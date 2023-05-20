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Росіяни змушують полонених казати, що Україна відмовляється їх визволяти, - Координаційний штаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

полон,обмін

Російські загарбники примушують полонених військовослужбовців телефонувати родичам і казати, що Україна відмовляється їх визволяти.

Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог провокує рідних, змушуючи полонених телефонувати й казати, що російська сторона подає їх на обмін, а Україна не хоче забирати. Це відверта маніпуляція", - сказав представник Штабу на зустрічі з родичами полонених Нацгвардійців в/ч 3041, які захищали Чорнобильську АЕС.

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Звільнений з полону нацгвардієць розповів, що росіяни намагалися залякати його і примусити отримати російське громадянство.

"Мені в СІЗО казали, що мене як офіцера на батьківщині чекає 15 років за зраду. Отримай, мовляв, паспорт рф. На всіх психологічно тиснуть. Російське громадянство пропонують майже всім", - розповів він.

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Оборонці, які повернулися з полону, порадили під час таких дзвінків, коли хлопці говорять завченим текстом, просто повідомляти їм головні новини з України – що все добре, рідні живі, що все робиться для їхнього звільнення.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+4
Не бачила уже роками новини про тих в полоні з часів АТО Яка їх доля, чи хоч когось визволили...
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20.05.2023 09:28
+3
Про них дійсно забули.
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20.05.2023 09:58
+2
Зате ми кацапських полонених відгодовуємо наче племінних бичків!
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20.05.2023 09:44
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военных нужно в первую очередь освобождать, делать обмен. Нельзя их на долго оставлять на мучения.
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20.05.2023 09:27 Відповісти
Это олигархов не интересует. Вместо обмена амиакопровода на пленных, им больше интересен обмен на порты.
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20.05.2023 10:24 Відповісти
Не бачила уже роками новини про тих в полоні з часів АТО Яка їх доля, чи хоч когось визволили...
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20.05.2023 09:28 Відповісти
Про них дійсно забули.
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20.05.2023 09:58 Відповісти
ТАМ "забули" все, що було до 24.02.2022.
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20.05.2023 10:08 Відповісти
Недавно серед обміняних був один, що 2 роки пробув у полоні.
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20.05.2023 11:33 Відповісти
Зате ми кацапських полонених відгодовуємо наче племінних бичків!
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20.05.2023 09:44 Відповісти
Не треба повторювати брехню за кацапськими пропагандонами.В нас роботи по визволенню з полону йде цілодобово.Чи не зрозуміло,для чого ця пропаганда?Крім того,щоб засрати рідним полонених,це ще й можливість всучити паспорт з куркою та відправити хлопця воювати проти рідної країни.
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20.05.2023 10:50 Відповісти
Мало обменного фонда.
Пока меняю 1/1, такая ситуация продолжится.
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20.05.2023 11:08 Відповісти
Здивувало що нацгвардійці захищали Чернобильську АЕС.
24 лютого, без єдиного пострілу склали зброю і здалися в полон
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20.05.2023 13:26 Відповісти
То були менти.
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20.05.2023 16:03 Відповісти
Росіяни змушують полонених....
Ці нещасні люди перебувають в жахливих умовах в які навіть страшно повірити.
А ми, ***, на кожного росіянського полоненого 10000 грн в місяць витрачаємо. Суки, да моя родина із чотирьох людей, як і багато інших, в місяць живуть на декілька тисяч більше. ЦІЛОЮ РОДИНОЮ, ***.
Ви що їх там в дорогих о елях тримаєте, коли наші хлопці і дівчата замучені, згвалтовані на підвалах гниють?
Я взагалі б цю расіянську нечисть на місті знищувала. Але обмінний фонд.
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20.05.2023 16:10 Відповісти
Так. Саме так --- "Оборонці, які повернулися з полону, порадили під час таких дзвінків, коли хлопці говорять завченим текстом, просто повідомляти їм головні новини з України - що все добре, рідні живі, що все робиться для їхнього звільнення".
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20.05.2023 18:32 Відповісти
 
 