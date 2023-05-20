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Перекидання росіянами додаткових сил до Бахмуту свідчить про провал їхнього наступу, - ГУР

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

юсов

Перекидання ворогом додаткових резервів на Бахмутський напрямок свідчить про провал їх наступальних дій - фортеця Бахмут тримається.

Про це в коментарі Укрінформу сказав представник Головного управління розвідки МОУ Андрій Юсов, передає Цензор.НЕТ.

"Триває оборонна операція українських захисників, фортеця Бахмут тримається. Так, для України це вартує великих зусиль, героїчних зусиль наших оборонців, але факт того, що ворог змушений перекидати додаткові резерви, для того, щоб продовжувати операцію по Бахмуту, свідчить в цілому про провали їхніх наступальних дій", - сказав Юсов.

Він зауважив, що всі найкращі підготовлені резерви російської армії вже були використані під час повномасштабного вторгнення.

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"Зараз воює вже не той склад армії, який був на початку вторгнення, і те, що перекидають ці резерви на Бахмутський напрямок, значить, що вони не будуть використані на інших напрямках фронту. І це так само один із здобутків українських оборонців", - сказав Юсов.

Він додав, що розрекламований російський зимовий наступ звівся до операцій на кількох напрямках без результатів.

"Ми бачимо абсолютно провальну для російських окупантів кампанію по Бахмуту. В цілому так званий широко розрекламований "великий зимовий наступ" власне звівся до операцій лише на кількох напрямках на сході без жодних значимих результатів. Зрештою, стояли перед ними чергові завдання після багатьох провалів — до кінця березня окупувати український Донбас. Це не вийшло і було провалено. До 9 травня окупувати Бахмут — зараз ми бачимо, що ситуація складається іншим чином, коли представники окупантів публічно говорять про те, що їм доводиться відступати", - сказав Юсов.
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Топ коментарі
+35
как надоели эти брехливые зэ-******* -ни одного честного человека все гниль
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20.05.2023 17:27
+22
"Усе гарно чудова маркіза"-основний приспів ГУР у цій війні.
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20.05.2023 17:32
+17
Це по Оруелу? Поразка ,це перемога?
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20.05.2023 17:33
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вот Киев пал за три дня - ЦвиноЦабаки у Бахмута уже берут который день...?
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20.05.2023 17:26 Відповісти
- Свино-собаки. Ми зрозуміли.

-У тролів дитячий акцент, і чомусь однаковий на всі ніки.
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20.05.2023 18:06 Відповісти
вот в том то и дело - что не стоит обижать свинок и собак...\поэтому и ЦвиноЦабаки - и понятно, и без обиды...!\
или есть возражение...?\и по каким критериям...?\
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20.05.2023 18:10 Відповісти
ЦвиноЦабаки .......обижать свинок и собак ..... ТАК ОНИ ЧИТАТЬ НЕ УМЕЮТ
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20.05.2023 22:28 Відповісти
может читать и не умеют - а вот ласковое слово понимают...
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20.05.2023 22:30 Відповісти
как надоели эти брехливые зэ-******* -ни одного честного человека все гниль
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20.05.2023 17:27 Відповісти
Пиррова победа - читали?
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20.05.2023 17:35 Відповісти
Сумасшедший лысый дед в бункере будет лезть в Бахмут не жалея сил и средств. После поражения на юге и на севере Украины оно в конвульсиях дергается чтобы своей рабссейской шобле преподнести хоть какую-то победу. А мяса у него больше чем снарядов...
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20.05.2023 17:31 Відповісти
Що нового ви сказали?
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20.05.2023 18:07 Відповісти
Из околиц Бахмута пишешь? Или просто так, потому что такой по природе?
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20.05.2023 18:11 Відповісти
Иначе говоря, чем хуже - тем лучше. Так говорил в свое время Мао Цзедун.
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20.05.2023 17:31 Відповісти
Хоть ссы в глаза - скажут божья роса.
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20.05.2023 17:32 Відповісти
"Усе гарно чудова маркіза"-основний приспів ГУР у цій війні.
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20.05.2023 17:32 Відповісти
Це по Оруелу? Поразка ,це перемога?
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20.05.2023 17:33 Відповісти
Ні, просто Перемоги і поразки крокують разом, в чому поразка України в Бахмуті? Наразі Фортеця виконала свою місію.
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20.05.2023 17:45 Відповісти
З іншого боку, ситуацією скористались і кацапи. Якщо вони пішли на такі втрати - значить це чомусь було прийнятно для них.
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20.05.2023 19:06 Відповісти
Ми залишили в спокої Крим. Це для них чудово !
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20.05.2023 19:27 Відповісти
Втрати доя них не мали значення, бо у них не люди, а істоти, яких не жаль. Можете написати, який сенс для орків несе Бахмут
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20.05.2023 21:34 Відповісти
Виграти час, скувати нші сили, завдати нам втрат…
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20.05.2023 21:47 Відповісти
Я не казав про поразку цілої України) Просто рашисти домоглися своїх чергових локальних цілей.
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20.05.2023 21:06 Відповісти
Таку хню по марафону кажуть?
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20.05.2023 22:25 Відповісти
Де ти поразку побачив, клоун?
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20.05.2023 20:32 Відповісти
Клоун в тебе в штанях) Так, це наша локальна поразка.
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20.05.2023 20:40 Відповісти
Що саме поразка? Те, що росіянам вже який місяць поспіль так і не вдалося захопити Бахмут і зараз ситуація сунулась в протилежний бік - ми почали їх видавлювати з Бахмута?

