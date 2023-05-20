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Лідери "азовців" у Туреччині перебувають на закритому режимному об’єкті, - дружина "Редіса" Прокопенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

туреччина,азовці

Керівний склад маріупольського гарнізону бригади Національної гвардії України "Азов" перебуває на закритому режимному об’єкті в Туреччині.

Про це дружина голови бригади НГУ "Азов" Катерина Прокопенко розповіла в інтерв'ю Укрінформу, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я зараз живу в ситуації, коли мені жінки полонених просто можуть писати, навіть погрожувати, мовляв, "твій чоловік - на курорті". Це неправда. Вони на закритому режимному об'єкті. Навіть ми не знаємо, де конкретно. Вони не на курорті і не на морі", - розповіла вона.

Дивіться: Річниця наказу про вихід із "Азовсталі": у центрі Києва відбулася хода "Чекаємо додому героїв Маріуполя". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Катерина Прокопенко зазначила, що "азовці" в Туреччині мають певний режим, розклад, регламентовані телефонні дзвінки.

"Вони не зазнають тортур, як в Росії, але, тим не менше, вони не повністю на свободі", - наголосила вона.

Прокопенко також зауважила, що керівний склад "Азову" в Туреччині володіє поточною інформацією про російсько-українську війну.

Вона також розповіла, що керівники "Азову" відмовилися від того, щоб їх відвідували рідні, назвавши це "чоловічою військовою солідарністю" - вони хочуть морально бути на рівні зі своїм рядовим складом.

Також читайте: Мотопробіг на честь захисників Маріуполя вирушить зі Львова до Києва

Катерина висловила сподівання, що офіцерів повернуть в Україну найближчим часом.

Нагадаємо, 21 вересня 2022 року в рамках обміну з російськими окупантами вдалося звільнити 215 українських захисників. Серед них - командири захисників "Азовсталі". П’ятеро "азовців" перебувають відтоді в Туреччині під особистими гарантіями захисту і безпеки Ердогана. Росії в рамках того обміну повернули Віктора Медведчука і 55 окупантів.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+24
Це Зеля їх туда сховав. Бо боїться їх. Давно нема такого явища в міжнароднем праві.
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20.05.2023 15:31
+16
Це Монастирський та Буданов на фото?
І хто це так домовлявся, що хлопці не можуть навіть навчати та передавати свій досвід. Вже не кажучи про те що - якщо війна буде йти ще 9 років - то вони (за тими домовленостями із терористами) під тим арештом залишаться на весь той час??? А може то не московські забаганки, а єрмаківські?
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20.05.2023 15:29
+14
Пора в Украину возвращать
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20.05.2023 15:15
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Пора в Украину возвращать
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20.05.2023 15:15 Відповісти
хорошо понимаю ненависть жён и матерей остальных пленных...и более чем уверен что поверни время назад они бы лучше умерли чем отдались в руки извергов...
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20.05.2023 15:22 Відповісти
якщо повернуться живі, то здавалися не дарма, якщо не повернуться, то це приклад, як чинить росія з полоненими
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20.05.2023 15:50 Відповісти
как поступает русня с пленными уже не могут рассказать тысячи польских офицеров,но мы то все знаем
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20.05.2023 15:53 Відповісти
Вперше для багатьох слово "Екстракція" прозвучало у зверненні до Папи Римського від Волини, командира загону морпіхів, що прорвались на Азовсталь...
І ця "екстракція" відбулась, але на в розумінні і на умовах рашистів...
В тому і трагедія азовців, що вибору боронити позиції на Азовсталі до кінця й загинути в бою або ж здатись у полон у них не було.
І справа навіть не у браку *********** і їжі, а у позиції багатьох бійців з інших підрозділів, які вже не мали більше сил для участі у бойових діях.
Всі варіанти часткової здачі в полон із евакуацією цивільних з Азовсталі командування пітьми відкинуло одразу, продовжуючи бомбардування.
Тому наказ Генштабу ЗСУ про здачу в полон гарнізону не міг бути проігнорований командирами Азову, бо це б викликало неконтрольований хаос в лавах захисників Азовсталі, що в подальшому могло призвести не лише до воєнної, а до моральної поразки наших воїнів у їх битві за Маріуполь.
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20.05.2023 16:55 Відповісти
Боротьба завжди краще смерті.

