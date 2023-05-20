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Новини За кордоном
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Прем’єрка Естонії Каллас закликала повністю заборонити транзит товарів Європейського Союзу через Росію

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

каллас,кая

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас закликала повністю заборонити транзит товарів Європейського Союзу через Росію.

Як інформує Цензор.НЕТ, її пропозиція прозвучала на тлі побоювань, що сплеск торгівлі з третіми країнами сприяє ухиленню РФ від санкцій, повідомляє Bloomberg.

Каллас сказала журналістам у Талліні, що експорт з Естонії до Казахстану, Киргизстану, Грузії, Вірменії та Узбекистану зріс з минулого року, але вона сумнівається, що багато товарів були туди доставлені після транзиту через Росію.

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Зокрема, Каллас повідомила, що з минулого року естонський експорт напівпровідників до Казахстану, Грузії та Киргизстану зріс на 189%, 222% і 21 576% та закликала ЄС вжити заходів у цьому питанні.

"Найпростіше було б заборонити транзит (через Росію — ред.) до всіх країн, які межують з Росією", — сказав Каллас, додавши, що потрібне рішення для всього ЄС, бо "окрема санкція Естонії не вирішила б проблеми, тому що експорт просто перемістився б в іншу прикордонну країну".

Представники деяких країн, які межують з Росією, — Фінляндії, Польщі, Норвегії, Естонії, Латвії та Литви — зустрілися цього тижня в Гельсінкі, щоб обговорити санкційні заходи на своїх кордонах. ЄС шукає способи закрити лазівки в наступному раунді санкцій проти Москви.

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Автор: Роман Свиридович
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20.05.2023 23:39 Відповісти
Шмигаль?
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21.05.2023 01:23 Відповісти
какой транзит....забор-бетон-мины
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21.05.2023 00:17 Відповісти
Иначе из чего московиты лепили бы свои "Кинжалы" и прочий мусор ?
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21.05.2023 00:19 Відповісти
Лоббіює китайський Шовковий Шлях?
ПіZZец ржд, найбільшій залізниці світу
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21.05.2023 09:14 Відповісти
 
 