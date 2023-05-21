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Петиція про заборону ввезення російських книжок набрала 10 тис. голосів, - В’ятрович

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

книга,книги,література

Народний депутат України Володимир В’ятрович оприлюднив інформацію, що петиція до президента про заборону ввезення російських книжок набрала 10 тисяч голосів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

В'ятрович зазначив: "Вчора ми почали важливу справу - збір підписів під петицією до президента з закликом підписати закон про заборону ввезення й розповсюдження російських книжок.

Зібрали майже 10 тисяч. Але потрібно ще понад 15 тисяч. Тому закликаю ще раз - підписуйтеся і поширюйте".

Підписувати тут

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленського закликали підписати закон про заборону ввезення і розповсюдження російської видавничої продукції, - петиція

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+17
Спочатку треба заплатити агресору за русько-мірську книжку, щоб потім фінансувати ЗСУ?
Ні книжок, ні кіно, ні музики! Геть московію!
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21.05.2023 03:09
+13
Як роспрукція може бути в Україні? Фінансувати ворога?
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21.05.2023 03:12
+12
БЛД, А ЇХ ЩЕ НЕ ЗАБОРОНИЛИ ?
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21.05.2023 02:25
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Тільки зараз? А 9 років тому що робили, спали? Браво, нема чого сказати...
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21.05.2023 01:58 Відповісти
У тебе пам'ять коротка? 9 років тому бидло73% з усіх унітазів волало, що клятий "соєвий барига" їм одноглазніки і вкантактє закрив, разом із яндексом і лєнта ру. І ці виродки 5 років не могли заспокоїтися. А потім прийшов клоун і взагалі дозволив кацапським чоловікам в'їжджати в Україну
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21.05.2023 07:26 Відповісти
Питання є? Ні не має. Що зовсім питань немає чому? Бо все ясно . Що вам ясно? Що питань немає .
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21.05.2023 02:23 Відповісти
БЛД, А ЇХ ЩЕ НЕ ЗАБОРОНИЛИ ?
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21.05.2023 02:25 Відповісти
Питання є, але проблему треба вирішувати і петицію підписувати. Підтримуйте!
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21.05.2023 02:35 Відповісти
Заборонити... Йой, як же тупо і безглуздо. А зробити щоби 2/3 коштів з продажу цих книг ішло на Збройні Сили України розуму бракує?
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21.05.2023 02:56 Відповісти
Спочатку треба заплатити агресору за русько-мірську книжку, щоб потім фінансувати ЗСУ?
Ні книжок, ні кіно, ні музики! Геть московію!
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21.05.2023 03:09 Відповісти
Ніт, то ж ми профінансуємо агресора, а не своїх. Вони на ти кошти комплектуючі закуплять..
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21.05.2023 07:18 Відповісти
Алекс, твоє прізвище тебе продало...
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21.05.2023 07:57 Відповісти
Кучма, Кравчук, Янукович, Матвієнко, Захарченко, Плотницький, Пасічник - вибирай собі яке вподобі.
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27.05.2023 22:10 Відповісти
Заборона - це добре, але є варіант цікавіше. Ввести суттєвий податок на рос.продукцію, щоб:
1. Фінансувати ЗСУ.
2. Вата розуміла, що це їй це б'є по кишені. Лагідна українізація. Ніякого "прітєснєнія рускаязичних".
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21.05.2023 03:02 Відповісти
Як роспрукція може бути в Україні? Фінансувати ворога?
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21.05.2023 03:12 Відповісти
До Вас не доходить, що навіть якщо звичайні сірники, чи туалетну бумагу будемо покупати, будь що, пофігу - ми цим самим будемо фінансувати економіку мокшан! Вони на ті кошти закуплятт комплектуючих до ракет, чи тиж самі мопеди, і не факт що оті Ваші витрачені кошти потім до Вас бумерангом не повернуться прильотом у подвір'я.
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21.05.2023 07:22 Відповісти
Газ, який ми купуємо через словацьких та інших перекупників, в підсумку все одно фінансує економіку мокшан. І?
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21.05.2023 13:13 Відповісти
То треба це посилити?? Доречі Британія теж в мокшандії закуповує, крім Норвегії. Давайте поради у країні за місцем проживання. Бо дуже ото файно сидіти подалі й поради надавати.

