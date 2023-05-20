РФ перемістила до кордону елітні підрозділи, щоб закріпити там частину українських військ та розосередити їх на критично важливих ділянках фронту, - ISW
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Росія перекинула у прикордонні райони Курської області підрозділи двох бригад спецпризначення Головного розвідувального управління ЗС РФ. За оцінками американських аналітиків, таким чином РФ намагається закріпити частину українських військ у прикордонних регіонах та розосередити їх на критично важливих ділянках фронту.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Український центр національного спротиву повідомив 19 травня, що підрозділи 3-ї і 22-ї гвардійських бригад спеціального призначення розгорнуті в Тьоткіно Курської області РФ для запобігання диверсійної діяльності українських партизан та підняття бойового духу російських військ.
За оцінками ISW, такі російські розгортання в прикордонних районах, найімовірніше, є спробою закріпити частину українських військ у прикордонних регіонах та розосередити їх на критично важливих ділянках фронту.
В інституті зауважили, що раніше підрозділи 3-ї гвардійської бригади спеціального призначення перебували в районі Кремінної Луганської області, а підрозділи 22-ї гвардійської бригади спеціального призначення розміщувалися в районі Оріхова на заході Запорізької області.
"Незрозуміло, чому російське керівництво ухвалило рішення вивести такі підрозділи з активних ділянок фронту в російські тилові райони. Ймовірно, ці підрозділи зазнали втрат у нещодавніх бойових діях і були виведені та передислоковані для відпочинку та переозброєння. Розгортання цих підрозділів у прикордонних районах навряд чи матиме бажаний інформаційний або оперативний ефект", – зазначили в ISW.
Будь ласка, зачекайте...
а) всіх їх застосовують як звичайнісіньких піхотинців
в) як і інші піхотинці воювати вони не вміють
Тому говорити про те, що вони виставлять "елітні частини" можна, але від того, що їх назвали елітними, такими вони не стануть. Просто чергова партія м'яса на забій
а с ДРГ по идее должны погранцы работать и милиция.