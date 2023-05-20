Росіяни змушують полонених казати, що Україна відмовляється їх визволяти, - Координаційний штаб
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Російські загарбники примушують полонених військовослужбовців телефонувати родичам і казати, що Україна відмовляється їх визволяти.
Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, інформує Цензор.НЕТ.
"Ворог провокує рідних, змушуючи полонених телефонувати й казати, що російська сторона подає їх на обмін, а Україна не хоче забирати. Це відверта маніпуляція", - сказав представник Штабу на зустрічі з родичами полонених Нацгвардійців в/ч 3041, які захищали Чорнобильську АЕС.
Звільнений з полону нацгвардієць розповів, що росіяни намагалися залякати його і примусити отримати російське громадянство.
"Мені в СІЗО казали, що мене як офіцера на батьківщині чекає 15 років за зраду. Отримай, мовляв, паспорт рф. На всіх психологічно тиснуть. Російське громадянство пропонують майже всім", - розповів він.
Оборонці, які повернулися з полону, порадили під час таких дзвінків, коли хлопці говорять завченим текстом, просто повідомляти їм головні новини з України – що все добре, рідні живі, що все робиться для їхнього звільнення.
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Пока меняю 1/1, такая ситуация продолжится.
24 лютого, без єдиного пострілу склали зброю і здалися в полон
Ці нещасні люди перебувають в жахливих умовах в які навіть страшно повірити.
А ми, ***, на кожного росіянського полоненого 10000 грн в місяць витрачаємо. Суки, да моя родина із чотирьох людей, як і багато інших, в місяць живуть на декілька тисяч більше. ЦІЛОЮ РОДИНОЮ, ***.
Ви що їх там в дорогих о елях тримаєте, коли наші хлопці і дівчата замучені, згвалтовані на підвалах гниють?
Я взагалі б цю расіянську нечисть на місті знищувала. Але обмінний фонд.