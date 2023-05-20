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Понад 20 українських військових розробок мають потенціал посилити Сили оборони, - Федоров про перші результати роботи кластера Brave1

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

федоров,михайло

Понад 20 українських військових розробок мають потенціал посилити Сили оборони.

Про це свідчать перші результати роботи defense-tech кластера Brave1, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку віцепрем’єр-міністра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова. 

За його словами, за три тижні після запуску кластера отримали більше 120 ідей від інженерів, які стануть game-changer на фронті.

Він також публікує кілька прикладів:

- Важкий тактичний ударний квадрокоптер для розвідки та ураження важкоброньованих цілей. Стійкий до дії РЕБ на всіх каналах.

- Дистанційно керований бойовий модуль. Допоможе формувати потужні лінії оборони. Встановлюється на блокпостах, пунктах спостереження, вогневих позиціях у зоні міської забудови, полі тощо.

- Комплект, який спрощує використання систем супутникового зв’язку. Забезпечує компактність, мобільність. А ще - його можна встановити просто на даху автівки.

- Універсальний детонаційний радіомодуль. Стійкий до РЕБ супротивника. Модулі пристрою працюють і як передатчик, і як приймач, тобто є 100% взаємозамінними.

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"Команда працює 24/7, щоб зібрати й передати на експертизу Силам оборони якомога більше якісних і ефективних рішень українських розробників, які потрібні на фронті просто зараз. Подавайте ваші проєкти через Brave1, щоб разом наблизити перемогу й зробити Україну №1 у сфері defense-tech у світі", - резюмує Федоров.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+8
Йшов 2-й рік війни. московія промислово виробляє недорогі та ефективні дрони у великих кількостях (Ланцет).
В Україні, "20 розробок мають потенціал", і все. Зате є купа ідіотів які розповідають що у кацапів руки з дупи і взагалі все іржаве з музеїв.
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20.05.2023 15:03
+5
У свій час були розроблені і ракети, і гармати. І все це профукане з легкістю ідіота (чи зрадника). Тепер: інженери, присилайте свої пропозиції і розробки кудись-комусь і ми спитаємо у військових - чи воно потрібне. А якщо щось загубиться і з'явиться у москалів, так то вони паскуди украли хакнувши вказаний ресурс.
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20.05.2023 16:06
+4
Боевой робот с двумя пулеметами 12,7 мм для охраны яиц и другой еды. Специально для Офиса МО.
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20.05.2023 15:18
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Що маєте на увазі коли пишите наступ? Стрімко, як було в Харкові чи Херсоні більше не буде. Ворог також навчився протистояти, а це значить війна не на день.
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20.05.2023 15:01 Відповісти
Втратою? Взагалі-то москалів в Бахмуті посунули, тепер в них стало набагато менше шансів його захопити.
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20.05.2023 15:29 Відповісти
читай уважніше новини - в Бахмуті не посунули, навпаки вони пруть і пруть. Посунули за пару кілометрів від Бахмуту.
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20.05.2023 16:53 Відповісти
Може покажете як треба краще воювати? Потриндіти огидними словами на адресу президента під час дії воєнного стану, хоч і завуальовано - навряд чи це доречно. Ви на якому боці барикад?
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20.05.2023 15:46 Відповісти
Йшов 2-й рік війни. московія промислово виробляє недорогі та ефективні дрони у великих кількостях (Ланцет).
В Україні, "20 розробок мають потенціал", і все. Зате є купа ідіотів які розповідають що у кацапів руки з дупи і взагалі все іржаве з музеїв.
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20.05.2023 15:03 Відповісти
А у нас кожного дня - новий "відосік"! От!
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20.05.2023 15:13 Відповісти
Боевой робот с двумя пулеметами 12,7 мм для охраны яиц и другой еды. Специально для Офиса МО.
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20.05.2023 15:18 Відповісти
Чудовий заголовок. Правда у зельоних це має продовження - Але в планах влади не стоїть питання їх фінансування.
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20.05.2023 15:49 Відповісти
У свій час були розроблені і ракети, і гармати. І все це профукане з легкістю ідіота (чи зрадника). Тепер: інженери, присилайте свої пропозиції і розробки кудись-комусь і ми спитаємо у військових - чи воно потрібне. А якщо щось загубиться і з'явиться у москалів, так то вони паскуди украли хакнувши вказаний ресурс.
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20.05.2023 16:06 Відповісти
Але тоді ми не зможемо будувати дороги. (С)
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20.05.2023 16:39 Відповісти
А в мене запитання, скільки часу мине між розробкою і готовим виробом який буде бомбить кацапню? Адже ще народ буде змушений скидатися на виготовлення отих розробок, бо МО гроші на яйка по 17гривень спустило.
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20.05.2023 19:01 Відповісти
 
 