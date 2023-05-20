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Зеленський прибув у Японію на саміт G7: Сьогодні мир стане ближчим. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президент України Володимир Зеленський повідомив про офіційний візит до Японії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Зеленського. 

"Японія. G7. Важливі зустрічі з партнерами та друзями України. Безпека й посилення співпраці для нашої перемоги. Сьогодні мир стане ближчим", - написав Зеленський.

Більше подробиць щодо зустрічей Зеленського у рамках саміту G7 наразі не відомо.

Раніше глава ОП Андрій Єрмак повідомив, що президент України Володимир Зеленський під час перебування на саміті G7 у Японії зустрінеться з президентом США Джо Байденом. За даними видання Kyodo, Зеленський проведе в Японії переговори з прем’єром Кісідою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський полетить на саміт G7 до Японії (оновлено)

Зеленський прибув у Японію на саміт G7: Сьогодні мир стане ближчим 01
Зеленський прибув у Японію на саміт G7: Сьогодні мир стане ближчим 02
Зеленський прибув у Японію на саміт G7: Сьогодні мир стане ближчим 03
Зеленський прибув у Японію на саміт G7: Сьогодні мир стане ближчим 04
Зеленський прибув у Японію на саміт G7: Сьогодні мир стане ближчим 05
Зеленський прибув у Японію на саміт G7: Сьогодні мир стане ближчим 06

ФОТО: ЕРА та ОП

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+32
Вова, нахера ты на официальные встречи в зелёную одежду наряжаешься? От кого ты там маскируешься? Тогда уже и каску одевай. И бронежилет.
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20.05.2023 10:03
+28
Послухай, ти, зашифрований бот, якщо ти думаеш, що Великий Український народ коли - небудь втомиться вбивати своїх ворогів, ти, враже, сильно помиляєшся. Не дождетесь, тварюки, руки геть від нашої Землі! Слава Україні!!! Героям Слава!! Смерть ворогам!!!!
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20.05.2023 10:09
+18
Дуже прикро що героїчний український народ на світовій арені представляє ЗЕлена гнида,зрадник,
ворюга, більше того цей викидиш наполеона вважає що міжнародна повага до України це його особиста заслуга.
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20.05.2023 10:16
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Свій провал під Бахмутом замне гундосами в Японії.
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20.05.2023 11:57 Відповісти
додому не потикається...я вже не знаю що гірше.
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20.05.2023 12:04 Відповісти
Скучно и неинтересно, квартальные пиарщики обленились.😐
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20.05.2023 12:17 Відповісти
А шашлики з термосом та піаніно входять в програму?
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20.05.2023 12:19 Відповісти
шашлыки с русни , да
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20.05.2023 12:25 Відповісти
Зеленский прибыл в Японию на самолете Макрона
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20.05.2023 12:24 Відповісти
где ты видишь упоминание про Петю ?
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20.05.2023 12:29 Відповісти
Купите зеленскому пиджак.Пуйлу- деревянный макинтош.Будет полный фэн-шуй.
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20.05.2023 12:26 Відповісти
Боже, сонце зійшло на сході!!!
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20.05.2023 12:32 Відповісти
коли воно уже сяде ?
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20.05.2023 12:34 Відповісти
Ты что, больной или тебя уронили ?
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20.05.2023 12:50 Відповісти
Все Зеленский правильно делает не слушайте тролей, каждый такой визит, это доплнительные ресурсы на фронт , без которых нам нечем будет бить врага , ибо с мира по нитке, плешивому веревка.
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20.05.2023 13:05 Відповісти
Полезніє ідіо.. зразу в спам відправлили мій коммент. неподобается ім така формуліровка.
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20.05.2023 14:11 Відповісти
Та ладно. Під 24.02.2022 союзники закидували Україну н-лавами і джавелінами, а хриплий щур про шашлики розповідав. Акстісь, малорос їб@ний.
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20.05.2023 14:28 Відповісти
Подарите клоуну костюм нормальный! Бо бідному хлопцю вдягти нема чого.
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20.05.2023 13:08 Відповісти
Он думает, что в обычном костюме не догадаются, что он только что из окопа на передке. А так - сразу видно
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22.05.2023 22:37 Відповісти
А я стала дуже поважати англійців.З розумом вибирають прем'єрів.Один кращий за іншого.
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20.05.2023 13:22 Відповісти
На разючу відмінність від українців, які обирають кравчуків, кучм, януковичів та гундосів, залишаючи за бортом Чорновола та Порошенка.
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20.05.2023 14:02 Відповісти
Бляха. Каску здуло. Мабуть на кабріолеті летів. Хоч би голову не надуло, а то й так біда.
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20.05.2023 14:10 Відповісти
Этот прикид команданте Че Зе Гевара уже примелькался.☹
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20.05.2023 14:29 Відповісти
Чом президент України прилетив до Японії французьским бортом. Це цікава історія. Тому що нашого невторопного невігласа поперло на Лігу арабських держав, яка сповідає по відношенню до УКраїни від нейтралітету, до прихильності китайськго плану влаштувати бенкет "мирних пермовин" за кшалт українських територій.

Чого він туди потрапив. А тому, що він повсечасно латентно виконує хотєлки х**ла. То ж нічого дивного нема...
Втім, як чесна людина, V Z бере бабло від Західу, бо в нього бабла багато.

Ось тому Велика Сімка послала за блудливим цуценям літак, щоб за вислючі вуха привести його до тями й спитати : чи він у курсі - з чиєї руки він їсть?
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22.05.2023 22:35 Відповісти
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