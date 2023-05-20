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розвідка (3609) Бахмут (1491)

РФ розглядає захоплення Бахмуту як ключову військову ціль в найближчій перспективі, яка дозволить "заявити про певний успіх" у війні, - британська розвідка

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бахмут

Росія продовжує стягувати додаткові сили до міста Бахмут Донецької області, щоб захопити його й заявити про "певний успіх" у війні з Україною.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це йдеться в новому огляді Міністерства оборони Великої Британії.

За оцінкою британської розвідки, за останні чотири дні Росія, ймовірно, перекинула до кількох батальйонів для посилення Бахмутського напрямку.

Це сталося після того, як українські війська здобули тактичні переваги на флангах міста, а також після "публічно озвучених сумнівів" щодо готовності приватної військової компанії "Вагнера" продовжувати бойові дії в цьому секторі.

Читайте: Росіяни перекинули під Бахмут ще кілька тисяч окупантів, намагаються використовувати перевагу у важкій артилерії: тривають жорсткі бої, - Маляр

"З огляду на те, що Росія, ймовірно, зберігає в Україні відносно невелику кількість незалучених до бойових дій підрозділів, така передислокація є значним кроком з боку російського командування", – вважають у розвідці британського Міноборони.

Там додають, що російське керівництво, ймовірно, й далі розглядає захоплення Бахмуту як ключову військову мету в найближчій перспективі, яка дозволить "заявити про певний успіх у конфлікті".

Також читайте: Контратаки ЗСУ усунули загрозу оточення Росією українських військ у Бахмуті, - ISW

