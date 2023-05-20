Окупанти обстріляли три райони Харківщини, у Куп’янську пошкоджено будинки. Є жертви, - ОВА

За минулу добу окупанти з артилерії, мінометів та з використанням авіації обстріляли щонайменше 21 населений пункт у Харківському, Куп’янському та Чугуївському районах Харківської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, внаслідок обстрілів Куп’янська, пошкоджено 3 житлові будинки та господарчі споруди.

"У с. Петропавлівка Куп'янського району, на жаль, загинув 65-річний цивільний чоловік, в селі пошкоджено житловий будинок та господарчі споруди. У с. Синьківка Куп'янського району під час ворожого обстрілу зазнав поранення 43-річний цивільний чоловік, госпіталізований", - інформує Синєгубов.

Також повідомляється, що внаслідок масованих обстрілів Вовчанська Чугуївського району пошкоджено 4 житлові будинки та господарчі споруди.

Триває розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили більше 8 га території та знешкодили 82 вибухонебезпечні предмети.

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"На лінії зіткнення тривають бойові дії. Наші захисники дають відсіч агресору та завдають йому втрат", - резюмує очільник регіону.