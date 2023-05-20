Зеленський зустрівся із президентом Євроради Мішелем: Окрему увагу приділили обмеженням експорту української агропродукції

Президент України Володимир Зеленський у межах робочого візиту до Японії для участі в саміті країн "Групи семи" провів зустріч із президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Президента.

Як зазначається, сторони обговорили перебіг реалізації рекомендацій Європейської комісії для початку переговорів щодо вступу нашої країни до Європейського Союзу.

"Під час зустрічі окрему увагу було приділено питанню експортних обмежень щодо української аграрної продукції з боку низки країн Євросоюзу та неприпустимості їхнього продовження після 5 червня", - йдеться у повідомленні.

Також ОП інформує, що Зеленський і Мішель обговорили конкретні шляхи реалізації української формули миру та консолідацію світової підтримки мирної ініціативи України.

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Лідери скоординували позиції напередодні засідання саміту "Групи семи".