлікований спирт може потрапляти на чорний ринок.

Чиновник вважає таке рішення Комітету важливим кроком у наведенні ладу в акцизному оподаткуванні:

"Тішить, що комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики завжди підтримує ініціативи з регіонів. Моя пропозиція почута, як буде реалізовано – побачимо. Це ще один фундаментний блок у "будівлю майбутнього", де бізнес сплачує податки, чиновник не краде і, відповідно, ЗСУ нищить рашистів, бо має солідне державне фінансування".

Нагадаємо, раніше концерн "УкрСпецСпирт" запропонував втілити пілотний проєкт з монтажу удосконалених систем відеомоніторингу на своїх заводах в Харківській області та закупити необхідне обладнання з подальшою його передачею до Державної податкової служби.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+15
За спиртзаводами в нас є кому наглядати а шоб організувати гарне виробництво дронів в нас руки не доходять .
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20.05.2023 09:11
+11
Ви, того, обов`язково на цистерни GPS-маячки встановіть. Спитайте Гетьманцева, він скаже як....
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20.05.2023 09:16
+11
Карочє, примусять зеленого змія откативать зєльоной власті
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20.05.2023 09:28
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За спиртзаводами в нас є кому наглядати а шоб організувати гарне виробництво дронів в нас руки не доходять .
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20.05.2023 09:11 Відповісти
Карочє, примусять зеленого змія откативать зєльоной власті
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20.05.2023 09:28 Відповісти
А "галавной наглядатіль" не єрмак часом, ну кому іще нелох оманський може довірити таку відповідальну місію.
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20.05.2023 09:34 Відповісти
Так они при любой власти шикарно живут,еще никто от откатов не отказался.
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20.05.2023 09:55 Відповісти
ЦІкаво, скільки протримається помийка, якщо знищити усі їх спиртозаводи?!
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20.05.2023 09:12 Відповісти
Склоомивач будуть пити, табуретовку гнати.
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20.05.2023 12:22 Відповісти
Ви, того, обов`язково на цистерни GPS-маячки встановіть. Спитайте Гетьманцева, він скаже як....
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20.05.2023 09:16 Відповісти
пусть они себе маячки в жопу поставят...
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20.05.2023 09:31 Відповісти
Ви вже нафтобазами наглядали, пломби, камери, рівнеміри в ємностях, і як це мішало бєні продавати «лівий» бензин?
Є технологічний процес і обладнання, відповідно можна вирахувати максимальний об'єм спирту що може бути виготовлений теоритично, розрахуйте оподаткування виходячи з цього і нах. непотрібні танці з бубном і інша хрінь де ви можете влаштовувати «маневри».
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20.05.2023 09:20 Відповісти
Шукають де додатково можно вкрасти. Бо гівномарафон й дороги негумові, а красти й виводити треба буде багато..
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20.05.2023 09:24 Відповісти
Навіть не шукають, то сильно складно - спит і табак завжди були у фокусі «трударів»
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20.05.2023 09:26 Відповісти
У алкобарыжников всегда все на мази при любой владе.
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20.05.2023 09:22 Відповісти
Ждем "прилетов" по спиртзаводам, с видеоотчетами от рашистов?
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20.05.2023 09:22 Відповісти
Опять дрочилово- мочилово, лапша на ухи лохторату! ,,Наладить контроль за спирт заводами....,, Ржунемагу! Сколько раз и давно упоминал, какими же кретинами надо было быть, чтобы эту отрасль отдать частнику!? Только государственная абсолютная монополия на производство спиртного и всего абсолютно!!! И в бюджете навсегда довольно быстрые деньги и много всегда! Хуторня позорная, и тут мы тоже все просрали, проспали, проели, *****,,ли!
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20.05.2023 09:29 Відповісти
Держ. Монополія. Ви випадково не з білорусі?
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22.05.2023 12:56 Відповісти
Схема над схемой. Плати бабки за крышу , надевай вышиванку как у Князева и делай что хочешь .
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20.05.2023 09:33 Відповісти
гондурасы.... вообще перед войной не шевелились, чуть державу не просрали через этих ЛакеевНарода...
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20.05.2023 09:34 Відповісти
Налагодити випуск БК в Україні під контролем ЗСУ, оце потрібно робити, а не виділяти персонал з зарплатами по контролю того, що давно вже контролюється. Дивні пропозиції від міністра. Контролери--гастролери
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20.05.2023 09:34 Відповісти
Спочатку роспродали '''збитковий бізнес'' за копійки
Який при любій власти був доброю підтримкою казни
Тепер алкоголю море налогів фіга
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20.05.2023 09:35 Відповісти
Интересно сколько эта системка обойдется бюджету и сколько новых бездельников сядут на шею американским налогоплательщикам?
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20.05.2023 09:40 Відповісти
Для чого з помпою приватизували усі спиртзаводи і трубили про це як про велику перемогу? Щоб зараз встановлювати цілодобовий відеонагляд, бо приватизатори (як завжди у нас) виявились жуліками і працюють лише на свою кишеню?
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20.05.2023 09:40 Відповісти
Краще налагодьте цілодобове стеження за хабарниками, корупціонерами, зрадниками-"д'єрмаками''!!!
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20.05.2023 09:42 Відповісти
Чорний ринок дуже вдячний всім заборонам і контролем за сірими схемами, а також окремо дякує за пресінг офіційних виробників та чесних реалізаторів. Правоохоронці та інші причетні - організована злочинність з вами - так тримати!!!!
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20.05.2023 09:43 Відповісти
Спиртзаводы войдут в историю,все убыточные но руководство миллионеры.
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20.05.2023 09:54 Відповісти
Цілодобова система нагляду страшенно дорога, звісно, і тому горілка знову подорожчає на 15% )))
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20.05.2023 09:58 Відповісти
На Полтавщині ще з часів Кондитера і досьогодні....горілку в магазинах купують тілько лохи,всі глушать спирт з спиртзаводів,розводять водою і вперед. Спирт купують десятками літрів. І всі роблять вигляд що цього не знають? а тепер спирт стане дорожчим,треба ж буде ще й наглядачам відстьобувати...
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20.05.2023 10:36 Відповісти
Во, во, правильно!!
Бравіссімо!!!
Ще й GPS поставте, як на нафтобазах....
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20.05.2023 10:37 Відповісти
Та заспокойтесь зі своїм GPS. Всі заводи і нафтобази є на Гугл Мепс.
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22.05.2023 13:04 Відповісти
Ще ОБХСС поверніть і тоді заживем!
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20.05.2023 10:41 Відповісти
з корупцією можна боротися а можна корупцію подолати.

усі наші любі президенти тільки боролися з нею.

ніжно і трепетно.
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20.05.2023 11:15 Відповісти
підари зелені,мимо вас йде продаж,да?
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20.05.2023 13:10 Відповісти
Цю галузь, як і табачну треба дуже сильно контролювати. Там завжди якісь мутки.
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22.05.2023 12:13 Відповісти
Дуже дивні в нас люди, всі кричать: треба боротись з чорним ринком, а як починають боротись, то: ви просто собі забрати прибутки хочете.
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22.05.2023 13:15 Відповісти
 
 