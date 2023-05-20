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зґвалтування (356) Київська область (3134) підлітки (333)

На Київщині поліцейські затримали групу підлітків за підозрою у зґвалтуванні 11-річної дівчинки

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

изнасилование

На Київщині поліцейські затримали групу підлітків за підозрою у зґвалтуванні неповнолітньої. За скоєне їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це 20 травня, у суботу, повідомили в facebook поліції Київської області.

Зазначається, що сексуальне та фізичне насильство над 11-річною дівчинкою вчинили в одному із сіл Фастівського району Київщини. Підлітки запросили потерпілу в гості, вживали спиртне, а потім вдалися до насильства над дитиною.

"Троє дівчат віком від 14-17 років принижували та били потерпілу. Вони ж тримали дівчинку, поки 16-річний юнак вчинив насильницькі дії. Знущання знімав на мобільний 22-річний товариш однієї зі зловмисниць. 19 травня дитина розповіла про все матері, яка відразу звернулася до поліції", - йдеться в дописі.

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На Київщині поліцейські затримали групу підлітків за підозрою у зґвалтуванні 11-річної дівчинки 01
На Київщині поліцейські затримали групу підлітків за підозрою у зґвалтуванні 11-річної дівчинки 02

Також читайте: Про підозру в груповому зґвалтуванні неповнолітньої повідомлено двом правоохоронцям у Черкасах, - ДБР

Як зазначили в Офісі Генпрокурора, після знущань вони заборонили дівчині повідомляти кому-небудь про те, що з нею трапилося. Погрожували їй вчиненням аналогічних дій.

Повідомляється, що правоохоронці провели невідкладний обшук та зібрали речові докази, що свідчать про зґвалтування дитини. Поліцейські затримали всіх зловмисників та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Медики та психологи надають дитині всю необхідну допомогу.

За фактом зґвалтування слідчі Фастівського управління поліції Київщини за процесуального керівництва прокуратури здійснюють досудове розслідування за ч. 4 ст. 152 ККУ. Фігурантам уже повідомили про підозру. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+37
Моя б воля-гвалтівнику відрізати яйця з членом,а шлюх ,які тримали дитину каструвати і переламати коліна.
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20.05.2023 16:50
+27
"Троє дівчат віком від 14-17 років принижували та били потерпілу. Вони ж тримали дівчинку"
Цього скотства не зупинити, якщо не оприлюднювати ПІБ цих потвор з незаретушованими мордами.
Хотіли слави, хай разом з ріднею і отримають.
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20.05.2023 17:08
+18
украиски вагнерятки... не удивлен сам как адвокат по назначению попал в защитув 2000 годах к подонку 19 лет инициатором насилия выступила одноклассница жертвы... девчонку заманули в квартиру и насиловало ее 8 человек ******** 19 лет, а у него сожительница на 7 месяце малолетка!!!!!! беременная была....а девчонки 5 человек и один пацан лет 16 и второй 17 лет..Жертве- ребенку девственнице- что было также поводом для группового насиляи и зависть все пацанки насильницы утратили целомудрие еще в раннеем детстве причина- семейно компанейские истории... вот им бошку от зависти-- что девка в 9 классе еще не женщина и снесло также... тема мщения была-- жертва посмела в руки взять гребешок!!!!!!!!!!! одной из девчонок-- которая была типа проживала в квартире -где было насилие и длилось порядка 6-10 часов... девчонке суки порвали все что можно ПАРДОН... в ход шли скалки каталки бутылки ершики пальцы какие то игрушки короче порвали везде и всюду и работы там было всем ... и гинекология и проктология и психиатрам... и да приехал папаня подонка и отказался от моих услуг как защитника.... я то перекрестился на радостях.. ибо сам хотел падлу задушить на допросе...
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20.05.2023 17:01
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Моя б воля-гвалтівнику відрізати яйця з членом,а шлюх ,які тримали дитину каструвати і переламати коліна.
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20.05.2023 16:50 Відповісти
стереалізувати ************
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20.05.2023 16:55 Відповісти
на малолетку - пітухі...
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20.05.2023 16:55 Відповісти
так у нього в роті х.... буде більше ніж ложок.мабуть кацапи
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20.05.2023 16:56 Відповісти
Це жах, що з дітьми??
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20.05.2023 16:55 Відповісти
украиски вагнерятки... не удивлен сам как адвокат по назначению попал в защитув 2000 годах к подонку 19 лет инициатором насилия выступила одноклассница жертвы... девчонку заманули в квартиру и насиловало ее 8 человек ******** 19 лет, а у него сожительница на 7 месяце малолетка!!!!!! беременная была....а девчонки 5 человек и один пацан лет 16 и второй 17 лет..Жертве- ребенку девственнице- что было также поводом для группового насиляи и зависть все пацанки насильницы утратили целомудрие еще в раннеем детстве причина- семейно компанейские истории... вот им бошку от зависти-- что девка в 9 классе еще не женщина и снесло также... тема мщения была-- жертва посмела в руки взять гребешок!!!!!!!!!!! одной из девчонок-- которая была типа проживала в квартире -где было насилие и длилось порядка 6-10 часов... девчонке суки порвали все что можно ПАРДОН... в ход шли скалки каталки бутылки ершики пальцы какие то игрушки короче порвали везде и всюду и работы там было всем ... и гинекология и проктология и психиатрам... и да приехал папаня подонка и отказался от моих услуг как защитника.... я то перекрестился на радостях.. ибо сам хотел падлу задушить на допросе...
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20.05.2023 17:01 Відповісти
боже, це навіть читати важко... не можна було стільки кацапів на нашу землю пускати.. тепер коріння пустило всесвітнє зло...
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20.05.2023 17:09 Відповісти
- Свобода ворам, х*й мусорам!!!

