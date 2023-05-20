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Генштаб ЗС (4596) обстріл (21394)

Протягом 20 травня росіяни завдали 3 ракетні та 56 авіаударів, здійснили понад 40 обстрілів із РСЗВ, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

обстріл,запорізька

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо російських обстрілів території України протягом   20 травня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляєттся у офіційному фейсбуці Генштабу.

У повідомленні зазначається: "Протягом цієї доби противник завдав 3 ракетних та 56 авіаційних ударів, здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зазнала руйнувань цивільна інфраструктура. На жаль, є загиблі та поранені мирні люди, знищено житлові приватні будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни за добу двічі обстріляли Херсон, по області випустили 311 снарядів з важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації, - ОВА

Автор: Роман Свиридович
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Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк потрапила в новий скандал. Причиною стало фото на місці ракетного удару Росії по Україні. Шуляк приїхала на розвалини будинку у світлому костюмі, туфлях та Cartier. Про це повідомив позафраційний народний депутат IX скликання Микола Тищенко, якого вигнали із фракції "Слуга народу"

"Щоразу здається, що гірше вже не може бути - проте Олена Шуляк вміє пробивати дно знов і знов. То відкриття мосту з Кирилом Тимошенко, Олена в руках із сумкою Hermes за 25 тис євро, то притягне до парламентської зали свій зашкварний законопроект під ОПЗЖ та всім розповість, що він "президентський", щоб зібрати собі голоси, то сережки Van Cleef & Arpels Alhambra за 4500€, то тепер новий білосніжний лук, як сьогодні", -- написав він.
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20.05.2023 20:15 Відповісти
це від 10 до 4-5 тепловізійних прицілів для снайперів. наша парафія недавно на 3 і то всього лишень нічні наскребла...
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20.05.2023 20:36 Відповісти
а шо должна быть голой?
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20.05.2023 21:00 Відповісти
Мы ж Европа !
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20.05.2023 21:03 Відповісти
Смерть кацапам! Путлер капут!!!
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20.05.2023 20:26 Відповісти
56 авиаударов - шо это , у лаптей сколько самолетов нету
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20.05.2023 21:02 Відповісти
Ты експерт по самолетах которые есть на кацапии? У них еще пол года назад около 700 боеспособных самолетов стояли в близлежащих териториях с Украиной.
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20.05.2023 21:16 Відповісти
 
 