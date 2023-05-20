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Новини За кордоном
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Зеленський (17522) Індія (239)

Зеленський зустрівся з прем’єром Індії Моді. Говорили про розмінування і мобільні шпиталі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

зеленський,моді

У межах робочого візиту до Японії для участі в саміті країн "Групи семи" Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді.

Президент подякував Індії за підтримку територіальної цілісності й суверенітету нашої держави, зокрема на майданчиках міжнародних організацій, передає Цензор.НЕТ з посиланням на сайт президента.

Глава держави також висловив Індії подяку за надання гуманітарної допомоги Україні.

"Війна принесла багато криз і страждань. Депортовані діти, заміновані території, знищені міста, зруйновані долі", – сказав Володимир Зеленський.

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Президент розповів про потреби України в гуманітарному розмінуванні та мобільних шпиталях.

Глава держави детально поінформував Нарендру Моді про українську формулу миру й запросив Індію приєднатися до реалізації ініціативи.

Зі свого боку Прем’єр-міністр Індії подякував за допомогу, надану індійським студентам під час евакуації з України у зв’язку з повномасштабним російським вторгненням.

Слова Моді, сказані під час зустрічі з Зеленським, наводить CNN.

"Війна в Україні є великою проблемою для всього світу. Вона також сильно вплинула на весь світ. Але я не вважаю, що це питання лише економіки чи політики. Для мене це питання людяності", – сказав Моді.

"Я запевняю вас, що Індія і я особисто зробимо все можливе, щоб його вирішити", — додав він.
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Топ коментарі
+6
Дибіл зелений. Через Індію йдуть поставкм зброї та торгівля нафтою рифи. Легалізують перекачкою за межами териториальних вод Індії. Передати інфу Пакам, самі канал припи....чать.
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20.05.2023 18:38
+5
Індіиці на розмінування годяться -- іх там 1.5 млд.
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20.05.2023 18:20
+4
Увесь в ділах і заботах. Аж запарився.
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20.05.2023 18:31
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tZE inform @tZEinform 2 ч
В США нsчого не робиться просто так Хроніка 26.04.2023
Поява на політичних заходах в Вашингтоні з приводу законопроекту "Про перемогу України", колишнього президента України Віктора Ющенко - дуже поганий знак для Зеленського.
Це означає, що США шукають нейтральну політичну постать для початку якогось політичного процесу.
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20.05.2023 18:14 Відповісти
це поганий знак для Зе, чи для України?
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20.05.2023 19:09 Відповісти
я би був дуже не проти якби Віктор Андрійович знову став Президентом України. Дуже мудрий і далекоглядний політик. Справжній патріот України. Хоча, на жаль, вік вже не той трохи.
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20.05.2023 19:22 Відповісти
Поговорили? І все? Ну як завжди на більше і не розраховував.
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20.05.2023 18:14 Відповісти
чайка хоть попил индийского...?
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20.05.2023 18:16 Відповісти
....вчора араби,сьогодні індус,завтра якісь африканці...Зельц відчув смак мандрувати планетою,правда русня оголосила,що взяла Бахмут повністю але це дрібниці....
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20.05.2023 18:17 Відповісти
Там інші лідери будуть схиляти Індію грати проти Китаю
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20.05.2023 18:18 Відповісти
Про яке саме розмінування йшла мова? Бо знаємо ми цього сапера
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20.05.2023 18:19 Відповісти
про слонів теж поговорили?
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20.05.2023 18:19 Відповісти
Індіиці на розмінування годяться -- іх там 1.5 млд.
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20.05.2023 18:20 Відповісти
Не годяться. Нахер нам півтора лярди циган?
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20.05.2023 19:28 Відповісти
Увесь в ділах і заботах. Аж запарився.
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20.05.2023 18:31 Відповісти
Видать той індус в курсі про розмінування - кацапам вони їх продали...
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20.05.2023 18:31 Відповісти
насправді не Говорили про розмінування і мобільні шпиталі.

говорили щоб індія переставала на українській крови заробляти.

індія очікувано послала нас за індійський горизонт.

тоді наші спитали чи можна написати в новинах що Говорили про розмінування і мобільні шпиталі.

індуси сказали можна.
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20.05.2023 18:32 Відповісти
Зєлєпутра зустрівся з торговим партнером *****. Заглянув в шоколадне око, побачив там нірвану. Тепер все буде добре. "Кури несуться, Зєля пріпіздєнт"
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20.05.2023 18:33 Відповісти
Трясе старими Модями...
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20.05.2023 18:37 Відповісти
correction:
Один трясе старими Модями, другий - подзвонює молодими.
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20.05.2023 19:01 Відповісти
Дибіл зелений. Через Індію йдуть поставкм зброї та торгівля нафтою рифи. Легалізують перекачкою за межами териториальних вод Індії. Передати інфу Пакам, самі канал припи....чать.
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20.05.2023 18:38 Відповісти
Є один позитивний момент із Зе за межами України
- причеплений до Зе віце-преЗавгосп Їрмак також зникає і не заважає Залужному.
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20.05.2023 18:40 Відповісти
Це мае сенс тiльки в тому випадку якщо Залужний не отримав наказ не починати наступ поки Зеленський не повернеться. А я маю пiдозру що так воно i ϵ.
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20.05.2023 19:50 Відповісти
Наказ від Їрмака?
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20.05.2023 20:15 Відповісти
Говорили про розмінування і мобільні шпиталі

Зійшлися на тому, що розмінування - дуже хароша штука, але й мобільні шпиталі - анітрохи не гірша!
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20.05.2023 18:48 Відповісти
Перемовини з Індією мають бути за любих умов на відміну від підлого китаю.
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20.05.2023 18:52 Відповісти
зе сбацав на роялі... моді затанцював і заспівав джімі-джімі-джімі-ача!ача!ача!
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20.05.2023 18:54 Відповісти
На розмінування д'єрмака з ********** відправ-мають досвід.
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20.05.2023 19:05 Відповісти
Моді (Індія) яким боком до G7 ???
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20.05.2023 19:08 Відповісти
Натомість слід було говорити про те, що Індія купує російську нафту всупереч санкціям.
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20.05.2023 19:40 Відповісти
мати на своєму боці гравця з 1,5 ярдним населенням, цікаво G7 ну а наш про мінування піклується, яка приємна для соціуму тема
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20.05.2023 20:40 Відповісти
Індії з її 1,5 мільярдами голодних ртов абсолютно пофіг хто переможе і за ким залишаться території. Аби зерно йшло, а від якого власника, їй паралельно.
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20.05.2023 21:10 Відповісти
 
 