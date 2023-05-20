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Новини За кордоном
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Зеленський (17522) Лула да Сілва (17)

Президент Бразилії Лула да Сілва хоче зустрітися із Зеленським у Японії, - Sky News

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

да,лула,сілва

Президент Бразилії Інасіо Лула да Сілва повідомив своєму французькому колезі Еммануелю Макрону, що зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським під час перебування в Хіросімі.

Про це повідомляє Sky News з посиланням на джерело в адміністрації Президента Франції, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Як зазначається, що до саміту існували деякі припущення, що бразильський лідер може не зустрітися із Зеленським в кулуарах саміту G7.

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Раніше Лула закликав до припинення вогню в Україні, водночас він відмовився надати Україні зброю, робив заяви, де покладав на Україну певну провину за вторгнення Росії, і заявив, що США та Європа стимулюють бойові дії.

Як повідомлялося, Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва заявив про своє бажання виступити посередником у мирних переговорах між Україною та Москвою.
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Топ коментарі
+13
Я би на місці Зелі або відмовився, або в ліпшому випадку домовився б провести перемовини через тиждень в Харкові!
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20.05.2023 19:49
+10
Чергова путлерівська шістка запропонує домовитись «где-та па середине»…
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20.05.2023 19:51
+9
Вже чьотко видна тєма, втягування Зеленського в перемовини, щоб той не давав наказа на контрнаступ, і той ведеться на цю кацапську ігру, а ті поповнюються і доозброюються!!!
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20.05.2023 19:52
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Я би на місці Зелі або відмовився, або в ліпшому випадку домовився б провести перемовини через тиждень в Харкові!
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20.05.2023 19:49 Відповісти
Краще через сорок днів у Маріуполі
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20.05.2023 19:53 Відповісти
Поспели Вишны в саду у дяди Кришны,
Поспели сливы в саду у дяди Силвы...
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20.05.2023 19:49 Відповісти
Хех, лайфхак: "
кожен хто хо зустрітися із Величним Головнокомандувачем Священної Вкраїни - має якусь зброю презентувати" 😎... нєнуашо, пропадати популярності задарма? 🙄
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20.05.2023 19:50 Відповісти
Да ну его в Лулу..
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20.05.2023 19:50 Відповісти
да лула и зэ лупа хентай студио
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20.05.2023 19:51 Відповісти
Чергова путлерівська шістка запропонує домовитись «где-та па середине»…
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20.05.2023 19:51 Відповісти
Вже чьотко видна тєма, втягування Зеленського в перемовини, щоб той не давав наказа на контрнаступ, і той ведеться на цю кацапську ігру, а ті поповнюються і доозброюються!!!
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20.05.2023 19:52 Відповісти
поміняй прізвіще коняча дупа і зустрічайся
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20.05.2023 19:52 Відповісти
..кажуть ніби бразильці надають Україні 450шт. БМП Гаурані, реально нової машини для захисту піхоти.. зустрічатися треба, головне - не зганьбитися
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20.05.2023 19:54 Відповісти
Скажет болт вам, а не БТР Гуарани,на которые Украина отправляла запрос на покупку.
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20.05.2023 19:55 Відповісти
для чего их хотели купить...?
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20.05.2023 20:02 Відповісти
Вроде как в медицинской версии(эвакуаторы),ставим M2 и уже аналог Страйкера.
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20.05.2023 20:05 Відповісти
ты ставишьиликто...?
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20.05.2023 20:08 Відповісти
тебевзвизде...
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20.05.2023 20:20 Відповісти
Можна переклад?
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20.05.2023 20:27 Відповісти
Можна переклад?
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20.05.2023 20:55 Відповісти
В Бразилии колоссальные проблемы с бедностью, преступностью, коррупцией, экологией! Если не хотите помогать, лучше займитесь собственными проблемами!
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20.05.2023 19:56 Відповісти
зато у них з кокою проблем нема
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20.05.2023 20:00 Відповісти
Листя коки і кокаїн це не одне й те саме - це те саме що порівняти квас і 96% спирт.
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21.05.2023 02:13 Відповісти
Чмо на побігеньках у *****.
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20.05.2023 19:59 Відповісти
А той голубь міра ніяк не заспокоїться.
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20.05.2023 19:59 Відповісти
Гуарані БТР
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20.05.2023 19:59 Відповісти
ладно, зустрінусь! і хочу зустрітися - дві великі різниці
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20.05.2023 20:01 Відповісти
бубень навіть труселя не змінтить на лупу - мальок бо....
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20.05.2023 20:04 Відповісти
Срана бразильська макака хайпує на крові українців.
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20.05.2023 20:04 Відповісти
Продовжуй хотіти.

