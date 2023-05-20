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Салліван Джейк (217) F-16 (419)

США передадуть Україні F-16 за умови, що вони не будуть використовуватися для ударів по території РФ, - Салліван

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

f-16

США можуть надати Україні бойові літаки, F-16 за умови, що Збройні сили України не будуть використовувати їх для ударів по території РФ.

Про це повідомляє сайт Білого дому, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Відповідну заяву зробив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

Він зазначив: українці постійно заявляли, що готові на такі умови. І, мовляв, у США вже бачили, що Україна цього дотримувалася, користуючись західною зброєю.

"Отже, усі можливості, які Сполучені Штати надавали Україні, базуються на тому, що Сполучені Штати не дозволяють та не підтримують удари на території Росії. Це також стосуватиметься надання F-16 будь-якою стороною", - сказав він.

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Також Салліван повідомив, що після ухвалення рішення про надання Україні винищувачів F-16 США та союзники працюватимуть, щоб визначити, коли будуть доставлені літаки, хто їх доставить та скільки.

"Ми виконали те, що обіцяли. Ми дали Україні те, що їй потрібно, на підставі тісних консультацій між нашими та їхніми військовими. І тепер ми перейшли до дискусій щодо вдосконалення українських військово-повітряних сил як частини нашого довгострокового зобов’язання щодо самооборони України", – наголосив Салліван.
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Топ коментарі
+28
Ну ладно, я согласен. Передавайте )))
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20.05.2023 16:36
+18
согласны- будем бить по своей территории- крым, донбас
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20.05.2023 16:50
+17
не-не в границах 1091 года.
вот эту территорию мы не будем бомбить
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20.05.2023 16:45
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Ну ладно, я согласен. Передавайте )))
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20.05.2023 16:36 Відповісти
согласны- будем бить по своей территории- крым, донбас
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20.05.2023 16:50 Відповісти
Я теж згоден; США можуть надати Україні бойові літаки, F-16 за умови, що Збройні сили України будуть використовувати їх для ударів по території РФ.

чого всі нервують?!

а ніхто не бачив де мої окуляри?
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20.05.2023 19:24 Відповісти
"Мы выполнили то, что обещали. Мы дали Украине то, что ей нужно, … « ???

Да, ну!? Шо то с памятью у тебя, Саливан…

В 1994 году по Будапешскому меморандуму США обещали сохранять територіальною целостность Украины.

Крым и Донбас оккупирован, а ты говоришь « выполнили что обещали»…
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20.05.2023 21:33 Відповісти
А кто будет отвечать на ракетные удары параши, если не Украина?

Зачем лишать Украину права на зеркальный ответ?

Кто будет отвечать ху&лу? НАТО ?
А нато готово? У него еще и плана нет.

Кто кроме Украины готов? Польша? Да. Она готова, как и страны Балтии.
Но этого будет мало.

Поэтому, Саливан, твои предложения не эффективны и опасны для Украины, ЕСи США.
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20.05.2023 21:42 Відповісти
Спочатку ЗСУ не бомбитимуть вигрібуху з F-16, але підараха згодом випросить і це.
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20.05.2023 16:37 Відповісти
Да мы не против будем бить только по территориям Брянской и Курской народных республик.
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20.05.2023 16:37 Відповісти
Пора цього салівана втопити в дермі.
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20.05.2023 22:08 Відповісти
Отдельно надо добавить: "территорий рф в границах 1991 года".
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20.05.2023 16:38 Відповісти
не-не в границах 1091 года.
вот эту территорию мы не будем бомбить
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20.05.2023 16:45 Відповісти
В границах просто 91 года
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20.05.2023 16:48 Відповісти
1391. Кацапи ********** історичні мотиви...
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20.05.2023 16:54 Відповісти
США, як і всі нормальні країни, добре розуміють де кордони в України
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20.05.2023 16:57 Відповісти
...ну ок, а По Курській і Брянській народній республіці?
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20.05.2023 16:38 Відповісти
Мій прогноз:

