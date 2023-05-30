ППО збила всі повітряні цілі над Києвом, зафіксовано падіння уламків у 4 районах, - ОВА
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Сили протиповітряної оборони вночі 20 травня знищили всі ворожі повітряні цілі над Києвом. Зафіксовано падіння уламків у Дніпровському, Дарницькому, Печерському та Солом’янському районах столиці.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко у Telegram.
"Одинадцята повітряна атака на столицю з початку травня! Ворог усіма силами намагається нанести ураження по ключових обʼєктах в Києві і одночасно виснажити ресурси нашої ППО. Крім того, у такий спосіб рашисти прагнуть тримати в глибокому психологічному напруженні цивільне населення. Тому вони практично щодобово атакують Київ з повітря. Зокрема, у травні кияни не чули сирени повітряної тривоги лише 4 дні. Цією ночі агресор знов здійснив масовану атаку дронами. За попередньою інформацією, були застосовані баражуючі боєприпаси "Shahed". Усі виявлені повітряні цілі були знищені силами і засобам нашої ППО. Ударів по Києву не допущено!" - йдеться в повідмленні.
Як зазначаться, в результаті падіння уламків:
- у Дніпровському р-ні сталося загоряння житлового будинку, пожежа ліквідована. Без жертв;
- в Дарницькому р-ні пошкодження будівлі СТО, припаркованих авто;
- в Печерському р-ні є пошкодження вікон житлового будинку;
- в Соломʼянському р-ні - дорожнє покриття і автотранспорт.
Інформації щодо потерпілих на разі не надходило. Дані оперативного зведення оновлюються і уточнюються.
Будь ласка, зачекайте...
а мона ту всю кацапську ***** збивати без уламків по Києву?
так мона чи ні?
ну так до чого піск?
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