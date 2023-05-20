Минулої доби окупанти вбили 2 жителів Донеччини, ще 2 людини зазнали поранень, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Протягом минулої доби 19 травня росіяни вбили на Донеччині 2 мирних мешканців.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"За 19 травня росіяни вбили 2 жителів Донеччини - у місті Часів Яр.



Ще 2 людини в області дістали поранення", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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