На Київщині поліцейські затримали групу підлітків за підозрою у зґвалтуванні 11-річної дівчинки
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На Київщині поліцейські затримали групу підлітків за підозрою у зґвалтуванні неповнолітньої. За скоєне їм загрожує до 15 років позбавлення волі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це 20 травня, у суботу, повідомили в facebook поліції Київської області.
Зазначається, що сексуальне та фізичне насильство над 11-річною дівчинкою вчинили в одному із сіл Фастівського району Київщини. Підлітки запросили потерпілу в гості, вживали спиртне, а потім вдалися до насильства над дитиною.
"Троє дівчат віком від 14-17 років принижували та били потерпілу. Вони ж тримали дівчинку, поки 16-річний юнак вчинив насильницькі дії. Знущання знімав на мобільний 22-річний товариш однієї зі зловмисниць. 19 травня дитина розповіла про все матері, яка відразу звернулася до поліції", - йдеться в дописі.
Як зазначили в Офісі Генпрокурора, після знущань вони заборонили дівчині повідомляти кому-небудь про те, що з нею трапилося. Погрожували їй вчиненням аналогічних дій.
Повідомляється, що правоохоронці провели невідкладний обшук та зібрали речові докази, що свідчать про зґвалтування дитини. Поліцейські затримали всіх зловмисників та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Медики та психологи надають дитині всю необхідну допомогу.
За фактом зґвалтування слідчі Фастівського управління поліції Київщини за процесуального керівництва прокуратури здійснюють досудове розслідування за ч. 4 ст. 152 ККУ. Фігурантам уже повідомили про підозру. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі.
Будь ласка, зачекайте...
- Честно сказать, адвокат вы так себе...
Цього скотства не зупинити, якщо не оприлюднювати ПІБ цих потвор з незаретушованими мордами.
Хотіли
слави, хай разом з ріднею і отримають.
Йди "по трупам", бреши, бий, кради, маніпулюй, злягайся в прямому ефірі, задля досягнення "мети".
то якись москальські тварі, по яких ми робим фаер!
💆♂️ Тримаймосі.
Але призвіща батьків, які виховали таких скотиняк, ТРЕБА ОЗВУЧУВАТИ, а не заганяти ТЕМУ ЗНУЩАННЯ над дитиною, у сором'язливий мовчок….
Біду накликали самі рідні та близькі, цих зкацаплених балбесів, що незаймалися їх вихованням!!!
Це не відбувалося ОДНОМОМЕНТНО в пустелі, а на ОЧАХ співучасників на вулиці, школі, районі, впродовж довгого часу!!! Однокласники ОДНОЗНАЧНО про все ЦЕ знали і були СПІВУЧАСНИКАМИ ЗЛОЧИНУ!!
Десь, як завжди, учителі та дільничні, «НАВІТЬ І НЕЗНАЛИ», що поряд росло бидло зкацаплене!!!
З цього кагалу СКОТИНЯК, толку уже НЕБУДЕ!!! Щось там проплямкають для годиться за участю адвокатів в очочках, а потім будуть і далі по району шукати ЧЕРГОВУ ЖЕРТВУ!!!
Просто рідні потерпілої ДИТИНИ, як варіант, можливо їх кончити…, у гуманний спосіб….
А усі оті, вибачте, більше НЕ будемо ГВАЛТУВАТИ, то для наступного Злочину !! А цей ЗЛОЧИН вони уже ЗДІЙСНИЛИ!! Подумайте та станьте на місце батьків ПОТЕРПІЛОЇ ДИТИНИ!!!
Московити ***** таке творять у кожному місті і селищі над Українцями, а ці скоти, чим від НИХ ВІДРІЗНЯЮТЬСЯ‼️🇺🇦⚔️🪖💯😡😠🤯🇺🇦‼️
Есть такая страна Индия. Индия гремит на весь мир групповыми изнасилованиями. Тоже самое в такой прекрасной солнечной стране как Бразилия. Но интересно не это, а интересны исторические европейские хроники. Те же итальянцы или французы описывали такие же изнасилования в городах в свое время. Так что ничего нового здесь нет вообще. Бороться с таким можно и Европа это искоренила, а вот страны третьего мира как наша нет.
ДЯКУЄМО всім міністрам освіти України які були до цього, це також на їх сумлінні
Какая разніца ©️ - це їх крива ідіологія
Включая тех малолетних ************