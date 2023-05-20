МЗС Польщі заявило, що Зеленський має вибачитися за Волинь. Посол України Зварич відповів
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У міністерстві закордонних справ Польщі заявили, що президент Володимир Зеленський має вибачитися перед польським народом за Волинську трагедію, що сталася під час Другої світової війни. Посол України відповів: нав’язувати президенту України, що він має сказати, неприйнятно.
Про те, що Зеленський нібито має перепросити перед Польщею за Волинську трагедію, заявив в інтерв'ю Onet представник польського МЗС Лукаш Ясіна, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
На тлі роковин 80-річчя Волинської трагедії спікера польського МЗС запитали, чого він чекає від України.
Ясіна зазначив, що для нього це особиста тема, бо він виріс серед людей, які втікли з Волині.
"Я думаю, що з українського боку, і тут я буду дуже дипломатичним, все ще є нерозуміння, наскільки це важливе питання для поляків на даний момент", - заявив речник МЗС Польщі.
Він припустив, що, можливо, для українців Волинська трагедія важить менше, ніж для поляків, і висловив сподівання, що 80-річниця змінить ситуацію.
На запитання про те, чи має Зеленський вибачитися за Волинь, Ясіна відповів: "Українська держава цього не зробила, але президент Зеленський має взяти на себе більше відповідальності за Україну".
Він наголосив, що формат вибачень добре працює у польсько-українських відносинах. Його запитали, що саме, на його думку, має сказати президент України.
"Вибачте, будь ласка, просимо вибачення. Ця формула дуже добре працює у разі польсько-українських відносин, і її поки що не вистачає. Ми, поляки, як польська держава, взяли на себе відповідальність за злочини, вчинені нашою державою проти українців. З боку України такої відповідальності немає, хоча багато що змінилося на краще, наприклад торішні жести, але все ж таки на рівні посла Василя Зварича", - сказав представник МЗС Польщі.
Посол України в Польщі Василь Зварич у відповідь закликав у твіттері до поваги та виваженості у висловлюваннях.
"Будь-яка спроба нав'язати президенту України чи Україні те, що ми повинні сказати про наше спільне минуле, неприйнятна й прикра. Ми пам'ятаємо історію та закликаємо до поваги та виваженості у висловлюваннях, особливо у тяжкій реальності геноцидної російської агресії", - написав посол України.
Він нагадав про християнську формулу істинного примирення.
"Тим більше, що відома формула істинного примирення в українсько-польських відносинах, яку прийняли ієрархи наших Церков, звучить так: "Прощаємо і просимо вибачення", - написав Зварич.
Нагадаємо, Волинська трагедія (у польській історіографії пол. Rzeź wołyńska, "Волинська різанина") - взаємні етнічні чистки польського та українського населення, здійснені Українською повстанською армією та польською Армією Крайовою за участю польських батальйонів шуцманшафту, радянських партизанів та українського та польського цивільного населення у 1943 році під час Другої світової війни на Волині. Йдеться про десятки тисяч загиблих.
Будь ласка, зачекайте...
УПА захищала українське населення на споконвічних українських землях Волині від польських бойовиків головорізів т.з. "армії крайової" і батальйонів хлопських., які чинили звірства проти українців в українських селах на українській землі. Ці бойовики відлежувались, лікувались, годувались і поповнювали свої шобли в польських колоніальних поселеннях на Волині, котрі були штучно створені державою Польщею з метою колонізації, полонізації, окатоличення українців і зміни демографічної ситуації. Удар завдавалися і по місцях базування польських бойовиків - по польських колоніальних поселеннях. Це була національно-визвольна боротьба проти польських окупантів.
До відому - поляки були попереджені і їм дали термін, щоб покинути українські землі безперешкодно. Частина ії них тим (близько 150 тис.) скористалася - решту з бойовиками вчинили спротив.
Це була чи не науспішніша акція УПА: якби на Західних землях України (ляхи гонорово називали їх своїми "Східними Кресами") залишилися 300 тис. поляків - зараз ми мали би якусь свою польську "днр-лнр" на Заході України і сусідство Польщі з Волинню і Галичиною поклало би хрест на нашій Незалежності. Слава УПА, Слава Україні!
І допомагають вони нам не через свою "доброту", а тому, що самі бояться москалів і ховаються за нашими спинами. Так, що за допомогу (не безкоштовну!) дякуємо, але вибачення мають бути обопільними. Бо вже у 2003 році кучмо просив вибачення а поляки гонорово й поблажливо "вибачали"...
