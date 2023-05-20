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Джорджа Мелоні (68) F-16 (419)

Мелоні про участь Італії в "коаліції винищувачів": "Рішення ще не ухвалили, оцінюємо разом із союзниками"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

f-16

Італія може долучитись до міжнародних зусиль із підготовки українських льотчиків на сучасних винищувачах, але про передання F-16 не йдеться, бо країна сама ними не володіє.

Про це на пресконференції за підсумками участі в саміті G7 у Японії заявила прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Вона підкреслила, що в Італії немає F-16, "тому ми навряд чи зможемо взяти участь у проєкті" з надання

"Йдеться про можливу підготовку українських льотчиків, рішення про яку ми ще не ухвалили й оцінюємо разом із союзниками", – додала вона.

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Як відомо, на озброєнні повітряних сил Італії перебувають винищувачі Eurofighter Typhoon і легкі штурмовики AMX International.

У лютому ЗМІ повідомляли, що Італія обговорює можливість передати Україні власні винищувачі, але готова це зробити тільки в разі першого аналогічного кроку з боку інших країн.
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Топ коментарі
+5
оссюда вывод простой: русского лучше зарубить сразу, не доводя дело до "дружбы".....
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20.05.2023 22:51
+3
с F-16 вопрос, можно сказать решен..... можно начинать загадывать дедусю Байдену новые загадки.... )
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20.05.2023 22:14
+3
удивительно,но похожее оружие есть у Казахов и называется Айбалта...даже есть пословица народная-"Дружиш с русским-держи Айбалта под подушкой"
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20.05.2023 22:45
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сказали ж уже вроде вчера, что всеми вопросами по F-16 будет заниматься Дания.....
но это не точно....
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20.05.2023 21:53 Відповісти
доєднуйтесь, бо модернізація одного борту буде коштувати близько тридцяти мільйонів євро.
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20.05.2023 21:54 Відповісти
Новый ф-16 стоит 34 млн. долларов
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20.05.2023 23:41 Відповісти
за 30 можно купити тільки вживаний F-16A/B Block 15 або Block 20, за 35 може вживаний Block 30. Орієнтовна вартість нового літака F-16V Block 70/72 (у виробника) - 64 млн дол США без врахування озброєння, підготовки персоналу та супутніх витрат.
Закупівля вживаних літаків - нормальна практика. Не завжди придбання нових бортів є необхідним, або можливим у першу чергу з економічної точки зору. Вживані літаки - можливість отримати необхідне поповнення швидше, ніж при підписанні контракту на нові літаки.
Але варто звернути увагу на наступні моменти:
Відносно дешево (по ціні 20-30 млн дол США за одиницю) можна купити лише відремонтовані і модернізовані не до найвищого рівня літаки F-16A/B, яким вже близько 35 років. Навіть враховуючи великий ресурс планера, що залишився і можливості по його подовженню, надійність таких літаків нижче, і вони пропрацюють ще 15-20 років максимум. Готовність парку F-16 і так складає 40-70% в середньому в країнах, що його експлуатують. З віком, відсоток готовності тільки знижуватиметься. Тобто купивши 48 вживаних літаків, ми будемо мати буквально 20 боєготових літаків. З новими, ця кількість буде вищою (більше 30 одиниць). Недарма ВПС Румунії розглядають вживані літаки як тимчасову сходинку до літаків наступного покоління. Вживані літаки, модернізовані до ******** версії, будуть коштувати якщо і дешевше нових (вартість літака + 30-40 млн дол на модернізацію), то не набагато.
Безумовно, кількість F-16 у світі вражає. Однак, більшість відносно нових літаків у активній експлуатації, а ті країни, що готові їх продати, зазвичай купили їх ще у 80-х, тобто вони вже достатньо старі.

Враховуючи нашу військово-політичну реальність, повітряні сили України мають розвиватися, базуючись на нових літаках.

Закупівля нових літаків - це можливість літати на них наступні 30-40 років, отримувати пакети модернізації, інтегрувати на них ******* зброю. Вартість такої закупівлі тільки виглядає високою, але вона дає можливість отримати літаки під довгострокове кредитування, частково локалізувати у себе їх виробництво, організувати їх капітальний ремонт в Україні. Ідеальним би був варіант ліцензійного збирання таких літаків на наших підприємствах. Зазвичай, це дає можливість зекономити певні кошти і підвищити можливості власної промисловості. А враховуючи те, скільки винищувачів нам треба, то збирання виглядає як реалістичний план.
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21.05.2023 00:10 Відповісти
Стоимость единицы$4,5 млн (1975)[10]
$34 млн (F-16D Block 52)[11].ВариантыF-16 VISTA (англ.)рус.
Vought Model 1600 (англ.)рус.
F-16XL (англ.)рус.
Mitsubishi F-2
---------------------------------

Вартість F-16

В відкритому доступі багато варіантів скільки може коштувати F-16 Fighting Falcon. Все залежить від модернізації та бойового комплекту літака. Купити винищувач F-16 можна за в межах від 43 до 55 мільйонів доларів США. Наприклад, ціна літака F-16 D Block 52 становить 34 мільйони доларів США.

