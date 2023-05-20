Росія останні 2 тижні бреше про нібито загибель Залужного. Це не просто фейк, - Маляр

Росія протягом останніх двох тижнів поширює фейки про нібито загибель низки українських командувачів, зокрема й Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Ця дезінформація може мати одне пояснення.

Про це заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Саме минулі два тижні ми спостерігали три такі новини. Це було щодо Танцюри (Командувача сил ТрО), це було щодо генерала Сирського (Командувача Сухопутних військ і Східного фронту) і щодо Залужного. З одного боку, це можна сприймати як фейк, бо немає ніякої проблеми подзвонити і пересвідчитись, що все нормально і людина жива", - зазначила Маляр.

Читайте: Залужний обговорив з Міллі надання Україні додаткових систем ППО та далекобійних боєприпасів

Проте вона радить дивитися на цю проблему глибше.

"Це не просто фейк. Дуже часто це фальстарт - коли вони вже щось задумали, в них вже є певні цілі і вони просто наперед повідомляють результати, можливо, щоб звітувати "наверх" чи щоб аналізувати нас", - сказала Маляр.

У Міноборони не мають сумнівів у бажанні ворога знищити українське військово-політичне керівництво.

Також читайте: Росія поширює фейки про розкрадання грошей від західних партнерів українською владою, - Стратком ЗСУ

"Про замахи на нашого президента вже говорили, але треба розуміти, що є загроза життю й для нашого військового керівництва. Справді, росіяни відпрацьовують пересування. Якщо хтось думає, що наші командувачі десь сидять у безпечних місцях - це не так, вони під особистою загрозою завжди знаходяться", - сказала Маляр.