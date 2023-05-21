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Генштаб ЗС (4596) окупація (5860) Запорізька область (2582)

На окупованій території Запорізької області під польовий шпиталь переобладнали школу та дитячий садок

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

лікарня

Російські окупанти продовжують переобладнувати заклади освіти у тимчасово окупованих населених пунктах України під військові медичні установи.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, Інформує Цензор.НЕТ.

"Загальноосвітню школу в селищі Азов Запорізької області та дошкільний навчальний заклад у селищі Гладківка Херсонської області, загарбники перетворили у польові шпиталі. На лікуванні там перебувають близько 50 окупантів з пораненнями різного ступеню важкості", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Марина Макєєва
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Цікаво - а куди вони трупи ховають? На Поліссі закопували на узліссях - у ярах На "Бамбасі" - в шахти скидають А на Херсонщині? Посеред степу?
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21.05.2023 08:26 Відповісти
 
 