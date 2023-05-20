Байден обговорить війну РФ проти України з президентом Бразилії та прем’єром Індії

Президент США Джо Байден планує цими вихідними обговорити з бразильським колегою Луїсом Інасіу Лулою да Сілвою та прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді тему війни в Україні.

Про це заявив радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Радник американського президента у спілкуванні з журналістами відповів на запитання, чи Байден закликатиме двох лідерів посилити свій підхід до Китаю та РФ.

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Салліван зазначив, що Байден "шукав би можливість поговорити з ними обома про конструктивну роль, яку кожна країна може зіграти в підтримці основного та найголовнішого елементу будь-якого результату, а саме суверенітету та територіальної цілісності, які є священними в Хартії Об'єднаних Націй".

Так, президент Бразилії та прем'єр Індії присутні на саміті "Великої сімки" (G7) у Хіросімі в Японії на запрошення Токіо.

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Бразилія та Індія протягом багатьох років прагнули відігравати роль сполучної ланки між США, РФ та Китаєм, і обидві країни підтримували економічні та політичні відносини з Москвою після її повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року, таким чином перешкоджаючи спробам Заходу ізолювати Москву.

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