1. Наступу не буде допоки Україна не отримає F-16.
2. Літаки прибудуть в липні.
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20.05.2023 16:38 Відповісти
Для того, чтобы закрыть небо, F-16 иметь не обязательно. Хватит и хорошего ПВО.
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20.05.2023 16:41 Відповісти
закрити небо треба на лінії фронту. ви потянете петріоти і насамси на передову?
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20.05.2023 19:04 Відповісти
Є буки, с300, гепарди, евенджер та інші.
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20.05.2023 19:11 Відповісти
Передовая не перекрывается ЗРК среднего и большого радиуса. Для этого мы получили и еще дополучим свои комплексы.
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20.05.2023 20:01 Відповісти
F-16 призначений не тільки щоб закрити небо, це багатоцільовий літак.
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20.05.2023 23:48 Відповісти
Головне - підготовлені летовища і належне обслуговування літаків. Це ж не планер для розваг.
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20.05.2023 17:11 Відповісти
Не раніше жовтня хлпчики☹️
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20.05.2023 22:10 Відповісти
Зачем нужен весь это белый шум? Самолеты московитов будут падать исключительно от огня своего-же ПВО.
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20.05.2023 16:38 Відповісти
Шо ви - шо ви -- будем бити акуратно но боляче .
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20.05.2023 16:41 Відповісти
Та ВПС не по території буде бити, а по орках. Ніяких "коврових" бомбардувань по території...
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20.05.2023 16:41 Відповісти
Разумеется,не вопрос. Если вдруг где-то чем-то - будет выражена обеспокоенность.
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20.05.2023 16:42 Відповісти
Ми дамо вам літаки... тільки ви на них не літайте...
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20.05.2023 16:45 Відповісти
ясно, що F16 будуть використовуватися виключно для захисту території та неба України і повернення територій України і нашого неба....
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20.05.2023 16:45 Відповісти
цікава "війна"...- ще і кацапо аміакк потрібно прокачувати ....
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20.05.2023 16:46 Відповісти
Ну, якщо гарно башляють, то чому б і ні?!
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20.05.2023 19:15 Відповісти
а голландцы и датчане какие условия нам выставляют? Волнует ли их судьба авиабазы "балтимор" или скопление бронетехники в Шебекино??
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20.05.2023 16:46 Відповісти
УБИТИ ДРАКОНА. видайте герою меч і щит.(маленький ножик і піднос).

