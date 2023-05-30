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Київ (13832) ППО (1853) дрони (2592) Повітряні атаки на Київ (418)

ППО збила всі повітряні цілі над Києвом, зафіксовано падіння уламків у 4 районах, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ппо

Сили протиповітряної оборони вночі 20 травня знищили всі ворожі повітряні цілі над Києвом. Зафіксовано падіння уламків у Дніпровському, Дарницькому, Печерському та Солом’янському районах столиці.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко у Telegram.

"Одинадцята повітряна атака на столицю з початку травня! Ворог усіма силами намагається нанести ураження по ключових обʼєктах в Києві і одночасно виснажити ресурси нашої ППО. Крім того, у такий спосіб рашисти прагнуть тримати в глибокому психологічному напруженні цивільне населення. Тому вони практично щодобово атакують Київ з повітря. Зокрема, у травні кияни не чули сирени повітряної тривоги лише 4 дні. Цією ночі агресор знов здійснив масовану атаку дронами. За попередньою інформацією, були застосовані баражуючі боєприпаси "Shahed". Усі виявлені повітряні цілі були знищені силами і засобам нашої ППО. Ударів по Києву не допущено!" - йдеться в повідмленні.

Читайте: В Києві та низці областей України оголошена повітряна тривога (оновлено)

Як зазначаться, в результаті падіння уламків:
- у Дніпровському р-ні сталося загоряння житлового будинку, пожежа ліквідована. Без жертв;
- в Дарницькому р-ні пошкодження будівлі СТО, припаркованих авто;
- в Печерському р-ні є пошкодження вікон житлового будинку;
- в Соломʼянському р-ні - дорожнє покриття і автотранспорт.

Інформації щодо потерпілих на разі не надходило. Дані оперативного зведення оновлюються і уточнюються.