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+13
взяття Бахмуту для росіян - це контроль над замінованими руїнами їхнього ж власного кладовища, де поховано зараз біля 70 тисяч кацапів. Приблизно співставно з довоєнним населенням міста. Дим, чорні руїни і трипний сморід їхніх побратимів. І жодної вцілілої інфраструктури, жодних військових бенефітів. Пил попіл та власну смерть отримали кацапи.
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20.05.2023 09:38
+10
Про що аналіз? Перемогу за 11 місяців протистояння? Бахмут тримається, навіть якщо один будинок залишиться, а підводити крах наступу під успіх орків який аналітик на це спроможний. Бахмут чітко показав,що ні найманці ні діюча армія ворога не взмозі повноцінно протистояти ЗСУ.
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20.05.2023 09:42
+7
Я, звісно, не стратег, але я вважаю, що Бахмут виконав своє завдання. Півроку кацапня гнала сюди все краще, що мала, 70 тисяч кацапів або в землі, або на милицях. Якщо навіть кацапи повністю візьмуть Бахмут, це буде піррова перемога. Наснаги нашим хлопцям! Попереду ще багато роботи.
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20.05.2023 10:03
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взяття Бахмуту для росіян - це контроль над замінованими руїнами їхнього ж власного кладовища, де поховано зараз біля 70 тисяч кацапів. Приблизно співставно з довоєнним населенням міста. Дим, чорні руїни і трипний сморід їхніх побратимів. І жодної вцілілої інфраструктури, жодних військових бенефітів. Пил попіл та власну смерть отримали кацапи.
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20.05.2023 09:38 Відповісти
Какая срана, такая и пАбеда.
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20.05.2023 09:59 Відповісти
Я, звісно, не стратег, але я вважаю, що Бахмут виконав своє завдання. Півроку кацапня гнала сюди все краще, що мала, 70 тисяч кацапів або в землі, або на милицях. Якщо навіть кацапи повністю візьмуть Бахмут, це буде піррова перемога. Наснаги нашим хлопцям! Попереду ще багато роботи.
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20.05.2023 10:03 Відповісти
там одна назва залишилась від Бахмуту..одні руїни..покажуть вагнерівці що взяли руїни. І так.Бахмут виконав завдання
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20.05.2023 10:33 Відповісти
Точково надавивши більшою бандою можна досягти пірової перемоги, для пропаганди власному бидлу, але при цьому виснажитися та зробити атріцатєльноє наступлєніє в інших містах. пригаджин бреше, що для України Бахмут сакральне місто, тому ми так його захищаємо, рабсійкі zомбаки чекають з уря величчю падіння маленького Бахмута, та просування непадєдімой далі, при цьому мовчать, як вони бігли в інших областях.
Для нас, як і раніше, головне не вестися на слабо рашистами аферистам, та вести маневрову війну, максимально виснажуючи окупантів на вигідних рубежах.
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20.05.2023 10:55 Відповісти
Бахмут - це вузол доріг, з якого можна наступати на Краматорськ, Сіверськ та інші міста. У них нема побратимів, їм не потрібна інфраструктура. Руїни і сморід це їх звичне середовище. Їм чхати скільки вони положать тулупів, вони пухлина/зомбі яким треба рухатись і щось нищити.
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20.05.2023 13:08 Відповісти
Про що аналіз? Перемогу за 11 місяців протистояння? Бахмут тримається, навіть якщо один будинок залишиться, а підводити крах наступу під успіх орків який аналітик на це спроможний. Бахмут чітко показав,що ні найманці ні діюча армія ворога не взмозі повноцінно протистояти ЗСУ.
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20.05.2023 09:42 Відповісти
Каци, відсмокчете.
****** !
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20.05.2023 09:51 Відповісти
с усердием идиетов кацапы лезли на вертикальную стенку... думая- что это ровное поле.. Чернбобаевка..теперь Бахмут..сакрально скрепное место для кацапов и их упокоения .. этакое Окно овертона на тот свет... в каком либо свете стратегии тактике бахмут не несет никакой выгоды ни военной ни экономической ничего подобные реляции о по-Бедах оборачиваютися в России крахом поражения ПИРОВЫМ ПОБЕДОБЕСИЕМ.. в тылу кроме руин рахзрушения пустошей зон отчужденеия и хаоса ничего не остается смысл тупости взятия того или иного насленного пункта осознается после часа нахождения бесовщины у руин когда станогвится ясно после угара победобесия сколько поклали людей принесли бездарно жертв и ради чего??? руин осутствия света воды коммуникации что город село поселок населенный пункт просто таким обозначен еще в картах а на деле ночевать негде... еды нет..населения ослуги гражданского также нема..а то что осталось чертом смотрит по итогу.. крыши на головой нет домов нет строений нрет..логистики нет...... дорог нет..мостов нет... баз нет... среди руин и полей очень даже легко потом кацапы получают прилеты отлуп и пенделя... это СССР мог себе позволить бездумно такие траты и то при штурме старались спасти город если разрушить его собирались при отсуплении немцы-- затопить, взорвать и так далее.. потому как понимали-что населенный пункт на карте и в реальности должны совпадать..для себя же и своей армии- кстати самые разрушительные бомбандировки Германии наносили именно союзники когда за ночь стирали с лица земли бомбежками половину или три четверти города.. принося огромное колличество с десятки тысяч погибших и раненых..гражданского населения.. россияне оказались достойными последователями и повторителями уже сегодня в войне Россия -Украина всего худшего-- что привнесла Цивилизации Первая и Вторая Мировые войны...
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20.05.2023 10:00 Відповісти
За сутки в небе Украины уничтожили 32 беспилотника, а на земле - 670 оккупантов
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20.05.2023 10:01 Відповісти
Зазват за 15 месяцев райрнного центра это офуеть шо таки за успех. Если еще и получится.
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20.05.2023 10:26 Відповісти
А просування на 50-70 метрів у день?
Чи як комментують подібні пАбеди пропогАндони: "до Львова лишилось ВСЬОГО 850 км"
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20.05.2023 12:39 Відповісти
та вже скоро як рік буде...ця "ключова військова ціль"
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20.05.2023 10:31 Відповісти
Якщо вони так будуть "захоплювати" маленькі міста, то скоро буде маштабне атступлєніє. Гарно гарматного м'яса ЗСУ перемолотили.
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20.05.2023 10:59 Відповісти
For 30 hours, 13 men. Ukrainians and several members of my team counterattacked a position captured earlier yesterday by Russians in the same trench system where I took a kornet missile. 30 hours, these brave soldiers held out against several tanks (one in which they destroyed) several BMPs and upwards of 200 Russian soldiers(I know goodie said 100 in his post, he didn't have the full birds eye view) All this occurred while I and our hmmwvs were else where being shelled. 30 hours of pushing Russians back. Making this a blood day for the Russians. Not a member of my team or the unit we're a part of suffered any KIA.
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20.05.2023 11:02 Відповісти
Перекладаю...

«Протягом 30 годин - 13 осіб. Українці та кілька членів моєї команди контратакували позицію, захоплену раніше вчора (18 травня - Ред.) росіянами... 30 годин ці хоробрі солдати протрималися проти кількох танків (один з них вони знищили), кількох БМП і понад 200 російських солдатів...», - Розповів він.Військовий додав, що бійці ЗСУ відтісняли супротивника назад протягом 30 годин. «Перетворюємо цей день на день крові для росіян. Жоден член моєї команди чи підрозділу, частиною якого ми є, не постраждав», - наголосив ветеран армії США Юрій ****
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20.05.2023 11:03 Відповісти
На **********, що влада, що населення, ***** загалом отримують, але верещать, як скажені, що всєх пабєдім і убьйом.
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20.05.2023 11:04 Відповісти
р у S н є = п і Z д а
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20.05.2023 12:06 Відповісти
У 1942 гітлерівці теж мали деякі успіхи у Африці, Роммель майже дійшов до Каїра. Англійці мають то пам'ятати.
І шо?
Далі був 1943.
Драп за море та міліонні колони полонених німців та італійців.
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20.05.2023 12:34 Відповісти
 
 