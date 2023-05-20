США передадуть Україні F-16 за умови, що вони не будуть використовуватися для ударів по території РФ, - Салліван
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
США можуть надати Україні бойові літаки, F-16 за умови, що Збройні сили України не будуть використовувати їх для ударів по території РФ.
Про це повідомляє сайт Білого дому, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Відповідну заяву зробив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.
Він зазначив: українці постійно заявляли, що готові на такі умови. І, мовляв, у США вже бачили, що Україна цього дотримувалася, користуючись західною зброєю.
"Отже, усі можливості, які Сполучені Штати надавали Україні, базуються на тому, що Сполучені Штати не дозволяють та не підтримують удари на території Росії. Це також стосуватиметься надання F-16 будь-якою стороною", - сказав він.
Також Салліван повідомив, що після ухвалення рішення про надання Україні винищувачів F-16 США та союзники працюватимуть, щоб визначити, коли будуть доставлені літаки, хто їх доставить та скільки.
"Ми виконали те, що обіцяли. Ми дали Україні те, що їй потрібно, на підставі тісних консультацій між нашими та їхніми військовими. І тепер ми перейшли до дискусій щодо вдосконалення українських військово-повітряних сил як частини нашого довгострокового зобов’язання щодо самооборони України", – наголосив Салліван.
Будь ласка, зачекайте...
чого всі нервують?!
а ніхто не бачив де мої окуляри?
Да, ну!? Шо то с памятью у тебя, Саливан…
В 1994 году по Будапешскому меморандуму США обещали сохранять територіальною целостность Украины.
Крым и Донбас оккупирован, а ты говоришь « выполнили что обещали»…
Зачем лишать Украину права на зеркальный ответ?
Кто будет отвечать ху&лу? НАТО ?
А нато готово? У него еще и плана нет.
Кто кроме Украины готов? Польша? Да. Она готова, как и страны Балтии.
Но этого будет мало.
Поэтому, Саливан, твои предложения не эффективны и опасны для Украины, ЕСи США.
вот эту территорию мы не будем бомбить
1. Наступу не буде допоки Україна не отримає F-16.
2. Літаки прибудуть в липні.
https://www.youtube.com/watch?v=YcCWkch_J4I&ab_channel=%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2
тем более что самолеты и ракеты к ним можно купить в хозяйственных магазинах этих республик
Звук запуска ракеты
- это куда сейчас полетело?
- А? Шо? Где?
Звідки взагалі взялася оця заборона, хто її видумав?
И еще АТАКМС тоже надо бы, по территори рф так и быть не будем их применять, и тут дерьма хватает на украинской земле.
Нельзя ставить такие условия (серьёзно), если только для "успокоения" всбесившихся кацапов! Берите и обещайте что угодно, а потом применяйте как необходимо, никто и не вспомнить об этих идиотских "требованиях" и условиях!
F-16 потрібні ЗСУ насамперед для збиття авіації супротивника на дальніх дистанціях до лінії зіткнення й убезпечення від його бомбово-ракетних ударів по українських військах.
А якщо навіть ними провести операцію зі збиття ворожих літаків ТУ-22 - носіїв небезпечних ракет Х-22 у небі НАД рашистською територією, то це аж ніяк не буде ударом "ПО території рф".
Звідти, і через них до нас вже більше року летить смерть, їхали вбивці.
Чому не можна їбануть по складам та аеродромам? Гляди і бацькі привидиться інсульт-привіт...
Мінус один диктатор. А це - плюс.
зі - вангую що передача літаків відбулася внаслідок масового збиття аналоговнєтних кинджалів.
Але осанни вашингтонському болванчику ще не проспівали.
Думала, що вже не лишилося ідіотів, які б ще вірували в те, що заокеанська лівацька погань хоче знищити рашку: відкритим же текстом говорять, що ніззя чіпати колЄГу і партнЬОра.
Одеса плаче - і хто би знав шо такий поц не з Одесси?
У владу дуже часто лізуть моральні виродки і зовсім не генії в розумовому плані.
За океаном дуже гарно навчилися розпалювати вогнище у когось далеко, створювати проблеми, а тоді імпотентно труситися і скиглити, бо здатності розгребти створене ж ними - нема.
На жаль, Україна потрапила в сферу інтересів таких виродків (найперше - через сусідство з рашкою). І вони її здавали вже давно і готові здати в будь-який момент. Навіть не приховували і не приховують цього.
Але український народ опирається. Заважає "великій демократії" реалізувати її домовленості з х**лом.
Чепушня якась прокацапська.