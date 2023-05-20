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Новини За кордоном
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Грузія (1423) Лавров (1472) зіткнення (165)

У Грузії біля готелю, де нібито перебуває донька Лаврова, стались сутички, є затримані

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

поліція,грузія

Під готелем Kvareli Lake Resort у грузинській Кахетії, де нібито поселилась Катерина Винокурова – донька міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, стались сутички між протестувальниками й поліцією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда" з посиланням на грузинську службу "Радіо Свобода".

Протест під готелем почався близько 11-ї ранку (10:00 за Києвом), у ньому беруть участь активісти й опозиційні політики. Вони скандували "Росіянам у Грузії немає місця!" й кидали яйця в мікроавтобуси, що виїхали з готелю.

Присутні вимагали, щоб російські громадяни негайно покинули територію готелю.

Через певний час правоохоронці, що зібрались біля протестувальників, почали їх арештовувати. За даними "Радіо Свобода", станом на зараз затримано близько двадцяти людей, зокрема членів опозиційних партій "Дроа" та "Єдиний національний рух".

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Міністерство внутрішніх справ Грузії підтверило затримання 16 людей на акції протесту під готелем у Кахетії, пише Interpressnews. Їх затримали в адміністративному порядку, уточнює відомство.

Затриманих, за даними ЗМІ, забрали до найближчих поліцейських відділків на допит.

Нагадаємо, як повідомив опозиційний телеканал Mtavari, донька міністра закордонних справ Росії Катерина Винокурова (Лаврова) приїхала в Грузію для участі у весіллі брата свого чоловіка, російського підприємця Олександра Винокурова.

У готелі Kvareli Lake Resort присутність Лаврової чи родичів голови МЗС Росії спростували.

Зазначимо, що члени сім'ї глави МЗС РФ Сергія Лаврова, як і він сам, занесені до санкційних списків Заходу. Це означає, що їм забороняється в’їзд до цих країн.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
Грузія тепер як заміський будиночок, для шашликів, мапьчишників, паті в кроваті,,,,
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20.05.2023 16:11
+3
Не яйця треба кидать, а спалить його нахрін!
Грузини перестали бути грузинами, вони тепер на підтанцюльках в Мокляндії!
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20.05.2023 15:38
+3
просруть і незалежність і територію...
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20.05.2023 15:53
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Чому затримали? Хотіли ж хліб та сіль з квітами вручити дружнім росіянцям
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20.05.2023 15:35 Відповісти
та кому вы верите ? хрузыны уже под парашой , это все понты , ни хера они не сделают , управляемая кучка продажных вышла на площадь помахать флажками и разошлись по домам вино хлебать и хачапури жрать , их купили с потрохами ,
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20.05.2023 16:06 Відповісти
Курвову скурвили?
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20.05.2023 15:36 Відповісти
А де це ті що грузин тут лаяли, мабуть вийшли на протест проти зрадника єрмака?
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20.05.2023 15:37 Відповісти
Я грузинів не лаяв, але потрібні не яцйя, а коктейлі молотова(рецептики з майдана пам'ятаю). І не знімати відосики коли людей затримують, а битсь за кожного, як це було в нас на майдані
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20.05.2023 15:44 Відповісти
Я що до зрадника єрмака, який підгрибає під себе усе в Україні, хочя б крашенку хтось би кинув.
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20.05.2023 16:18 Відповісти
Не яйця треба кидать, а спалить його нахрін!
Грузини перестали бути грузинами, вони тепер на підтанцюльках в Мокляндії!
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20.05.2023 15:38 Відповісти
і давно донька лаврова заробляє під готелями?
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20.05.2023 15:46 Відповісти
просруть і незалежність і територію...
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20.05.2023 15:53 Відповісти
Та вже. Давно.
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20.05.2023 16:16 Відповісти
Gruzija prodazhna........
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20.05.2023 16:02 Відповісти
Грузія тепер як заміський будиночок, для шашликів, мапьчишників, паті в кроваті,,,,
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20.05.2023 16:11 Відповісти
правильно притула сказав - грузинський сором.

цікаво, а як давно грузія саме як держава хоч когось перемагала?
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20.05.2023 16:50 Відповісти
Пошукофобія ( більш поширена назва гуглофобія ) страшне захворювання яке почало поширюватися з поширенням інтернету .
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20.05.2023 20:47 Відповісти
всезнайки перетворюються на вассерманів без царя в голові.
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20.05.2023 21:22 Відповісти
Ну так ну так - а задавати питання для отримання відповіді на які треба витратити мінімум часу називається лінню або тупістью , до речі ви знали що Земля таки не куля і не пласка ( якщо не знали гугл в поміч - ой вибачте в вас гуглофобія ).
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20.05.2023 21:37 Відповісти
я фізично не можу усе знати.

ще з часів як люди жили племенами у печерах вважається нормальним просити допомоги та підказок у инших, тому я і попросив.

тільки кончені є***ни можуть сміятися з людини яка просить допомоги.

але бог їх, зазвичай, карає тим що у старости вони не можуть попросити навіть горшок з під себе винести бо нікому, всі від тих придурків відвернулися.
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20.05.2023 21:58 Відповісти
А зрозуміло - що нічого не зрозуміло. Правда є одне запитання - стоп питання не має , прощавайте і бережіть себе .
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20.05.2023 22:23 Відповісти
нехай влада Грузіi думає про протести і дистанціюється від росії
інакше є ризик заворушень
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20.05.2023 16:53 Відповісти
 
 