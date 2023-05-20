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Бахмут лишається епіцентром боїв. Ворог підтягує туди повітряно-десантні та мотострілецькі підрозділи, - Череватий

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бахмут

На сході України тривають запеклі бойові дії. Українські військові продовжують стримувати штурми окупантів, а епіцентром боїв залишається Бахмут.

Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватийв ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Бахмут залишається головною, авторитетною ціллю для агресора. Він, крім угруповування "Вагнера", підтягує туди повітряно-десантні підрозділи, мотострілецькі підрозділи, а також деякі спеціальні підрозділи", - зазначив речник.

За словами Череватого, на Бахмутському напрямку за добу відбулося 17 боєзіткнень. Ворог втратив 92 окупантів вбитими та 156 отримали поранення.

Крім того, українські військові за добу знищили у районі Бахмута кілька одиниць техніки росіян, 13 польових складів з боєприпасами та збили 5 безпілотників.

Також Череватий зазначив, що бої тривають на Лиманському напрямку. Останніми днями окупанти на цій ділянці фронту ослабили штурми.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ за добу на Бахмутському напрямку просунулись від 150 до 1700 метрів, - Череватий

"Вони намагалися проводити 5-7 атак на Лимансько-Куп'янському напрямку, останні дві доби ми спостерігаємо, що вони спроможні лише одну атаку провести. Цієї доби вони намагалися у районі Білогорівки штурмувати наші підрозділи, але зазнали втрат і відступили", - наголосив Череватий.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+21
по поводу дня авиции расии 13-го мая
в Брянской области по группе ЛА, несущей планирующие бомбы для нанесения ударов по Украине, не заходя в наше воздушное пространство, влупили наши с МИГ-29 ракетами AIM-120 AMRAAM.
Ракета атакует на встречном курсе и взрывается перед целью. У экипажа шансов выжить нет.
13-го мая все цели были уничтожены
Всем кацапским летчикам самолетов и вертолетов на расстоянии 70 км от нашей границы здоровья и хорошего настроения! Вы даже не сможете катапультироваться, мы вас всех убьем, как этих 13-го мая.
Стратегические бомбардировщики, которые стреляют крылатыми ракетами по нам, мы тоже уничтожим всех, не сомневайтесь, работа идет
Слава Украине!
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20.05.2023 15:51
+8
За півтора роки війни я жодного разу не бачив, щоб військове аналітичне агентсво deepstate подавало невірну інформацію на своїх мапах про перебіг подій на лінії зіткнення! Жодного! Так от, якщо подивитися на сьогоднішню мапу - то місто Бахмут повністю зафарбоване у червоний колір! А це означає одне - він увесь захоплений рашистами! На флангах так, є просування наших військ, але ж то фланги, і аж ніяк не сам Бахмут...
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20.05.2023 16:54
+5
Ключову роль у війні грає виконує піхота. Давлять кацапи своєю численністю, то є безперечний факт. Треба знаходити якісь нестандартні стратегічні рішення, бо буде біда, контрнаступ так і не розпочався. Чого чекаємо, літаків ?
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20.05.2023 16:12
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по поводу дня авиции расии 13-го мая
в Брянской области по группе ЛА, несущей планирующие бомбы для нанесения ударов по Украине, не заходя в наше воздушное пространство, влупили наши с МИГ-29 ракетами AIM-120 AMRAAM.
Ракета атакует на встречном курсе и взрывается перед целью. У экипажа шансов выжить нет.
13-го мая все цели были уничтожены
Всем кацапским летчикам самолетов и вертолетов на расстоянии 70 км от нашей границы здоровья и хорошего настроения! Вы даже не сможете катапультироваться, мы вас всех убьем, как этих 13-го мая.
Стратегические бомбардировщики, которые стреляют крылатыми ракетами по нам, мы тоже уничтожим всех, не сомневайтесь, работа идет
Слава Украине!
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20.05.2023 15:51 Відповісти
Ключову роль у війні грає виконує піхота. Давлять кацапи своєю численністю, то є безперечний факт. Треба знаходити якісь нестандартні стратегічні рішення, бо буде біда, контрнаступ так і не розпочався. Чого чекаємо, літаків ?
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20.05.2023 16:12 Відповісти
Кацапи давлять артилерією і РСЗО. Відео в мережі більш, ніж достатньо. Будинки, де наші хлопці тримають оборону, в буквальному сенсі рівняють з землею і випалюють фосфорними ************, і хлопці в підсумку просто змушені відступити. Байки про те, що кацапи бездумно "закидають м"ясом" - пропаганда...
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20.05.2023 16:36 Відповісти