мокшам якраз дуже неподобалось, що ми почали розробку у Чорному морі й видобувати сланцевий газ. Тільки сланцевого газу, за підрахунками, вистачило б і нам і Європі на 100 років.
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21.05.2023 13:59 Відповісти
1. Я в Україні.
2. Щоб не фінансувати економіку мокшан, треба ізолюватись від у сього світу. Ізолюватись саме нам, бо весь світ ізолюватись від мокшан категорично не бажає. Накладені на рашку європейськими країнами сміхотворні "санкції" вони самі ж успішно і обходять.
3. Ваші пропозиції щодо ПОВНОГО припинення Україною фінансування мокшанської економіки? Включаючи фінансування через посередників. Тільки реальні і в нинішньому часі, без всіляких "якби колись зробили отак, то було б так". Конкретно зараз.
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21.05.2023 14:11 Відповісти
ІР Британії з ВПН є платним.

Тобто пропозиції з мене? То до Боневтіка Зелоба. З мене тільки 2 пропозиції 1. Нехай перестануть красти. 2. Закінчують фінансування мокшан. Якщо не можуть виконати ці два пункти, нехай сидять. До закінчення воєнного стану нехай керує воєнна адміністрація.
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21.05.2023 15:26 Відповісти
Тобто, по-суті нема нічого. За всі 30 років ЖОДНА влада так і не змогла налагодити власне книговидавництво та забезпечити СПРАВЖНЮ незалежність від кацапів В УСЬОМУ, але винен в тому все одно боневтік. Зрозуміло...
ПС. ВПН безплатний.
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21.05.2023 16:58 Відповісти
влада не повинна налагоджувати, а створити умови для розвитку власного так, але всі хто були при владі думали тільки як задушити бізнес, при Ющенку тільки дали можливість бізнесу трохи пожити, а всі решта знову душили
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22.05.2023 07:04 Відповісти
І чому той бізнес мовчав усі роки?
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22.05.2023 09:26 Відповісти
бізнес не мовчав, але його ніхто не слухав, тому у нас велика частка бізнесу в тіні. і тому, що уряд не чує бізнес, то по цей день триває гра, влада хоче з бізнесу більше грошей, а бізнес шукає як не платити, замість зійтись на золотій середині, коли бізнес не будуть общипувати як гуску, то він буде нести золоті яйця. але не з тими прем'єрами і керівниками податкової, що були і маємо. Ну а зараз звичайно не на часі, хєрмансев скаже, бо війна, треба гроші.
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22.05.2023 19:44 Відповісти
Може, і не мовчав, але і голосу не подавав. Бубонів собі під ніс та, ви правду кажете, шукав способи, як би платити якнайменше податків. А якби подав справжній голос багатотисячними протестами та страйками, як це робиться хоча б в тій же Європі, то був би почутий обов"язково, хочеш-не-хочеш.
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22.05.2023 19:52 Відповісти
нажаль, немає єдності, а різні ситуативні лідери викоритсовували щоб пролізти до влади і забували про все. ПРи Ющенку бізнесу було добре, держава не чіпала бізнес, а бізнес заробляв і платив податки, поки не призначили тімашонку прем'єршою.
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22.05.2023 20:45 Відповісти
В цій новині все прекрасно... І пан Володимир, і 10 тисяч блаженних, і пошук додаткових 5 тисяч колєг. Одне незрозуміло: навіщо нам така українська влада, якщо для неї треба збирати петицію для дозволу вільно дихати?
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21.05.2023 03:11 Відповісти
А які книжки ? Літературу кацапи свою не читали і не читають і не будуть читати. Хотів прочитати валдайського аксакала Д.Треніна за 2012 рік, звичайне графоманство - словянський народ пішов з Гниловодська, Ванька Каїн почав об'єднувати Росію і "прочая чепуха". Наукові книжки плагіати, бо своєї науки немає. Юриспруденція це описи стойбіщенського правежа, Ну а класики, це...... Ось як робилось імя Льву Толстому. Пішов отрок служити Отечеству, але був знатний картяр. Під час боїв у Севастополі програвся, мати відмовилась платити. Змушений був звільнитись з армії. Сердобольний видавець щось там надрукував і вкинув рекламу..... справа пішла,Вже замахнувся Войну і мір написати для французів, пропустив всі строки, французи відмовились, а потім щоб заробити на "авторських листках" об"єднав російський варіант з французьким. Зараз після ініціативи Вятровича бабуїни роздухаряться і будуть по палаті № 6 плескати -нас баятса, что ми іх книгами забрасаєм. Ще назло проведуть чтения арапа петрушки всея русі в Саранску, земляко в арапа підвезуть. Та не згадуйте про графоманів, не варті вони того.
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21.05.2023 03:12 Відповісти
А що тоді Найвеличніший буде читати?
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21.05.2023 05:38 Відповісти
Нехвй нетленку свою наніч перечитує. Або нові тома писюкає..
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21.05.2023 07:24 Відповісти
папірчики від літвіна!
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21.05.2023 07:45 Відповісти
Факти гондона нехай читає.
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22.05.2023 07:07 Відповісти
Треба заборонити не тільки продаж кацапських книг але і позбутися їх в бібліотеках
Скільки російськомовних книг в бібліотеках їх більше ніж українських
Студенти які навчаються у вузах від них вимагають щоб все писали українською незважаючи на те що література російська і доводиться перекладати
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21.05.2023 05:50 Відповісти
Хто заважає видати ті книги українською?
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21.05.2023 13:14 Відповісти
іх зеленава величність за кордоном ..ніколи підписувати ваші челобітні
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21.05.2023 06:08 Відповісти
Нам не треба з росії ні книг, ні фільмів, ні попів, ні артистів. Все російське вбиває і калічить. На кордоні з московією має бути глибокий рів з гадюками і крокодилами. Крапка!
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21.05.2023 06:27 Відповісти
крокодили не виживуть , а , гадюки, можуть і до нас приповзти міни - краще!
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21.05.2023 07:47 Відповісти
Новояз це кацапська зброя.
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21.05.2023 07:14 Відповісти
Украинцы должны наконец понять что русский язык это и есть "русский мир". Я за полный запрет всего русского.
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21.05.2023 07:29 Відповісти
А ще на кацапкому язику були віддані накази бомбити Маріуполь, гвалтувати і вбивати українських дітей, знищувати українські музеї, школи і лікарні. Понад 150 тис смертей за рік громадян України за наказом на гуском.

