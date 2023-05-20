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обстріл (21394) Сумська область (2240)

Вночі військові РФ обстріляли 2 громади на Сумщині, зафіксовано 26 вибухів, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сумщина

Вночі окупанти тричі обстріляли Сумську область.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Сумської ОВА.

"Вночі росіяни здійснили 3 обстріли. Зафіксовано 26 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська та Білопільська громади.

Хотінська громада: здійснено обстріл з АГС (15 вибухів).

Білопільська громада: ворог бив з артилерії (3 вибухи) та мінометів (8 вибухів).

Попередньо – без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Наталя Джума
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