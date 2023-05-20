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Новини За кордоном
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Зеленський (17522) історія (1046) Польща (5190) вибачення (46) Волинська трагедія (79) Зварич Василь (18)

МЗС Польщі заявило, що Зеленський має вибачитися за Волинь. Посол України Зварич відповів

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

волинська,різанина,трагедія

У міністерстві закордонних справ Польщі заявили, що президент Володимир Зеленський має вибачитися перед польським народом за Волинську трагедію, що сталася під час Другої світової війни. Посол України відповів: нав’язувати президенту України, що він має сказати, неприйнятно.

Про те, що Зеленський нібито має перепросити перед Польщею за Волинську трагедію, заявив в інтерв'ю Onet представник польського МЗС Лукаш Ясіна, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

На тлі роковин 80-річчя Волинської трагедії спікера польського МЗС запитали, чого він чекає від України.

Ясіна зазначив, що для нього це особиста тема, бо він виріс серед людей, які втікли з Волині.

"Я думаю, що з українського боку, і тут я буду дуже дипломатичним, все ще є нерозуміння, наскільки це важливе питання для поляків на даний момент", - заявив речник МЗС Польщі.

Читайте: Ми маємо будувати добрі стосунки з українською нацією та державою - на основі правди, - Дуда про Волинську трагедію

Він припустив, що, можливо, для українців Волинська трагедія важить менше, ніж для поляків, і висловив сподівання, що 80-річниця змінить ситуацію.

На запитання про те, чи має Зеленський вибачитися за Волинь, Ясіна відповів: "Українська держава цього не зробила, але президент Зеленський має взяти на себе більше відповідальності за Україну".

Він наголосив, що формат вибачень добре працює у польсько-українських відносинах. Його запитали, що саме, на його думку, має сказати президент України.

"Вибачте, будь ласка, просимо вибачення. Ця формула дуже добре працює у разі польсько-українських відносин, і її поки що не вистачає. Ми, поляки, як польська держава, взяли на себе відповідальність за злочини, вчинені нашою державою проти українців. З боку України такої відповідальності немає, хоча багато що змінилося на краще, наприклад торішні жести, але все ж таки на рівні посла Василя Зварича", - сказав представник МЗС Польщі.

Також читайте: Закликаю до чесної наукової дискусії і взаємоповаги, - Дробович про Волинську трагедію

Посол України в Польщі Василь Зварич у відповідь закликав у твіттері до поваги та виваженості у висловлюваннях.

"Будь-яка спроба нав'язати президенту України чи Україні те, що ми повинні сказати про наше спільне минуле, неприйнятна й прикра. Ми пам'ятаємо історію та закликаємо до поваги та виваженості у висловлюваннях, особливо у тяжкій реальності геноцидної російської агресії", - написав посол України.

Він нагадав про християнську формулу істинного примирення.

"Тим більше, що відома формула істинного примирення в українсько-польських відносинах, яку прийняли ієрархи наших Церков, звучить так: "Прощаємо і просимо вибачення", - написав Зварич.

Також читайте: Дуда на саміті Ради Європи: "Ми повинні постійно підтримувати Україну, немає місця втомі від війни"

