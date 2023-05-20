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Блінкен (942) F-16 (419)

Головну роль у рішенні про постачання Україні F-16 відіграв Блінкен, - The Washington Post

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

f-16

Держсекретар США Ентоні Блінкен є найвпливовішим прихильником надання Україні американських винищувачів F-16 з арсеналу союзників.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це пише видання The Washington Post за даними джерел.

Співрозмовники видання також розповіли, що Блінкен відіграв аналогічну роль узимку, коли Німеччина не наважувалася надати Києву свої танки. Видання пише, що саме держсекретар переконав Білий дім розпочати процес передачі американських танків "Абрамс", попри опір Пентагону. Згодом це дозволило європейським союзникам приєднатися до постачання.

Крім того, за словами джерел, згода Білого дому на передачу Києву винищувачів F-16 – результат тиску союзників по НАТО, Конгресу США та особисто президента України Володимира Зеленського.

Читайте: Умови для тренування українських пілотів на F-16 будуть створені найближчими тижнями, - Рютте

Президент США Джо Байден довго не погоджувався передавати Україні американські винищувачі. Крім того, через позицію Вашингтона європейські країни не могли навіть тренувати українських пілотів на F-16.

Водночас видання зазначає, що терміни постачання бойових літаків можуть бути не такими швидкими, як очікує Україна. Потенційним постачальникам, таким як Нідерланди, Данія, Норвегія та Польща, потрібний час для перевірки своїх арсеналів, а також ресурсів для проведення навчання льотчиків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Історичне рішення", - Зеленський про підтримку Байденом створення "коаліції винищувачів"

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+37
Так і запишемо: Блінкен дав в табло Салівану, той пішов плакати, а у нас будуть літаки
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20.05.2023 13:20
+30
Респект Блінкену 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼❤️
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20.05.2023 13:22
+14
ну, так українське коріння дається взнаки!
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20.05.2023 13:24
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Так і запишемо: Блінкен дав в табло Салівану, той пішов плакати, а у нас будуть літаки
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20.05.2023 13:20 Відповісти
Своїй мамці в політиці Хілларі Клінтон.
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20.05.2023 13:23 Відповісти
Саліван, шо з Іба№";%лом?!))
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20.05.2023 13:29 Відповісти
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20.05.2023 13:34 Відповісти
Винищувачі F-16, які Україна отримає від союзників, надаватимуться за умови, що вони не використовуватимуться для ударів по Росії.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", на брифінгу в п'ятницю заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.
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20.05.2023 14:23 Відповісти
До чого тут Саліван?
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20.05.2023 17:46 Відповісти
Дамо Героя України..
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20.05.2023 13:22 Відповісти
і Хрещатик перейменуємо на Блінкен стріт.
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20.05.2023 13:36 Відповісти
На самом деле о том, что самолёты дадут, было понятно с самого начала. Зоопарк советских самолётов изживает свой ресурс во всем мире. А другие нам недоступны. Брать новый зоопарк по 20-30 бортов разного вида - никто не будет из-за геморроя с обслуживанием и логистикой. А единственный доступный массовый самолет для создания новых украинских ВВС - это F-16. Как и было понятно то, что новых бортов не будет в ближайшее время из-за сопутствующих проблем, которые только начали решать и без решения которых передавать нет смысла. Зачем был весь этот "базар-вокзал" - ХЗ.
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20.05.2023 13:41 Відповісти
Велика політика, сер.
Її можна порівняти з айсбергом: основна маса питань, про які домовляються кулуарно, під водою. На загал виноситься лише невелика частина того, про що можна говорити.
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20.05.2023 14:08 Відповісти
Там больше технические вопросы, без которых - никак, чем большая политика.
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20.05.2023 14:15 Відповісти
Респект Блінкену 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼❤️
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20.05.2023 13:22 Відповісти
Ентоні - козак!!

З ф-16 буде так само;

https://youtu.be/cOBPiOdyGEM
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20.05.2023 13:37 Відповісти
Одного "козачка" мало ?
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20.05.2023 18:35 Відповісти
Тоха Блінкен дякую!
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20.05.2023 14:23 Відповісти
ну, так українське коріння дається взнаки!
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20.05.2023 13:24 Відповісти
Так він же єврей - ой, вей, зє! теж. Але це дві великі різниці, як кажуть в Одесі
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20.05.2023 17:43 Відповісти
Будем сподіватись здоровий глузд і прагматизм переможе. Бо не надавати Україні літаки - очікувати вояк підаросії на території країн НАТО. І тоді доведеться воювати не тільки своєю технікою, а і своїми людьми
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20.05.2023 13:26 Відповісти
Головне розпочати, як і з усім попереднім.
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20.05.2023 13:27 Відповісти
Уже давно потихоньку начали. Там просто до самой передачи нужно порешать кучу проблем. Например с аэродромами.

