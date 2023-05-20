У ЄС створено експертну групу зі збереження та відновлення культурної спадщини України

У Європейському Союзі створили експертну групу, яка напрацьовує методологію збереження та відновлення української культурної спадщини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив керівник сектору методології Відділу інтегрованого підходу до безпеки та миру Європейської служби зовнішніх справ Васіле Ротару під час конференції "Злочин проти культурної спадщини – у воєнний та позавоєнний час" у Львові.

"Ми зараз фокусуємося на довгострокових заходах, розуміючи, що маємо готуватися до процесу відновлення України після війни. В Європейському Союзі нещодавно було засновано експертну групу з 25 учасників, куди увійшли представники країн ЄС та України. Вони обмінюються методиками відновлення і дають рекомендації Європейській комісії, яким чином краще налагодити процес відновлення культурної спадщини в Україні", - зазначив Ротару.

Він запевнив, що ЄС і надалі допомагатиме зі збереженням та відновленням культурних цінностей, але визначення пріоритетів належатиме українцям. Зараз місія працює в Україні на національному, регіональному та місцевих рівнях, координує роботу партнерів, членів ЄС.

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За словами Ротару, отримано від України два запити щодо збереження культурної спадщини, на які вже відповіли члени ЄС.

"Ми надали певні матеріали та обладнання, починаючи від мішків з піском і закінчуючи системами сигналізації та протипожежної безпеки. Важливо також, щоб були надійні укриття з належними умовами для культурних цінностей. Проте окрім фізичного захисту ми велику частину своєї роботи приділили переліку культурних цінностей, документуванню та оцифруванню. Це важливо, щоб запобігти ризикам і підготувати план, як працювати у кризовій ситуації", - зазначив експерт.

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