Прем’єрка Естонії Каллас закликала повністю заборонити транзит товарів Європейського Союзу через Росію
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Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас закликала повністю заборонити транзит товарів Європейського Союзу через Росію.
Як інформує Цензор.НЕТ, її пропозиція прозвучала на тлі побоювань, що сплеск торгівлі з третіми країнами сприяє ухиленню РФ від санкцій, повідомляє Bloomberg.
Каллас сказала журналістам у Талліні, що експорт з Естонії до Казахстану, Киргизстану, Грузії, Вірменії та Узбекистану зріс з минулого року, але вона сумнівається, що багато товарів були туди доставлені після транзиту через Росію.
Зокрема, Каллас повідомила, що з минулого року естонський експорт напівпровідників до Казахстану, Грузії та Киргизстану зріс на 189%, 222% і 21 576% та закликала ЄС вжити заходів у цьому питанні.
"Найпростіше було б заборонити транзит (через Росію — ред.) до всіх країн, які межують з Росією", — сказав Каллас, додавши, що потрібне рішення для всього ЄС, бо "окрема санкція Естонії не вирішила б проблеми, тому що експорт просто перемістився б в іншу прикордонну країну".
Представники деяких країн, які межують з Росією, — Фінляндії, Польщі, Норвегії, Естонії, Латвії та Литви — зустрілися цього тижня в Гельсінкі, щоб обговорити санкційні заходи на своїх кордонах. ЄС шукає способи закрити лазівки в наступному раунді санкцій проти Москви.
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