Нагадаємо, Волинська трагедія (у польській історіографії пол. Rzeź wołyńska, "Волинська різанина") - взаємні етнічні чистки польського та українського населення, здійснені Українською повстанською армією та польською Армією Крайовою за участю польських батальйонів шуцманшафту, радянських партизанів та українського та польського цивільного населення у 1943 році під час Другої світової війни на Волині. Йдеться про десятки тисяч загиблих.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+38
Вони за вирізані українські села хай вибачаться спочатку
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20.05.2023 15:45
+33
Після того як поляки вибачаться що робили етнічні чистки українскього населення на заході України
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20.05.2023 15:41
+33
Якщо й мають бути якісь вибачення, то це мають бути взаємні вибачення, та домовленість про те що більше ніхто не буде притягати далеку історію за для отримання дешевих політичних дивідендів.
Наші країни більше не воюють між собою. Минулим мають займатися історики, а не політики.
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20.05.2023 15:46
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Видать,в польскому мзс робити більше зовсім нех...
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20.05.2023 16:53 Відповісти
Цікаве розуміння геноциду у ляхів - геноцид поляків з боку українців на окупованих поляками українських землях. З таким же успіхом німці мали би вимагати вибачення у путіна за геноцид німців під Сталінградом.
УПА захищала українське населення на споконвічних українських землях Волині від польських бойовиків головорізів т.з. "армії крайової" і батальйонів хлопських., які чинили звірства проти українців в українських селах на українській землі. Ці бойовики відлежувались, лікувались, годувались і поповнювали свої шобли в польських колоніальних поселеннях на Волині, котрі були штучно створені державою Польщею з метою колонізації, полонізації, окатоличення українців і зміни демографічної ситуації. Удар завдавалися і по місцях базування польських бойовиків - по польських колоніальних поселеннях. Це була національно-визвольна боротьба проти польських окупантів.
До відому - поляки були попереджені і їм дали термін, щоб покинути українські землі безперешкодно. Частина ії них тим (близько 150 тис.) скористалася - решту з бойовиками вчинили спротив.
Це була чи не науспішніша акція УПА: якби на Західних землях України (ляхи гонорово називали їх своїми "Східними Кресами") залишилися 300 тис. поляків - зараз ми мали би якусь свою польську "днр-лнр" на Заході України і сусідство Польщі з Волинню і Галичиною поклало би хрест на нашій Незалежності. Слава УПА, Слава Україні!
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20.05.2023 16:53 Відповісти
******* українські землі по Збруч поляки й досі називають ,,всходніми кресами,, - східними околицями Польщі.
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20.05.2023 22:33 Відповісти
Поляки теж масово нищили українців, і не лише на Волині, а й у Галичині та Закерзонні (як вони казали: "Кабанів різали"). Знаю про це з розповідей родичів. Операція "Вісла" та ще кілька подібних "акцій" була зорганізована і проведена самими поляками (чи це не геноцид?) - москалі зараз роблять те ж саме на окупованих територіях. Політика "пацифікації" теж приклад геноциду українців.
І допомагають вони нам не через свою "доброту", а тому, що самі бояться москалів і ховаються за нашими спинами. Так, що за допомогу (не безкоштовну!) дякуємо, але вибачення мають бути обопільними. Бо вже у 2003 році кучмо просив вибачення а поляки гонорово й поблажливо "вибачали"...
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20.05.2023 16:53 Відповісти
Ось вам результат візиту до Варшави китайської торпеди Лі ***.
Бачите, як працює оця ******* "дипломатія" ?
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20.05.2023 17:02 Відповісти
А я бы извинялся, хотя никакого отношения к тем событиям не имею. Но мои соотечественники это сделали. У меня не помещается в голове как можно заколоть вилами женщину и ее детей, или зарубить топором. Мстил за Березу-Картузскую или за Рижский договор? Или его сына младенца поляки соседи сварили на бульон. Что могло так затмить разум?
Я понимаю, что сложные были взаимоотношения со времен Хмельницкого, но ничего не может оправдать зарезанного как поросенка человеческого младенца. Это пусть психиатр криминалист разбирается, что заставило украинского крестьянина так поступить. Все это похоже на взбесившееся стадо быдла, которое растаптывает все на своем пути.
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20.05.2023 17:04 Відповісти
Ющенко давно попросил прощения за всё.
Хватит ворошить давно закрытые вопросы.
Это делают только хабадские провокаторы.
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20.05.2023 17:08 Відповісти
З язика зірвали , праві на 100% ! При відкритті меморіалу загиблим полякам на Личаківському цвинтарі у Львові Президент Ющенко і Президент Качинський , нехай спочиває з миром , вибачились кожний від себе і домовились розпочати спільну історію з чистого аркушу.
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20.05.2023 18:08 Відповісти
Просто цікаво, що мало бути у голові нацистського покидька із армії крайової, який зарізав вагітну українку?
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20.05.2023 17:18 Відповісти
Фанатиків дибілів і тітушок вистачає у всіх народів, питання хто їх використовував, підначував і мав з того зиск. Окрім комуністів і нквс керованих кремлем бенефіциарів не бачу.
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20.05.2023 17:32 Відповісти
Саме НКВС був до 1946 року, кзнавець історії.
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20.05.2023 21:55 Відповісти
https://www.radiosvoboda.org/a/volynska-trahediya-polyaky-ukrayintsi-dyversanty-bandy/31352114.html

