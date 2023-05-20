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Байден у Хіросімі планує оголосити про новий пакет військової допомоги Україні на $375 млн, - Politico

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

байден

Президент США Джо Байден планує оголосити про новий пакет військової допомоги для України на суму $375 мільйонів після зустрічі у найближчі вихідні з Володимиром Зеленським на саміті лідерів G7 в японському місті Хіросіма.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це повідомляє Politico, посилаючись на трьох американських і українських чиновників.

Як пише видання, пакет допомоги включатиме більше артилерійських снарядів, бронетехніки та протитанкової зброї – обладнання, яке США і союзники постачали Києву раніше, але яке буде дуже потрібне у місяці важких боїв, які очікуються цієї весни та літа.

За інформацією Politico, про це стало відомо після того, як президент США дав зрозуміти, що дозволить передачу Україні третіми країнами американських винищувачів F-16, повідомивши своїм колегам із G7, що підтримає спільні міжнародні зусилля з підготовки українських пілотів.

"У сукупності ці кроки є сильним проявом підтримки Києва напередодні очікуваного контрнаступу, який, як сподіваються українці, дозволить повернути більше територій, захоплених Росією", – пише видання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Історичне рішення", - Зеленський про підтримку Байденом створення "коаліції винищувачів"

Автор: Наталя Джума
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Боже, бережи Америку
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20.05.2023 07:17 Відповісти
$375 млн?
це зеленим на 2 дня ********....
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20.05.2023 07:23 Відповісти
На 3,75 дня.)
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20.05.2023 07:27 Відповісти
Скоріше на час здійснити накатані транзакції на офшори, транзитом через гівномарахфон
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20.05.2023 07:39 Відповісти
Спасібо дєду за побєду
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20.05.2023 07:29 Відповісти
Хиросима - знаковое место.
Напоминание московитам, что бывает с теми, кто давит тюбик на США.
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20.05.2023 08:34 Відповісти
 
 