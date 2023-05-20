Лідери "азовців" у Туреччині перебувають на закритому режимному об’єкті, - дружина "Редіса" Прокопенко
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Керівний склад маріупольського гарнізону бригади Національної гвардії України "Азов" перебуває на закритому режимному об’єкті в Туреччині.
Про це дружина голови бригади НГУ "Азов" Катерина Прокопенко розповіла в інтерв'ю Укрінформу, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Я зараз живу в ситуації, коли мені жінки полонених просто можуть писати, навіть погрожувати, мовляв, "твій чоловік - на курорті". Це неправда. Вони на закритому режимному об'єкті. Навіть ми не знаємо, де конкретно. Вони не на курорті і не на морі", - розповіла вона.
Катерина Прокопенко зазначила, що "азовці" в Туреччині мають певний режим, розклад, регламентовані телефонні дзвінки.
"Вони не зазнають тортур, як в Росії, але, тим не менше, вони не повністю на свободі", - наголосила вона.
Прокопенко також зауважила, що керівний склад "Азову" в Туреччині володіє поточною інформацією про російсько-українську війну.
Вона також розповіла, що керівники "Азову" відмовилися від того, щоб їх відвідували рідні, назвавши це "чоловічою військовою солідарністю" - вони хочуть морально бути на рівні зі своїм рядовим складом.
Катерина висловила сподівання, що офіцерів повернуть в Україну найближчим часом.
Нагадаємо, 21 вересня 2022 року в рамках обміну з російськими окупантами вдалося звільнити 215 українських захисників. Серед них - командири захисників "Азовсталі". П’ятеро "азовців" перебувають відтоді в Туреччині під особистими гарантіями захисту і безпеки Ердогана. Росії в рамках того обміну повернули Віктора Медведчука і 55 окупантів.
Будь ласка, зачекайте...
І ця "екстракція" відбулась, але на в розумінні і на умовах рашистів...
В тому і трагедія азовців, що вибору боронити позиції на Азовсталі до кінця й загинути в бою або ж здатись у полон у них не було.
І справа навіть не у браку *********** і їжі, а у позиції багатьох бійців з інших підрозділів, які вже не мали більше сил для участі у бойових діях.
Всі варіанти часткової здачі в полон із евакуацією цивільних з Азовсталі командування пітьми відкинуло одразу, продовжуючи бомбардування.
Тому наказ Генштабу ЗСУ про здачу в полон гарнізону не міг бути проігнорований командирами Азову, бо це б викликало неконтрольований хаос в лавах захисників Азовсталі, що в подальшому могло призвести не лише до воєнної, а до моральної поразки наших воїнів у їх битві за Маріуполь.
Життя саме по собі це боротьба, для багато кого життя це взагалі майже те що для інших агонія.
Так полон рф це повільна смерть в муках та катуванні, але навіть малий шанс це краще чим просто вмерти. З іншої сторони здаватись в полон не затягнувши до кінця і не поклавши в могилу максимально багато противника це безглуздо та суїцид. І ось Азовці боролись до самого кінця.
І хто це так домовлявся, що хлопці не можуть навіть навчати та передавати свій досвід. Вже не кажучи про те що - якщо війна буде йти ще 9 років - то вони (за тими домовленостями із терористами) під тим арештом залишаться на весь той час??? А може то не московські забаганки, а єрмаківські?
Вже забувається. А пройшло вже чотири місяці. Тиша.
Однак, це не зовсім правда.
Вже 26 лютого 2022-го ворог несподівано легко пройшов лінію суцільних бетонних укріплень й облаштованих рубежів з ОРДЛО в секторі Біла Кам'янка-Новоласпа-Петрівка-Дзержинське водосховище Стила і заглибився на 20-25 км.
Вийшовши на лінію Рибинське-Андріївка, ворожі сили перерізали залізничне сполучення Волноваха-Маріуполь.
05.03 ворог просунувся далі, взявши Волноваху у півкільце й перекривши основну трасу постачання Н-20 для Маріуполя, через що гарнізон міста попав в оперативне оточення.