Більше того, міжнародним співтовариством вже визнаний факт геноцида рускагаваріщіх в Україні саме рускагаваріщіми рашистами.
Так що читай проблеми рашистских колаборантів, Україну не цікавлять.
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21.05.2023 07:34 Відповісти
Rokas, ну от нафіга вона тобі, ота чужа Україна?!
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21.05.2023 08:23 Відповісти
А зелена влада не розуміє цього сама що потрібно ще і петицію писати?
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21.05.2023 07:15 Відповісти
Ця влада розуміє лише копняки під сраку, як і їх друзі - кацапи.
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21.05.2023 07:45 Відповісти
Закон прийнятий ВР ще в червні минулого року ,президент свідомо його не підписує ,лобіюючи інтереси проросійського бізнесу і "русского мира " ось так під час війни державні діячі дбають про національні інтереси і захист інформаційного простору.
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21.05.2023 07:34 Відповісти
Идет речь о книжках на русском языке изданных в РФ вот и всё. И издается там масса всего интересного прежде всего зарубежных авторов. Не российских, а европейских, американских к примеру. В том числе масса научной и технической литературы. Если запретить, то нужно развивать книгоиздательство в Украине. А оно развито очень слабо по сравнению с РФ.
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21.05.2023 07:44 Відповісти
А кто мешал еще с времен Ющенка дать налоговые льготы украинским книгоиздателям а не российским.Все через задницу делается как всегда.Сначала задавить свое а потом запретить чужое.
У кого с памятью нормально должны помнить как рынки и магазины были завалены российским фуфлом а наши книги выходили малым тиражом из-за высокой себестоимости.
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21.05.2023 07:46 Відповісти
Українцям весь час навіть під час війни та їхніх масових вбивств росіянами доводиться принижуватися перед Зе-кагалом, щоб ті підтримували українців та українство.

- Понабирали собі панів з чужого народу дибільна малоросьня
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21.05.2023 07:54 Відповісти
Бачив багато книжок Адольфа у продажу? "Єво нєльзя чітать"? А пачєму?
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21.05.2023 08:18 Відповісти
Я не підписую петицію. Хоча володію 8-9 мовами, і за обсягом інформації російська не була для мене першою. Ми дуже слабкі ще в поліграфії. Навіть маленьки країни мають потужності білше нашої.
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21.05.2023 08:17 Відповісти
Шо значить книжок? Заберіть з петиції це слово і усе гаразд. Усе російске не повинно перетинати кордон. А якщо перетнуло - взад в чорному пакетику. Верховна зрада - гівно. ЗСУ - допоможе
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21.05.2023 08:33 Відповісти
Кацапи спереживалися, заквоктали. Вони свідомі того, що рюзкє ізик - це їхня зброя.
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21.05.2023 08:33 Відповісти
Наскільки я пам'ятаю, закон про цю заборону досі не вступив у дію тільки завдяки Ткаченко та ЗЄ.

Бо кацапський "письменник" Биков пише книгу про ЗЄ.
А як її потім тиражувати в Україні, якщо буде заборона?
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21.05.2023 08:55 Відповісти
Я рускій би виучіл толька затєм, штоп лехче дапрашивать плєнних )))
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21.05.2023 09:18 Відповісти
Я б взагалі заборонив російськомовну літературу, хіба крім російсько-українського словника.
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21.05.2023 09:39 Відповісти
 
 