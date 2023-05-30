ППО збила всі повітряні цілі над Києвом, зафіксовано падіння уламків у 4 районах, - ОВА

Сили протиповітряної оборони вночі 20 травня знищили всі ворожі повітряні цілі над Києвом. Зафіксовано падіння уламків у Дніпровському, Дарницькому, Печерському та Солом’янському районах столиці.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко у Telegram.

"Одинадцята повітряна атака на столицю з початку травня! Ворог усіма силами намагається нанести ураження по ключових обʼєктах в Києві і одночасно виснажити ресурси нашої ППО. Крім того, у такий спосіб рашисти прагнуть тримати в глибокому психологічному напруженні цивільне населення. Тому вони практично щодобово атакують Київ з повітря. Зокрема, у травні кияни не чули сирени повітряної тривоги лише 4 дні. Цією ночі агресор знов здійснив масовану атаку дронами. За попередньою інформацією, були застосовані баражуючі боєприпаси "Shahed". Усі виявлені повітряні цілі були знищені силами і засобам нашої ППО. Ударів по Києву не допущено!" - йдеться в повідмленні.

Читайте: В Києві та низці областей України оголошена повітряна тривога (оновлено)

Як зазначаться, в результаті падіння уламків:

- у Дніпровському р-ні сталося загоряння житлового будинку, пожежа ліквідована. Без жертв;

- в Дарницькому р-ні пошкодження будівлі СТО, припаркованих авто;

- в Печерському р-ні є пошкодження вікон житлового будинку;

- в Соломʼянському р-ні - дорожнє покриття і автотранспорт.

Інформації щодо потерпілих на разі не надходило. Дані оперативного зведення оновлюються і уточнюються.

Також читайте: У Києві працює ППО, - КМВА