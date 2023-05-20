Після 2023 року ЄС може запропонувати Україні багаторічний макрофінансовий пакет, - Мішель

Президент Євроради Шарль Мішель під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським у Хіросімі підтвердив, що ЄС зберігає солідарність з Україною у її боротьбі проти агресії РФ та розробляє новий пакет фінансової допомоги після 2023 року.

Про це сьогодні розповів речник Президента Євроради Баренд Лейтц за підсумками двосторонньої зустрічі лідерів Європейської Ради й України в рамках саміту країн "Групи семи", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

За словами речника, Мішель розглядає запрошення Президента Зеленського до участі в зустрічі G7 як чітку демонстрацію непохитної підтримки G7 для України.

"Президент Мішель підкреслив, що рішуче підтримує підготовку нового багаторічного макрофінансового економічного пакета для України після 2023 року. Цей пакет відобразить довгострокові зобов’язання ЄС з допомоги Україні, яка веде боротьбу проти злочинної російської війни. Військова допомога також буде збільшена, включаючи доставку боєприпасів та створення коаліції з поставок бойових літаків", - додав Лейтц.

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Він зауважив, що Президент Європейської Ради під час зустрічі з Зеленським підтвердив повну підтримку ініціатив в рамках мирного плану України, та намір повною мірою координувати наступні кроки у їх реалізації з країнами-членами ЄС. Водночас ЄС буде працювати разом із партнерами по G7, щоб уразити кожну з основ російської економіки та забезпечити провал путінської "машини війни".

"У контексті перспективи України на входження до ЄС, Президент Мішель відзначив зусилля Президента Зеленського у впровадженні триваючої судової реформи та у боротьбі з корупцією, та підтвердив намір порушувати це питання під час Європейської Ради до кінця поточного року", - повідомив Лейтц.