За майже півтора роки ,можна вже було налагодити власне виробництво крилатих та балістичних ракет,баражуючих ***********,але такого завдання цей гнилий режим перед собою не ставить,що наводить на певні думки...Замість технологій-воєнкоматівський терор,начолі з долоровими мультимільйонерами ,мобілізовані з купою хвороб та двома тижнями підготовки,та безперервна,нахабна брехня гебелевського масштабу...
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20.05.2023 16:41 Відповісти
Последний раз военкоматовский патруль видел аж в конце января
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20.05.2023 16:45 Відповісти
Мабуть,не в Одесі мешкаєте?
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20.05.2023 16:57 Відповісти
В Харькове, в январе их было много, с конца января больше не видел
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20.05.2023 17:08 Відповісти
В Харькове. В январе их было много, с конца января больше не видел
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20.05.2023 17:10 Відповісти
За "півтора роки... налагодити виробництво крилатих та балістичних ракет..."??!!
Ви мабуть дуже далекий від теми. Де робити, з чого, по яких технологіях, особливо балістичні ракети.
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20.05.2023 17:40 Відповісти
Маю вищу технічну освіту,та безпосереднє відношення до точного машинобудування, чималий досвід в сфері CNC ,працював свого часу на Моторі.Так що в темі,шановний.З такою науково-технічною базою,яку має Україна, не зробити досі клона "Шахіда"-це ганьба.
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20.05.2023 18:22 Відповісти
беспилотные роботы
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20.05.2023 17:17 Відповісти
На відміну від москалів, завжди любимо правду.
А правда в тому, що сьогодні наші війська відійшли з Бахмута і він майже повністю перейшов під контроль рашистських окупантів.
Це факт. Звичайно це деморалізує суспільство.
Але не в цьому біда, а біда в тому, що ми ще досі на 15 місяці війни не можемо стримати просування окупантів в любій точці, яку вони хочуть захопити, нехай навіть і шляхом великих втрат зі сторони окупантів.
Треба щось міняти в тактиці та стратегії, бо візити Сирського в Бахмуті, направлення все нових і нових підкріплень в Бахмут, як бачимо, абсолютно нічого не дало.
Важко зрозуміти як окупантам вдається просуватися і захоплювати міста, адже в тому ж Бахмуті чисельність наших захисників не була меньше за чисельність атакуючих окупантів.
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20.05.2023 17:04 Відповісти
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20.05.2023 16:52 Відповісти
Брату прийшлось перенести позицію на 1 км вперед, з попередньої не добиває до москалів.
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20.05.2023 16:53 Відповісти
Цвиноцабаки желают переименовать Бахмут в Берлин...!
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20.05.2023 16:37 Відповісти
сначала пусть захватят его кацапы
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20.05.2023 17:28 Відповісти
так желание же сильнее - даже Рейхстаг фанерный построили...!)
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20.05.2023 17:33 Відповісти
За Изюм тоже были относительно длительные бои. Изюм тоже кацапы взяли и сделали из этого чуть ли не национальный праздник. За сколько они его потом просрали? за 2 дня?
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20.05.2023 16:48 Відповісти
Ну они не один Изюм просрали, а бежали сверкая пятками.
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20.05.2023 16:49 Відповісти
вот на это и расчет. я лишь надеюсь, что потери кацапов значительно превышают потери украинских военных.
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20.05.2023 16:54 Відповісти
За півтора роки війни я жодного разу не бачив, щоб військове аналітичне агентсво deepstate подавало невірну інформацію на своїх мапах про перебіг подій на лінії зіткнення! Жодного! Так от, якщо подивитися на сьогоднішню мапу - то місто Бахмут повністю зафарбоване у червоний колір! А це означає одне - він увесь захоплений рашистами! На флангах так, є просування наших військ, але ж то фланги, і аж ніяк не сам Бахмут...
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20.05.2023 16:54 Відповісти
А ви знаєте що наша арта до цих пір не стріляла по самому Бахмуту? Ну намагалась не стріляти, чому так? І що буде коли скажуть "можна"?
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20.05.2023 16:56 Відповісти
В тому й загадка - Чому? Вже й за контрнаступ замовкли балаболи і замінили його не дуже значними контратаками. Така собі підміна понять для демонстрації наступу.
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20.05.2023 23:57 Відповісти
не повністю, є шматок міста незакрашений
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20.05.2023 17:04 Відповісти
в Бахмуте самое важное - господствующие высоты. А они наши. Кацапы будут уничтожены все
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20.05.2023 17:32 Відповісти
 
 