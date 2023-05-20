Протягом 20 травня росіяни завдали 3 ракетні та 56 авіаударів, здійснили понад 40 обстрілів із РСЗВ, - Генштаб
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо російських обстрілів території України протягом 20 травня 2023 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляєттся у офіційному фейсбуці Генштабу.
У повідомленні зазначається: "Протягом цієї доби противник завдав 3 ракетних та 56 авіаційних ударів, здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зазнала руйнувань цивільна інфраструктура. На жаль, є загиблі та поранені мирні люди, знищено житлові приватні будинки та інша цивільна інфраструктура.
Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою".
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
"Щоразу здається, що гірше вже не може бути - проте Олена Шуляк вміє пробивати дно знов і знов. То відкриття мосту з Кирилом Тимошенко, Олена в руках із сумкою Hermes за 25 тис євро, то притягне до парламентської зали свій зашкварний законопроект під ОПЗЖ та всім розповість, що він "президентський", щоб зібрати собі голоси, то сережки Van Cleef & Arpels Alhambra за 4500€, то тепер новий білосніжний лук, як сьогодні", -- написав він.