Бачите, як працює оця ******* "дипломатія" ?
Я понимаю, что сложные были взаимоотношения со времен Хмельницкого, но ничего не может оправдать зарезанного как поросенка человеческого младенца. Это пусть психиатр криминалист разбирается, что заставило украинского крестьянина так поступить. Все это похоже на взбесившееся стадо быдла, которое растаптывает все на своем пути.
Хватит ворошить давно закрытые вопросы.
Это делают только хабадские провокаторы.
знайдеш там багато про НКВС, якщо мову розумієш.
нічого подібного не було, наприклад в галичині, де земельні питання були врегульовані ще з автсрійських часів...
також не було конфлікту поза межами умовно луцької та ровенської області волині, де і досі мирно проживають католики і православні громадяни україни...
так що прчину спочатку варто віднайти, чому таке сталось серед громадян польщі...православні на волині не були громадянами україни...
та й кучма вже просив за ту трагедію, поки не розяснили йому більш детально
Вирізали цілими сім'ями лише за те, що син/брат/чоловік пішов у Бандери...
Так що хто, як і що почав...Питання реторичне і спірне.... Поляки будуть вигадувати своє, українці - своє...Але факт залишається фактом...ПОЛЯКИ ВБИВАЛИ УКРАЇНЦІВ, УКРАЇНЦІ - ПОЛЯКІВ...Цілими родинами та селами один одного вирізали... При чому польська сторона чинила цей злочин від імені ПОЛЬСЬКОЇ ДЕРЖАВИ (хоча з керівництвом в екзилі, у Лондоні), українці - від імені лише націоналістичної партії ОУН!!!!
І ще... Та масакра була з обох сторін....Це не те, що Катинь... Коли 30 тис. польських офіцерів було ліквідовано в односторонньому порядку... під Смоленському та Воронежем...жоден русскій при цій масовій ліквідації поляків не постраждав
Вони за це не хочуть попросити вибачення?
Один короткий візит до Варшави - ось полюбуйтесь !
Лі *** кинув карбід в унітаз.
не забудуть цієї щирої допомоги і віддячать.
Так дуже сумно і боляче за ті події, але які сили за цим стояли і хто винен, нехай скажуть незалежні історики і чи мають відношення ******* українці до тих спровокованих подій комуняками і націоналістами з обох сторін, теж питання.
ми повинні поводитися дипломатично, а не створювати бурю в склянці води, це на руку кацапам.
вони хочуть скандалу тa посвaрити Польщю i Україну 😠
В нас настільки довга і складна історія відносин, що однієї винуватої сторони як раз ось тут нема.
"Відома формула істинного примирення в українсько-польських відносинах, яку прийняли ієрархи наших Церков, звучить так: "Прощаємо і просимо вибачення", - написав Зварич.
«Історія, навіть найбільш драматична, не може ділити наші народи. Вибачаємо і просимо вибачення», - сказав Петро Порошенко, якого цитує Gazeta.pl.
https://zaxid.net/news/
А якщо частина населення наших партнерів не знає за що вони теж повинні вибачатись, то треба їм спокійно розказати та показати:
https://uk.wikipedia.org/wiki/Різанина_в_Сагрині
https://uk.wikipedia.org/wiki/Трагедія_села_Павлокоми
https://uk.wikipedia.org/wiki/Бійня_у_Верховині
https://uk.wikipedia.org/wiki/Різанина_в_Скопові
https://uk.wikipedia.org/wiki/Різанина_в_Горайці
https://uk.wikipedia.org/wiki/Різанина_в_Завадці_Морохівській
А потім дивитись на поведінку та реакцію. І самі упороті це агентура рф глибоко залягання.
( А тим більше. яка об*єднує... ) Особливо про спільну. глобальну. перемогу наших народів: в об*єднанні Речі Посполитої над Турецькою Портою ( 200 000 тисячним військом Паші -// під Хотином... Левову частку перемоги можна віддати славним Запорозьким козакам під орудою Коношевича-- Сагайдачного і3 його 40-тис. військом ...
Повірте у нього було більше ніж достатньо причин ображатися на Польщу. щойно зрадженого польськими комісарамиСейму прямо під мурами оточеної його нестримним військом Москви...