Життя саме по собі це боротьба, для багато кого життя це взагалі майже те що для інших агонія.

Так полон рф це повільна смерть в муках та катуванні, але навіть малий шанс це краще чим просто вмерти. З іншої сторони здаватись в полон не затягнувши до кінця і не поклавши в могилу максимально багато противника це безглуздо та суїцид. І ось Азовці боролись до самого кінця.
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20.05.2023 22:38 Відповісти
Медведчук за обміном на Азовців, вже давно на ТВ
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20.05.2023 15:24 Відповісти
Это что то новое в военной истории.
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20.05.2023 15:25 Відповісти
Це Зеля їх туда сховав. Бо боїться їх. Давно нема такого явища в міжнароднем праві.
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20.05.2023 15:31 Відповісти
Їх туди сховали дружини, чи ви забули їхні акції, які вони проводили, де тільки могли. А герої не погребували прийняти нагороди від зав.канцелярією зелі, фактично людини завдяки діяльності якої вони опинилися в оточенні і тим самим присягнувши на вірність останньому. Тому не розповідайте казки.
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20.05.2023 22:47 Відповісти
Женевская конвенция 1949 года совсем не новая.
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20.05.2023 16:38 Відповісти
Нет. Это называется "интернирование" - погуглите.
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20.05.2023 17:02 Відповісти
Не подпадают военнопленные под определение покровительствуемых лиц и, как следствие, под действие женевской конвенции. Турция удерживает их незаконно, и если Украина не опротестовывает это интернирование, то и Украина действует незаконно в отношении своих граждан, которых насильно удерживают в состоянии несвободы
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20.05.2023 17:37 Відповісти
А наш лидор по Аравиям разъежает и левой рукой принцов трогает и в Турцию его теперь не затащиш.
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20.05.2023 15:26 Відповісти
він з вами назавжди - **** зелена демократія!
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20.05.2023 18:45 Відповісти
І нікому таке лайно не потрібно.
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20.05.2023 19:50 Відповісти
але чомусь же воно є....
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20.05.2023 19:54 Відповісти
І скількі вони там будуть перебувати? Яка домовдленысть була? Якщо до закінчення війни - то це на 10 років чи шо?
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20.05.2023 15:29 Відповісти
Цікаво, а що вже кажуть що війна буде 10 років?
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20.05.2023 18:11 Відповісти
Це Монастирський та Буданов на фото?
І хто це так домовлявся, що хлопці не можуть навіть навчати та передавати свій досвід. Вже не кажучи про те що - якщо війна буде йти ще 9 років - то вони (за тими домовленостями із терористами) під тим арештом залишаться на весь той час??? А може то не московські забаганки, а єрмаківські?
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20.05.2023 15:29 Відповісти
До речі, щось досі не зрозуміло зі смертями всього керівництва МВС.
Вже забувається. А пройшло вже чотири місяці. Тиша.
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20.05.2023 16:19 Відповісти
Досить поширеною є думка, що оточення Маріуполя сталось через стрімкий прорив рашистських військ з Криму.
Однак, це не зовсім правда.
Вже 26 лютого 2022-го ворог несподівано легко пройшов лінію суцільних бетонних укріплень й облаштованих рубежів з ОРДЛО в секторі Біла Кам'янка-Новоласпа-Петрівка-Дзержинське водосховище Стила і заглибився на 20-25 км.
