Минулої доби окупанти вбили 2 жителів Донеччини, ще 2 людини зазнали поранень, - ОВА. ІНФОГРАФІКА
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Протягом минулої доби 19 травня росіяни вбили на Донеччині 2 мирних мешканців.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
"За 19 травня росіяни вбили 2 жителів Донеччини - у місті Часів Яр.
Ще 2 людини в області дістали поранення", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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