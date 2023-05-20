УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
18714 відвідувачів онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Допомога Україні
9 510 119
допомога (5207) США (14513) Салліван Джейк (217)

У питанні надання Україні військової допомоги США діють так, щоб уникнути Третьої світової війни, - Салліван

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

джейк,салліван

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Вашингтон надає Україні військову допомогу таким чином, аби уникнути Третьої світової війни.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо, про це повідомили в Білому домі.

Таким чином Салліван відповів на запитання щодо ризиків ескалації в Україні після рішення США навчати українських пілотів на винищувачах F-16.

"Базова установка президента полягає в тому, що ми маємо намір робити все можливе, щоб підтримати Україну, яка захищає свій суверенітет та територіальну цілісність. І ми також маємо намір діяти таким чином, щоб уникнути Третьої світової війни", - сказав радник Джо Байдена.

Він додав, що літаки F-16 не потрібні Україні для майбутнього контрнаступу, але вони допоможуть у розбудові українських військово-повітряних сил.

"Ми працюватимемо з нашими союзниками, щоб визначити, коли будуть поставлені літаки, хто їх постачатиме і скільки", - заявив Салліван.

Також читайте: Білий дім відмовився казати, чи розпочато контрнаступ: "Нехай українці самі охарактеризують, що вони роблять"

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+31
Ми вже читали як США уникали Першої Світової війни, потім Другої Світової війни.

І таки дійсно уникали, думали "нехай вони там навоюються всі - а ми їм напродаємо після війни товарів, таку глобалізацію розкрутимо, що прямо кінець історії !"

Тепер США уникають Третьої Світової війни.

Це мені свідчить що світ ніяк не змінився і ніяк не зміниться.
показати весь коментар
20.05.2023 08:06
+25
одна Украина не может тащить за того парня. вы, ****, или крестик снимите или бороду побрейте, или негров в ноги не целуйте
показати весь коментар
20.05.2023 08:00
+20
Поки що західний світ успішно нищить сам себе.
показати весь коментар
20.05.2023 08:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
так задача кремляди обломать малину штатам в Европе и выгнать их за океан, разломить их гегемонию и расколоть НАТО, чтобы был "многополярный мир".
Они как минимум НАТО на 1997й выгнать хотят.
Это и есть прямая конфронтация рфии с США, теперь в такой гибридной форме.
показати весь коментар
20.05.2023 11:00 Відповісти
Причому москалі про це відкрито говорили.

Але заокеанські "розумасі" не доганяють. А якщо й доходить по краплині, то без толку: вони - нікчемні боягузи.
показати весь коментар
20.05.2023 17:41 Відповісти
Ну , в принципі , Салліван не озвучив нічого нового . Це давно було зрозуміло ,, вони бояться що в разі надання всього спектру зброї і швидкої поразки , у ***** знесе дах остаточно , і тому - " варять жабу на малому вогні " . Тобто роблять так щоб - іх сіятєльство не надто нервували . На жаль - це робиться за рахунок життів українців .
показати весь коментар
20.05.2023 11:10 Відповісти
Короче далее "мучительных" санкций в реале ни-че-го-шень-ки нет и в помине... ждать от старичкя даром потерянное время...
показати весь коментар
20.05.2023 11:17 Відповісти
Трамп прийде - порядок наведе!
показати весь коментар
20.05.2023 11:24 Відповісти
Цілком реальні опасіння. Доводиться балансувати на межі як би тут не обурювалися...
показати весь коментар
20.05.2023 11:23 Відповісти
Скотство "вищєй мєри", як казав Кучма колись!

То що ж це виходить, нам, Україні, допомагають тільки виходячи з того, як виходить логічно, щоб йухлоїди нищили населення та економіку країні чим і де їм заманеться, а українцям ДОЗВОЛЕНО тільки ВІДБИВАТИСЬ на своїй суверенній території, не зачіпаючи ворога, навіть якщо він з своєї території стріляє в нас впритул?

Про що це я?

От читайте самі про що:

"Винищувачі F-16, які Україна отримає від союзників, надаватимуться за умови, що вони не використовуватимуться для ударів по Росії."

Про це на брифінгу в п'ятницю заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

"Усі засоби, які Сполучені Штати передали Україні, надходять із КЛЮЧОВОЮ УМОВОЮ, що Сполучені Штати НЕ ДОЗВОЛЯЮТЬ і не підтримують атаки на російську територію. Це стосується і підтримки надання винищувачів F-16 будь-якою стороною", - зазначив він.

