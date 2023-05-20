У питанні надання Україні військової допомоги США діють так, щоб уникнути Третьої світової війни, - Салліван
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Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Вашингтон надає Україні військову допомогу таким чином, аби уникнути Третьої світової війни.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо, про це повідомили в Білому домі.
Таким чином Салліван відповів на запитання щодо ризиків ескалації в Україні після рішення США навчати українських пілотів на винищувачах F-16.
"Базова установка президента полягає в тому, що ми маємо намір робити все можливе, щоб підтримати Україну, яка захищає свій суверенітет та територіальну цілісність. І ми також маємо намір діяти таким чином, щоб уникнути Третьої світової війни", - сказав радник Джо Байдена.
Він додав, що літаки F-16 не потрібні Україні для майбутнього контрнаступу, але вони допоможуть у розбудові українських військово-повітряних сил.
"Ми працюватимемо з нашими союзниками, щоб визначити, коли будуть поставлені літаки, хто їх постачатиме і скільки", - заявив Салліван.
Будь ласка, зачекайте...
Они как минимум НАТО на 1997й выгнать хотят.
Это и есть прямая конфронтация рфии с США, теперь в такой гибридной форме.
Але заокеанські "розумасі" не доганяють. А якщо й доходить по краплині, то без толку: вони - нікчемні боягузи.
То що ж це виходить, нам, Україні, допомагають тільки виходячи з того, як виходить логічно, щоб йухлоїди нищили населення та економіку країні чим і де їм заманеться, а українцям ДОЗВОЛЕНО тільки ВІДБИВАТИСЬ на своїй суверенній території, не зачіпаючи ворога, навіть якщо він з своєї території стріляє в нас впритул?
Про що це я?
От читайте самі про що:
"Винищувачі F-16, які Україна отримає від союзників, надаватимуться за умови, що вони не використовуватимуться для ударів по Росії."
Про це на брифінгу в п'ятницю заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.
"Усі засоби, які Сполучені Штати передали Україні, надходять із КЛЮЧОВОЮ УМОВОЮ, що Сполучені Штати НЕ ДОЗВОЛЯЮТЬ і не підтримують атаки на російську територію. Це стосується і підтримки надання винищувачів F-16 будь-якою стороною", - зазначив він.
Вони (Байден та ліберали) точно разом з Йухлом вирішили ліквідувати українців, як націю. Інакше для чого цей кошмар без кінця?
Дякувати їм за зброю, амуніцію, фінанси? Особисто я вважаю, що за таку допомогу пішли вони кудись так далеко ... А за що дякувати, якщо вся допомога надається нам не для перемоги, а для затягування петлі на шиї нації?
А коли ще вийде на поверхню інфа про домовленості "дружка" з москалями (хоча з самого початку зрозуміло було, що вони є) + що саме через цю викінчену лівацьку скотину і сталося повномасштабне вторгнення - цікаво буде почитати сектантів.
То есть действуют с оглядкой на хотелки хуьла, он всем рулит.
А надо , чтобы хуьло оглядывался.
И не ври Салливан, что Ф16 не нужны Украине для наступления.
Без них наступление невозможно.
Ми ж всі розуміємо, що значить вираз "вірча грамота", чи не так?
Хочеться взнати чисто теоретично - яким чином могла б американська армія наступати без авіації? Про це Саліван не хоче розказати?
Слухайте, я почну поважати Зелю якщо він дійсно прокидає цих піндосів і не розпочне контрнаступ до надання літаків! Авжеж тоді він перенесеться на вересень і це гра на тоненького, але скільки життів наших воїнів буде збережено!!!
То Залужному треба витримати тиск цих "союзничків". Що вони виробляли на початку весни !
Нахабно гнали наших в контрнаступ, мерзоти і умови ставили: не вийде - бігом на переговори з кацапнею.