Якщо для тебе це поразка, то ти ж виходить кацап.
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21.05.2023 01:12 Відповісти
Ні я не кацап, просто ти тугий) Не почали видавлювати. Навіть и близько. З флангів так, за кілька километрів ВІД МІСТА з півдня і півночі трохи просунулися ЗСУ. Але САМЕ місто вже на 99,99% захоплено вчора.
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21.05.2023 09:16 Відповісти
Фланги тріщать, місто -руїни, як довго можуть втримати його зеки? Позиційна війна, погано, але що поробиш,коли країна була не готова до війни. Час зробить свою справу і Перемога України буде стопудово.
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20.05.2023 17:34 Відповісти
Значить треба запитати чому країна була не готова до війни, і зробити роботу над помилками. Тоді може і буде перемога.
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20.05.2023 17:37 Відповісти
Ідіть учіть уроки. У вас ще не канікули.
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20.05.2023 17:38 Відповісти
у тебя есть машина времени...?
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20.05.2023 18:12 Відповісти
ні! просто в нього є мозок!! на відміну від рибок-гуппі(((
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20.05.2023 18:25 Відповісти
мозок улитки это мощно...
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20.05.2023 18:27 Відповісти
Умный учится на своих ошибках. Через лет 10 русня полезет снова, вот к этому и надо готовиться и учесть ошибки.
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20.05.2023 19:39 Відповісти
так вы и учитесь у Украинцев...!
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20.05.2023 19:44 Відповісти
Чему учиться, класть болт на все предупреждения союзников и упорно асфальт вместо ракет делать?
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20.05.2023 20:44 Відповісти
а что ты хотел...?
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20.05.2023 21:01 Відповісти
Ця німецька фрау дивовижно мудра..Аж страшно....
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20.05.2023 18:41 Відповісти
Дурень чи прикидається?
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20.05.2023 17:34 Відповісти
Дурні. Бахмутський плацдарм зараз будуть утримувати регулярні частини кацапії, а пригожинські камікадзе почнуть продавлювати фронт десь у другому місті. Ви так нічого і не зрозуміли - пригожин веде подвійну гру. Можете це видаляти. Вам же реаліі не подобаються
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20.05.2023 17:36 Відповісти
концентрація рашистів велика під Авдіївкою та Кремінною...рашисти будуть прощупувати нашу оборону і де вона слабша кинуть підмогу
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20.05.2023 17:59 Відповісти
Провал не провал, місто вони взяли. А на втрати їм срати, м'яса у них ще на сотню таких зерграшів вистачить. Питання: Бахмут втратили, але завдали ворогу великих втрат, виснажили його резерви, виграли час для підготовки нових бригад та отримання західної зброї, і? Що далі, да наш хід?
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20.05.2023 17:36 Відповісти
У наших схоже немає ресурсу для потужного наступу. Тому всі кажуть про позиційну війну.
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20.05.2023 17:58 Відповісти
ми про "немає ресурсу" чуємо вже більше року.
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20.05.2023 19:40 Відповісти
Можливо тому що так і є. На початку з логістикою дуже натупили рашисти, а потім нам надали зброю щоб той самий тил на якому тримається армія кошмарити. Зараз якщо б були сили і вогнева міць чому б не нанести удар?
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20.05.2023 20:21 Відповісти
так, згоден. Я ще чув версію що там зараз така багнюка що танки не можуть проїхати, потрібно чекати до середини червня десь (як німці свого часу), щоб все підсохло.
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20.05.2023 20:46 Відповісти
До середини січня. Може багнюка замерзне.
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20.05.2023 22:28 Відповісти
За щоку вони взяли, а не місто. Бої за Бахмут тривають.
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20.05.2023 20:31 Відповісти
Включіть може deepstate для початку, а потім строчіть коментаря?
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20.05.2023 20:41 Відповісти
Включив. Бачу, в самому Бахмуті як і було, а навколо Бахмута вже менше червоного. І що?
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21.05.2023 01:14 Відповісти
Про Соледар тоже так говорили ,а оакзалось ,что кацапы его таки взяли
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21.05.2023 00:40 Відповісти
Може, є ще якийсь Бахмут, про який тільки гур знає...
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20.05.2023 17:37 Відповісти
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20.05.2023 17:46 Відповісти
словоблудие.
переброска резервов говорит о том, что резервы есть (какие-никакие), кто-то управляет войском, реагирует на ситуацию и потребности на передовой.
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20.05.2023 17:56 Відповісти
ну, таке.

