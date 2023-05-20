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РФ перемістила до кордону елітні підрозділи, щоб закріпити там частину українських військ та розосередити їх на критично важливих ділянках фронту, - ISW

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф

Росія перекинула у прикордонні райони Курської області підрозділи двох бригад спецпризначення Головного розвідувального управління ЗС РФ. За оцінками американських аналітиків, таким чином РФ намагається закріпити частину українських військ у прикордонних регіонах та розосередити їх на критично важливих ділянках фронту.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Український центр національного спротиву повідомив 19 травня, що підрозділи 3-ї і 22-ї гвардійських бригад спеціального призначення розгорнуті в Тьоткіно Курської області РФ для запобігання диверсійної діяльності українських партизан та підняття бойового духу російських військ.

За оцінками ISW, такі російські розгортання в прикордонних районах, найімовірніше, є спробою закріпити частину українських військ у прикордонних регіонах та розосередити їх на критично важливих ділянках фронту.

Читайте: Біля кордону з Україною в Білорусі будують лінію "зубів дракона", - "Беларускі Гаюн"

В інституті зауважили, що раніше підрозділи 3-ї гвардійської бригади спеціального призначення перебували в районі Кремінної Луганської області, а підрозділи 22-ї гвардійської бригади спеціального призначення розміщувалися в районі Оріхова на заході Запорізької області.

"Незрозуміло, чому російське керівництво ухвалило рішення вивести такі підрозділи з активних ділянок фронту в російські тилові райони. Ймовірно, ці підрозділи зазнали втрат у нещодавніх бойових діях і були виведені та передислоковані для відпочинку та переозброєння. Розгортання цих підрозділів у прикордонних районах навряд чи матиме бажаний інформаційний або оперативний ефект", – зазначили в ISW.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни прислали на кордон з Україною спецпризначенців: готують диверсії, - Нацспротив

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
Как там с нашей стороны с разминированием и мостами? Асфальт до границы проложили?
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20.05.2023 07:00
+6
15 місяців війни показали, що елітних частин у російській армії немає. Як би вони не називалися - ВДВ, морська піхота, спецназ, Таманська дивізія:
а) всіх їх застосовують як звичайнісіньких піхотинців
в) як і інші піхотинці воювати вони не вміють
Тому говорити про те, що вони виставлять "елітні частини" можна, але від того, що їх назвали елітними, такими вони не стануть. Просто чергова партія м'яса на забій
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20.05.2023 07:28
+5
Елитные остались елитные чмобики,реально норм профи уже как полтора года дохлые под киевом
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20.05.2023 07:08
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Как там с нашей стороны с разминированием и мостами? Асфальт до границы проложили?
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20.05.2023 07:00 Відповісти
Елитные остались елитные чмобики,реально норм профи уже как полтора года дохлые под киевом
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20.05.2023 07:08 Відповісти
Кращі з найгірших))
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20.05.2023 07:11 Відповісти
ще зомбі чмобіків..занадто достатньо..якщо ви бачили по рашистських полонених..їх гонять на убой ,бо ззаді стоять загряд загони..так шо воювати вони будуть,навіть без мотивації..
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20.05.2023 07:13 Відповісти
Элита осталась нюхать корни травы еще под Херсоном.
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20.05.2023 07:47 Відповісти
таке ж ,як зі сторони Білорусії...але вже з обстрілами і дрг.
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20.05.2023 07:10 Відповісти
ГУР кордони стереже. Ну-ну
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20.05.2023 07:19 Відповісти
15 місяців війни показали, що елітних частин у російській армії немає. Як би вони не називалися - ВДВ, морська піхота, спецназ, Таманська дивізія:
а) всіх їх застосовують як звичайнісіньких піхотинців
в) як і інші піхотинці воювати вони не вміють
Тому говорити про те, що вони виставлять "елітні частини" можна, але від того, що їх назвали елітними, такими вони не стануть. Просто чергова партія м'яса на забій
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20.05.2023 07:28 Відповісти
Як би захід і штати не допомагали зброюєю, а лишилася армія знищена шапіто за 3 роки, то ситуація була б набагато плачевнішою.
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20.05.2023 13:12 Відповісти
"Елітні підрозділи"? А вони у них ще є? Переодягнули якихось зеків у форму і назвали їх армією. Ось і вся "Иліта"....
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20.05.2023 07:36 Відповісти
Чергові фантазії. Які там ще "елітні підрозділи"? Штурмовики унітазів.
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20.05.2023 07:43 Відповісти
Вчера на Цензоре показывали двух элитных пленных морпехов возрастом за полтинник и мордами бомжей с Курского вокзала.
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20.05.2023 07:48 Відповісти
Это как раз результат действий ДРГ Сил Обороны Украины.Руснявые вынуждены реагировать.Потому и перебрпсывают элиту-нужны воиска способные эфективно бороться с малыми группами и имеющие необходимую аммуницию.(тепловизоры,ПНВ и т.д.).Ну и в Черниговской обл. не будет спокойно...Хорошо это или плохо ?со временем узнаем-но перебрасывать подраздиления с фронта не самый лучший вариант.
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20.05.2023 07:56 Відповісти
Это всего лишь контрнаступ в ответ на контрнаступ.

а с ДРГ по идее должны погранцы работать и милиция.
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20.05.2023 09:06 Відповісти
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20.05.2023 08:43 Відповісти
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20.05.2023 08:45 Відповісти
БНР должна отреагировать на перемещение войск протиника
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20.05.2023 09:04 Відповісти
Мабуть у тьоткіно давно не прилітали англійські гості? Пора в польот....
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20.05.2023 09:20 Відповісти
Не називайте їх ,,гвардійськими". Доцільно використовувати термін ,,бандформування так звана ,.3 та 22 бригада спецпризначення"
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20.05.2023 10:22 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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20.05.2023 11:18 Відповісти
 
 