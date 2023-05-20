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G-7 (711) Шольц Олаф (733)

Країни G7 погодилися з необхідністю продовжувати підтримувати Україну: гуманітарно, фінансово, а також постачанням зброї, - Шольц

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

шольц

Україна стала одною з головних тем обговорення лідерів групи G7 в японській Хіросимі, де було досягнуто згоди щодо продовження підтримки України стільки, скільки буде потрібно.

Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц за результатами першого дня зустрічі лідерів групи 20 травня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми тут ще раз запевнили, що будемо надавати Україні необхідну підтримку, доки це буде необхідно: гуманітарно, фінансово, а також постачанням зброї. Це широкий консенсус, який країни G7 знайшли з цього питання. Це також важливо, тому що консенсус також містить меседж, що справедливий мир можливий лише в тому випадку, якщо Росія зрозуміє, що вона повинна припинити цю війну і вивести війська", - заявив Шольц журналістам.

Канцлер додав, що йдеться про глобальну підтримку України, що "всі до цього готові".

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Він зауважив, що страшна війна, яку розв'язала Росія, жертвами якої стала неймовірна кількість людей, яка принесла Україні неймовірні руйнування, має наслідки й для всього світу.

Шольц привітав участь у саміті Президента України Володимира Зеленського, з яким він провів "дуже інтенсивні переговори" нещодавно в Берліні. За його словами, відбулися добрі консультації і є конкретні домовленості щодо подальших санкцій проти РФ.

"Дуже важливо, щоб ми зробили все можливе для подальшого вдосконалення вже розроблених санкцій, спрямованих на те, щоб утримати Росію від продовження цієї війни. Це розуміння, якого ми тут, по суті, досягли", - сказав очільник німецького уряду.

Він уточнив, що пакет європейських санкцій обговорюється окремо в рамках Євросоюзу.
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Топ коментарі
+1
Для цієї коричневої чуми, яку знову дістав путлер з Пекла, кордонів не існує, її можна зупинити тільки консолідовано, всіма демократичними країнами Світу.
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20.05.2023 18:39
+1
Чекаємо офіційних повідомлень.
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20.05.2023 18:39
+1
А потім - бац!...головокруженіє от успєхов...
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20.05.2023 19:02
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кіздєц якийсь... на ютюбі.....все червоніє від сенсації...про взяття Бахмуту вагнерами.
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20.05.2023 18:36 Відповісти
Чекаємо офіційних повідомлень.
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20.05.2023 18:39 Відповісти
від кого? від Маляр? так вона досих пір ще в Києві воює на стільці дупою за Бахмут
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20.05.2023 18:43 Відповісти
І що вони взяли - пустелю, піровою перемогою.
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20.05.2023 18:40 Відповісти
так пустелю...але це дало рашистам час..Рашисти хотіли паузу..от трупами зробили паузу в війні
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20.05.2023 18:44 Відповісти
взяли уже Рейкьявик...?
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20.05.2023 18:43 Відповісти
Нема Верховного і все полетіло шкереберть...
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20.05.2023 18:44 Відповісти
японці від нього взахваті..транслювали кожен крок.
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20.05.2023 18:47 Відповісти
А потім - бац!...головокруженіє от успєхов...
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20.05.2023 19:02 Відповісти
ага..... Нам вождя нє доставало..Настоящих буйных мало - Вот и нету вожаков
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20.05.2023 18:58 Відповісти
Для цієї коричневої чуми, яку знову дістав путлер з Пекла, кордонів не існує, її можна зупинити тільки консолідовано, всіма демократичними країнами Світу.
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20.05.2023 18:39 Відповісти
Щиро дякуємо, друзі.
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20.05.2023 19:06 Відповісти
 
 