https://www.youtube.com/watch?v=YcCWkch_J4I&ab_channel=%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2
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20.05.2023 16:47 Відповісти
по территории кацапии удары будут наноситься исключительно ополченцами брянской, курской, белгородской, ростовской и кубанской народных республик.
тем более что самолеты и ракеты к ним можно купить в хозяйственных магазинах этих республик
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20.05.2023 16:49 Відповісти
Нету никакой "території РФ". Усе Украина!
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20.05.2023 16:49 Відповісти
- вы только по расее не стреляйте
Звук запуска ракеты
- это куда сейчас полетело?
- А? Шо? Где?
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20.05.2023 16:50 Відповісти
Та хорошо, хорошо. Лучше еще помогите нам аэродромную инфраструтуру подготовить. А там уже видно будет.
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20.05.2023 16:51 Відповісти
Один я не розумію звідки оці "не по території рефе". Зброя надається для захисту країни і їй видніше як ту зброю застосовувать.
Звідки взагалі взялася оця заборона, хто її видумав?
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20.05.2023 16:52 Відповісти
Ну так покажіть адміністрації "союзничка", як треба допомагати! Такої багаточисельної української діаспори, як у Канаді, у жодній країні світу нема! То покажіть, як треба! Але у вас чомусь тільки до Байдена претензії. Наразі допомога США складає процентів так 80 від загальної. То покажіть Байдену ,як треба допомогати! А як не можете, то стуліть пельку!
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20.05.2023 20:44 Відповісти
Яке ти маєш відношення до людей? Vedana, скільки вже в тебе ніків? Краще б ти собі мізки купила, ніж маячню постити. А моє питання залишається в силі: Чому Канада з найбільшою українською діаспорою надала допомоги на порядок (я розумію сенс цього слова - це в десять і більше разів) менше, ніж штати? І яке моральне право має людина з Канади критикувати президента США.
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20.05.2023 21:05 Відповісти
Тобі доводити? Не сміши мене! Навіщо тобі, боту, щось доводити? У тебе реєстрація з квітня того місяця. Скільки місяців протрималася попередня? Як гадаєш, чому? Можу тому, що у тебе мізків нема? А може тому, що ти москальский бот? А скоріш за все все разом.
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21.05.2023 00:14 Відповісти
Иран дает шахеды , но не наносят лично удары, наносит кацапо-Орки , убивая детей стариков, разрушая города .
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20.05.2023 16:53 Відповісти
Логіка дивна. На кшталт - Жінка має повне право фізично захищатись від гвалтівника, але з умовою заборони бити його нижче пояса.
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20.05.2023 16:54 Відповісти
США передали Ізраїлю F-35 за умови, що він буде стріляти лише по власній території.
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20.05.2023 16:54 Відповісти
Согласны, согласны, передавайте уже.
И еще АТАКМС тоже надо бы, по территори рф так и быть не будем их применять, и тут дерьма хватает на украинской земле.
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20.05.2023 16:56 Відповісти
Аби не мовчки...
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20.05.2023 16:57 Відповісти
А чого під час другої світової коли ''савєтам '' допомагали чого не вимагали не бити по Германії?!!!
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20.05.2023 16:57 Відповісти
а за каспійське море нічого не сказав?
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20.05.2023 16:59 Відповісти
Салливан туповат для такой должности.
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20.05.2023 17:02 Відповісти
pH
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20.05.2023 17:05 Відповісти
No problems!
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20.05.2023 17:13 Відповісти
Почтальон Печкин так посылки выдавал, как США нам самолеты.
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20.05.2023 17:14 Відповісти
Що не так, Владімір?
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20.05.2023 17:15 Відповісти
Нє, як Абрамси.
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20.05.2023 17:44 Відповісти
Чушь собачья! Военные самолеты должны выполнять боевые задачи (не важно на какой территории), если этого требует ситуация и обстановка!
Нельзя ставить такие условия (серьёзно), если только для "успокоения" всбесившихся кацапов! Берите и обещайте что угодно, а потом применяйте как необходимо, никто и не вспомнить об этих идиотских "требованиях" и условиях!
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20.05.2023 17:15 Відповісти
Ці умови можна було б притримати у таємниці. Можливо, публічність - то для західних виборців, які бояться ядерної війни. Їм легше буде підтримувати діяльність своєї влади, якщо передана зброя не буде працювати по території рф
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20.05.2023 18:32 Відповісти
Они что прикалываются? Эфки нам для того и нужны чтоб наказать рашистов.
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20.05.2023 17:24 Відповісти
Навіщо завдавати ударів по території пітьми з американських літаків, коли для ракет "повітря-земля" є свої МІГи ?
F-16 потрібні ЗСУ насамперед для збиття авіації супротивника на дальніх дистанціях до лінії зіткнення й убезпечення від його бомбово-ракетних ударів по українських військах.
А якщо навіть ними провести операцію зі збиття ворожих літаків ТУ-22 - носіїв небезпечних ракет Х-22 у небі НАД рашистською територією, то це аж ніяк не буде ударом "ПО території рф".
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20.05.2023 17:27 Відповісти
По ерефії нізя. А по білорашці?
Звідти, і через них до нас вже більше року летить смерть, їхали вбивці.
Чому не можна їбануть по складам та аеродромам? Гляди і бацькі привидиться інсульт-привіт...
Мінус один диктатор. А це - плюс.
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20.05.2023 17:29 Відповісти
А РФ тоже обязуется не сбивать наши F-16 со своей территории? Или опять будем играть в игру в одну корзину

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20.05.2023 17:29 Відповісти
Та давайте уже плть рожайте быстрее....
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20.05.2023 17:33 Відповісти
А, знову Салліван. Нічого, за місяць його попустить.
зі - вангую що передача літаків відбулася внаслідок масового збиття аналоговнєтних кинджалів.
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20.05.2023 17:42 Відповісти
И на _ _ _ они тогда нужны ? Может бздуны хотят сами повоевать ?
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20.05.2023 17:46 Відповісти
Хотят выпустить на ринг боксера со связанными руками.
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20.05.2023 17:51 Відповісти
Таке враження що США вже "Ножкі Буша" для свинопсів заготовила! Які там такі домовленості з моржовий звіздою та Америкою, є? Відчуття що Україна у клітці і хто захоче кидає каміння в нас, а ми відповісти не маємо права, але можемо вбити, коли цей зайде у клітку. США, може досить рятувати касабських істот?
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20.05.2023 17:59 Відповісти
по тихесу просуваемося в перед...
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20.05.2023 18:11 Відповісти
Штатні бравурні воЄни вже на місці, чепчики вгору кидають і захлинаються від захоплення.

Але осанни вашингтонському болванчику ще не проспівали.

Думала, що вже не лишилося ідіотів, які б ще вірували в те, що заокеанська лівацька погань хоче знищити рашку: відкритим же текстом говорять, що ніззя чіпати колЄГу і партнЬОра.
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20.05.2023 18:14 Відповісти
от буба-самурай ще щось вимогне на нашу перемоґу!
Одеса плаче - і хто би знав шо такий поц не з Одесси?
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20.05.2023 18:15 Відповісти
ніколи не кажіть зямі шо робити - підскажити де взять...
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20.05.2023 18:18 Відповісти
А як відомо в рф кордонів немає, а отже і території теж
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20.05.2023 18:46 Відповісти
Тобто ця війна буде тільки на території України...тоді вона ніколи не закінчиться. Що за параноїдальний синдром у керівництва США?!...
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20.05.2023 19:06 Відповісти
домовленості, партнерство, бізнес-інтереси, компромат ...

