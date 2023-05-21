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авіація (1678) Генштаб ЗС (4596) артилерія (715)

Протягом 20 травня авіація та артилерія ЗСУ уразили 12 районів зосередження окупантів, 1 склад, 4 артилерійські позиції, 1 засіб ППО та 1 важливу ціль, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

міг

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та артилерії ЗСУ по російських окупантах протягом 20 травня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляєттся у офіційному фейсбуці Генштабу.

У повідомленні зазначається: "Авіація Сил оборони за добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 райони зосередження озброєння та військової техніки, 1 склад боєприпасів, 4 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, 1 засіб протиповітряної оборони та ще 1 важливу ціль противника".

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Автор: Роман Свиридович
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походу ВСУ рвуть на шматки отих поганців на бахмуті
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21.05.2023 06:26 Відповісти
Слава ЗСУ! Хай божа матінка охороняє і заступає наших воїнів.
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21.05.2023 06:32 Відповісти
#HaneyLoma прямо сейчас на Youtube! для Украины свободный показ!
https://www.youtube.com/watch?v=yyOb2mP1S1I
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21.05.2023 06:51 Відповісти
Не цікаво. Б"ють один одному пики.
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21.05.2023 07:20 Відповісти
ну! кожному своє......
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21.05.2023 07:24 Відповісти
РПЦ програла.Коменты под видео отжигают.😁
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21.05.2023 07:51 Відповісти
в общем...., что вам сказать?..... пид*стия такая же, как и в украинских судах......
комменты можете почитать сами: https://twitter.com/trboxing/status/1660144339434053632?s=20
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21.05.2023 07:55 Відповісти
На Запорізькому напрямку бавовнить кожного дня. На цей раз в Бердянську, який Зяма здав за просто так.
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21.05.2023 07:26 Відповісти
 
 