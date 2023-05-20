Протягом 20 травня росіяни завдали 3 ракетні та 56 авіаударів, здійснили понад 40 обстрілів із РСЗВ, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо російських обстрілів території України протягом 20 травня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляєттся у офіційному фейсбуці Генштабу.

У повідомленні зазначається: "Протягом цієї доби противник завдав 3 ракетних та 56 авіаційних ударів, здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зазнала руйнувань цивільна інфраструктура. На жаль, є загиблі та поранені мирні люди, знищено житлові приватні будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою".

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