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Зеленський зустрівся із президентом Євроради Мішелем: Окрему увагу приділили обмеженням експорту української агропродукції

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський,мішель

Президент України Володимир Зеленський у межах робочого візиту до Японії для участі в саміті країн "Групи семи" провів зустріч із президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Президента. 

Як зазначається, сторони обговорили перебіг реалізації рекомендацій Європейської комісії для початку переговорів щодо вступу нашої країни до Європейського Союзу.

"Під час зустрічі окрему увагу було приділено питанню експортних обмежень щодо української аграрної продукції з боку низки країн Євросоюзу та неприпустимості їхнього продовження після 5 червня", - йдеться у повідомленні.

Також ОП інформує, що Зеленський і Мішель обговорили конкретні шляхи реалізації української формули миру та консолідацію світової підтримки мирної ініціативи України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": F-16 для України обговорять на саміті Великої сімки, - голова Євроради Мішель

Лідери скоординували позиції напередодні засідання саміту "Групи семи".

Автор: Ірина Дашківська
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покажіть прикід тоби - знову 4 рази военний?
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20.05.2023 15:13 Відповісти
Булочка з маком
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20.05.2023 15:17 Відповісти
Michelle, ma belle... (с)
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20.05.2023 15:19 Відповісти
Бомж бомжем...в нас ціни на агропродукцію вжа захмарні, а воно все продає..в одному котлі з путею буде..
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20.05.2023 15:31 Відповісти
"в одному котлі з путею буде..."
добра фея махне паличкою і нарід перестане бути дуже мудрим?
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20.05.2023 16:54 Відповісти
Або фальсифікації виборів запобігне.
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20.05.2023 16:59 Відповісти
Зустріч тривала 5 хвилин, місце зустрічі - біля туалету.
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20.05.2023 21:03 Відповісти
 
 