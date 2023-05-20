УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
18714 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
10 915 29
армія рф (13569) Генштаб ЗС (4596) ліквідація (1995) знищення (4238)

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 202 430 осіб (+670 за добу), 3781 танк, 3229 артсистем, 7382 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Станом на ранок 20 травня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 202 430 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.05.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 202430 (+670) осіб ліквідовано,

танків - 3781 (+4) од,

бойових броньованих машин - 7382 (+5) од,

артилерійських систем - 3229 (+19) од,

РСЗВ - 564 (+0) од,

засоби ППО - 325 (+6) од,

літаків - 308 (+0) од,

гелікоптерів - 294 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2801 (+32),

крилаті ракети - 1011 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 6103 (+20) од,

спеціальна техніка - 423 (+4).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не те відкинув - український дрон знищує російського окупанта, який намагався позбутися боєприпасу. ВIДЕО

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 202 430 осіб (+670 за добу), 3781 танк, 3229 артсистем, 7382 броньовані машини 01

"Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+33
Засоби ППО - 6 !!!
показати весь коментар
20.05.2023 08:24
+27
ППО та арта
показати весь коментар
20.05.2023 08:29
+18
Вчора ж під вечір про це писали:
в Маріуполі бавовною накрилась база рашистських ППО.
Цікаво, що там було: С300 чи улюблені рашистами "панцирі"?
показати весь коментар
20.05.2023 08:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Засоби ППО - 6 !!!
показати весь коментар
20.05.2023 08:24 Відповісти
Вчора ж під вечір про це писали:
в Маріуполі бавовною накрилась база рашистських ППО.
Цікаво, що там було: С300 чи улюблені рашистами "панцирі"?
показати весь коментар
20.05.2023 08:48 Відповісти
Местные говорят, что ПВО стоит в Мангуше.
показати весь коментар
20.05.2023 09:54 Відповісти
арты - 19 !!!!! бпла - 32 !!!!! пидаров - 670 !!!!! ббм и танчики - 9 !!!! ...........СЛАВА ЗСУ !!!! СМЕРТЬ КАЦАПСКИМ ********* !!!!!!!
показати весь коментар
20.05.2023 10:32 Відповісти
ППО та арта
показати весь коментар
20.05.2023 08:29 Відповісти
Загалом 54 одиниці знищеної техніки за день . Тобто цілий залізничний ешелон тезніки з екіпажем. І приблизно такими темпами русня ліквідовується останні пару тижнів щодня. Особливо ППО та арта. І по суті для кацапів це - "нєвосполнімиє потєрі"...
показати весь коментар
20.05.2023 09:30 Відповісти
Продивилася учора анонси на сайті, не хотілося ні читати ні писати. Знову бравада розвідника, який на сьогодні повинен бути в сутінках, а не на ресурсах. Він хоч знає, що для стримування ЗСУ у Курськ завели поповнення? Які його кроки? Розповісти цифри про випуск ворожих ракет? Думаю, що і в цьому випадку він не розвідав дані а просто списав з інтернету. Чи прЗЕдент, який вояжить під час війни
показати весь коментар
20.05.2023 08:31 Відповісти
То что президент начал вояжить только сейчас, это ему минус, раньше нужно было искать поддержки, исколесить весь мир. Толку от него здесь все равно никакого, его видосики наверно никто уже не смотрит, а он никак не выйдет из роли артиста, зачитывающего текст.
показати весь коментар
20.05.2023 09:17 Відповісти
Його і його команду, а також його дії уже мають назву шапіто. Або кроки перед виборами.
показати весь коментар
20.05.2023 09:24 Відповісти
Дивитись як французи ржали з Зеленського і його шапіто було невесело.
показати весь коментар
20.05.2023 11:56 Відповісти
В отчотах все красиво і гарно . Слава за це ЗСУ ! Але мій рідний Нікополь вчора два рази херячили артою і ніякої отвєтки не було .... Таке впечатлєніє що місто спеціально разом з людьми віддали на ростерзаніє . Всім на це начхати ... головне що у головного говнокомандуючого турне по всому миру .
показати весь коментар
20.05.2023 08:38 Відповісти
А як визначили, що отвєтки не було? Не знаємо напрямок, але арту в нормальних кількостях вибивають щодня.
показати весь коментар
20.05.2023 08:45 Відповісти
Не робіть когось дурною а себе великорозумною . Ми з липня місяця живем під обстрілом і розбираємось вже де стріляє сау а де гради . Особливо коли до сусідів в огород град прилітає а у другого сау хату до фундамента розбиває . Вильоти і секунди прильотів навіть діти вже знають .
показати весь коментар
20.05.2023 11:32 Відповісти
Щиро Вам співчуваю, теж знаю що це таке. Але відповідь далеко не завжди артою поперше, а подруге є рсзо і далекобійна Арта, які діють на 40-80 Км і які Ви з відстані 15-20 км можете і не почути...
показати весь коментар
20.05.2023 11:47 Відповісти
То яке ваше бачення, як людини місцевої і вже дуже обізнаної в війсковій справі?

