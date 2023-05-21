На окупованій території Запорізької області під польовий шпиталь переобладнали школу та дитячий садок

Російські окупанти продовжують переобладнувати заклади освіти у тимчасово окупованих населених пунктах України під військові медичні установи.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, Інформує Цензор.НЕТ.

"Загальноосвітню школу в селищі Азов Запорізької області та дошкільний навчальний заклад у селищі Гладківка Херсонської області, загарбники перетворили у польові шпиталі. На лікуванні там перебувають близько 50 окупантів з пораненнями різного ступеню важкості", - йдеться в повідомленні.

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