знайдеш там багато про НКВС, якщо мову розумієш.
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20.05.2023 22:09 Відповісти
пшьол нафуй, ысторык!!!!
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21.05.2023 06:17 Відповісти
А польською можеш, кацапюра фсбшна?
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20.05.2023 17:40 Відповісти
Так само можна сказати що було в голові у Пілсудського який воював проти ЗУНР в результаті чого комуністи захопили Україну. Нехай поляки попросять вибачення за злочини Пілсудського.
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11.07.2023 23:14 Відповісти
А може речнику МЗС Польши треба архів нквс тих років, прочитати? А потім робити висновки? А не танцювати під дутку, казкового довбойоба - *****? Хто небуть в МЗС Польши, задавав питання: Чому, архіви кдб, яким більше ніж 80 років, до цього часу засекречені???
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20.05.2023 17:07 Відповісти
Формула тут проста - вибачаємо і просим вибачення...І більше до цієї теми не вертаємось...
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20.05.2023 17:11 Відповісти
це був внутрішній польський громадянський конфлікт, причини якого у міжвоєнному десятилітті, коли польська держава сприяла одним громадянам польші, католицького віросповідання на противагу польським громадянам православним...насамперед у вирішенні земельних питань...
нічого подібного не було, наприклад в галичині, де земельні питання були врегульовані ще з автсрійських часів...
також не було конфлікту поза межами умовно луцької та ровенської області волині, де і досі мирно проживають католики і православні громадяни україни...
так що прчину спочатку варто віднайти, чому таке сталось серед громадян польщі...православні на волині не були громадянами україни...
та й кучма вже просив за ту трагедію, поки не розяснили йому більш детально
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20.05.2023 21:06 Відповісти
Поляки хочуть повернути майно моєї родини в селі Бушковічки Перемишлянского повіту Підкарпатського воєводства? Виплатити репарації? Що за фуйня!?!?
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20.05.2023 17:11 Відповісти
Я дуже багато спілкувався з пересічними ляхами на цю тему на різних англомовних форумах. Скажу так: у ляхів так засраний мозок совковою пропагандою, що там таке саме шовіністичне лайно в голові, як і у кацапів. Вони вважають нормальним, коли армія крайова вбила 30 тис українських цивільних і вибачатися не збираються. Так що хай ляхи ідуть городами зі своїм геноцидом.
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20.05.2023 17:16 Відповісти
Вбивати родини бандерівців (ті хто пішов у ліс), поляки почали задовго до Волинської трагедії...
Вирізали цілими сім'ями лише за те, що син/брат/чоловік пішов у Бандери...

Так що хто, як і що почав...Питання реторичне і спірне.... Поляки будуть вигадувати своє, українці - своє...Але факт залишається фактом...ПОЛЯКИ ВБИВАЛИ УКРАЇНЦІВ, УКРАЇНЦІ - ПОЛЯКІВ...Цілими родинами та селами один одного вирізали... При чому польська сторона чинила цей злочин від імені ПОЛЬСЬКОЇ ДЕРЖАВИ (хоча з керівництвом в екзилі, у Лондоні), українці - від імені лише націоналістичної партії ОУН!!!!

