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У росіян був план захопити аеродром "Гостомель". Вони не вірили, що буде спротив, - Буданов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

гостомель

Висадка десанту в Гостомелі була єдиним планом росіян із захоплення Києва.

Про це керівник Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов сказав в інтерв’ю журналісту Дмитру Комарову, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Весь план росіян був - стрімка висадка посадковим способом (на аеродром Гостомель. - Ред.) і звідти йти. Це був взагалі єдиний план", - зазначив Буданов.

Він додав, що цілий день 24 лютого 2022 року росіяни намагалися висадити там десант і щиро вірили, що їм це вдасться.

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"По-перше, вони не вірили, що тут буде спротив узагалі, по-друге, вони вірили, що стрімко висадяться, і літак за літаком будуть вивантажувати підрозділи, які одразу будуть входити в Київ", - сказав очільник ГУР.

За його словами, не останню роль в цьому зіграла і та інформація, яку розповсюджувала наша розвідка.

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"Та, в яку вони хотіли вірити, вона все ж таки взяла гору. Чому говорили, що росіяни тупі, не вірили, що все ж таки буде війна: вони не взяли з собою паливозаправники, у них танки зупинялися, не було підвозу припасів, харчів, це все правда. Але ж правда все-таки інакша - їм треба було створити картинку масованого наступу і безальтернативності здачі. І для створення картинки входження цих колон. Так воно було. Ніхто не сподівався воювати, як у Маріуполі. Варіантів таких не було. Вони вірили, що ніхто не зможе створити їм серйозну протидію, і вони зайдуть в урядовий квартал, змінять керівництво. Оскільки, на їхню думку, керівництво держави на цей час мало б кудись утекти, якщо ні - вони його знищили б", - розповів Буданов.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+75
Вони знали, що при владі зеленськи, єрмаки, баканови, буданови, тарани та рєзнікови.
Тому і не вірили в можливий опір.
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20.05.2023 11:40
+54
Буданов , ти теж не вірив. І Ермак з Зеленським не вірив, тим не менше, ти Зелю зробив героєм, бо не втік. А генерала, який керував захистом аеронорту, з гімном змішали. Буданов, ти трепло і балабол, нема до тебе поваги.
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20.05.2023 12:05
+53
В ОП також не вірили, що буде спротив... А потім справи почали порушувати на Героїв, що запобігли висадці десанту
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20.05.2023 11:40
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не расстраивайся. есть ермак и зеленский
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20.05.2023 13:05 Відповісти
Ви маєте шанс відігратися на Зелі та Єрмаку !
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20.05.2023 13:34 Відповісти
Мура-мураев свалил раньше чуть 24 февраля, и многие мразеподобные. Они знали заранее относительную дату. Все время предлагал копнуть списки по погран и таможенной службам списки выехавших из страны допустим с 2 января 22 г, по допустим 20- 23 февраля, это есть в базе данных. Ох и много увидим упадем! Но глухарь. И вряд-ли в дальнейшем.
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20.05.2023 14:13 Відповісти
конечно не верили, потому что зеленский сделал все для того, что бы небыло сопротивления и было мирное население в качестве заложников: снял ПВО, отослал бригаду НГ, расформировал танковый батальон, препятствовал созданию ТРО.
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20.05.2023 13:04 Відповісти
Буданаф хоч спить колись? Навіть в шапіто кловани мають відпочивати.
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20.05.2023 13:04 Відповісти
Був сумісно розроблений план разом з ОПою по здачі не тільки Київа, але й всього півдня України.
Зелені підари для цього вивели з літовища більшу частину військ які там дислоцирувались для його захисту....
Але щось пішло не так.
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20.05.2023 13:05 Відповісти
НЕ так це патріоти України і ЗСУ яки забили на предателя чмо при владі і пішли на війну
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20.05.2023 14:38 Відповісти
Краще би "мівіну" в бункері жував би чим всякі інтерв'ю про "пройоби" влади давати.
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20.05.2023 13:06 Відповісти
Вони не вiрили, тому що отримали залiзобетоннi гарантiï. I в цих гарантiй ϵ багато прiзвищ.
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20.05.2023 13:26 Відповісти
Інтерв'ю :

Зелебот Іванов: «Дайте пораду путіну».

Буданов: «Відводь війська, і спробуй хоч якось дати майбутнє росії».

Таку співчутливо порадити може лише етнічний та ментальний московит-рашист, але ніяк не українець. Псевдогерой Буданов спалився як радистка Кет під час пологів …
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20.05.2023 13:31 Відповісти
Устами Кирюші Гаввваааариттт Дерьмак.......
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20.05.2023 14:06 Відповісти
Щоб Буданга не розповідала, відповідь на головні запитання дасть слідство.
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20.05.2023 13:38 Відповісти
Понеслось. Завдяки Буданову розгромили орду під Києвом. Ой, забув, ще Абдрістович бігав з автоматом навкруги ОП, на ходу сьорбаючи мівіну.
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20.05.2023 13:46 Відповісти
Не з автоматом, а з краденим гранатометом із-за штори розстріляв 1000500 кацапських танків, які прорвались на Банкову.
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20.05.2023 21:49 Відповісти
Дожілись зараз в нас Шапіто 95 кварталу з другом нарика гогошвілі будановим а не розвідка. Десь хтось бачив в світі головного розвідника який весь час займается піаром бубочки і ОП по телемаровоні коломойского. Стидоба що його ще величають охфіцером це людину яка предала всіх своїх побратимів в ГУР дійсно чесних офіцерів
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20.05.2023 14:46 Відповісти
Цікаво а само зе і буданов вірили, що буде опір? Думаю, вони не очікували, що народ повстане.
Як казав Данілов, приїхав до зе, а він в білій сорочці.
Що на парад з руснею збирався?
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20.05.2023 15:24 Відповісти
"Та, в яку вони хотіли вірити, вона все ж таки взяла гору. Чому говорили, що росіяни тупі, не вірили, що все ж таки буде війна: вони не взяли з собою паливозаправники, у них танки зупинялися, не було підвозу припасів, харчів, це все правда. Але ж правда все-таки інакша.- Це вказує лише на те,що "зелені зрадники" готовились до швикої здачі України про що і доповіли куйлу
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20.05.2023 15:24 Відповісти
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