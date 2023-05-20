Бахмут лишається епіцентром боїв. Ворог підтягує туди повітряно-десантні та мотострілецькі підрозділи, - Череватий
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На сході України тривають запеклі бойові дії. Українські військові продовжують стримувати штурми окупантів, а епіцентром боїв залишається Бахмут.
Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватийв ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Бахмут залишається головною, авторитетною ціллю для агресора. Він, крім угруповування "Вагнера", підтягує туди повітряно-десантні підрозділи, мотострілецькі підрозділи, а також деякі спеціальні підрозділи", - зазначив речник.
За словами Череватого, на Бахмутському напрямку за добу відбулося 17 боєзіткнень. Ворог втратив 92 окупантів вбитими та 156 отримали поранення.
Крім того, українські військові за добу знищили у районі Бахмута кілька одиниць техніки росіян, 13 польових складів з боєприпасами та збили 5 безпілотників.
Також Череватий зазначив, що бої тривають на Лиманському напрямку. Останніми днями окупанти на цій ділянці фронту ослабили штурми.
"Вони намагалися проводити 5-7 атак на Лимансько-Куп'янському напрямку, останні дві доби ми спостерігаємо, що вони спроможні лише одну атаку провести. Цієї доби вони намагалися у районі Білогорівки штурмувати наші підрозділи, але зазнали втрат і відступили", - наголосив Череватий.
Будь ласка, зачекайте...
в Брянской области по группе ЛА, несущей планирующие бомбы для нанесения ударов по Украине, не заходя в наше воздушное пространство, влупили наши с МИГ-29 ракетами AIM-120 AMRAAM.
Ракета атакует на встречном курсе и взрывается перед целью. У экипажа шансов выжить нет.
13-го мая все цели были уничтожены
Всем кацапским летчикам самолетов и вертолетов на расстоянии 70 км от нашей границы здоровья и хорошего настроения! Вы даже не сможете катапультироваться, мы вас всех убьем, как этих 13-го мая.
Стратегические бомбардировщики, которые стреляют крылатыми ракетами по нам, мы тоже уничтожим всех, не сомневайтесь, работа идет
Слава Украине!
Ви мабуть дуже далекий від теми. Де робити, з чого, по яких технологіях, особливо балістичні ракети.
А правда в тому, що сьогодні наші війська відійшли з Бахмута і він майже повністю перейшов під контроль рашистських окупантів.
Це факт. Звичайно це деморалізує суспільство.
Але не в цьому біда, а біда в тому, що ми ще досі на 15 місяці війни не можемо стримати просування окупантів в любій точці, яку вони хочуть захопити, нехай навіть і шляхом великих втрат зі сторони окупантів.
Треба щось міняти в тактиці та стратегії, бо візити Сирського в Бахмуті, направлення все нових і нових підкріплень в Бахмут, як бачимо, абсолютно нічого не дало.
Важко зрозуміти як окупантам вдається просуватися і захоплювати міста, адже в тому ж Бахмуті чисельність наших захисників не була меньше за чисельність атакуючих окупантів.