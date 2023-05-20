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Верховний Суд (780) зброя (5764) суд (8044) волонтери (1215)

Верховний Суд скасував вирок волонтеру, якого посадили за "незаконне" зберігання зброї ТрО в перші дні великого вторгнення

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

суд

Волонтера засудили до 3 років за ґратами за те, що він в перші дні повномасштабного вторгнення Росії зберігав у себе отримані від військових зброю та боєприпаси. Верховний Суд скасував вирок.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на рішення суду.

Суд першої інстанції присудив чоловіку три роки ув’язнення за те, що під час обшуку у нього вдома наприкінці березня 2022 року знайшли два автомати "АК-74", набої та гранати.

Чоловік казав, що є волонтером, і цю зброю отримав на блок-посту від представників тероборони. Суд першої інстанції це не врахував, так само, як і апеляційний суд.

Читайте: ЄС не фіксував контрабанди зброї з України у великих обсягах, - єврокомісарка Йоханссон

А от Верховний суд наголосив: якщо це дійсно так, дії чоловіка слід розцінювати як крайню необхідність. Тоді вони не є кримінальним правопорушенням.

Справу відправили на новий розгляд.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+52
суд першої інстанціі- в окопи ..без зброї з кодексом прибитим до голови
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20.05.2023 13:41
+27
і АПЕЛЯЦІЙНИЙ теж на фронт падлюк
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20.05.2023 14:07
+23
Обов'язково, З ВІДШКОДУВАННЯМ витрат на його утримання, витрат на розгляд справи в апеляційній та касаційній інстанціях.
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20.05.2023 14:07
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суд першої інстанціі- в окопи ..без зброї з кодексом прибитим до голови
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20.05.2023 13:41 Відповісти
і АПЕЛЯЦІЙНИЙ теж на фронт падлюк
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20.05.2023 14:07 Відповісти
Обов'язково, З ВІДШКОДУВАННЯМ витрат на його утримання, витрат на розгляд справи в апеляційній та касаційній інстанціях.
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20.05.2023 14:07 Відповісти
До голови не можна. Там голова навіть не дубова, а бетонна. Цв'яхів жаль. Зате можна до сідниць. Кілком. До речі, сракою читати вони вміють добре. І через сраку доходить теж чудово.
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20.05.2023 14:11 Відповісти
"Куля дуже багато змінює в голові, навіть якщо потрапляє в дупу."
© Аль Капоне
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20.05.2023 17:20 Відповісти
Вручити повістки і на саму передову копати окопи тих, хто вилучав автомат і **********, тих,хто за державні кошти "розслідував" цю справу і виплатити моральну школу волонтеру за рахунок тих "расслеєдоватєлєй".
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20.05.2023 15:04 Відповісти
Якби було відшкодуванн за незаконне судилище з кишень - хто прийнв незаконне рішення, багато б змінилося. Таке бидло гнати під три чор... з довічною забороною обіймати посади.
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20.05.2023 21:42 Відповісти
Страхуються від часу "Ч".
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20.05.2023 13:41 Відповісти
Часу "95"
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20.05.2023 14:23 Відповісти
це добре, може нарешті перестануть переслідувати патріотів і захисникiв
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20.05.2023 13:45 Відповісти
Так його не перестали переслідувати. Шоу триває далі - справа на дорозгляді.
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20.05.2023 14:10 Відповісти
Может поэтому случаю и ещё некоторым ( оправдали Гео Лероса , за вопрос « когда сядет агент « козырь»? ) ручные дерьмаку взялись кошмарить Верховный Суд
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20.05.2023 14:21 Відповісти
Справа на дорозгляді, вона не закрита.
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20.05.2023 13:51 Відповісти
Соромно за таке судилище над патріотом
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20.05.2023 13:51 Відповісти
Яка ганьба що переслідують патріотів прямо під час війни !
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20.05.2023 13:56 Відповісти
Это не просто Ганьба , а пособничество РАШИСТАМ -ТЕРРОРИСТАМ -УБИЙЦАМ , на уровне соучастия в Войне ,против НАРОДА Украины и ЗСУ ! 🆘СВОБОДУ Роману Червинскому!О крыт е уголовного дела за СПАСЕНИЕ ЖУЛЯН , против Генерала Сергея Кривоноса! Не закрытие уг. Дел , против генарала Марченко,Рифмастера , генарала Павловского ……………А где Мразь Баканов и ВРОДОК ****** АДВОКАТ КАЛАМОЙШИ ПОРТНОВ⁉️⁉️⁉️⁉️
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20.05.2023 14:26 Відповісти
як і ті хто розпочав провадження (і його замовники) так і судді мають висіти.
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20.05.2023 21:44 Відповісти
Тут була така історія, коли село озброїлося трофейною зброєю, а наші менти ту зброю відібрали і погрожували судами. На другий день в село прийшли кацапи та усіх постріляли.
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20.05.2023 14:04 Відповісти
А як би ту зброю та, не дай Бог, на владу навели? - Саме про це влада й думає...
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20.05.2023 14:12 Відповісти
Це інформація точна? Бо у мене стосовно "села" того інформація зовсім інша - "мєнти" "отримали по горбу" і залишилися без власної зброї Потім "пройшли "переговори на високому дипломатичному рівні" з начальником райвідділу: мєнтам їх зброю повернули і віддали важкі кулемети Автомати залишилися "під стріхою" до кінця активних бойових дій
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20.05.2023 14:27 Відповісти
Таких випадків є багато. Воно все потихеньку вилазить.
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20.05.2023 14:54 Відповісти
У мене запитання було чітке: "У Вас є точна інформація про цей випадок? (з назвою села само-собою) Чи немає?" Мені відомі конкретні випадки захоплення трофейної зброї та бойової техніки селянами та крадіжки у кацапів вантажних автомобілів та вантажів з них (в основному - продпайків та одягу) на Чернігівщині Назвать села ( з відомих причин) я не можу - іде війна і невідомо що буде завтра Тому не хочу щоб постраждали люди
Ви можете подібним "похвалиться"?
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20.05.2023 15:05 Відповісти
Ну не можу я все пам'ятати. По цій ситуації пам'ятаю, що менти хвалилися цим випадком на своєму сайті. Як тільки селян постріляли, стаття з сайту щезла.
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20.05.2023 15:20 Відповісти
А то не могло буть ІПСО?
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20.05.2023 15:21 Відповісти
Та яке нафіг іпсо! Під час будь-якої війни це масове явище озброюються всі. Ось приклад.
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20.05.2023 15:31 Відповісти
Я не про озброєння! Я про розстріл селян У мене є знайомі в СБУ, прикордонниках і поліції Живу в прикордонній області, де до цих пір йдуть бойові дії Однак я нічого подібного не чув!
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20.05.2023 15:41 Відповісти
Частіше дивись "Прямий" і слухай "НВ". Там запрошені багато чого оповідають.
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20.05.2023 15:44 Відповісти
Я не сильно довіряю ЗМІ Стараюся збирать інформацію правового характеру Якби подібний "масовий розстріл" мав місце - уже-б гуділо все в правовому полі А тут - ТИША
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20.05.2023 15:56 Відповісти
"Усіх" - я мала на увазі тих, хто мав відношення до тої зброї, а не все-все село. Тут наступне питання: звідки кацапи знали прізвища і адреси партизанів?
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20.05.2023 16:04 Відповісти
Думаєте - мало гнид серед людей?
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20.05.2023 16:49 Відповісти
- Галино Іванівно, доброго дня ! Це Вам з блок-посту телефонують.
- Та віддам я вам той танк !
- Тай хай чорти забирають танк, плєнні де ?

