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Минулої доби окупанти вбили 2 жителів Донеччини, ще 2 людини зазнали поранень, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Протягом минулої доби 19 травня росіяни вбили на Донеччині 2 мирних мешканців.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"За 19 травня росіяни вбили 2 жителів Донеччини - у місті Часів Яр.

Ще 2 людини в області дістали поранення", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Також читайте: Минулої доби окупанти вбили 2 жителів Донеччини, ще 9 людей дістали поранень, - ОВА

Минулої доби окупанти вбили 2 жителів Донеччини, ще 2 людини зазнали поранень, - ОВА 01

Автор: Наталя Джума
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