Перекидання росіянами додаткових сил до Бахмуту свідчить про провал їхнього наступу, - ГУР

Перекидання ворогом додаткових резервів на Бахмутський напрямок свідчить про провал їх наступальних дій - фортеця Бахмут тримається.

Про це в коментарі Укрінформу сказав представник Головного управління розвідки МОУ Андрій Юсов, передає Цензор.НЕТ.

"Триває оборонна операція українських захисників, фортеця Бахмут тримається. Так, для України це вартує великих зусиль, героїчних зусиль наших оборонців, але факт того, що ворог змушений перекидати додаткові резерви, для того, щоб продовжувати операцію по Бахмуту, свідчить в цілому про провали їхніх наступальних дій", - сказав Юсов.

Він зауважив, що всі найкращі підготовлені резерви російської армії вже були використані під час повномасштабного вторгнення.

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"Зараз воює вже не той склад армії, який був на початку вторгнення, і те, що перекидають ці резерви на Бахмутський напрямок, значить, що вони не будуть використані на інших напрямках фронту. І це так само один із здобутків українських оборонців", - сказав Юсов.

Він додав, що розрекламований російський зимовий наступ звівся до операцій на кількох напрямках без результатів.

"Ми бачимо абсолютно провальну для російських окупантів кампанію по Бахмуту. В цілому так званий широко розрекламований "великий зимовий наступ" власне звівся до операцій лише на кількох напрямках на сході без жодних значимих результатів. Зрештою, стояли перед ними чергові завдання після багатьох провалів — до кінця березня окупувати український Донбас. Це не вийшло і було провалено. До 9 травня окупувати Бахмут — зараз ми бачимо, що ситуація складається іншим чином, коли представники окупантів публічно говорять про те, що їм доводиться відступати", - сказав Юсов.