І ще... Та масакра була з обох сторін....Це не те, що Катинь... Коли 30 тис. польських офіцерів було ліквідовано в односторонньому порядку... під Смоленському та Воронежем...жоден русскій при цій масовій ліквідації поляків не постраждав
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20.05.2023 17:42 Відповісти
Треба ще пам'ятати що якби Польща не воювала з ЗУНР то комуністи б не захопили Україну.
Вони за це не хочуть попросити вибачення?
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11.07.2023 23:19 Відповісти
Отой ЛІ *** своє діло знає !
Один короткий візит до Варшави - ось полюбуйтесь !
Лі *** кинув карбід в унітаз.
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20.05.2023 17:24 Відповісти
До чого тут події сторічної давнини? Це питання підіймається завжди для розпалення ворожнечі. Ми зараз дуже вдячні польському народу за підтримку і впевнені що українці
не забудуть цієї щирої допомоги і віддячать.
Так дуже сумно і боляче за ті події, але які сили за цим стояли і хто винен, нехай скажуть незалежні історики і чи мають відношення ******* українці до тих спровокованих подій комуняками і націоналістами з обох сторін, теж питання.
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20.05.2023 17:27 Відповісти
Україна не повинна пiддaвaтися на провокації, можливо, це за наказом московіi 🧐
ми повинні поводитися дипломатично, а не створювати бурю в склянці води, це на руку кацапам.
вони хочуть скандалу тa посвaрити Польщю i Україну 😠
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20.05.2023 17:30 Відповісти
ФСБшна ботоферма, sir...
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20.05.2023 17:45 Відповісти
Тот, кто копается в историческом говне ничего, кроме говна, не выкопает.
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20.05.2023 17:34 Відповісти
Існує ідеальна формула, перевірена часом, коли два народи, два сусіди перевертають сторінки ворожнеч і кажуть один одному : "Вибачаю і прошу вибачення". Тим більш, що мови дуже схожі))
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20.05.2023 17:38 Відповісти
А чому це одоробало не продовжує тему і не говорить, а звідки поляки взагалі взялись на Волині? Правильно, як окупанти. Можна продовжувати про пацифікацію, перед тим зрада українців і зговір з більшовиками, ще раніше спроба скріпачення і знищення українців-русинів як народу... Такі собі кацапи навпаки... Відносини можуть бути виключно у межах двостороннього руху пробачаємо і просимо вибачення = тільки так. Інші варіанти най п#здують за кораблем. Це, доречі, сигнал для мастурбаторів на ржечпосполиту, аля Буткевичам та Яневським = не буде ніякого балансу, а тому тільки чітка державна позиція: нам ні за що вибачатись односторонньо.
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20.05.2023 17:50 Відповісти
наша песня хороша, мы начнём её сначала!
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20.05.2023 18:17 Відповісти
Вибачення мають бути взаємні.
В нас настільки довга і складна історія відносин, що однієї винуватої сторони як раз ось тут нема.
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20.05.2023 18:19 Відповісти
А коли це українці окуповували поляків?
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20.05.2023 19:10 Відповісти
Все правильно сказав:
"Відома формула істинного примирення в українсько-польських відносинах, яку прийняли ієрархи наших Церков, звучить так: "Прощаємо і просимо вибачення", - написав Зварич.
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20.05.2023 18:30 Відповісти
Президент України Петро Порошенко під час виступу у польському Сеймі заявив, що історія українського і польського народів не може нас ділити.

«Історія, навіть найбільш драматична, не може ділити наші народи. Вибачаємо і просимо вибачення», - сказав Петро Порошенко, якого цитує Gazeta.pl.

https://zaxid.net/news/
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20.05.2023 18:32 Відповісти
Тільки взаємні вибачення і НЕ ІНАКШЕ.

А якщо частина населення наших партнерів не знає за що вони теж повинні вибачатись, то треба їм спокійно розказати та показати:

https://uk.wikipedia.org/wiki/Різанина_в_Сагрині
https://uk.wikipedia.org/wiki/Трагедія_села_Павлокоми
https://uk.wikipedia.org/wiki/Бійня_у_Верховині
https://uk.wikipedia.org/wiki/Різанина_в_Скопові
https://uk.wikipedia.org/wiki/Різанина_в_Горайці
https://uk.wikipedia.org/wiki/Різанина_в_Завадці_Морохівській