- Поле розміновують! Земля чекать не буде - сіять треба!

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20.05.2023 15:49 Відповісти
Цікаво, а арестович за шторкою з законним джавеліном стояв?
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20.05.2023 14:04 Відповісти
зпи здив
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20.05.2023 14:09 Відповісти
Він обороняв стратегічні запаси Мівини!
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20.05.2023 14:13 Відповісти
Він готував замах на Бубочку!
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20.05.2023 14:08 Відповісти
Дерьмока и судей в окопы без оружия. Их "деятельность" - жизнь украинцев.
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20.05.2023 14:17 Відповісти
навіть війна не змусила держиморд боятися ворога більше, аніж своїх громадян
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20.05.2023 14:21 Відповісти
Всі портновські судді працюють на рашку...
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20.05.2023 14:22 Відповісти
Тому що корупція в судах пуйла є лише мрією наших суддів. Тому не дивно що вони за ворога.
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20.05.2023 14:33 Відповісти
Ну от і обгрутування моїх підозр, що хабар в 2,7 млн це підстава. Зеленій шоблі потрібен ручний Верховний Суд, щоб розправлятись зі спправжніми патріотами.
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20.05.2023 14:26 Відповісти
Шановні, це така суддівська гра: коли за справу дають далляри - усе вирішується; як немає грошей - усе по тупо закону, задля звітності своїх "професійних" якостей.
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20.05.2023 15:25 Відповісти
ще б засудили що вбив якогось окупанта,

суди ніхера не змінюються і роблять що їм заманеться
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20.05.2023 17:41 Відповісти
 
 