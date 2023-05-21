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Петиція про заборону ввезення російських книжок набрала 10 тис. голосів, - В’ятрович
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Народний депутат України Володимир В’ятрович оприлюднив інформацію, що петиція до президента про заборону ввезення російських книжок набрала 10 тисяч голосів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
В'ятрович зазначив: "Вчора ми почали важливу справу - збір підписів під петицією до президента з закликом підписати закон про заборону ввезення й розповсюдження російських книжок.
Зібрали майже 10 тисяч. Але потрібно ще понад 15 тисяч. Тому закликаю ще раз - підписуйтеся і поширюйте".
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Топ коментарі
+17 Zynoviy Zenon f81d89a7
показати весь коментар21.05.2023 03:09
+13 Zynoviy Zenon f81d89a7
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+12 Garry Dron aa5c483c
показати весь коментар21.05.2023 02:25
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Ні книжок, ні кіно, ні музики! Геть московію!
1. Фінансувати ЗСУ.
2. Вата розуміла, що це їй це б'є по кишені. Лагідна українізація. Ніякого "прітєснєнія рускаязичних".
мокшам якраз дуже неподобалось, що ми почали розробку у Чорному морі й видобувати сланцевий газ. Тільки сланцевого газу, за підрахунками, вистачило б і нам і Європі на 100 років.
2. Щоб не фінансувати економіку мокшан, треба ізолюватись від у сього світу. Ізолюватись саме нам, бо весь світ ізолюватись від мокшан категорично не бажає. Накладені на рашку європейськими країнами сміхотворні "санкції" вони самі ж успішно і обходять.
3. Ваші пропозиції щодо ПОВНОГО припинення Україною фінансування мокшанської економіки? Включаючи фінансування через посередників. Тільки реальні і в нинішньому часі, без всіляких "якби колись зробили отак, то було б так". Конкретно зараз.
Тобто пропозиції з мене? То до Боневтіка Зелоба. З мене тільки 2 пропозиції 1. Нехай перестануть красти. 2. Закінчують фінансування мокшан. Якщо не можуть виконати ці два пункти, нехай сидять. До закінчення воєнного стану нехай керує воєнна адміністрація.
ПС. ВПН безплатний.
Скільки російськомовних книг в бібліотеках їх більше ніж українських
Студенти які навчаються у вузах від них вимагають щоб все писали українською незважаючи на те що література російська і доводиться перекладати
Більше того, міжнародним співтовариством вже визнаний факт геноцида рускагаваріщіх в Україні саме рускагаваріщіми рашистами.
Так що читай проблеми рашистских колаборантів, Україну не цікавлять.
У кого с памятью нормально должны помнить как рынки и магазины были завалены российским фуфлом а наши книги выходили малым тиражом из-за высокой себестоимости.
- Понабирали собі панів з чужого народу дибільна малоросьня
Бо кацапський "письменник" Биков пише книгу про ЗЄ.
А як її потім тиражувати в Україні, якщо буде заборона?