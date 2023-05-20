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У Міжнародному кримінальному суді обурені залякуванням прокурора Хана з боку Росії: Це неприйнятно

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

мкс

Асамблея держав-учасниць Римського статуту, на основі якого функціонує Міжнародний кримінальний суд, висловила стурбованість через оголошення в Росії в розшук прокурора МКС Каріма Хана.

Про це йдеться в заяві Асамблеї, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Головування Асамблеї учасниць Римського статуту, яке здійснює нагляд за керівництвом МКС, "висловило жаль щодо актів залякування та неприйнятних спроб підірвати мандат МКС щодо розслідування, покарання та запобігання вчиненню найтяжчих міжнародних злочинів".

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"Захист доброчесності Суду, зокрема його судової та прокурорської незалежності, має основоположне значення для успішного виконання ним свого мандату. Ми підтверджуємо нашу повну довіру до МКС як до незалежного та неупередженого суду", – йдеться в заяві.

Там також закликають усі держави поважати незалежність Міжнародного кримінального суду й "об’єднатись у боротьбі проти безкарності".
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Топ коментарі
+22
звикайте.

ми з тими козлярами вже 400 років не можемо дати раду.
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20.05.2023 21:25
+15
А що нам з цією гнидою робити? Це - нардеп, мошеннік, вор, хамло та тепер вже пособник ворога Антон Яценко
Мер Умані заявила, що відразу після повномасштабного вторгнення до неї телефонував нардеп Яценко і вимагав не виділяти кошти на ЗСУ, так як Київ впаде за 3 дні і з росіянами треба буде домовлятися. https://twitter.com/EuroMaydan/status/1659837279223914497
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20.05.2023 21:29
+14
«Песок куда надежнее, чем русский народ, а вода далеко не так обманчива».
«У чистокровных русских взгляд ящерицы, и интеллектуально они имеют мало общего с европейцами... Они больше походят на скотов-варваров, недостойных общения с европейскими народами». - Жюль Мишле, французский историк (1798 - 1874 гг.)
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20.05.2023 21:32
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звикайте.