- Честно сказать, адвокат вы так себе...
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20.05.2023 17:14 Відповісти
Често сказать, человек вы ты так себе...
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20.05.2023 18:46 Відповісти
Это море.
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20.05.2023 18:55 Відповісти
а ти дов..б
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20.05.2023 20:44 Відповісти
Як вони себе впевнено вели, мабуть добре залякали дитя .
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20.05.2023 17:00 Відповісти
"Троє дівчат віком від 14-17 років принижували та били потерпілу. Вони ж тримали дівчинку"
Цього скотства не зупинити, якщо не оприлюднювати ПІБ цих потвор з незаретушованими мордами.
Хотіли слави, хай разом з ріднею і отримають.
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20.05.2023 17:08 Відповісти
діти самі по собі зараз.... з психікою зламаною пропагандою в соцмережах, війною.... я у Польщі за весь цей час жодного жорстокого фільму по телебаченню не бачив, діти в школі навіть поняття такого не знають, як це, вчителька на дітей кричить, або щоденник рве, або по шиї дає.... достатьньо лише погляду
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20.05.2023 17:13 Відповісти
а у школі ніяких валентинок, любовних записок. після 8 класу максимум на людях за ручки триматися....якщо порівняти з нашою українскою реальністю - лалаленд, але воно працює! оце соцполітика та видно про піклування про дітей! щось важливе, під назвою Людяність - в Україні майже втрачено... попереду страшні часи , нажаль.... діти війни....
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20.05.2023 17:19 Відповісти
Мене "лякає" більшість теле-шоу. Реально какаяРазніца. Посібник моральної деградації.
Йди "по трупам", бреши, бий, кради, маніпулюй, злягайся в прямому ефірі, задля досягнення "мети".
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20.05.2023 18:35 Відповісти
каждому по дырявой ложке
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20.05.2023 17:11 Відповісти
а вообще что то зачастили подобные случаи
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20.05.2023 17:12 Відповісти
Всех ублюдков на разминирование своими никчемными тельцами без признаков головного мозга! Такая война, а им пихуй, побухать и понасильничать... Чем эти ******** от рашистов огтличаются?
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20.05.2023 17:11 Відповісти
откревеніе века, а хто вас за руки тягнув за бубу? - ні, ви точно ні!
то якись москальські тварі, по яких ми робим фаер!
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20.05.2023 17:23 Відповісти
30летнее торжество кумовства, коррупции и (вишенка на тОрти) пещерного правосудия просто так не проходит
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20.05.2023 17:47 Відповісти
Та що це за пздц з цими дітьми твориться !
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20.05.2023 17:54 Відповісти
Діти - це дзеркало батьків .....
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20.05.2023 18:06 Відповісти
Потрібно жінку яку позбавили батьківських прав стерилізувати , бо такі бл@ді наплодили виродків які зараз становлять загрозу для суспільства.
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20.05.2023 18:12 Відповісти
Про яку жінку ви говорите?
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20.05.2023 19:05 Відповісти
Це все результат дебілізації підлітків - відсутність цензури з боку держави, уваги з боку батьків, реальних прав ув вчителів, реальних поведінкових маркерів - а не оте все що репчик-шлюхоблогєрши. Стояв біля кавомата прифігів - компашка після школи, рочків по 10 - жодного слова людського. Толку що ми вичищаємо руський дух із навчальних програм, літератури - якщо наші діти поза очі дорослих суціль матюками розмовляють,ну а так то вони ніби ангели... 🤡 Не раз по селам бачив як продають їм бухло, ну типу не їм а батькам, а відїзжаєш - то вони вже по дорозі сосуть з горла. Постмодерн він взагалі жудкий в своїй антиестетиці. Це ще в нас зброї немає в кожній другій хаті, після Війни буде ще жудчеє... Все саме красіве про Нас було в епоху Модерна. Блюз, подорожі, бітли. Тепер епоха "Баби, Бабло, Бухло"
💆‍♂️ Тримаймосі.
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20.05.2023 18:26 Відповісти
Нынешний наш харант с дружбанами к дебилизации общества прикладывал массу усилий при этом рубил на этом без налогов бабло.
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20.05.2023 19:47 Відповісти
Нинешній гарант був інструментом дебілізації. Гроші на це давали так звані олігархи та кацапи
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21.05.2023 01:30 Відповісти
Які батьки, такі і діти!!
Але призвіща батьків, які виховали таких скотиняк, ТРЕБА ОЗВУЧУВАТИ, а не заганяти ТЕМУ ЗНУЩАННЯ над дитиною, у сором'язливий мовчок….
Біду накликали самі рідні та близькі, цих зкацаплених балбесів, що незаймалися їх вихованням!!!
Це не відбувалося ОДНОМОМЕНТНО в пустелі, а на ОЧАХ співучасників на вулиці, школі, районі, впродовж довгого часу!!! Однокласники ОДНОЗНАЧНО про все ЦЕ знали і були СПІВУЧАСНИКАМИ ЗЛОЧИНУ!!
Десь, як завжди, учителі та дільничні, «НАВІТЬ І НЕЗНАЛИ», що поряд росло бидло зкацаплене!!!
З цього кагалу СКОТИНЯК, толку уже НЕБУДЕ!!! Щось там проплямкають для годиться за участю адвокатів в очочках, а потім будуть і далі по району шукати ЧЕРГОВУ ЖЕРТВУ!!!
Просто рідні потерпілої ДИТИНИ, як варіант, можливо їх кончити…, у гуманний спосіб….
А усі оті, вибачте, більше НЕ будемо ГВАЛТУВАТИ, то для наступного Злочину !! А цей ЗЛОЧИН вони уже ЗДІЙСНИЛИ!! Подумайте та станьте на місце батьків ПОТЕРПІЛОЇ ДИТИНИ!!!
Московити ***** таке творять у кожному місті і селищі над Українцями, а ці скоти, чим від НИХ ВІДРІЗНЯЮТЬСЯ‼️🇺🇦⚔️🪖💯😡😠🤯🇺🇦‼️
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20.05.2023 18:32 Відповісти
на зоні ви придбаете весь досвід на по згвалтуваннi собсвственожопно...
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20.05.2023 18:39 Відповісти
Их отмажут. Как отмазали закарпатских скотов.
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20.05.2023 19:44 Відповісти
навіть сумнiву нема - в буби генпрокурор як був на 100% свій, так і є...
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20.05.2023 19:47 Відповісти
Лично мне интересны самцы и самки породившие и воспитавшие таких ублюдков. А так же социум в котором эти скоты росли. Родителей этих животных в студию.
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20.05.2023 19:43 Відповісти
Как бы наше общество всегда таким было. Так что все кто тут выше пишет про какой-то упадок и прочее. Это проблема, которая связана с булингом. А булинг тесно связан с культурой, а не с воспитанием. Раньше просто такие вещи замалчивали, а сейчас вот в новостях сообщают.

