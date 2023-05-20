РФ розглядає захоплення Бахмуту як ключову військову ціль в найближчій перспективі, яка дозволить "заявити про певний успіх" у війні, - британська розвідка
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Росія продовжує стягувати додаткові сили до міста Бахмут Донецької області, щоб захопити його й заявити про "певний успіх" у війні з Україною.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це йдеться в новому огляді Міністерства оборони Великої Британії.
За оцінкою британської розвідки, за останні чотири дні Росія, ймовірно, перекинула до кількох батальйонів для посилення Бахмутського напрямку.
Це сталося після того, як українські війська здобули тактичні переваги на флангах міста, а також після "публічно озвучених сумнівів" щодо готовності приватної військової компанії "Вагнера" продовжувати бойові дії в цьому секторі.
"З огляду на те, що Росія, ймовірно, зберігає в Україні відносно невелику кількість незалучених до бойових дій підрозділів, така передислокація є значним кроком з боку російського командування", – вважають у розвідці британського Міноборони.
Там додають, що російське керівництво, ймовірно, й далі розглядає захоплення Бахмуту як ключову військову мету в найближчій перспективі, яка дозволить "заявити про певний успіх у конфлікті".
Будь ласка, зачекайте...
Для нас, як і раніше, головне не вестися на слабо рашистами аферистам, та вести маневрову війну, максимально виснажуючи окупантів на вигідних рубежах.
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Чи як комментують подібні пАбеди пропогАндони: "до Львова лишилось ВСЬОГО 850 км"
«Протягом 30 годин - 13 осіб. Українці та кілька членів моєї команди контратакували позицію, захоплену раніше вчора (18 травня - Ред.) росіянами... 30 годин ці хоробрі солдати протрималися проти кількох танків (один з них вони знищили), кількох БМП і понад 200 російських солдатів...», - Розповів він.Військовий додав, що бійці ЗСУ відтісняли супротивника назад протягом 30 годин. «Перетворюємо цей день на день крові для росіян. Жоден член моєї команди чи підрозділу, частиною якого ми є, не постраждав», - наголосив ветеран армії США Юрій ****
І шо?
Далі був 1943.
Драп за море та міліонні колони полонених німців та італійців.