Також читайте: У Києві працює ППО, - КМВА

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
В школе учишся? Чтобы сбивать ракеты как только они войдут в пространство Украины-нам нужно 50 Петриотов. Сбивают там в том месте где МОГУТ сбить. А кто сцикло и боится обломков на голову-прячься в бомбоубежище или вали с Киева. В Киеве итак автомобильные пробки. Вчера 30 мин искал в центре место чтобы припарковаться. Меньше сцикунов-чище воздух
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20.05.2023 09:02
+6
Можна збивати уламками асфальту
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20.05.2023 07:46
+4
Можна.Але потрібно в десятки разів більше засобів ППО.
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20.05.2023 06:49
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все гуд і тіки німе питаня ще раз ...
а мона ту всю кацапську ***** збивати без уламків по Києву?
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20.05.2023 06:31 Відповісти
Можна.Але потрібно в десятки разів більше засобів ППО.
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20.05.2023 06:49 Відповісти
солідарен з Фрацією - наше шапіто є наше шапіто!
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20.05.2023 07:48 Відповісти
Можна збивати уламками асфальту
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20.05.2023 07:46 Відповісти
то шо забрати взад патріоти?
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20.05.2023 07:54 Відповісти
Научите
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20.05.2023 08:35 Відповісти
a смисл?
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20.05.2023 08:39 Відповісти
Смысл понять - насколько вы балбес
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20.05.2023 10:39 Відповісти
бери мосінку і в Ураїну і після завтра тебе нема...
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20.05.2023 08:41 Відповісти
можешь ще корону нацепіти - снайпер дяка!
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20.05.2023 08:45 Відповісти
В школе учишся? Чтобы сбивать ракеты как только они войдут в пространство Украины-нам нужно 50 Петриотов. Сбивают там в том месте где МОГУТ сбить. А кто сцикло и боится обломков на голову-прячься в бомбоубежище или вали с Киева. В Киеве итак автомобильные пробки. Вчера 30 мин искал в центре место чтобы припарковаться. Меньше сцикунов-чище воздух
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20.05.2023 09:02 Відповісти
Не обращай внимания: то малолетний дурачёк
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20.05.2023 12:11 Відповісти
судячі по відповідям в багато кого такіж самі питання....
так мона чи ні?
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20.05.2023 06:38 Відповісти
Ще сьомої немає, прокинуться - пояснять. Головне, всі живі.
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20.05.2023 06:47 Відповісти
три - пятнадцать Київ Києвом, але ж є інші міста в Україні,де проходять якраз потоки зброї...склади..та інша інфраструктура..
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20.05.2023 06:55 Відповісти
хоч ти попалам розкидайся але 2 Патріота не прикриють всю країну - ти верховний ти би шо прикрив в першу чергу?
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20.05.2023 06:59 Відповісти
я б прикрив ..як верховний свою хатинку....на Кончі-Заспі
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20.05.2023 07:01 Відповісти
варонеш?
ну так до чого піск?
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20.05.2023 07:02 Відповісти
до того..що розхєрачать..те що доставляють з Заходу...як з випадком складу у Тернополі...після Києва рашисти побачать ,що нічого не можуть зробити і будуть вищукувати цілі по всій Україні..ще восени були попередження західних партнерів,що будуть бити вглибину постачання..ну по крайній мірі я таке чув
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20.05.2023 07:07 Відповісти
я б теж тебе прикрив і твою хатинку, але ще є столиця України- Київ.
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20.05.2023 07:09 Відповісти
дякую..
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20.05.2023 07:15 Відповісти
де ти в моїх дописах побачив за разхерачить?
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20.05.2023 07:12 Відповісти
А давайте применим наши Шахеды по Москве, истощим их ПВО? Правда, у нас нет ни госпрограммы, ни гос.предприятия по беспилотникам. ни системного решения. (Не я, Форбс так писал в этом декабре). Армия народных дронов наше все. Правда, ни морские, ни воздушные никак особо не влияют. (Не путать с советским Рейсом). Ну скинемся, на не пойми чего.
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20.05.2023 09:05 Відповісти
Шахеди це лайно нам потрібна ******* авіація і купа броні і танків а не не гавно дрони
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26.05.2023 15:12 Відповісти
Ночью бахало так, что я проснулся!
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20.05.2023 10:11 Відповісти
Аналогично! Тем более, что я лег спать с открытым окном для проветривания.
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20.05.2023 10:47 Відповісти
Дякуємо, рідненькі.
Господ, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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20.05.2023 10:15 Відповісти
Просимо Тебе, Владико, Боже, що створив небо і землю і море і все, що в них, обрушити економіку та фінансову систему терористичної недоімперії, що затопила весь світ автоматами «Калашнікова, щоб вона не могла виробляти зброю та торгувати нею. Вили лють гніву Свого, Господи, на російських православних убивць та членів їхніх сімей, які проливали кров людську в Ічкерії, Молдові, Грузії, Україні, Сирії та Лівії.

Почуй нас, Боже, Спаситель наш, Цар царів і Господь панівних і прислухайся до голосу моління християн України. Амінь!
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20.05.2023 11:41 Відповісти
Нічний терор Києва ,що запровадив останнім часом власник туалето-чемоданчиків ,мабуть надовго. Ціль для пуйла ,як він вважає ,мабуть приоритетна. Щеб пак ,тут тобі знаходяться і посольства всих ненавистних йому країн заходу і різні мас- медіа ,тощо. Мирне населення взагалі не береться до уваги ,а розглядається пуйлом як складова паніки. Що може це зупинити. Точні дошкульні ракетні удари по росії без всіляких оглядок на жеманні застереження багатьох західних політиків " даємо без права бити по росії". Ще одне ,що може призупинити тупінський терор, так це потужний контрнаступ і масовий драп "непобедимой и несокрушимой " коли буде порушений звя'зок і керування військами до такого стану, що їм буде не до планування терактів по" мирняку." ПС. мирняк -мирне населення на сленгу військових.
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20.05.2023 13:39 Відповісти
 
 