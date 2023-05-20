США посилять стримування РФ у Чорноморському регіоні, - Пентагон

Стратегія національної оборони США передбачає посилення стримування Росії у Чорноморському регіоні шляхом об’єднання зусиль союзників і партнерів, проведення спільних навчань та обміну інформацією.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявила помічниця міністра оборони США з питань стратегії, планів та можливостей Мара Карлін.

"Ми надалі заохочуємо поглиблення взаємодії між чорноморськими союзниками та партнерами з метою стримування, а також захисту від поточної агресії Росії в Україні та в ширшому Чорноморському регіоні", - сказала представниця Пентагону.

Вона уточнила, що ця взаємодія передбачає розширення обміну інформацією з метою загальної оцінки ситуації в морській сфері та за її межами. Це, за словами Карлін, є основою Стратегії національної оборони США.

"Нарощування стримування, а відтак його підтримка дозволить Сполученим Штатам впоратися з Китаєм – постійним викликом для нашої країни – і Росією, яка в стратегії визначена як "гостра загроза", - зауважила Карлін.

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Крім того, представниця Пентагону заявила, що НАТО пильнує, аби у Росії не виникло жодних думок про напад на будь-яку державу Альянсу. З цією метою союзники подвоїли кількість бойових груп НАТО на східному фланзі до восьми. У Європі перебуває понад 100 тисяч військових США. І така єдність є ключовим компонентом для стримування Росії.

"Сполучені Штати продовжать співпрацювати із союзниками по НАТО (в Чорноморському регіоні. – Ред.) над модернізацією у військовій сфері з метою протидії російській воєнній загрозі, в тому числі шляхом посилення позицій та проведення навчань", - пояснила Карлін.

Вона зауважила, що безпека Чорноморського регіону вимагатиме спільного підходу до зміцнення оборонних можливостей, виявлення та запобігання загрозам, посилення боєготовності та стійкості, зокрема проти кібератак.

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