у ворога провал наступу але бахмут він взяв.

залужний вже довів що він не пальцем роблений, отже будемо сподіватися що наша армія ганяється саме за великою рибою = оточення і розгром значної кількости ворожих військ а не території чи війна заради війни.
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20.05.2023 17:57 Відповісти
назовите хоть одно окружение, где был разгром большого количества вражеских войск...
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20.05.2023 18:01 Відповісти
Єрмак такого не допустить. Тоді його точно звільнять.
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20.05.2023 18:05 Відповісти
Из рядов фсб?
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20.05.2023 18:22 Відповісти
За щоку він взяв, а не Бахмут.
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20.05.2023 20:30 Відповісти
Nado zdat kontranastuplenije ono budet skoro .Poka nevydeli ne leopardov ne drugoj texniki,takze i druguju taktiku vojenix deistviji tem samim uvidem.
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20.05.2023 18:13 Відповісти
Это кремлевский PR. Вагнер уходит на переформирование на несколько месяцев, Бахмут уже ни о чем, он обесценен в щебень.
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20.05.2023 18:15 Відповісти
а на флангах ВСУ продвинулись до 2 км
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20.05.2023 18:36 Відповісти
І?
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20.05.2023 19:35 Відповісти
Два не двадцать .это продвижение пока ни о чём Посмотрим правда ,что дальше будет .Может это такой замысел у нашего командования отойти из Бахмута заманив туда противника ,а потом ударив на флангах попытатьс окружить там зашедшую группировку
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21.05.2023 00:39 Відповісти
Перекидання росіянами додаткових сил до Бахмуту свідчить про провал їхнього наступу, - ГУР Джерело: https://censor.net/ua/n3419659


Це свідчить про те що вони барани , і скоро за це поплатяться ,, але вже буде пізно . Стягувати резерви на одну невелику ділянку - і це перед наступом ЗСУ .!!
Ну ну .
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20.05.2023 18:37 Відповісти
тебе б ВСУ руководить , Напалевон
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20.05.2023 18:41 Відповісти
А з тебе петросян - так собі .
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20.05.2023 18:43 Відповісти
ага
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20.05.2023 18:45 Відповісти
Поверніть бойових генералів Муженко, Кривоніс, Галушко до Генштабу. Ці люди знають як воювати та як міняти хіт війни.
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20.05.2023 18:39 Відповісти
хватит врать !!!
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20.05.2023 18:45 Відповісти
это ты Пригожину ?
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20.05.2023 18:46 Відповісти
пи#дуну Буданову
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20.05.2023 18:49 Відповісти
где ты его тут видишь ?
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20.05.2023 18:55 Відповісти
Украинская армия успешно заходит во фланги российских наемников.
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20.05.2023 18:57 Відповісти
в телемарафоне.
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20.05.2023 20:48 Відповісти
Хотелось бы услышать мнение Залужного по Бахмуту. Но похоже хотеть не вредно.
Кстати, давно его не слышали.
И не видели.
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20.05.2023 19:00 Відповісти
утром с Милли по телефону говорил
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20.05.2023 19:11 Відповісти
Залужный поздравил Милли с днем Вооруженных Сил США
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20.05.2023 19:19 Відповісти
"...утром с Милли по телефону говорил" - да я с ним каждый день общаюсь, не веришь?
Спроси у Милли
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20.05.2023 19:20 Відповісти
Мадаки з ГРУ на чолі з Будановим прос?али частину У країни і дальше сцуть нам в очі!!!!! Бахмут нажаль вже взятий. Ми заплатили тисячі житів через бездарів Зеленських, Буданових і тд
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20.05.2023 19:44 Відповісти
Какая инициатива не могу понять .Отступательная что ли
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21.05.2023 00:42 Відповісти
Перекидання ворогом додаткових резервів на Бахмутський напрямок свідчить про їх перекидання для наступальних дій ,а не для провалу.Це перше.І подруге.Не виключено,що "вагнерівці" виконали свою частину рашистського плану,дали можливість рашисту підготувати саме ті підрозділи,про котрі "стратег" говорить,що вони перекидаються для провалу.???
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20.05.2023 20:00 Відповісти
Невже хтось вірить ГУР під руководством буданова ?
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20.05.2023 21:30 Відповісти
 
 