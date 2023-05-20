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Папа Римський Франциск доручив мирну місію в Україні кардиналу Дзуппі, - Ватикан

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

дзуппі,маттео

Папа Римський Франциск доручив місію з реалізації своєї ініціативи щодо припинення російської війни проти України провідному італійському кардиналу Маттео Дзуппі, який є близьким до понтифіка.

Про це повідомляє пресслужба Ватикану, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Згідно з повідомленням, місія має "сприяти послабленню напруги у конфлікті в Україні".

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Терміни цієї місії та її модальності зараз вивчаються, повідомили у Ватикані.

30 квітня папа Франциск сказав, що Ватикан створив миротворчу місію для припинення війни Росії проти України, але ця місія поки що не є публічною. 13 травня президент Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до Італії та Ватикану, де був прийнятий папою римським Франциском. 18 травня блог Il Sismografo з посиланням на джерела повідомив, що до Києва для переговорів із Зеленським має бути направлений кардинал Болоньї Маттео Дзуппі, а до Москви для переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним має поїхати голова департаменту східних церков Ватикану архієпископ Клаудіо Гуджеротті.
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Топ коментарі
+22
Неудачная фамилия. Как вы лодку назовёте...
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20.05.2023 22:43
+18
Ватикан в цій війні знову показав свою нікчемність.
Міг би хоч хрестовий похід на Москву обявити)) Ну або хоча б не творити дічь вічно
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20.05.2023 22:43
+15
е*ные путинские гонцы задрали уже.....
лезут со всех щелей, как тараканы......
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20.05.2023 22:45
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Неудачная фамилия. Как вы лодку назовёте...
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20.05.2023 22:43 Відповісти
Щось останнім часом почали світитись "личности" з хваміліями нижче пояса, он і китайоза-"миротвороць" такий же...
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21.05.2023 06:07 Відповісти
Як не Дзуппа, так ****.
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21.05.2023 07:30 Відповісти
і Дзуппу в дупу
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20.05.2023 22:43 Відповісти
Ватикан в цій війні знову показав свою нікчемність.
Міг би хоч хрестовий похід на Москву обявити)) Ну або хоча б не творити дічь вічно
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20.05.2023 22:43 Відповісти
"хрестовий похід" на мацкву ??? та ви що як можна це ж не по християнськи ??? по християнськи перехорвувати у ватикані кроваві нафтодолари )(уйло !!!
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21.05.2023 06:22 Відповісти
Усі наші миролюбці мають іти до дзупи!
)))
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20.05.2023 22:45 Відповісти
вот бы Ришелье да его гвардейцев и мушкетеров впридачу и Людовика...
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20.05.2023 22:45 Відповісти
Ришелье нормальный дядька был. Дюма все переврал с ног на голову.
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20.05.2023 22:59 Відповісти
е*ные путинские гонцы задрали уже.....
лезут со всех щелей, как тараканы......
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20.05.2023 22:45 Відповісти
Лізуть, бо мабуть тет-а-тет Зеля на щось погоджується.
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20.05.2023 22:52 Відповісти
Дзуппи ЗАВЛИ нах путинаХуйла!!!Тыж КАРДИНАЛ!!!и весь вопрос решон!!!
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20.05.2023 22:46 Відповісти
Краще на путіна анафему накласти, хоча можна й накласти і на його могилку..
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20.05.2023 22:47 Відповісти
Эх, назову сына Франтишеком.
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20.05.2023 22:48 Відповісти
Капець миротворці , то заЛула , то ДзУпа ))
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20.05.2023 22:49 Відповісти
Китайського миротворця здається звать ******.))
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20.05.2023 23:01 Відповісти
Він справді офіційно "Li ***" - я про те, що маленьку "е" можете не додавати (якщо браузер дозволить ).
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21.05.2023 00:46 Відповісти
лихуэй и дуппи
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21.05.2023 07:23 Відповісти
Дзуппі піде в джоппу.
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20.05.2023 22:54 Відповісти
Особисто в мене викликає огиду і гикавку сама лише згадка про цього папіка...
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20.05.2023 22:55 Відповісти
Не папа он нам, не папа!..
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20.05.2023 23:00 Відповісти
Karol Józef Wojtyła був справжнім папою, всі, хто після нього - лише бліді тіні на тлі Івана Павла II.
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20.05.2023 23:05 Відповісти
Попри моє не надто люб'язне ставлення до німців, скажу кілька слів на захист Бенедикта XVI. Цього Папу відправили "на пенсію" після того, як він з німецькою методичністю почав "ставати на хвіст" усіляким "мутним типам". Пригадуєте численні педофільські скандали? А ще кілька разів проскакували новини, що були виявлені якісь "мутні фінансові оборудки"... І дуже скоро, я сказав би навіть раптово, Бенедикта XVI замінили персонажем, котрий влаштовує і "мутних типів", і педофілів, і всяку іншу мерзоту. Ця гидота ніґде не ділася, але тепер повідомлень про її художества нема від слова взагалі.
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20.05.2023 23:24 Відповісти
краще б той русско-римський папа повісився та не ганьбив українських греко-католиків.
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20.05.2023 23:07 Відповісти
У всех ординськiх посланцiв неудачные фамилии - китаец Ли **** кардинал Дзуппи...само небо намекает через фамилии куда им нужно идти со своими инициативами.
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20.05.2023 23:20 Відповісти
""сприяти послабленню напруги у конфлікті в Україні". Джерело: https://censor.net/ua/n3419690" Тобто в Україні "конфлікт"? Це ви серьцозно? Падлюки. Саме м'яке слово, яке я придумав для цих виродків з ватикану.
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20.05.2023 23:22 Відповісти
Яку там частину Ватикану Франциск згоден передати орді мордорців за "мир"?
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20.05.2023 23:28 Відповісти
Хай сидить там, де його прізвище
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20.05.2023 23:30 Відповісти
Як вони всі задовбали ... і "миротворці" лицемірні, і ****** всіх мастей, і "активні нейтрали" ...

