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Наслідки ворожого авіаудару по Бериславу: двоє людей загинули під завалами. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

берислав

20 травня близько 4:00 російські військові вчергове обстріляли м. Берислав. Ворожий снаряд поцілив у приватний будинок. Під завалами загинули чоловік і жінка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Також внаслідок удару по Кіндійці біля Херсона травми отримав чоловік. Його госпіталізовано.

За попередніми даними, окупанти здійснили авіаудари по населених пунктах.

Наслідки ворожого авіаудару по Бериславу: двоє людей загинули під завалами 01
Наслідки ворожого авіаудару по Бериславу: двоє людей загинули під завалами 02
Наслідки ворожого авіаудару по Бериславу: двоє людей загинули під завалами 03
Наслідки ворожого авіаудару по Бериславу: двоє людей загинули під завалами 04

Пошкоджено будинки мирних мешканців, господарські споруди та автотранспорт. На місці події працюють правоохоронці, щоб задокументувати черговий воєнний злочин, вчинений військовослужбовцями РФ.

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За процесуального керівництва Бериславської та Херсонської окружних прокуратур Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Автор: Ірина Дашківська
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Воюють з НАТО...дов...би
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20.05.2023 09:09 Відповісти
Ось так ця варварська орда воює з мирним населенням ,окрім прокльонів і ненависті до цих рашиських чортів більше нічого немає ,одного тільки хочется що б здох путін і розвалилась ця імперія зла.
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20.05.2023 09:42 Відповісти
 
 