Вийшовши на лінію Рибинське-Андріївка, ворожі сили перерізали залізничне сполучення Волноваха-Маріуполь.
05.03 ворог просунувся далі, взявши Волноваху у півкільце й перекривши основну трасу постачання Н-20 для Маріуполя, через що гарнізон міста попав в оперативне оточення.
10.03. рашисти захопили Волноваху, а 17.03. поглибили кільце оточення навколо Маріуполя за 100 км.
Якби не цей прорив рашистів на Волноваху у перші ж дні великої війни України з пітьмою, то всю лінію фронту зі сходу від Азовського моря з висот в Широкиному і далі на північ по річці Кальміус українські війська тримали б малими силами, не давши себе відтіснити від Маріуполя і його гарнізону, якому після важких боїв прийлось відступити на МК ім.Ілліча та МК "Азовсталь", а згодом після майже двохмісячних боїв "евакуюватись" у полон до рашистів.
Яуби не цей зрадницький прорив ворога, то тоді фронт із заходу зупинився і стабілізувався б на лінії Мангуш - Розівка - Гуляй Поле, що б докорінно змінило хід війни.
Більше - тут.
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20.05.2023 15:30 Відповісти
По перше цього ( гоготал ) не було , а по друге по факту вона і виявилась - нікчемною і тупою , бо якби вона була дійсно такою крутою армією , як себе зображала на відосіках , і дійсно була другою армією світу , то жорстоких 3.14здюлєй від 22 ї армії світу - не отримала б , і захопила б не тільки південь , а і всю Україну дуже швидко .
А в тому що кацапня так швидко окупувала південь , її великих заслуг і немає . Там більше " заслуг " керівництва України , яке з політичних мотивів наказало розмінувати Чонгар , і взагалі , залишило південь напризволяще .
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20.05.2023 15:58 Відповісти
В будь-якому випадку треба було йти на прорив чи ще раніше на захист Волновахи. Бо гинути від великих бомб не є корисним для обороноздатності країни. Тоді б не було і зради у морпіхів.
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20.05.2023 15:52 Відповісти
"Яуби не цей зрадницький прорив ворога, то тоді фронт із заходу зупинився і стабілізувався б на лінії Мангуш - Розівка - Гуляй Поле, що б докорінно змінило хід війни".
З боку ворога це не зрадницький прорив, а вдала військова операція, з нашого боку - це зрада відповідальних за оборону рубежів. Здача Півдня докорінно змінила хід війни.
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20.05.2023 16:36 Відповісти
Цікава Ваша думка - хто ж цей таємничий зрадник, що "відкрив ворота" ворогу на Волноваху?
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20.05.2023 16:42 Відповісти
"Вже 26 лютого 2022-го ворог несподівано легко пройшов лінію суцільних бетонних укріплень й облаштованих рубежів з ОРДЛО в секторі Біла Кам'янка-Новоласпа-Петрівка-Дзержинське водосховище Стила і заглибився на 20-25 км", - це ви написали. Може, погода? Я ж написав, що ворог за визначенням не може бути зрадником. Імена "наших" зрадників різних рангів назве
слідча комісія. Дякую.
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20.05.2023 18:36 Відповісти
Мне вот иинтересно, а на каком правовом основании турки удерживают граждан Украины
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20.05.2023 15:31 Відповісти
Зеля попросив.
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20.05.2023 15:33 Відповісти
Вот это то и странно. Эти люди не осуждены, не преступники, не находятся в розыске, не просили политического убежища в турции. На каком основании их удерживают? По договоренности кого с кем? Любой договор, противоречащий закону является незаконным
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20.05.2023 15:44 Відповісти
Міжнародний трибунал визнав кацапів винними у захоплені український військових катерів і, звісно, команд. Постановив- терміново відпустити військових та віддати суда.

