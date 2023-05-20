Зеленський зустрівся з прем’єром Індії Моді. Говорили про розмінування і мобільні шпиталі
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У межах робочого візиту до Японії для участі в саміті країн "Групи семи" Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді.
Президент подякував Індії за підтримку територіальної цілісності й суверенітету нашої держави, зокрема на майданчиках міжнародних організацій, передає Цензор.НЕТ з посиланням на сайт президента.
Глава держави також висловив Індії подяку за надання гуманітарної допомоги Україні.
"Війна принесла багато криз і страждань. Депортовані діти, заміновані території, знищені міста, зруйновані долі", – сказав Володимир Зеленський.
Президент розповів про потреби України в гуманітарному розмінуванні та мобільних шпиталях.
Глава держави детально поінформував Нарендру Моді про українську формулу миру й запросив Індію приєднатися до реалізації ініціативи.
Зі свого боку Прем’єр-міністр Індії подякував за допомогу, надану індійським студентам під час евакуації з України у зв’язку з повномасштабним російським вторгненням.
Слова Моді, сказані під час зустрічі з Зеленським, наводить CNN.
"Війна в Україні є великою проблемою для всього світу. Вона також сильно вплинула на весь світ. Але я не вважаю, що це питання лише економіки чи політики. Для мене це питання людяності", – сказав Моді.
"Я запевняю вас, що Індія і я особисто зробимо все можливе, щоб його вирішити", — додав він.
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В США нsчого не робиться просто так Хроніка 26.04.2023
Поява на політичних заходах в Вашингтоні з приводу законопроекту "Про перемогу України", колишнього президента України Віктора Ющенко - дуже поганий знак для Зеленського.
Це означає, що США шукають нейтральну політичну постать для початку якогось політичного процесу.
говорили щоб індія переставала на українській крови заробляти.
індія очікувано послала нас за індійський горизонт.
тоді наші спитали чи можна написати в новинах що Говорили про розмінування і мобільні шпиталі.
індуси сказали можна.
Один трясе старими Модями, другий - подзвонює молодими.
- причеплений до Зе віце-преЗавгосп Їрмак також зникає і не заважає Залужному.
- штати витягли Зе на саміт G7 (з саміту арабських країн, бо воно саме не збиралося до Хіросіми)
- та вимагають припинити заважати Залужному з КН
Зійшлися на тому, що розмінування - дуже хароша штука, але й мобільні шпиталі - анітрохи не гірша!