У владу дуже часто лізуть моральні виродки і зовсім не генії в розумовому плані.

За океаном дуже гарно навчилися розпалювати вогнище у когось далеко, створювати проблеми, а тоді імпотентно труситися і скиглити, бо здатності розгребти створене ж ними - нема.

На жаль, Україна потрапила в сферу інтересів таких виродків (найперше - через сусідство з рашкою). І вони її здавали вже давно і готові здати в будь-який момент. Навіть не приховували і не приховують цього.

Але український народ опирається. Заважає "великій демократії" реалізувати її домовленості з х**лом.
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20.05.2023 19:38 Відповісти
ХА ХА ХА ИЗВИНИ ***** ПУТИН ПРОБАЧЬ!!!А ЩО ТАК МОЖЛИВО?АХ ДА ТОБИ МОЖЛИВО А МЕНИ НЕ ТО ЩО МОЖЛИАО АЙ ПОХ НА ТЕБЕ!!!ЗБОРИЩЕ ПИТУХОВ ПОРАШСКИХ ДОЛЖНО БЫТЬ УНИЧТОЖЕНО!!!Я БЫ БУДУЧИ ПРИЦЕЛЬЩИКОМ СРЕЛЬНЦЛ В МОВЗОЛЕЙ ***** ЛЕНИНУ!!!!!!!!!!!
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20.05.2023 19:25 Відповісти
Ими несёт за собой КРАХ или РАЗВИТИЕ Помледнее время показало!!!эт Я насчёт правителей!!!Как ты яхту назовёшь так она и поплывёт!!!!!!
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20.05.2023 19:28 Відповісти
интересная война, кацапы бьют везде всем что имеют но по ним стрелять нельзя
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20.05.2023 19:59 Відповісти
Почему нельзя? Очень даже можно. Но только своим вооружением. Деньги дают, разработки есть, производи в Польше или в Украине под землей и стреляй куда хочешь - штаты и слова не скажут.
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20.05.2023 20:50 Відповісти
Чому зброєю США не можна ?
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21.05.2023 21:41 Відповісти
Може тому, що це зброя США і вони самі вирішують, що можна, а що ні? Ти не помітив, що всі страни під час передачі зброї кажуть, що передають зброю виключно для оборони? Але підкреслюю, що ніхто не забороняє зробити щось своє у тій же Польщі. Велике крадівництво у Києві йде повним ходом. То може ці гроші треба було на ракети і дрони виділити? ПаРаша вже рік як переводить економіку на воєнні рейки, а ми продовжуємо пиляти гроші.
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22.05.2023 12:14 Відповісти
Так в тому і питання чому рф можна нас обстрілювати а зброєю союзників щоб себе захистити то ні ?? Тобто це теж оборона
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22.05.2023 12:50 Відповісти
Хто?..Ми?..По парашці?..Та ніколи(пальці хрестиком).Мамой клянусь!
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20.05.2023 21:08 Відповісти
Добре. По території не будемо, будемо над територією.
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20.05.2023 21:13 Відповісти
а сліван-защекан може пояснити, чому сша продає москалям свою електроніку для військової техніки через країни-прокладки БЕЗ ЖОДНИХ ОБМЕЖЕНЬ???
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20.05.2023 21:35 Відповісти
Тобто москалі мають право атакувати територію України, а Україна не має права ? Лукавство!
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20.05.2023 21:56 Відповісти
Він мабуть лякається що ЗСУ підуть на схід,а китай на захід. Від своїх кордонів,і там де зустрінуться зроблять україно-китайський кордон.
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20.05.2023 22:08 Відповісти
ок
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20.05.2023 22:18 Відповісти
Салліван не багато на себе берете вказуючи де їх використовувати ?
Чепушня якась прокацапська.
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20.05.2023 23:27 Відповісти
Навіть коментувати гидко. Дай Боже закінчиться війна і перше що повинен зробити наступний уряд це витерти сраку Будапештським меморандумом та угодою до якої його присобачили і розпочати програму ядерного озброєння.
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20.05.2023 23:37 Відповісти
Добре F 16 не буде бомбити росію, а от F 15, Tornado чи Saab без проблем
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20.05.2023 23:44 Відповісти
 
 