Який план конкретних дій по вашому місту бачите ви, і який не видно головнокомандувачу з його турне?
показати весь коментар
20.05.2023 12:17 Відповісти
Вчора знову було обстріляно наше місто .... Біля 20 прильотів і ні одної отвєткі ....То які мають бути наші дєйствія ???? і чому ми маємо мовчати ???? В нас в місті зостались одні пенсіонери і частина людей робочих . Всі допомогаємо ЗСУ і на дрони і на іншу амуніцію . Чому ми не маємо ніякого захисту ???
показати весь коментар
21.05.2023 06:41 Відповісти
Люба Ольга, це війна. Одна сторона наступає, друга відступає. Коли десь зафіксувались, стоять і обстрілють все, що є навпроти, допоки знову одна сторона не знайде сили наступати, а друга буде відступати.

Всі наши міста повинні бути звільнені (ті що були захоплені), а інші (як ваше) - надійно захищені. Запевняю, саме такий план у держави Україна. І перед ЗСУ поставлений саме такий стратегічний план. І так і буде.

Але я ж питав не про стратегію. Я ж питав про тактику - що треба зробити, щоб у вашого рудного Нікополя вже завтра з'явився надійний захист?
Щоб вже завтра, а краще від сьогоднішнього вечора Нікополь не обстрілювали.
Ви як місцева знаєте кількість ворога поруч, яка там техніка, як вона прикрита ППО, і як швидко долітає ворожа авіація щоб накрити вогнем наших воїнів.

То підкажіть нашому головнокомандувачу, який там десь вештається по турах, скільки бригад треба перекинути зняти з інших напрямках і негайно перекинути до Нікополя. І чи треба пересунути Патріота під ваше рідне місто, щоб прикрити цей наступ від руснявої авіації?
І на додачу, сорієнтуйте будь-ласка скільки потребується амфібій і плавзасобів, щоб форсувати Дніпро.
Завчасно дякуємо за ваш план по контрнаступу в районі Нікополя!
показати весь коментар
21.05.2023 10:08 Відповісти
А шо не так з турне? Може нам не треба західна зброя?
показати весь коментар
20.05.2023 12:15 Відповісти
Йшов 3375 день москальсько-української війни. 60 одиниць техніки та 670 чумардосів. ППО рекорд напевно (7!!!), спецтехніка (4!!) і арта (19!!) з логістикою (20!!) супер!!! Боротьби за небо продовжується. ППО респектіще, Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможемо.

P.s. 202 000!!! це більше ніж таке місто, як Псков ...
показати весь коментар
20.05.2023 08:41 Відповісти
на 3375 - ый день взятия КИЕВА за три дня , парашники уничтожили население города пскова ,
показати весь коментар
20.05.2023 10:36 Відповісти
Дивізіон арти - до кобздона!
показати весь коментар
20.05.2023 08:44 Відповісти
Єдина ранкова приємна гарна новина це як наші славні ЗСУ знищують ворога і його техніку. Слава ЗСУ !
показати весь коментар
20.05.2023 08:44 Відповісти
А ще Цаплієнко вчора писав, що наші накрили розташування рашистських танків т90 в Донецьку і не меньше 10 машин знищили. Цікаво, чому вони не потрапили в статистику?
показати весь коментар
20.05.2023 08:50 Відповісти
бо це могла бути не нова новина, тому ці танки вже як декілька діб додані.
показати весь коментар
20.05.2023 10:11 Відповісти
показати весь коментар
20.05.2023 09:03 Відповісти
Одночасний залп у 500 томагавків паралізує відразу парашу. Після третього такого залпу кацапи підпишуть капітуляцію.
показати весь коментар
20.05.2023 09:24 Відповісти
Звідки інфа?
показати весь коментар
20.05.2023 10:00 Відповісти
 
 