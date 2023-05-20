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обстріл (21394) Херсон (2367) Херсонщина (4355) Прокудін Олександр (148)

Росіяни за добу двічі обстріляли Херсон, по області випустили 311 снарядів з важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсон

Окупанти за добу здійснили 53 обстріли Херсонської області, Херсон обстріляли двічі.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу противник здійснив 53 обстріли, випустивши 311 снарядів з важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв 2 рази (11 снарядів).

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію та будівлю автозаправної станції у Бериславському районі.

Жертв та постраждалих серед цивільного населення немає", - йдеться в повідомленні.

Щодо евакуації населення Прокудін зазначив, що з деокупованої території області евакуйовано 87 осіб.

Також дивіться: Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини. ФОТОрепортаж

Автор: Наталя Джума
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а па расії нізя. я вот думаю с пацанамі взять отпуск і паєхать на граніцу с колбдасной і мавіком скінуть на склад бк чото тяжелее гранати. Как думаєтє что нам за ето здєлаєт Баканав?
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20.05.2023 07:52 Відповісти
і будєт лі нас послє етого пріслєдивать княжицкий і чавус?
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20.05.2023 07:53 Відповісти
 
 