Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 202 430 осіб (+670 за добу), 3781 танк, 3229 артсистем, 7382 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
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Станом на ранок 20 травня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 202 430 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.05.23 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 202430 (+670) осіб ліквідовано,
танків - 3781 (+4) од,
бойових броньованих машин - 7382 (+5) од,
артилерійських систем - 3229 (+19) од,
РСЗВ - 564 (+0) од,
засоби ППО - 325 (+6) од,
літаків - 308 (+0) од,
гелікоптерів - 294 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2801 (+32),
крилаті ракети - 1011 (+0),
кораблі /катери - 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 6103 (+20) од,
спеціальна техніка - 423 (+4).
"Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
в Маріуполі бавовною накрилась база рашистських ППО.
Цікаво, що там було: С300 чи улюблені рашистами "панцирі"?
Який план конкретних дій по вашому місту бачите ви, і який не видно головнокомандувачу з його турне?
Всі наши міста повинні бути звільнені (ті що були захоплені), а інші (як ваше) - надійно захищені. Запевняю, саме такий план у держави Україна. І перед ЗСУ поставлений саме такий стратегічний план. І так і буде.
Але я ж питав не про стратегію. Я ж питав про тактику - що треба зробити, щоб у вашого рудного Нікополя вже завтра з'явився надійний захист?
Щоб вже завтра, а краще від сьогоднішнього вечора Нікополь не обстрілювали.
Ви як місцева знаєте кількість ворога поруч, яка там техніка, як вона прикрита ППО, і як швидко долітає ворожа авіація щоб накрити вогнем наших воїнів.
То підкажіть нашому головнокомандувачу, який там десь вештається по турах, скільки бригад треба перекинути зняти з інших напрямках і негайно перекинути до Нікополя. І чи треба пересунути Патріота під ваше рідне місто, щоб прикрити цей наступ від руснявої авіації?
І на додачу, сорієнтуйте будь-ласка скільки потребується амфібій і плавзасобів, щоб форсувати Дніпро.
Завчасно дякуємо за ваш план по контрнаступу в районі Нікополя!
P.s. 202 000!!! це більше ніж таке місто, як Псков ...