Кацапи, визнали українських моряків винними. Через загрозу міжнародної морської блокади повернули військових з вимогою продовження допитів.

"Слідчі Державного бюро розслідувань почали допит звільнених з росіського полону українських моряків про події в районі Керченської протоки в листопаді 2018 року."
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20.05.2023 16:09 Відповісти
Женевская конвенция предполагает интернирование военных и граждан воющих стран в нейтральной стране. Вообще-то, все должны подвергаться интернированию (но оно на практике почему-то избирательно)!
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20.05.2023 16:29 Відповісти
Не вижу я, как они подпадают под понятие "покровительствуемые лица". И кто тогда держава покровительница, и каковы основания для удержания в интернированном состоянии? Тут нонсенс какой то
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20.05.2023 16:42 Відповісти
Чисто юридически (по женевской конвенции) крючкотворные основания есть, просто все уже давно "забили" на эту конвенцию, да и Турцию "нейтральной" страной назвать нельзя, она поставляет в Украину ударные беспилотники (оружие), что фактически переводить ее в статус страны-союзницы!
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20.05.2023 16:53 Відповісти
Мы же говорим о женевской конвенции? О защите прав гражданского населения? Интернирование применимо только в рамках этой конвенции, если я что то ещё помню из основ международного права) так по ней военнопленные не могут рассматриваться вообще в качестве покровительствуемых лиц. Я не знаю, как тут натягивали сову на глобус, честно.
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20.05.2023 17:16 Відповісти
В момент пересечения границы нейтральной страны военного воющей стороны, он должен бы ИНТЕРНИРОВАН до конца конфликта (не важно какой статус у него был за границей) вот и вся юридическая подоплека!
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20.05.2023 17:19 Відповісти
Интернированию могут быть подвергнуты:
Гражданские лица, оказавшиеся во время войны на территории воюющего государства-противника или на оккупированной этим государством территории. Военнослужащие, оказавшиеся на территории государства-противника в период временного прекращения военных (боевых) действий. Военнослужащие любого воюющего государства, находящиеся на территории нейтрального государства во время войны.
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20.05.2023 17:22 Відповісти
Именно! Но статус то у них на момент "попадания" в нейтральную Турцию был "военнопленный". Не Украина их в Турцию доставила, а сторона, удерживающая военнослужащих в качестве военнопленных. Она же, получается, и страна-покровитель. Здесь удержание изначально незаконное.
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20.05.2023 17:27 Відповісти
Чисто формально не важно кем они считались за пределами страны, по факту они для Турции ВОЕНОСЛУЖАЩИЕ ВСУ (воющей страны), поэтому могут быть юридически интернированы.
Но на деле это необходимо, чтоб можно было держать открытым канал для обмена военопленными (и не только) через Турцию как посредника до тех пор пока соблюдаются договоренности!
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20.05.2023 17:34 Відповісти
Дополнительный протокол к ЖК от 1977 года рассматривает интернирование, как лишение свободы. решение Судебной камеры МТБЮ от 16 ноября 1998 г. интернирование возможно только в случае действительной необходимости и сформулировали строгие критерии толкования значений «безопасность» и «необходимость» (§ 576-578). Судьи также заключили, что даже если интернирование гражданских лиц оправдано на основании критериев, предусмотренных в статьях 5, 17 Дополнительного протокола IIили 42 четвертой Женевской конвенции, то задержанные лица должны пользоваться основными правами на справедливый и беспристрастный суд, предусмотренными в статье 43 четвертой Женевской конвенции. Эти судебные гарантии дают право на пересмотр решения об интернировании, а также на защиту и посещение задержанных лиц Международным комитетом Красного Креста (§ 579).
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20.05.2023 17:53 Відповісти
Ти ******* вумний
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20.05.2023 18:21 Відповісти
мабуть "чоловіча військовова солідарність" - коли знаходишся разом з особовим ,рядовим складом???
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20.05.2023 15:33 Відповісти
всіх азовців, зданих русні за бубіним наказом в хату!
чи в нас през брехун?
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20.05.2023 15:36 Відповісти
перечитав - запитання було зайве...
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20.05.2023 15:39 Відповісти
"Прокопенко також зауважила, що керівний склад "Азову" в Туреччині володіє поточною інформацією про російсько-українську війну."

