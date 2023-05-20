У Міжнародному кримінальному суді обурені залякуванням прокурора Хана з боку Росії: Це неприйнятно
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Асамблея держав-учасниць Римського статуту, на основі якого функціонує Міжнародний кримінальний суд, висловила стурбованість через оголошення в Росії в розшук прокурора МКС Каріма Хана.
Про це йдеться в заяві Асамблеї, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
Головування Асамблеї учасниць Римського статуту, яке здійснює нагляд за керівництвом МКС, "висловило жаль щодо актів залякування та неприйнятних спроб підірвати мандат МКС щодо розслідування, покарання та запобігання вчиненню найтяжчих міжнародних злочинів".
"Захист доброчесності Суду, зокрема його судової та прокурорської незалежності, має основоположне значення для успішного виконання ним свого мандату. Ми підтверджуємо нашу повну довіру до МКС як до незалежного та неупередженого суду", – йдеться в заяві.
Там також закликають усі держави поважати незалежність Міжнародного кримінального суду й "об’єднатись у боротьбі проти безкарності".
Будь ласка, зачекайте...
ми з тими козлярами вже 400 років не можемо дати раду.
За старих часів без підйомних кранів вони на своїх плечах по хитких сходах піднімали будівельні матеріали.
Не треба рівняти козлярів до просто "казлов"
Мер Умані заявила, що відразу після повномасштабного вторгнення до неї телефонував нардеп Яценко і вимагав не виділяти кошти на ЗСУ, так як Київ впаде за 3 дні і з росіянами треба буде домовлятися. https://twitter.com/EuroMaydan/status/1659837279223914497
Мо, невдале… вірьовка була заслабою…
Такий же переляк був у нього в лютому 2014 року, коли жінки з Майдану обступили шуфрича на Грушевського, перед Кабміном ….
Того хотіли там і кончити, але Кличко спас московського агента, а дарма…
До Яценюка, як нардепа ВРУ, свого часу зверталися волонтери, щоб він за власні гроші закупив з десяток комплектів інструментів для потреб ЗСУ!!
Інструментів не купило це мурло, а відписало, що платить ПОДАТКИ, тому не куплю…
Там де це мурло, там і схематози !!! Він до усих віциків та прем'єрів ходив, щоб промацати їх на бабло та проштовхнути свої СХЕМИ!!
«У чистокровных русских взгляд ящерицы, и интеллектуально они имеют мало общего с европейцами... Они больше походят на скотов-варваров, недостойных общения с европейскими народами». - Жюль Мишле, французский историк (1798 - 1874 гг.)
- А почему он неуловимый?
- А потому что нахер никому ненужный.
є якийсь незрозумілий монстр доктора франкенштейна, зліплений незрозуміло з чого, незрозуміло як....
в них навіть герб - і той пєтух-мутант, який в природі не зустрічається і довго не живе!