Нагадую : вірний присязі Речі Посполитої Сагайдачний мав місію : узаконити входження королевича Владислава1.якому московити присягнуди на хресті у вірнопідданстві . а потім відцурались... Цих клятвовідступників і мав Сагайдак привести. до тями... В поході були підкорено з десяток міст--фортець. А Москва тремтіла від жаху перед легендарним козацьким кошовим отаманом /за ним вже були потоплені 2-ві турецькі ескадри.../ Натомість .останню мить польські комісари Сейму йдуть на зраду : затівають перемовини з московськими боярами щодо новоспеченого союзу проти Порти. тобто Сагайдачного з козаками підступно використали. як страшілку... А потім все життя шкодували : була б взята Москва вже ніколи і ні у кого НЕ було б клопоту...
P.S. Ну .а сьогодні. хто затіває свару( з якого б він боку НЕ був)-- це агентяра кремля !!!
- за Чонгар
- за Маріуполь
- за Бучу
- за Ірпінь
- за Херсон
- за Гостомель
- за Волноваху
- за Попасну
- за Бородянку
- за Лисичанськ
- за Охтирку
- за Бердянськ
- за Харків
- за Сіверськ
- за Ольгінку
- за Каховки
- за Северодонецьк
- за Дніпро......
..
..
Чи те, що зараз ми не маємо права нищити московитів?
БО КРЕМЛЮ ПОЛЬСЬКА ДОПОМОГА УКРАЇНІ ОЧІ КОЛЕ ???
Бо якийсь Лі *** завітав до Варшави ?
Наші президенти давно за все вибачились, і не один раз.
Ярош так і каже: як націоналіст та християнин я засуджую...
Вибачення може не обов'язкові
Поляки і українці успішно нарощють військовий потенціал.
І це бісить кремль, бо московіти дістатють по пиці і нічого хорошого їм не світить.
Хто такий цей радник МЗС Лукаш Ясіна з фізіогномікою Порєчєнкова ?
Погугліть його обличчя - хабадська консерва, що спрацювала по команді Лі *** -
китайської торпеди.
Речник МЗС Ясіна дал інтерв'ю в редакції німецького (польськомовного) порталу Onet.
Його заяви не є офіційною позицією міністерства.
Для чого саме ця брехня? Йдеться про згубне розпалювання національних емоцій?
Бо поляки повинні вибачитись за окупацію Львова і політику полонізації, за каральні
операції "Армії Крайовой" і національних угруповань при Вермахту і СС на землях
України, операцію "Вісла" і багато іншого.
Цивільні гинули? Гинули. Жінки, діти, немовлята? Так. То навіть при мінімальній кількості загиблих, що визнає навіть українська сторона в 20-30 тис де стільки НКВС набралося? Так вони свою роль теж відіграли, але...
Старий виживший з мізгів, прокомуністичний ПИРДУН МЗС ПОЛЬЩІ, вирішив заявити про себе, перднувши у простір комуністичного минулого, коли В. Зеленського ще не було навіть у планах та на світі...!!!
ПСЯ КРЕВ...!!! ІДІОТА...!!!
а придурки собачатся кто больше натворил делов в середине прошлого века.
По вбросу китайского провокатора Ли ***.
ДРУГИХ ЗАБОТ НЕТ ?
Корона з голови не впаде... І чекати відповідно вибачення від РП теж...
А якщо не вибачаться, то стати в позу і сказати, що не будемо брати від них допомогу, зброю і тих жінок і дітей, що масово поїхали до Польщі після 24.02, повернемо зараз же назад... ( сарказм)
Подивіться на цих тролів і ідіотів...
«После вхождения Запорожской области в состав Российской Федерации исполнились чаяния коренного населения нашего региона, всегда ощущавшего себя русскими людьми, а для Церкви открылись перспективы свободного развития и свидетельства о Христе без ограничений и препятствий, в условиях которых мы много лет жили. Став гражданами России, священнослужители и миряне нашей епархии почувствовали себя частью великой страны и осознают свою ответственность за ее будущее. Для этого всеми силами и возможностями осуществляют они свое церковное и гражданское служение.
Совершая молитву о митрополите Онуфрии и всех православных, находящихся под властью антихристианского киевского режима, со скорбью читаем о регулярных сборах средств в храмах Украины на нужды ВСУ».
***
Это не «каноническое послание», не простая просьба о присылке епископа. Это политическая присяга на верность новому для их региона земному властителю-пуйлу.
Перед ними кожен рік вибачатися?
І що робили польсько-німецькі загони на Волині під час другої світової? Нехай МЗС Польщі теж розкаже!