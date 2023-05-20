Президент Бразилії Лула да Сілва хоче зустрітися із Зеленським у Японії, - Sky News
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Президент Бразилії Інасіо Лула да Сілва повідомив своєму французькому колезі Еммануелю Макрону, що зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським під час перебування в Хіросімі.
Про це повідомляє Sky News з посиланням на джерело в адміністрації Президента Франції, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Як зазначається, що до саміту існували деякі припущення, що бразильський лідер може не зустрітися із Зеленським в кулуарах саміту G7.
Раніше Лула закликав до припинення вогню в Україні, водночас він відмовився надати Україні зброю, робив заяви, де покладав на Україну певну провину за вторгнення Росії, і заявив, що США та Європа стимулюють бойові дії.
Як повідомлялося, Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва заявив про своє бажання виступити посередником у мирних переговорах між Україною та Москвою.
Будь ласка, зачекайте...
Поспели сливы в саду у дяди Силвы...
кожен хто хо зустрітися із Величним Головнокомандувачем Священної Вкраїни - має якусь зброю презентувати" 😎... нєнуашо, пропадати популярності задарма? 🙄
Для чого марнувати час на тупе чучало ?
Зіновій @FpfpDBcvSrP8yZQ 21 ч
Саудівська Аравія оголосила про нейтралітет у російсько-українській війні після візиту Зеленського. Миздобули...
А вояжі свої мог би й у пристойному вигляді звершувати. Поголитись, кустюм надіти. Не не з окопу ж він прилетів! Може його вигляд - то повна неповага й порушення їх протоколів.
А може вони просто про нього багато знають
там дурних нема.... i розвiдки працюють...., а не шоу ГУР буданова.....
Може то зустріч постачальника з клієнтом.