Для чого марнувати час на тупе чучало ?
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20.05.2023 20:10 Відповісти
****** та слива хоче хайпануть
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20.05.2023 20:14 Відповісти
Лула полізла в залулу, навіщо
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20.05.2023 20:18 Відповісти
не успела за зеленским захлопнуться дверь, как вдруг...
Зіновій @FpfpDBcvSrP8yZQ 21 ч
Саудівська Аравія оголосила про нейтралітет у російсько-українській війні після візиту Зеленського. Миздобули...
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20.05.2023 20:21 Відповісти
А він зі скумбрією літав?
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20.05.2023 20:55 Відповісти
навiщо йому скумбрiя, якщо в нього э iрмак? )
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20.05.2023 21:01 Відповісти
Та може вона себе якось поводила не так..чимось образила саудитів
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20.05.2023 21:42 Відповісти
не був там, тому сказати не можу.....
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20.05.2023 21:50 Відповісти
А взагалі, ну ладно Зе нам макаронні вироби на вуха вішає, вечірні гундосики бравого зольдата, стомленонеголений фейс, оті фліски.

А вояжі свої мог би й у пристойному вигляді звершувати. Поголитись, кустюм надіти. Не не з окопу ж він прилетів! Може його вигляд - то повна неповага й порушення їх протоколів.

А може вони просто про нього багато знають
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20.05.2023 23:46 Відповісти
таких, як зеля, вони вираховували щє коли вiн не народився......
там дурних нема.... i розвiдки працюють...., а не шоу ГУР буданова.....
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20.05.2023 23:57 Відповісти
Лула соси ***** ***** старый. ***** ****** про "мирные планы" ******. У овцы в самой Бразилии половину городов контролируют наркокортели, куда даже менты въехать не могут, половина страны в фавеллах, где живут по законам джунглей, миротворец **** свои проблемы разгребай
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20.05.2023 20:23 Відповісти
А смысл, слушать очередные путинские говновбросы? 😁
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20.05.2023 20:29 Відповісти
Там мабудь інша тема. Бразілія є одним з найбільших постачальників коксу до Європи.

Може то зустріч постачальника з клієнтом.
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20.05.2023 23:56 Відповісти
Зачем ету обезьяну бразильскую вообще пустили в Японию
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20.05.2023 20:33 Відповісти
Керуючий клубом політичних збоченців хоче глянути в очі зелебобику.
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20.05.2023 20:36 Відповісти
Яке їхало - таке здибало...
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20.05.2023 21:43 Відповісти
В поРашской баньке с веником пропитанным НОВИЧЬКОМ!!!)))
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20.05.2023 21:46 Відповісти
Воно хоче асфальту повний рот, а арахам хочеться єго удавлетваріть
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20.05.2023 22:09 Відповісти
..у бразілії много дікіх тупих і продажних абізян ....
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21.05.2023 00:31 Відповісти
Ватикан ведет свою игру....Лула - шестерка ватикана....вот вам и пазл...
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21.05.2023 00:49 Відповісти
Та чого ж не поговорити? Може, Лула таки згодиться обміняти Ріо де Жанейро на Крим? База для кораблів там шикарна, плюс аеропортів не один.
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21.05.2023 06:39 Відповісти
 
 