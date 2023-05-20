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Росія останні 2 тижні бреше про нібито загибель Залужного. Це не просто фейк, - Маляр

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

залужний

Росія протягом останніх двох тижнів поширює фейки про нібито загибель низки українських командувачів, зокрема й Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Ця дезінформація може мати одне пояснення.

Про це заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Саме минулі два тижні ми спостерігали три такі новини. Це було щодо Танцюри (Командувача сил ТрО), це було щодо генерала Сирського (Командувача Сухопутних військ і Східного фронту) і щодо Залужного. З одного боку, це можна сприймати як фейк, бо немає ніякої проблеми подзвонити і пересвідчитись, що все нормально і людина жива", - зазначила Маляр.

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Проте вона радить дивитися на цю проблему глибше.

"Це не просто фейк. Дуже часто це фальстарт - коли вони вже щось задумали, в них вже є певні цілі і вони просто наперед повідомляють результати, можливо, щоб звітувати "наверх" чи щоб аналізувати нас", - сказала Маляр.

У Міноборони не мають сумнівів у бажанні ворога знищити українське військово-політичне керівництво.

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"Про замахи на нашого президента вже говорили, але треба розуміти, що є загроза життю й для нашого військового керівництва. Справді, росіяни відпрацьовують пересування. Якщо хтось думає, що наші командувачі десь сидять у безпечних місцях - це не так, вони під особистою загрозою завжди знаходяться", - сказала Маляр.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+57
Шмаркля й Дерьмак були б дуже задоволені.
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20.05.2023 12:29
+42
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20.05.2023 12:32
+39
про намагання москальської мерзоти вчинити замахи на керівництво ЗСУ та ТРО вірю, бо саме вони та добровольці втримали державу після "шашличків" 24.02.22. А про ніби-то "замахи" на зе-лупу просто смішно чути маячню, бо він кацапам потрібен тут, живий та неушкоджений, бо саме він готував разом зі своєю промоскальською шоблою країну до здачі москалям, а коли "взять за трі дня" Україну не вийшло, зе-шобла перевзулася в "патріотів" та тепер нищить країну зсередини - дискредитує на зовнішньополітичному рівні, призначаючи то провокатора Мельника то хвойду послами, ніщить ледь жевріючу економіку, добиваючи бізнес руками Гетьманцева, кидає за грати наших розвідників та волонтерів... Поки слуги ворога на керівних постах, наша Перемога буде постійно "не на часі", а фейків та брехні з ОП буде все більше...
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20.05.2023 12:46
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дурнувате слово "фейк", яке запровадили українські журналісти, це звичайне українське брехня, або побрехенька
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20.05.2023 22:10 Відповісти
Закатрупити одного блаЗЕ!ня кацапам, щонайменше, нема сенсу. Бо вчинивши так, вони зроблять українцям велику послугу. А от нашим генералам (маю на увазі наших бойових генералів, а не паркетних) слід бути уважними.
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20.05.2023 22:36 Відповісти
Да это не просто вранье конечно. Но не запугивает ли Маляр таким образом Залужного? Но я так же хочу многих успокоить что думают что оперативное планирование держиться на Залужном. На самом деле Залужный просто еще прогнулся под пятую коллонну кремля в виде ОПУ. Все основное боевое планирование и управление ЗСУ обеспечивается Западом. Талант Залужного заключается в том что он еще пока не променял (как Резников) Украину за куриные яйца и не стал предателем как Ермак и благодаря только этому Украина все еще есть на карте. Ну если в Украине патриотизм это талант то дела плохи. Напомню Ермак у власти это не проблема Зеленского, это ваша проблема, простых украинцев. Таков путь.
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20.05.2023 23:39 Відповісти
А ти чому не в Україні а в Британію втік?
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29.05.2023 13:47 Відповісти
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