10.03. рашисти захопили Волноваху, а 17.03. поглибили кільце оточення навколо Маріуполя за 100 км.
Якби не цей прорив рашистів на Волноваху у перші ж дні великої війни України з пітьмою, то всю лінію фронту зі сходу від Азовського моря з висот в Широкиному і далі на північ по річці Кальміус українські війська тримали б малими силами, не давши себе відтіснити від Маріуполя і його гарнізону, якому після важких боїв прийлось відступити на МК ім.Ілліча та МК "Азовсталь", а згодом після майже двохмісячних боїв "евакуюватись" у полон до рашистів.
Яуби не цей зрадницький прорив ворога, то тоді фронт із заходу зупинився і стабілізувався б на лінії Мангуш - Розівка - Гуляй Поле, що б докорінно змінило хід війни.
Більше - тут.
А в тому що кацапня так швидко окупувала південь , її великих заслуг і немає . Там більше " заслуг " керівництва України , яке з політичних мотивів наказало розмінувати Чонгар , і взагалі , залишило південь напризволяще .
З боку ворога це не зрадницький прорив, а вдала військова операція, з нашого боку - це зрада відповідальних за оборону рубежів. Здача Півдня докорінно змінила хід війни.
слідча комісія. Дякую.
Кацапи, визнали українських моряків винними. Через загрозу міжнародної морської блокади повернули військових з вимогою продовження допитів.
"Слідчі Державного бюро розслідувань почали допит звільнених з росіського полону українських моряків про події в районі Керченської протоки в листопаді 2018 року."
Гражданские лица, оказавшиеся во время войны на территории воюющего государства-противника или на оккупированной этим государством территории. Военнослужащие, оказавшиеся на территории государства-противника в период временного прекращения военных (боевых) действий. Военнослужащие любого воюющего государства, находящиеся на территории нейтрального государства во время войны.
Но на деле это необходимо, чтоб можно было держать открытым канал для обмена военопленными (и не только) через Турцию как посредника до тех пор пока соблюдаются договоренности!
чи в нас през брехун?
Джерело: https://censor.net/ua/n3419645
*
З яких джерел? Хоч не із зеленого Марафону?
Тут з Залужним не вдається впоратися, а ще ці будуть маячити і вічно нагадувати про страшну зраду.
Над нашим неголеним фітнес-тренером і так сміються, що вже казати на фоні цих хлопців …
Але подається це, як безумовна перемога дипломатії Зеленського.
Два лише питання - а Медведчук і Ко, теж сидять в Турції в "підвішеному" стані? І чи наполягала на такому симетричному рішенні, українська сторона, при такому сумнівному обміні?
Зе зрада:
Евакуація в полон™ 2.
Обмін по-зеленські?
Які саме були домовленості між зеленським і путіним відносно азовців? Чому азовці досі в полоні, а медведчук, на якого начебто обміняли азовців на волі?
Ігор@chernobaiev
Она также рассказала, что руководители "Азова" отказались от того, чтобы их посещали родные, назвав это "мужской военной солидарностью" - они хотят морально быть на уровне со своим рядовым составом.
Всі інші є КІНЧЕНІ ТВАРІ, якщо намагаються якось дискредитувати командирів "Азову". Можливо для того, шоб відволікти від головного питання до влади (по факту Офісу Президента) - хто завів п'ять тисяч "азовців" і морпіхів в ОЧЕВИДНЕ в тій ситуації оточення в Маріуполі???... Хто смусив цих СТАЛЕВИХ ВОЇНІВ битися в оточенні, самий невигідний вид бою???... Напевне той самий, хто заборонив підривати мости через річку Ірпінь під Києвом без дозволу ОПи, але щось пішло не так...
Я впевнений, що ОП готував здачу України.
Знав про це Зеленський?.. Знав, якщо НЕ ЛОХ. І тільки інфа що касапи його "кинули" - хочуть вбити, тільки це спонукало Зеленського діяти.
Чи новий турецький президент не видасть хлопців москалям ?
Звичайно, найкраще було б повернути їх в Україну.
Тримайтеся, Воїни !
Там снайперів немає!!!