Але зате останніх ілюзій вже нема. Світ значною мірою потворний і огидний, підлий і лицемірний.

Я колись думала: Добро і Зло - це такі поняття, що пояснювати не потрібно, все зрозуміло. Помилялася.

І оце нещастя ще щось проповідує ... І хтось його слухає.
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20.05.2023 23:38 Відповісти
то ***, то Дупа, - "як не гімно, то тріску до нашого берега"...
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20.05.2023 23:39 Відповісти
кардинал *******
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20.05.2023 23:41 Відповісти
Да что за фамилии у них у всех? Лулу, Хуэй, теперь Дзуппи. Я уж боюсь предположить, какая фамилия будет у делегата от ЮАР.
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20.05.2023 23:51 Відповісти
Да, Папа продал нас еще в 2016 году, когда в Гаване облобызал патриарха Кирилла и простил РФ Крым. Но не надо бояться папских нунциев или нунских пупциев. А использовать и доносить свою волю. А то типа страшно, как и в историях с "хорошими русскими".... Их использовать низзя - они на пальцах разведут и обманут доверчивых и глупых украинцев по умолчанию. Какой-то комплекс неполноценности. Теперь вот страшный кардинал. Не иначе, Ришелье.
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21.05.2023 00:07 Відповісти
Маттео Дзуппі, який є близьким до понтифіка.(Матео Дзуппі ,разом з аферистом папою, вже давно в рашистській куйловій дупі )))
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21.05.2023 00:14 Відповісти
тобто план тепер в дзуппі?
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21.05.2023 00:30 Відповісти
Кардинал Дзупа буде витаскувати рашку з дупи?
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21.05.2023 01:15 Відповісти
да уж, от китая ******, от ватикана дупа, боюсь согласно фамилий и получится миротворческий процесс
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21.05.2023 07:21 Відповісти
Трагикомедия набирает обороты.
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21.05.2023 07:30 Відповісти
Бои за Бахмут не прекращаются - Генштаб
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21.05.2023 07:53 Відповісти
Адвокатська контора Пу у Ватікані - Папа Римський Франциск доручив мирну місію в Україні кардиналу Дзуппі,
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21.05.2023 08:20 Відповісти
В Забайкалье сошли с рельсов 12 грузовых вагонов
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21.05.2023 08:27 Відповісти
В тимчасово окупованому Єнакієвому, що на Донеччині, російська авіабомба зірвалася з літака та впала на цивільні будинки.
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21.05.2023 08:28 Відповісти
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21.05.2023 08:30 Відповісти
08:25 Генштаб ЗСУ підтвердив, що бої за Бахмут тривають (Факты и комментарии)
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21.05.2023 08:31 Відповісти
Просто цікаво,а як там кацапське бабло в банку ватикана поживає?
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21.05.2023 10:44 Відповісти
Невірний заголовок!!! Папа НЕ ПРИЗНАЧАВ МІССІЮ ДО УКРАЇНИ(!), далі в тексті так і сказано. Хіпуєте...
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21.05.2023 18:21 Відповісти
 
 