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обстріл (21394) Сумська область (2240)

Протягом 20 травня росіяни 7 разів обстріляли Сумщину - зафіксовано 56 вибухів, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сумщина

Протягом дня росіяни здійснили 7 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 56 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Хотінська, Краснопільська, Юнаківська громади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє Сумська ОВА.

У повідомленні зазначається: "Білопільська громада: росіяни били з мінометів – 38 вибухів.

Юнаківська громада: здійснено артилерійський обстріл (4 вибухи).

Краснопільська громада: був артилерійський обстріл (7 вибухів).

Хотінська громада: ворог гатив з артилерії (7 вибухів). Пошкоджено 2 приватних житлових будинки".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вночі військові РФ обстріляли 2 громади на Сумщині, зафіксовано 26 вибухів, - ОВА

Автор: Роман Свиридович
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