А потім дивитись на поведінку та реакцію. І самі упороті це агентура рф глибоко залягання.
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20.05.2023 18:51 Відповісти
--- Потрібно всим більше читати ІСТОРІЮ !!!
( А тим більше. яка об*єднує... ) Особливо про спільну. глобальну. перемогу наших народів: в об*єднанні Речі Посполитої над Турецькою Портою ( 200 000 тисячним військом Паші -// під Хотином... Левову частку перемоги можна віддати славним Запорозьким козакам під орудою Коношевича-- Сагайдачного і3 його 40-тис. військом ...
Повірте у нього було більше ніж достатньо причин ображатися на Польщу. щойно зрадженого польськими комісарамиСейму прямо під мурами оточеної його нестримним військом Москви...
Нагадую : вірний присязі Речі Посполитої Сагайдачний мав місію : узаконити входження королевича Владислава1.якому московити присягнуди на хресті у вірнопідданстві . а потім відцурались... Цих клятвовідступників і мав Сагайдак привести. до тями... В поході були підкорено з десяток міст--фортець. А Москва тремтіла від жаху перед легендарним козацьким кошовим отаманом /за ним вже були потоплені 2-ві турецькі ескадри.../ Натомість .останню мить польські комісари Сейму йдуть на зраду : затівають перемовини з московськими боярами щодо новоспеченого союзу проти Порти. тобто Сагайдачного з козаками підступно використали. як страшілку... А потім все життя шкодували : була б взята Москва вже ніколи і ні у кого НЕ було б клопоту...
P.S. Ну .а сьогодні. хто затіває свару( з якого б він боку НЕ був)-- це агентяра кремля !!!
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20.05.2023 18:57 Відповісти
Це історія поляків. Пропольськицй колаборант.
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20.05.2023 19:12 Відповісти
такі придурки як той ясіна у свій час розвалили Річ Посполиту - прообраз європейської демократії. була б сильна і справедлива Річ Посполита - не було б московської імперії. І османська б сиділа б в гузні. Але - не склалося. Так хоча б аналізуйте свої дії в в минулому і не кличте демонів розбрату у майбутнє. Ми ще москалів не розбили, а ясіні вибачень захотілося. Якби я сердився і намагався мститися всім обидчикам у минулому чи їм нащадкам, я б не зробив би нічого корисного ні для себе ні для своїх нащадків. Бо всі зусилля б і час перевів на ніщо.
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20.05.2023 19:02 Відповісти
Зеленський має вибачатись кожного дня, кожної хвилини
- за Чонгар
- за Маріуполь
- за Бучу
- за Ірпінь
- за Херсон
- за Гостомель
- за Волноваху
- за Попасну
- за Бородянку
- за Лисичанськ
- за Охтирку
- за Бердянськ
- за Харків
- за Сіверськ
- за Ольгінку
- за Каховки
- за Северодонецьк
- за Дніпро......

..

..
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20.05.2023 19:04 Відповісти
Треба бути нормальными людьми, як це прийнято в цивілізованому світі, і визнати, що ОУН-УПА проводила етнічні чистки. Це історичний факт від якого нікуди не дітись.
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20.05.2023 19:07 Відповісти
Що ще визнати, що Галичина і Волинь належать полякам?

Чи те, що зараз ми не маємо права нищити московитів?
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20.05.2023 19:14 Відповісти
Які ще чистки?! ОУН-УПА воювали за Україну і українську державність. Як проти срср і їх радянської армії, НКВС, КДБ, КГБ, так і проти нациської Німеччини і їх союзників Угорщини, Румунії. Свою національну історію треба знати, а не слухати радянські міфи й московську пропаганду.
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20.05.2023 19:22 Відповісти
... УПА захищала свій народ і свою землю від ворогів.Що б там,цивілізовані поляки,євреї і кацапи не видумували про бандерівців,я,наприклад переконаний,що лояльних до Української Держави ніхто не чіпав-вистачало навкруги зайд зі зброєю.Може ,хтось і попав,під "гарячу руку",але це могло бути з обох боків,поодинокі випадки.Тут в новітній історії годі розібратись,а ти тупо повторюєш кацапські казочки.
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20.05.2023 20:16 Відповісти
шта?
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22.05.2023 07:20 Відповісти
Дві сторони мають вибачитись за минуле, тільки дві
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20.05.2023 19:09 Відповісти
З якого-такого дива ця тема повинна саме зараз стати актуальною ?
БО КРЕМЛЮ ПОЛЬСЬКА ДОПОМОГА УКРАЇНІ ОЧІ КОЛЕ ???
Бо якийсь Лі *** завітав до Варшави ?
Наші президенти давно за все вибачились, і не один раз.
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20.05.2023 19:16 Відповісти
Отже поляки хочуть, щоб кожен український президент після Ющенко вибачався за події на Волині. А чи хтось може сказати що ті поляки-осадники робили оселившись на українських етнічних землях.
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20.05.2023 19:47 Відповісти
Ці осадники за допомогою польського уряду силою захоплювали українськи землі для подальшої полонізації українського населення!
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20.05.2023 19:53 Відповісти
Чому б не засудити факти вбивств беззбройних поляків в умовах національно-визвольної боротьби українського народу, як ексцеси виконавця? Позакривали б усі роти

Ярош так і каже: як націоналіст та християнин я засуджую...