F-16 - в Украине готовят безопасные места для защиты авиации от ракет РФ - эксперт - последние новости / NV
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20.05.2023 14:10 Відповісти
Він взагалі справляє враження порядної людини. З саліванами нам би й танків не бачити не те що літаків.
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20.05.2023 13:28 Відповісти
а ми бачимо Абрамси?)
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20.05.2023 14:09 Відповісти
Нет конечно. В Германии сегодня солдаты ВСУ на трехколесных велосипедах учатся.
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20.05.2023 15:24 Відповісти
Відмінній сарказм)
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20.05.2023 16:02 Відповісти
А ми вивчили таку складну машину як трьохколісний велосипед? Там мабуть місяців 10 вчить що це. А потім ще зі складу їх доставити років 2 треба, це ж яка логістика.
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20.05.2023 21:44 Відповісти
Та в принципі літаки ф 16 скандінавам не потрібні, х....... надто далеко. Поставлять і фіннів шведів,вікінгів 35 а ті закриють весь Північний фланг НАТО. Х... там ПВО вже не тримає.
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20.05.2023 13:31 Відповісти
Росія перекинула на кордон із Фінляндією та Норвегією 16 стратегічних бомбардувальників - ЗМІ:

https://espreso.tv/rosiya-perekinula-na-kordon-iz-finlyandieyu-ta-norvegieyu-16-strategichnikh-bombarduvalnikiv-zmi
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20.05.2023 13:33 Відповісти
Да не оскудіє рука дающого .
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20.05.2023 13:32 Відповісти
"По батьковій лінії Блінкен є правнуком уродженця Переяслава, випускника Київського комерційного училища Меїра Блінкена,",козачу кров не проп'єш))
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20.05.2023 13:33 Відповісти
Хорошо хоть не по части Мишки Япончика! Не комильфо бы вышло упоминать. Сухой остаток нам важнее.
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20.05.2023 13:43 Відповісти
Насправді той Япончик був зовсім не такий страшний, як його малюють.
Очолював євиейску самооборону, потім воював за червоних.
Щось зморозив супереч Котовському і той його пристрелив.
Справдньою королевою Одеси була якась полька, банда якої грабувала навіть есмінці з грошима казначейства.
А її заступником був Паніковський, який ******** бити євреїв.
Через це євреі зобразили його в такому жалюгідному вигляді.
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20.05.2023 13:57 Відповісти
Менахем та Соломон ще справжні козацькі імена.
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20.05.2023 13:47 Відповісти
І що?Інші народи які воюють за Україну ,їх теж неможна вважати козаками?чи в тебе "чистота крові ",як у кацапів та фашистів?
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20.05.2023 13:49 Відповісти
Попий водички, посци і тебе трохи попустить.
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20.05.2023 13:51 Відповісти
Имена то конечно еврейские, но например известные козацкие фамилии Перехрест, Герцик, Маркевич, Борухович, Крыжановский тоже не монгольского происхождения. Антон Блинкин наверное к козачеству отношения не имее, но свои корни знает наверняка.
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20.05.2023 15:34 Відповісти
Відмінний кандидат на посаду президента від демократичної партії на виборах 2028
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20.05.2023 13:41 Відповісти
До президента еврея Америка еще не созрела.
До чернокожего созрела, а до еврея нет.
Толерантность толерантностью, а формула БАСП в основном еще работает
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20.05.2023 13:47 Відповісти
Дозріє. Наразі у демократичної партії не дуже багато яскравих особистостей. А республіканцям доведеться ще дуже довго лікуватися від трампізму.
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20.05.2023 13:51 Відповісти
Останні опитування показують, що при виході у фінал пари претендентів "Байден - Трамп", Байден проти Трампа виглядає блідо. Десантник проти нього кращий, але теж програє.
А хто реально піде до фіналу, побачимо наприкінці року.
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20.05.2023 13:57 Відповісти
Не правда, на разі за Байдена 47%, за Трампа 40%. Судові справи проти Трампа підривають його рейтинг. Але до виборів все 100 раз зміниться.
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20.05.2023 14:01 Відповісти
Ви не навели своє джерело. Я маю таке: повністю суперечить вашому.

https://www.newsmax.com/newsfront/harris-poll-donald-trump/2023/05/19/id/1120518/?fbclid=IwAR2Vdd-j8vyu39udEgmMtiEDzH9gMVrIIwBElXjoYNgr_v8w6keL2VHla6M

Harvard-Harris Poll: Trump Leads Biden by 7 Points

Donald Trump has widened his lead to seven points over President Joe Biden in a hypothetical matchup for the 2024 presidential election, according to a new poll released Friday.

