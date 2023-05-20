Верховний Суд скасував вирок волонтеру, якого посадили за "незаконне" зберігання зброї ТрО в перші дні великого вторгнення
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Волонтера засудили до 3 років за ґратами за те, що він в перші дні повномасштабного вторгнення Росії зберігав у себе отримані від військових зброю та боєприпаси. Верховний Суд скасував вирок.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на рішення суду.
Суд першої інстанції присудив чоловіку три роки ув’язнення за те, що під час обшуку у нього вдома наприкінці березня 2022 року знайшли два автомати "АК-74", набої та гранати.
Чоловік казав, що є волонтером, і цю зброю отримав на блок-посту від представників тероборони. Суд першої інстанції це не врахував, так само, як і апеляційний суд.
А от Верховний суд наголосив: якщо це дійсно так, дії чоловіка слід розцінювати як крайню необхідність. Тоді вони не є кримінальним правопорушенням.
Справу відправили на новий розгляд.
Будь ласка, зачекайте...
© Аль Капоне
Ви можете подібним "похвалиться"?
- Та віддам я вам той танк !
- Тай хай чорти забирають танк, плєнні де ?
- Поле розміновують! Земля чекать не буде - сіять треба!
суди ніхера не змінюються і роблять що їм заманеться