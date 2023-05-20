Папа Римський Франциск доручив мирну місію в Україні кардиналу Дзуппі, - Ватикан
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Папа Римський Франциск доручив місію з реалізації своєї ініціативи щодо припинення російської війни проти України провідному італійському кардиналу Маттео Дзуппі, який є близьким до понтифіка.
Про це повідомляє пресслужба Ватикану, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Згідно з повідомленням, місія має "сприяти послабленню напруги у конфлікті в Україні".
Терміни цієї місії та її модальності зараз вивчаються, повідомили у Ватикані.
30 квітня папа Франциск сказав, що Ватикан створив миротворчу місію для припинення війни Росії проти України, але ця місія поки що не є публічною. 13 травня президент Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до Італії та Ватикану, де був прийнятий папою римським Франциском. 18 травня блог Il Sismografo з посиланням на джерела повідомив, що до Києва для переговорів із Зеленським має бути направлений кардинал Болоньї Маттео Дзуппі, а до Москви для переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним має поїхати голова департаменту східних церков Ватикану архієпископ Клаудіо Гуджеротті.
Будь ласка, зачекайте...
Міг би хоч хрестовий похід на Москву обявити)) Ну або хоча б не творити дічь вічно
)))
лезут со всех щелей, как тараканы......
Але зате останніх ілюзій вже нема. Світ значною мірою потворний і огидний, підлий і лицемірний.
Я колись думала: Добро і Зло - це такі поняття, що пояснювати не потрібно, все зрозуміло. Помилялася.
І оце нещастя ще щось проповідує ... І хтось його слухає.