Вони (Байден та ліберали) точно разом з Йухлом вирішили ліквідувати українців, як націю. Інакше для чого цей кошмар без кінця?

Дякувати їм за зброю, амуніцію, фінанси? Особисто я вважаю, що за таку допомогу пішли вони кудись так далеко ... А за що дякувати, якщо вся допомога надається нам не для перемоги, а для затягування петлі на шиї нації?
показати весь коментар
20.05.2023 11:25 Відповісти
Нарешті відкриваються очі ? Нема більше іконок деменційного виродка ? Осанна більше не співається ?

А коли ще вийде на поверхню інфа про домовленості "дружка" з москалями (хоча з самого початку зрозуміло було, що вони є) + що саме через цю викінчену лівацьку скотину і сталося повномасштабне вторгнення - цікаво буде почитати сектантів.
показати весь коментар
20.05.2023 17:45 Відповісти
Що і треба було довести США наймогутніша країна в плані озброєння боїться кацапів і розказує казки про 3 світову, безхребетні тупі істоти такі як цей виродок свого часу віддали Чехословаччину на окупацію замість того щоб захищати її
показати весь коментар
20.05.2023 11:27 Відповісти
"У питанні надання Україні військової допомоги США діють так, щоб уникнути Третьої світової війни, - Салліван"

То есть действуют с оглядкой на хотелки хуьла, он всем рулит.
А надо , чтобы хуьло оглядывался.
И не ври Салливан, что Ф16 не нужны Украине для наступления.
Без них наступление невозможно.
показати весь коментар
20.05.2023 11:46 Відповісти
ну да. сначала Украину не пустили в НАТО, а теперь будут сидеть и наблюдать сколько еще сотен тысяч украинцев погибнут. та пусть себе погибают, главное шобы 3 мировой не было. хотя пиндосы могли бы уделать московитов одной левой, даже не привлекая сухопутные войска
показати весь коментар
20.05.2023 12:18 Відповісти
Тільки при Ющенко і Порошенко Україна намагалась вступити в НАТО,да і то була меншість бажаючих Невже ви не вмієте робити аналіз подій.які проводила Україна по всупу. А тепер винуваті всі тільки не ми. Україна завжди оглядувалась на московію. Мало було політиків ,які реально хотіли вступити в нато,ну а за наших малоросів ,я взагалі мовчу.
показати весь коментар
20.05.2023 12:46 Відповісти
То це для того, пане Салліване, адміністрація вашого президента під час війни відправила послиню до москви, і навіть наказала вручити вірчі грамоти йухлу? Щоб уникнути третьої світової?

Ми ж всі розуміємо, що значить вираз "вірча грамота", чи не так?
показати весь коментар
20.05.2023 12:20 Відповісти
Він додав, що літаки F-16 не потрібні Україні для майбутнього контрнаступу Джерело: https://censor.net/ua/n3419589
Хочеться взнати чисто теоретично - яким чином могла б американська армія наступати без авіації? Про це Саліван не хоче розказати?
Слухайте, я почну поважати Зелю якщо він дійсно прокидає цих піндосів і не розпочне контрнаступ до надання літаків! Авжеж тоді він перенесеться на вересень і це гра на тоненького, але скільки життів наших воїнів буде збережено!!!
показати весь коментар
20.05.2023 12:24 Відповісти
До чого зе ?

То Залужному треба витримати тиск цих "союзничків". Що вони виробляли на початку весни !

Нахабно гнали наших в контрнаступ, мерзоти і умови ставили: не вийде - бігом на переговори з кацапнею.
показати весь коментар
20.05.2023 17:48 Відповісти
Салливан уссался.
показати весь коментар
20.05.2023 12:43 Відповісти
як вчила мене мати - припнутого пса годують так, аби не здох
показати весь коментар
20.05.2023 13:28 Відповісти
Новий дружбан Дерьмака. Він так само зациклений на ядерці, як і його валдайські контактери. Його помошник вже пішов, скоро і сам піде, непротивленець.
показати весь коментар
20.05.2023 13:57 Відповісти
Саліван з його позицією це як монашка що одягає на свічку презерватив -як би чого не трапилось.
показати весь коментар
20.05.2023 14:22 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 