Джерело: https://censor.net/ua/n3419645

*
З яких джерел? Хоч не із зеленого Марафону?
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20.05.2023 15:44 Відповісти
Ні в якому разі їх не повертати.
Тут з Залужним не вдається впоратися, а ще ці будуть маячити і вічно нагадувати про страшну зраду.
Над нашим неголеним фітнес-тренером і так сміються, що вже казати на фоні цих хлопців …
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20.05.2023 15:54 Відповісти
перечитайте і як не видалите, то кокошнік собі начепить...
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20.05.2023 15:56 Відповісти
Ви щось чули про гіркий сарказм ?
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20.05.2023 16:00 Відповісти
та лано, сам по цьому, тільки не дуже гіркий бо іноді терпець зривається....
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20.05.2023 16:29 Відповісти
Подивіться на це з такої сторони - українці визволені з полону російського диктатора, знаходяться, якби це нейтрально написати, в турецькому обмеженню пересування, в турецького диктатора (а де факто Ердоган таким і є). І їхня доля залежить не від Зеленського, кінця війни, якихось міжнародних правил. Лише від волі Ердогана. Схоче поверне в Україну, схоче віддасть в Росію, в обмін на дозвіл везти помідори в Росію. На даний момент, їх доля невідома нікому, навіть Ердогану, бо він напевно, ще не вирішив остаточно.
Але подається це, як безумовна перемога дипломатії Зеленського.
Два лише питання - а Медведчук і Ко, теж сидять в Турції в "підвішеному" стані? І чи наполягала на такому симетричному рішенні, українська сторона, при такому сумнівному обміні?
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20.05.2023 16:19 Відповісти
Дмитро Чекалкин

Зе зрада:
Евакуація в полон™ 2.
Обмін по-зеленські?
Які саме були домовленості між зеленським і путіним відносно азовців? Чому азовці досі в полоні, а медведчук, на якого начебто обміняли азовців на волі?
Ігор@chernobaiev
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20.05.2023 16:21 Відповісти
Интернирование военных в нейтральной стране предполагает их разружение и недопущение выезда за границу до окончаная военного конфликта. В данном конкретном случае возможно предприняты дополнительные меры безопасности и защиты (не более того). Они заслужили этот "отдых на курорте" (завидовать не надо), в том их вины нет, другие вообще нелегально бегут из страны, что по сути является преднамереным дезертирстом и уголовным преступлением!
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20.05.2023 16:26 Відповісти
Меня вот этот бред "убил". Легче от этого их побратимам не будет,а родным будет.
Она также рассказала, что руководители "Азова" отказались от того, чтобы их посещали родные, назвав это "мужской военной солидарностью" - они хотят морально быть на уровне со своим рядовым составом.
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20.05.2023 17:55 Відповісти
Співчуття родинам "азовців", які в рашиському полоні, - вони в розпачі...
Всі інші є КІНЧЕНІ ТВАРІ, якщо намагаються якось дискредитувати командирів "Азову". Можливо для того, шоб відволікти від головного питання до влади (по факту Офісу Президента) - хто завів п'ять тисяч "азовців" і морпіхів в ОЧЕВИДНЕ в тій ситуації оточення в Маріуполі???... Хто смусив цих СТАЛЕВИХ ВОЇНІВ битися в оточенні, самий невигідний вид бою???... Напевне той самий, хто заборонив підривати мости через річку Ірпінь під Києвом без дозволу ОПи, але щось пішло не так...
Я впевнений, що ОП готував здачу України.
Знав про це Зеленський?.. Знав, якщо НЕ ЛОХ. І тільки інфа що касапи його "кинули" - хочуть вбити, тільки це спонукало Зеленського діяти.
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20.05.2023 18:07 Відповісти
А якщо Ердогана не переоберуть, чи залишиться дійсною ця домовленість ?
Чи новий турецький президент не видасть хлопців москалям ?

Звичайно, найкраще було б повернути їх в Україну.
Тримайтеся, Воїни !
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20.05.2023 18:30 Відповісти
Мабуть, квартальні разом із першою леді, особисто відвідують Захисників України не тільки у шпиталях України а і за кордоном!!
Там снайперів немає!!!
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20.05.2023 19:20 Відповісти
 
 