Есть такая страна Индия. Индия гремит на весь мир групповыми изнасилованиями. Тоже самое в такой прекрасной солнечной стране как Бразилия. Но интересно не это, а интересны исторические европейские хроники. Те же итальянцы или французы описывали такие же изнасилования в городах в свое время. Так что ничего нового здесь нет вообще. Бороться с таким можно и Европа это искоренила, а вот страны третьего мира как наша нет.
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20.05.2023 19:51 Відповісти
Ну ваша страна, имеено ваша, а не наша, этим славиться на уровне Бразилии и Индии. На тт она, ваша страна, и называется Парашей.
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20.05.2023 20:43 Відповісти
Ну так я об этом пишу. Просто такие вещи принято прикрывать и делать вид что этого нет у нас. Не выносить сор из избы, а то что люди подумают..
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21.05.2023 03:41 Відповісти
скоти - всіх тварюк на нари .... на повну.... Огласітє вєсь спісок гондурасов .......
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20.05.2023 19:59 Відповісти
Майбутні наркомани - алкоголіки і можливо сєпари які срали на Україну
ДЯКУЄМО всім міністрам освіти України які були до цього, це також на їх сумлінні
Какая разніца ©️ - це їх крива ідіологія
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20.05.2023 21:02 Відповісти
Скоро черговий суддя розбагатіє...
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20.05.2023 22:14 Відповісти
Я бы , на месте родителей этой девочки сделала всё, чтоб эти твари долго не прожили …😡
Включая тех малолетних ************
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20.05.2023 23:12 Відповісти
та хай живуть, тільки якість життя в них треба дуже знизити, до плінтусу
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20.05.2023 23:55 Відповісти
Чомусь гопників дуже тягне використання форми "adidas".
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21.05.2023 00:37 Відповісти
Пздц.
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21.05.2023 13:02 Відповісти
 
 