Стаття буде оновлюватись і в майбутньому, можливо ціна на окремі види винищувачів F-16 стане публічною.
https://suprotyv.com/litaky/f-16/
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21.05.2023 11:22 Відповісти
Ціни 80-х років - то вже історія і вже мало кого цікавлять.
Станом на сьогодні Lockheed Martin має активні контракти на 8 F-16 для Болгарії та 14 літаків для Словаччини.
Болгарський контракт, укладений у 19-му році, коштує 1,25 млрд доларів, тобто 156 мільйонів за один борт.
У 2019 році Міноборони США та Словаччина узгодили контракт на постачання 14 винищувачів у найновішій на цей час версії F-16V Block 70/72. Контракт з виробником передбачав витрати у розмірі 800 млн доларів, тобто по 57 млн за один "голий" літак.
Але загальна сума договору зі Словаччиною склала 1,8 млрд доларів, в яку було додано вартість озброєння, додаткового оснащення, запчастин, навчання 22 пілотів та 160 членів наземного персоналу. Тобто за цими умовами ціна одного борта склала 128 мільйонів доларів.

Тобто вартість одного F-16 у останній модифікації Block 70/72, разом із запасом озброєнням, додатковим оснащенням, запасними вузлами та агрегатами, програмою підготовки пілотів та техніків, наземною інфраструктурою, а також гарантійним обслуговуванням коштує біля 150 млн долл. Водночас ціна самого "голого" літака - оцінюється у межах 35-55 млн долл в залежгості від товщини гаманця замовника, який замовляє пакет модернізаії платформи від M4 tape до M7 tape.
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21.05.2023 15:03 Відповісти
Румунія - після отримання останнього із 17 F-16A/B Block 20 MLU M5.2R, всі вони будуть модернізовані до рівня M6XR. На модернізацію і логістичну підтримку цього флоту вже отримана згода уряду США за 175 мільйонів доларів.
https://24tv.ua/f-16-harakteristiki-vinishhuvachiv-tsina-shvidkist-mozhut-yih_n2240379
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21.05.2023 11:37 Відповісти
Враховуючи нашу військово-політичну реальність, повітряні сили України мають розвиватися, базуючись на нових літаках.
-----------------------------------------------------------
Звиняйте, то вже як вийде.
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21.05.2023 11:48 Відповісти
через 15-20 років вийде, бо кацапія не провалиться під землю і її не затопить море лаптєвих. Тому НАТО захоче мати на свєму форпості нове передове озброєння.
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21.05.2023 15:06 Відповісти
Нам тогда и танки эти все надо вернуть взад.
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21.05.2023 15:18 Відповісти
з чого би це? Ми отримуємо танки на рівні модернізацій країн НАТО.
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21.05.2023 15:49 Відповісти
Мне тут один втюхивал, шо эти эфки без аваксов нам в юх не вперлись
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21.05.2023 15:21 Відповісти
Це неправда. Літаки ДРЛО дозволяють пілоту F-16 бачити те, що бачить станція ДРЛО - все поле бою на глибину на 300-500 км більшу, ніж це дозволяє ЬРЛС самого F-16. Тобто пілот має більш розгорнуте уявлення про поле бою, і може оперативно сам приймати певні рішення.
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21.05.2023 15:57 Відповісти
Все це зайве. Вони все зрозуміли !
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20.05.2023 21:56 Відповісти
Возможно дадут штурмовики AMX, на Тайфуны можно только облизываться.
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20.05.2023 21:58 Відповісти
Можна переклад?
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20.05.2023 22:11 Відповісти
этот древний бразильский гроб с внезапно глохнущим двигателем даже в Перу не купят.
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20.05.2023 22:17 Відповісти
У итальянского варианта 6-ти ствольный Вулкан,для легкого штурмовика неплохо.
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20.05.2023 22:20 Відповісти
на этих индейских эмбрайерах уже никто не летает, они глохнут на взлёте через одного, и давно уже не поддаются модернизации.
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20.05.2023 22:26 Відповісти
Беда.Время покажет,что в итоге Италия выделит.
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20.05.2023 22:30 Відповісти
Финансирование на модернизацию бортов в пакете M7 tape.
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20.05.2023 23:02 Відповісти
В Италии нет эфок, ВЗАГАЛІ, есть с десяток ф-35. А остальные Тайфуны и старые Торнадо.
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20.05.2023 22:01 Відповісти
с F-16 вопрос, можно сказать решен..... можно начинать загадывать дедусю Байдену новые загадки.... )
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20.05.2023 22:14 Відповісти
удивительно,но похожее оружие есть у Казахов и называется Айбалта...даже есть пословица народная-"Дружиш с русским-держи Айбалта под подушкой"
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20.05.2023 22:45 Відповісти
оссюда вывод простой: русского лучше зарубить сразу, не доводя дело до "дружбы".....
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20.05.2023 22:51 Відповісти
Як вони можуть підготувати пілота на літак якого в Італії нема?
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20.05.2023 22:29 Відповісти
Дякую. Але краще ще один сампт
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20.05.2023 22:33 Відповісти
Для Зелі так !
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21.05.2023 09:14 Відповісти
Томагавков хочется…
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20.05.2023 22:39 Відповісти
"Стреляй ракетами по трансформаторным будкам врага, чтобы друзья врага дали ему современную ПВО и истребители F-16" Путь Ин Сунь-Высунь Цзы "Искусство войны".
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20.05.2023 22:42 Відповісти
Італія при Мелоні дуже круто. Був би Берлусконі - відправляв би Москві
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20.05.2023 22:46 Відповісти
Якщо США відмовились давати Ф-16, то і Італія навряд чи дасть.
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21.05.2023 08:27 Відповісти
Тем более, что их в Италии нет.
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21.05.2023 14:52 Відповісти
Раціональність Джорджиї - як спінакер для Італії...
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21.05.2023 09:40 Відповісти
 
 