ми з тими козлярами вже 400 років не можемо дати раду.
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20.05.2023 21:25 Відповісти
Козляр - це шановна професія.
За старих часів без підйомних кранів вони на своїх плечах по хитких сходах піднімали будівельні матеріали.
Не треба рівняти козлярів до просто "казлов"
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20.05.2023 21:39 Відповісти
українська не моя рідна.
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20.05.2023 21:59 Відповісти
Скоріш справа не в українській,а в зникнувшій і забутій професії,яка стприймається не співвідносно до слова,як наприклад "золотар". )
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20.05.2023 23:07 Відповісти
***** пересрало.
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20.05.2023 21:26 Відповісти
Чергові скиглення.
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20.05.2023 21:26 Відповісти
Не зважайте, то кацапи...
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20.05.2023 21:27 Відповісти
Цуко... Схоже на заяву віолончеліста, якого в під'їзді перестріла банда гопоти...
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20.05.2023 21:27 Відповісти
А що нам з цією гнидою робити? Це - нардеп, мошеннік, вор, хамло та тепер вже пособник ворога Антон Яценко
Мер Умані заявила, що відразу після повномасштабного вторгнення до неї телефонував нардеп Яценко і вимагав не виділяти кошти на ЗСУ, так як Київ впаде за 3 дні і з росіянами треба буде домовлятися. https://twitter.com/EuroMaydan/status/1659837279223914497
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20.05.2023 21:29 Відповісти
Отлично, вскылась "коцерва", осталось теперь только за€башить!
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20.05.2023 22:49 Відповісти
Там 90% ВР консерв, а в ОП вже мабуть навіть прибиральниць на консерви поміняли.
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20.05.2023 23:10 Відповісти
Вроді ж казали, що він, після оголошення присяги Зеленським з трибуни у ВРУ, учинив з переляку прикре самогубство в кабінці туалету у ВРУ???
Мо, невдале… вірьовка була заслабою…
Такий же переляк був у нього в лютому 2014 року, коли жінки з Майдану обступили шуфрича на Грушевського, перед Кабміном ….
Того хотіли там і кончити, але Кличко спас московського агента, а дарма…
До Яценюка, як нардепа ВРУ, свого часу зверталися волонтери, щоб він за власні гроші закупив з десяток комплектів інструментів для потреб ЗСУ!!
Інструментів не купило це мурло, а відписало, що платить ПОДАТКИ, тому не куплю…
Там де це мурло, там і схематози !!! Він до усих віциків та прем'єрів ходив, щоб промацати їх на бабло та проштовхнути свої СХЕМИ!!
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20.05.2023 23:51 Відповісти
От куди тепер Хан у відпустку буде їздити?!
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20.05.2023 21:31 Відповісти
В Сочі ніззя, в Анапу ніззя, Магадан теж закритий тепер...
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21.05.2023 00:37 Відповісти
путина нужно сначала отпздить, потом обосцать, и повесить на кремлевской стене.
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20.05.2023 21:32 Відповісти
«Песок куда надежнее, чем русский народ, а вода далеко не так обманчива».
«У чистокровных русских взгляд ящерицы, и интеллектуально они имеют мало общего с европейцами... Они больше походят на скотов-варваров, недостойных общения с европейскими народами». - Жюль Мишле, французский историк (1798 - 1874 гг.)
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20.05.2023 21:32 Відповісти
Вы пытаетесь вразумить анацефалов? Убийца требует завести дело на судью который его судит.
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20.05.2023 21:33 Відповісти
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20.05.2023 21:41 Відповісти
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20.05.2023 21:42 Відповісти
Как бонус - рождественский выпуск "Неуловимых".
- А почему он неуловимый?
- А потому что нахер никому ненужный.
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20.05.2023 21:50 Відповісти
що таке "росія"? не існує ніякої "росії"!
є якийсь незрозумілий монстр доктора франкенштейна, зліплений незрозуміло з чого, незрозуміло як....
в них навіть герб - і той пєтух-мутант, який в природі не зустрічається і довго не живе!
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20.05.2023 21:43 Відповісти
Якісь ці європейці геть тендітні... Ну і як вони з цією Дикою Ордою воювати збиралися? 🤔
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20.05.2023 21:45 Відповісти
Хтось ще очікує цивілізовану поведінку від кацапні.
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20.05.2023 21:52 Відповісти
А вони чогось іншого очікували від кассапії?
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20.05.2023 21:56 Відповісти
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20.05.2023 21:57 Відповісти
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20.05.2023 21:57 Відповісти
А вони все ''стурбовуються'' . Шановні , кацапам ваші ''стурбованності'' до єдного місця. Кацапи розуміють лише ''хук під дих'' і ''прямий в лоб''.
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20.05.2023 22:00 Відповісти
А вЧЕМ ПРИКОЛ?Скажу!!!путинХуйло официально ТЕРРОРИСТ!!!МЕЖДУНАРОДНЫЙ!!!А тут ЧЕСТНЫЙ ЧЕЛОВЕК!!! УсоловьёваСосулькиСмоктащего!У пуХуйловича!!!ща РЕПЕТУЗЫ РАЗРЫВАЮТСЯ)))
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20.05.2023 22:13 Відповісти
***, с террористами же имеете дело...
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20.05.2023 22:51 Відповісти
Залешанські болотяні сикуни тільки залякувати можуть, а може хтось поведеться?
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20.05.2023 23:25 Відповісти
Заводите дела на следком рф и всех кто угрожает судьям МУС а ваши "сожаления" оставьте для других.Ищите счета в банках имущество рашнявых родственников в загнивающей Европе...
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20.05.2023 23:26 Відповісти
 
 