Мелоні про участь Італії в "коаліції винищувачів": "Рішення ще не ухвалили, оцінюємо разом із союзниками"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Італія може долучитись до міжнародних зусиль із підготовки українських льотчиків на сучасних винищувачах, але про передання F-16 не йдеться, бо країна сама ними не володіє.
Про це на пресконференції за підсумками участі в саміті G7 у Японії заявила прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
Вона підкреслила, що в Італії немає F-16, "тому ми навряд чи зможемо взяти участь у проєкті" з надання
"Йдеться про можливу підготовку українських льотчиків, рішення про яку ми ще не ухвалили й оцінюємо разом із союзниками", – додала вона.
Як відомо, на озброєнні повітряних сил Італії перебувають винищувачі Eurofighter Typhoon і легкі штурмовики AMX International.
У лютому ЗМІ повідомляли, що Італія обговорює можливість передати Україні власні винищувачі, але готова це зробити тільки в разі першого аналогічного кроку з боку інших країн.
Будь ласка, зачекайте...
но это не точно....
Закупівля вживаних літаків - нормальна практика. Не завжди придбання нових бортів є необхідним, або можливим у першу чергу з економічної точки зору. Вживані літаки - можливість отримати необхідне поповнення швидше, ніж при підписанні контракту на нові літаки.
Але варто звернути увагу на наступні моменти:
Відносно дешево (по ціні 20-30 млн дол США за одиницю) можна купити лише відремонтовані і модернізовані не до найвищого рівня літаки F-16A/B, яким вже близько 35 років. Навіть враховуючи великий ресурс планера, що залишився і можливості по його подовженню, надійність таких літаків нижче, і вони пропрацюють ще 15-20 років максимум. Готовність парку F-16 і так складає 40-70% в середньому в країнах, що його експлуатують. З віком, відсоток готовності тільки знижуватиметься. Тобто купивши 48 вживаних літаків, ми будемо мати буквально 20 боєготових літаків. З новими, ця кількість буде вищою (більше 30 одиниць). Недарма ВПС Румунії розглядають вживані літаки як тимчасову сходинку до літаків наступного покоління. Вживані літаки, модернізовані до ******** версії, будуть коштувати якщо і дешевше нових (вартість літака + 30-40 млн дол на модернізацію), то не набагато.
Безумовно, кількість F-16 у світі вражає. Однак, більшість відносно нових літаків у активній експлуатації, а ті країни, що готові їх продати, зазвичай купили їх ще у 80-х, тобто вони вже достатньо старі.
Враховуючи нашу військово-політичну реальність, повітряні сили України мають розвиватися, базуючись на нових літаках.
Закупівля нових літаків - це можливість літати на них наступні 30-40 років, отримувати пакети модернізації, інтегрувати на них ******* зброю. Вартість такої закупівлі тільки виглядає високою, але вона дає можливість отримати літаки під довгострокове кредитування, частково локалізувати у себе їх виробництво, організувати їх капітальний ремонт в Україні. Ідеальним би був варіант ліцензійного збирання таких літаків на наших підприємствах. Зазвичай, це дає можливість зекономити певні кошти і підвищити можливості власної промисловості. А враховуючи те, скільки винищувачів нам треба, то збирання виглядає як реалістичний план.
$34 млн (F-16D Block 52)[11].ВариантыF-16 VISTA (англ.)рус.
Vought Model 1600 (англ.)рус.
F-16XL (англ.)рус.
Mitsubishi F-2
---------------------------------
Вартість F-16
В відкритому доступі багато варіантів скільки може коштувати F-16 Fighting Falcon. Все залежить від модернізації та бойового комплекту літака. Купити винищувач F-16 можна за в межах від 43 до 55 мільйонів доларів США. Наприклад, ціна літака F-16 D Block 52 становить 34 мільйони доларів США.
Стаття буде оновлюватись і в майбутньому, можливо ціна на окремі види винищувачів F-16 стане публічною.
https://suprotyv.com/litaky/f-16/
Станом на сьогодні Lockheed Martin має активні контракти на 8 F-16 для Болгарії та 14 літаків для Словаччини.
Болгарський контракт, укладений у 19-му році, коштує 1,25 млрд доларів, тобто 156 мільйонів за один борт.
У 2019 році Міноборони США та Словаччина узгодили контракт на постачання 14 винищувачів у найновішій на цей час версії F-16V Block 70/72. Контракт з виробником передбачав витрати у розмірі 800 млн доларів, тобто по 57 млн за один "голий" літак.
Але загальна сума договору зі Словаччиною склала 1,8 млрд доларів, в яку було додано вартість озброєння, додаткового оснащення, запчастин, навчання 22 пілотів та 160 членів наземного персоналу. Тобто за цими умовами ціна одного борта склала 128 мільйонів доларів.
Тобто вартість одного F-16 у останній модифікації Block 70/72, разом із запасом озброєнням, додатковим оснащенням, запасними вузлами та агрегатами, програмою підготовки пілотів та техніків, наземною інфраструктурою, а також гарантійним обслуговуванням коштує біля 150 млн долл. Водночас ціна самого "голого" літака - оцінюється у межах 35-55 млн долл в залежгості від товщини гаманця замовника, який замовляє пакет модернізаії платформи від M4 tape до M7 tape.
https://24tv.ua/f-16-harakteristiki-vinishhuvachiv-tsina-shvidkist-mozhut-yih_n2240379
-----------------------------------------------------------
Звиняйте, то вже як вийде.