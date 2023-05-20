Папа Римський Франциск доручив мирну місію в Україні кардиналу Дзуппі, - Ватикан

Папа Римський Франциск доручив місію з реалізації своєї ініціативи щодо припинення російської війни проти України провідному італійському кардиналу Маттео Дзуппі, який є близьким до понтифіка.

Про це повідомляє пресслужба Ватикану, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Згідно з повідомленням, місія має "сприяти послабленню напруги у конфлікті в Україні".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Папа Римський Франциск планує відправити делегації в Україну і Росію для припинення війни

Терміни цієї місії та її модальності зараз вивчаються, повідомили у Ватикані.

30 квітня папа Франциск сказав, що Ватикан створив миротворчу місію для припинення війни Росії проти України, але ця місія поки що не є публічною. 13 травня президент Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до Італії та Ватикану, де був прийнятий папою римським Франциском. 18 травня блог Il Sismografo з посиланням на джерела повідомив, що до Києва для переговорів із Зеленським має бути направлений кардинал Болоньї Маттео Дзуппі, а до Москви для переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним має поїхати голова департаменту східних церков Ватикану архієпископ Клаудіо Гуджеротті.