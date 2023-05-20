Понад 20 українських військових розробок мають потенціал посилити Сили оборони, - Федоров про перші результати роботи кластера Brave1

Понад 20 українських військових розробок мають потенціал посилити Сили оборони.

Про це свідчать перші результати роботи defense-tech кластера Brave1, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку віцепрем’єр-міністра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

За його словами, за три тижні після запуску кластера отримали більше 120 ідей від інженерів, які стануть game-changer на фронті.

Він також публікує кілька прикладів:

- Важкий тактичний ударний квадрокоптер для розвідки та ураження важкоброньованих цілей. Стійкий до дії РЕБ на всіх каналах.

- Дистанційно керований бойовий модуль. Допоможе формувати потужні лінії оборони. Встановлюється на блокпостах, пунктах спостереження, вогневих позиціях у зоні міської забудови, полі тощо.

- Комплект, який спрощує використання систем супутникового зв’язку. Забезпечує компактність, мобільність. А ще - його можна встановити просто на даху автівки.

- Універсальний детонаційний радіомодуль. Стійкий до РЕБ супротивника. Модулі пристрою працюють і як передатчик, і як приймач, тобто є 100% взаємозамінними.

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"Команда працює 24/7, щоб зібрати й передати на експертизу Силам оборони якомога більше якісних і ефективних рішень українських розробників, які потрібні на фронті просто зараз. Подавайте ваші проєкти через Brave1, щоб разом наблизити перемогу й зробити Україну №1 у сфері defense-tech у світі", - резюмує Федоров.