The Harvard CAPS-Harris online poll of 2,004 registered voters taken Wednesday and Thursday had Trump with a 47%-40% edge over Biden, with 13% unsure. If Trump was facing Vice President Kamala Harris, his lead would be 50%-39%, with 11% unsure. Trump's edge in April over Biden was five points (45%-40%) and 10 points (48%-38%) over Harris.
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20.05.2023 19:41 Відповісти
А ось моє джерело, з точністю до наоборот:

https://nypost.com/2023/05/17/biden-up-7-points-against-trump-in-2024-election-poll/
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20.05.2023 20:00 Відповісти
Отже, 1:1.
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20.05.2023 20:16 Відповісти
Однозначно саме для України Байден краще. Бо вже зрозуміла політика щодо України, налагоджені регулярні постачання зброї і грошей по графіку. Буде ,як буде.
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20.05.2023 22:32 Відповісти
Та, звичайно.

Ви тільки поклончики не забувайте відбивати.

Про те, чому істота не виконує закон про ленд-ліз та решту її вчинків, які красномовно показують, що вона абсолютно не зацікавлена у поразці рашки, навіть не питаю.

Поклончики перед сном не забудьте.
Бувайте.
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20.05.2023 22:41 Відповісти
А Трамп би взагалі нічого не дав. І Україна дійсно би програла за три дні.
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20.05.2023 22:48 Відповісти
Не буду руйнувати вашу картину світу.

Добраніч. Після поклончиків. А то не заснете.

P.S. А питання, чому х**ло не напало за чотири роки каденції своєї "консерви" і "агента" просто розірве вам голову.
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20.05.2023 23:02 Відповісти
Саме тому, що Трамп це була його консерва, саме тому і не нападав. А навіщо, якщо Трамп і так подарував Україну Путіну? На всіх постах в Україні були фсбшні кроти. Або люди Медведчука.
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20.05.2023 23:05 Відповісти
І вам спокійної казкової ночі)

А Трамп підтримує фашистів, расистів і гомофобів, це нормально? Заборона абортів нормально? Те, що проти нього 42 судові справи, це нормально? І два імпичменти? Україна з таким трудом бореться за виживання, втрачає десятки тисяч загиблих, а прийде Трамп, " закінчить війну за 24 години" і все? Вся боротьба ,всі смерті були зайвими? Подарувати Путіну 20% території?
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20.05.2023 23:35 Відповісти
Доброго ранку, я скучив), так шо там з судовими справами по Трампу ? Нажаль тієї республіканської партії часів Рейгана і Макейна вже немає і близько. Після так званої "революції Гингрича" 1994 року, республіканцям нарешті удається іноді отримувати більшість у Конгресі, після майже 60 років домінування демократів. Але якою ціною? Вони переманили на свою сторону голоси самої темної, неосвіченої, расистської частини американського суспільства. Яка раніше взагалі на вибори не ходила майже) Республіканці наразі -це фашистька і гомофобська, расистьска і сексистська партія. навіть Ді Сантіс, згадайте його тиск на Дісней у Флориді?
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21.05.2023 09:52 Відповісти
Драсті. Ви, звичайно, посмішили мене своїм =скучив=. Дякую.

Перестане боліти голова - напишу серйозно.
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26.05.2023 00:11 Відповісти
За останніми опитуваннями, різниця між Байденом та трампом лише у один відсоток на користь парика. Але важлива ситуація саме у swing States. Ще багато часу і багато чого може трапитися