Вибачення може не обов'язкові
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20.05.2023 19:53 Відповісти
Зеленському є за що вибачатись и без Волині...
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20.05.2023 19:53 Відповісти
Що з приводу Лемківщини, полякам потрібно вибачатися, чи і так піде? Знову здорово((( царьова йще нехай покличуть((
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20.05.2023 19:56 Відповісти
Ще вчора на цю тему було абсолютно тихо !
Поляки і українці успішно нарощють військовий потенціал.
І це бісить кремль, бо московіти дістатють по пиці і нічого хорошого їм не світить.
Хто такий цей радник МЗС Лукаш Ясіна з фізіогномікою Порєчєнкова ?
Погугліть його обличчя - хабадська консерва, що спрацювала по команді Лі *** -
китайської торпеди.
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20.05.2023 20:19 Відповісти
Назва цієї статті та перші речення є брехнею. Жодної заяви від «МЗС Польщі» не було, а «в МЗС Польщі» нічого «не заявляли».
Речник МЗС Ясіна дал інтерв'ю в редакції німецького (польськомовного) порталу Onet.
Його заяви не є офіційною позицією міністерства.
Для чого саме ця брехня? Йдеться про згубне розпалювання національних емоцій?
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20.05.2023 20:40 Відповісти
👍👍👍 ! ! !
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21.05.2023 00:16 Відповісти
Довго писати не буду . Із розповідей моєї покійної матері : поляки першими почали вбивати беззбройних українців на Волині цілими сім"ями
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20.05.2023 20:50 Відповісти
ШЛЯХ У НІКУДИ ВІД КРЕМЛЯ І ФСБ -
Бо поляки повинні вибачитись за окупацію Львова і політику полонізації, за каральні
операції "Армії Крайовой" і національних угруповань при Вермахту і СС на землях
України, операцію "Вісла" і багато іншого.
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20.05.2023 21:08 Відповісти
Дитячий садок - ти перший почав, нє ти перший почав.... Дебіли....
Цивільні гинули? Гинули. Жінки, діти, немовлята? Так. То навіть при мінімальній кількості загиблих, що визнає навіть українська сторона в 20-30 тис де стільки НКВС набралося? Так вони свою роль теж відіграли, але...
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21.05.2023 00:33 Відповісти
А до московії з цим питанням вони звернутися не бажають? Кишка тонка? Це ще раз доказує, що Польщя - "друг" України поки існує спільний ворог!
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20.05.2023 21:26 Відповісти
Поляки мають усвідомити що поляки на волині це як сьогодні москалі в криму - окупанти. Відносно теперішньої підтримки Польщею України - легше підтримувати як воювати (і ті поляки в кого працює сіра речовина добре це усвідомлюють).
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20.05.2023 21:52 Відповісти
Ця пропідороська колаборантна ************, спікера польського МЗС, Лукаш Ясіна, може лише поцілувати В.ЗЕЛЕНСЬКОГО та усю ГРОМАДУ УКРАЇНИ у СРАКУ, щоб небуло переляку...!!!
Старий виживший з мізгів, прокомуністичний ПИРДУН МЗС ПОЛЬЩІ, вирішив заявити про себе, перднувши у простір комуністичного минулого, коли В. Зеленського ще не було навіть у планах та на світі...!!!
ПСЯ КРЕВ...!!! ІДІОТА...!!!
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20.05.2023 23:15 Відповісти
Вже було про те, що порнозе вибачиться і прийме з будь-якого боку... інакше про що говорить?
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20.05.2023 23:25 Відповісти
Переодетое в форму УПА НКВД занималось расстрелами и просить за это прощение значит признать ложь россиян правдой. Это неприемлимо и требует доказательств
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20.05.2023 23:52 Відповісти
Просто нет слов: путин бомбит всю Украину ракетами, аж в Польшу залетает,
а придурки собачатся кто больше натворил делов в середине прошлого века.
По вбросу китайского провокатора Ли ***.
ДРУГИХ ЗАБОТ НЕТ ?
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21.05.2023 00:12 Відповісти
ЦРУ треба перевірити працівників МЗС ПОЛЬШИ на співпрацю з фсб
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21.05.2023 00:22 Відповісти
Треба просити вибачення, обов'язково.
Корона з голови не впаде... І чекати відповідно вибачення від РП теж...
А якщо не вибачаться, то стати в позу і сказати, що не будемо брати від них допомогу, зброю і тих жінок і дітей, що масово поїхали до Польщі після 24.02, повернемо зараз же назад... ( сарказм)
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21.05.2023 00:26 Відповісти
І, звичайно, на цьому форумі можна побачити, що Кацапія використовує будь-яку можливість, щоб нацькувати українців на поляків. І на Польщу - єдину країну, яка є центром постачання зброї.
Подивіться на цих тролів і ідіотів...
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21.05.2023 00:33 Відповісти
Польща не є центром постачання - США, Британія, алей Польща постачає, багато, вдячні.
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22.05.2023 21:26 Відповісти
Про що ти говориш, чоловіче? Літаки зі зброєю та ************ з США та Великобританії приземляються в Києві та Львові? А може їхні кораблі заходять до Одеси і розвантажують танки?
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22.05.2023 21:38 Відповісти
про, що ти говориш чоловіче, не плутай центр постачання і пункт перевантаження.
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22.05.2023 23:10 Відповісти
сатаністи з так званої УПЦ, а насправді з москальського сатанату РПЦ-КДБ…звернення попів УПЦ з Бердянська.

