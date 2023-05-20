Головну роль у рішенні про постачання Україні F-16 відіграв Блінкен, - The Washington Post
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Держсекретар США Ентоні Блінкен є найвпливовішим прихильником надання Україні американських винищувачів F-16 з арсеналу союзників.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це пише видання The Washington Post за даними джерел.
Співрозмовники видання також розповіли, що Блінкен відіграв аналогічну роль узимку, коли Німеччина не наважувалася надати Києву свої танки. Видання пише, що саме держсекретар переконав Білий дім розпочати процес передачі американських танків "Абрамс", попри опір Пентагону. Згодом це дозволило європейським союзникам приєднатися до постачання.
Крім того, за словами джерел, згода Білого дому на передачу Києву винищувачів F-16 – результат тиску союзників по НАТО, Конгресу США та особисто президента України Володимира Зеленського.
Президент США Джо Байден довго не погоджувався передавати Україні американські винищувачі. Крім того, через позицію Вашингтона європейські країни не могли навіть тренувати українських пілотів на F-16.
Водночас видання зазначає, що терміни постачання бойових літаків можуть бути не такими швидкими, як очікує Україна. Потенційним постачальникам, таким як Нідерланди, Данія, Норвегія та Польща, потрібний час для перевірки своїх арсеналів, а також ресурсів для проведення навчання льотчиків.
Будь ласка, зачекайте...
Про це, як повідомляє "Європейська правда", на брифінгу в п'ятницю заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.
Її можна порівняти з айсбергом: основна маса питань, про які домовляються кулуарно, під водою. На загал виноситься лише невелика частина того, про що можна говорити.
З ф-16 буде так само;
https://youtu.be/cOBPiOdyGEM
F-16 - в Украине готовят безопасные места для защиты авиации от ракет РФ - эксперт - последние новости / NV
https://espreso.tv/rosiya-perekinula-na-kordon-iz-finlyandieyu-ta-norvegieyu-16-strategichnikh-bombarduvalnikiv-zmi
Очолював євиейску самооборону, потім воював за червоних.
Щось зморозив супереч Котовському і той його пристрелив.
Справдньою королевою Одеси була якась полька, банда якої грабувала навіть есмінці з грошима казначейства.
А її заступником був Паніковський, який ******** бити євреїв.
Через це євреі зобразили його в такому жалюгідному вигляді.
До чернокожего созрела, а до еврея нет.
Толерантность толерантностью, а формула БАСП в основном еще работает
А хто реально піде до фіналу, побачимо наприкінці року.
https://www.newsmax.com/newsfront/harris-poll-donald-trump/2023/05/19/id/1120518/?fbclid=IwAR2Vdd-j8vyu39udEgmMtiEDzH9gMVrIIwBElXjoYNgr_v8w6keL2VHla6M
Harvard-Harris Poll: Trump Leads Biden by 7 Points
Donald Trump has widened his lead to seven points over President Joe Biden in a hypothetical matchup for the 2024 presidential election, according to a new poll released Friday.
The Harvard CAPS-Harris online poll of 2,004 registered voters taken Wednesday and Thursday had Trump with a 47%-40% edge over Biden, with 13% unsure. If Trump was facing Vice President Kamala Harris, his lead would be 50%-39%, with 11% unsure. Trump's edge in April over Biden was five points (45%-40%) and 10 points (48%-38%) over Harris.
https://nypost.com/2023/05/17/biden-up-7-points-against-trump-in-2024-election-poll/
Ви тільки поклончики не забувайте відбивати.
Про те, чому істота не виконує закон про ленд-ліз та решту її вчинків, які красномовно показують, що вона абсолютно не зацікавлена у поразці рашки, навіть не питаю.
Поклончики перед сном не забудьте.
Бувайте.
Добраніч. Після поклончиків. А то не заснете.
P.S. А питання, чому х**ло не напало за чотири роки каденції своєї "консерви" і "агента" просто розірве вам голову.
А Трамп підтримує фашистів, расистів і гомофобів, це нормально? Заборона абортів нормально? Те, що проти нього 42 судові справи, це нормально? І два імпичменти? Україна з таким трудом бореться за виживання, втрачає десятки тисяч загиблих, а прийде Трамп, " закінчить війну за 24 години" і все? Вся боротьба ,всі смерті були зайвими? Подарувати Путіну 20% території?
Перестане боліти голова - напишу серйозно.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Nationwide_opinion_polling_for_the_2024_United_States_presidential_election
В нього й жінка з Кременецьких євреїв.
Трамп із німецьких лютеран, його дружина зі Словенії. Може, з його зятем-євреєм, Джаредом Кушнером переплутали. Ну, так і він корінням теж не з Кременця, а з Білорусі. Загалом нічого не "поняв".
Тільки нашу землю можна випалювати і знищувати вщент.
F-16 - в Украине готовят безопасные места для защиты авиации от ракет РФ - эксперт - последние новости / NV
На вiдмiну вiд нього Блiнкен наш бандерiвець.
легко заднім числом героєм бути.
тим більше що ф-16 нам дає голандія а не америка, якось усі забули, ага.
Про це, як повідомляє "Європейська правда", на брифінгу в п'ятницю заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.
https://www.pravda.com.ua/news/2023/05/20/7403058/
але не забуваймо...
Блінкен, в першу чергу, за США.
був би не - олівці в опі точив би.
Я бажаю, щоб цей виродок і його кодла, у яких руки по лікоть в українській крові вже давно, заплатили за все те горе, яке він і вони завдали Україні, так, щоб більше нікому робити подібне не хотілося.
А бідоносектанти - вороги України. Я це писала весною 2019 про зебілів (зрадники і вороги). Точно такими і є бідонобіли-ідіоти.