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Nationwide_opinion_polling_for_the_2024_United_States_presidential_election
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20.05.2023 14:30 Відповісти
Не поняв, а Трамп теж українець?
В нього й жінка з Кременецьких євреїв.
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20.05.2023 13:59 Відповісти
Ось і я не "поняв", що ви написали.
Трамп із німецьких лютеран, його дружина зі Словенії. Може, з його зятем-євреєм, Джаредом Кушнером переплутали. Ну, так і він корінням теж не з Кременця, а з Білорусі. Загалом нічого не "поняв".
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20.05.2023 14:14 Відповісти
І у нього, до речі, не перука, а справжнє волосся, єслі шо.
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20.05.2023 16:36 Відповісти
Блінкен не політик, він чиновник, він не піде в політику.
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20.05.2023 14:02 Відповісти
Я думаю, что после того, как нам дадут самолеты Зе заявит, что контрнаступление возможно только после того, как США даст нам тактическое ЯО. Ну а дальше... будем перечитывать сказку Пушкина о "Золотой рыбке".
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20.05.2023 13:43 Відповісти
Судячи по вашому ніку, гарматкін робив вас особисто
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20.05.2023 13:48 Відповісти
І що в цьому не так? Що поганого, що завдяки зброї ми прагнемо мінімізувати втрати? Чи вам начхати на наші втрати,так?
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20.05.2023 16:05 Відповісти
Сунак увидел Зеленского в Японии и обрадовался: "У тебя получилось!"
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20.05.2023 13:47 Відповісти
Мало хто знає,що Блінкен- нащадок Степана Бандери.
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20.05.2023 13:48 Відповісти
Не зовсім - По батьковій лінії Блінкен є правнуком уродженця Переяслава, випускника Київського комерційного училища
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20.05.2023 13:52 Відповісти
А що вже рупор демократів WP дописувачі не закидують лайном) І що трапилось)
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20.05.2023 13:49 Відповісти
Там вже Саліван заспівав стару пісню - нададуть, якщо не будемо використовувати по території раші.
Тільки нашу землю можна випалювати і знищувати вщент.
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20.05.2023 13:56 Відповісти
сколько времени займет - хотябы через год получим? И сколько дадут ?
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20.05.2023 14:06 Відповісти
Где-то через 6 месяцев
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20.05.2023 14:09 Відповісти
+\-, когда закончим переделывать аэродромы, модернизируем ПВО и подготовим техников и инженеров обслуживания. Без этого - никак.
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20.05.2023 14:13 Відповісти
Это все будет идти параллельно: 6 месяцев обучение пилотов, параллельно обучение техперсонала, плюс до 8 недель на согласование и раскачку, еще пока обучение не начали. А ПВО в любом случае будет улучшаться, независимо от самолетов)
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20.05.2023 14:29 Відповісти
Уже идет. Только самое длительное - обслуга и аэродромы.

F-16 - в Украине готовят безопасные места для защиты авиации от ракет РФ - эксперт - последние новости / NV
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20.05.2023 14:32 Відповісти
салi-ВАН не їсть САЛО
На вiдмiну вiд нього Блiнкен наш бандерiвець.
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20.05.2023 14:10 Відповісти
не пригадую блінкена серед тих, хто в америці з самого початку наполягав давати нам зброю.

легко заднім числом героєм бути.

тим більше що ф-16 нам дає голандія а не америка, якось усі забули, ага.
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20.05.2023 14:16 Відповісти
Она может дать только с разрешения США.
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20.05.2023 14:26 Відповісти
Винищувачі F-16, які Україна отримає від союзників, надаватимуться за умови, що вони не використовуватимуться для ударів по Росії.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", на брифінгу в п'ятницю заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.
https://www.pravda.com.ua/news/2023/05/20/7403058/
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20.05.2023 14:24 Відповісти
Величезна подяка пану Блінкену!
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20.05.2023 14:35 Відповісти
Я звісно вдячний, але як це німці приєдналися з леопардами до передачі танків абрамс? Леопарди то вже в Україні, але абрамси тільки у планах. Амереканці молодця, але тут якась неграмотна словесна маніпуляція.
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20.05.2023 14:49 Відповісти
Головну роль у рішенні про постачання Україні F-16 відіграв Блінкен, - The Washington Post...ну добре, а хто не головну роль у рішенні відіграв?)
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20.05.2023 14:57 Відповісти
та згодиться він і діда буркне,
але не забуваймо...
Блінкен, в першу чергу, за США.
був би не - олівці в опі точив би.
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20.05.2023 15:03 Відповісти
Энтони красавчик.
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20.05.2023 16:54 Відповісти
А от цікаво: дадуть за умови не використовувати на території кацапії. Упс, а як же збиті борти над територією? То що, з Петріотами усьо, більше не дадуть?
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20.05.2023 17:45 Відповісти
Президент США Джо Байден довго не погоджувався передавати Україні американські винищувачі. Крім того, через позицію Вашингтона європейські країни не могли навіть тренувати українських пілотів на F-16.

Я бажаю, щоб цей виродок і його кодла, у яких руки по лікоть в українській крові вже давно, заплатили за все те горе, яке він і вони завдали Україні, так, щоб більше нікому робити подібне не хотілося.

А бідоносектанти - вороги України. Я це писала весною 2019 про зебілів (зрадники і вороги). Точно такими і є бідонобіли-ідіоти.
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20.05.2023 18:41 Відповісти
 
 