«После вхождения Запорожской области в состав Российской Федерации исполнились чаяния коренного населения нашего региона, всегда ощущавшего себя русскими людьми, а для Церкви открылись перспективы свободного развития и свидетельства о Христе без ограничений и препятствий, в условиях которых мы много лет жили. Став гражданами России, священнослужители и миряне нашей епархии почувствовали себя частью великой страны и осознают свою ответственность за ее будущее. Для этого всеми силами и возможностями осуществляют они свое церковное и гражданское служение.

Совершая молитву о митрополите Онуфрии и всех православных, находящихся под властью антихристианского киевского режима, со скорбью читаем о регулярных сборах средств в храмах Украины на нужды ВСУ».

***

Это не «каноническое послание», не простая просьба о присылке епископа. Это политическая присяга на верность новому для их региона земному властителю-пуйлу.
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21.05.2023 01:19 Відповісти
17 грудня 2014 року, під час виступу у Варшаві перед обома палатами польського парламенту та за присутності польського Президента Броніслава Коморовського, прем'єр-міністра Польщі Еви Копач та членів Уряду Польщі, Президент України Петро Порошенко попросив у поляків пробачення за Волинську трагедію[138].
Перед ними кожен рік вибачатися?
І що робили польсько-німецькі загони на Волині під час другої світової? Нехай МЗС Польщі теж розкаже!
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21.05.2023 01:52 Відповісти
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21.05.2023 12:47 Відповісти
Зе навіть не знає, про що, власне, йдеться. А ви: вибачатись. "Астанавитєсь"
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21.05.2023 15:22 Відповісти
хоча полякам треба віддати належне - допомагають України всім чим тільки можуть...це яскравий приклад того що вони розуміють: треба залагоджувати стосунки бо жити нам далі поруч...хоча тут грають також чинники такі: українці піднімають і економіку і демографію, а страх перед москалями змушує поляків давати військову допомогу...тобто все тут намішано хрін зрозумієш чи допомагають поляки зі своєї доброти душевної чи керуючись розрахунком та вигодою
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21.05.2023 19:05 Відповісти
За Хмелбницького ще треба вибачитися...
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29.06.2023 20:21 Відповісти
Лях хоче безперервних вибачень, за те що ОУН-УПА ,захищали українські села від них
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18.09.2023 06:50 Відповісти
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